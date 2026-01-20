I ferrovieri spagnoli dopo la strage: aumento del traffico e mancanza di controlli

I sindacati chiedono più controlli su manutenzione e materiali dopo l’aumento del traffico dovuto alla liberalizzazione dei treni

Almeno 40 morti nello scontro tra due treni in Spagna, ‘un giunto rotto’ Decine di dispersi tra le lamiere nel deragliamento ad Adamuz, oltre i 100

L’indomani della tragedia è un mix di desolazione, angoscia e sconcerto. Dopo una notte “di profondo dolore”, come l’ha descritta il premier Pedro Sánchez, la Spagna si è svegliata in stato di shock per il disastro ferroviario ad Adamuz, paesino della provincia andalusa di Cordova. Il bilancio dello scontro sulla linea ad alta velocità tra un treno Iryo diretto a Madrid, di cui sono deragliate alcune carrozze, e un secondo convoglio della società pubblica iberica Renfe, che viaggiava in senso contrario, è devastante: almeno 40 morti e oltre 100 feriti. Ma il bilancio potrebbe non essere definitivo, perché le autorità non escludono altre vittime rimaste intrappolate tra le lamiere. Secondo le autorità dell’Andalusia in serata mancavano all’appello ancora 37 persone.

E mentre il Paese osserva tre giorni di lutto nazionale, si cercano risposte sulle cause dell’incidente: gli investigatori sono al lavoro e la pista più probabile è quella di una falla sui binari, un “giunto rotto” ritrovato, secondo prime indiscrezioni dei media, da alcuni soccorritori. Il giorno dopo lo schianto, avvenuto alle 19:45 di domenica e descritto come “una catastrofe, un incubo dantesco” dai superstiti, tante le famiglie accorse sul luogo della tragedia sprofondate nel dolore. Ma anche tante quelle attanagliate dall’angoscia, ancora senza notizie dei loro cari. Un mesto via vai in attesa di informazioni, con le procedure di identificazione delle vittime che si prospettano complesse e in molti casi richiederanno le analisi del Dna.

“Ci sono ancora dei punti difficili da raggiungere: serve l’aiuto di macchinari pesanti”, ha spiegato Moreno, confermando che non si scarta l’ipotesi di “possibili altre vittime”. Al Reina Sofía di Cordova e in altri ospedali andalusi sono stati assistiti 122 tra feriti gravi e lievi, secondo le autorità regionali: alcuni medicati e dimessi, una quarantina ricoverati, di cui 12 in terapia intensiva. Alcuni sopravvissuti hanno raccontato le loro drammatiche esperienze. “C’era gente che stava male, molto male. Li avevi davanti, e sapevi che stavano per morire. E non potevi fare nulla”, ha raccontato Ana, estratta malconcia insieme alla sorella incinta. “Lei è rimasta sotto osservazione in terapia intensiva”, ha raccontato. I media si sono riempiti dei racconti dei tremendi momenti successivi al disastro. Così come delle dimostrazioni di solidarietà dei primi, improvvisati, soccorritori: una parte dei circa 4.000 abitanti di Adamuz, accorsi nel buio, non appena appreso dell’accaduto, su quad e altri mezzi si sono diretti nell’area della tragesia per dare una mano, prima ancora che arrivassero ambulanze e polizia. Intanto, sul disastro è stata aperta un’indagine affidata alla magistratura. Mentre i periti riscontravano un possibile guasto sui binari, il ministro dei Trasporti Oscar Puente parlava di “incidente molto strano”, sostenendo che sia avvenuto su un tratto rettilineo di una linea appena rinnovata e abbia coinvolto un treno di Iryo (partecipata da Fs International) “praticamente nuovo” e revisionato pochi giorni fa. A suo dire, quella del giunto rotto è “una delle teorie esplorate”, e “va determinato se sia stato causa o conseguenza” del deragliamento.

Fin qui la notizia. Abbiamo tradotto un articolo di El Salto per capire le reazioni a caldo dei lavoratori delle ferrovie

In attesa di conoscere i risultati dell’indagine ufficiale, della scatola nera e di altri dati che si stanno raccogliendo nella zona dell’incidente tra due treni ad alta velocità all’altezza della località cordovese di Adamuz, i lavoratori e i sindacati ferroviari sottolineano i cambiamenti che si sono verificati negli ultimi anni nella rete spagnola. Quello che si sa finora è che un treno della compagnia privata Iryo è deragliato per motivi sconosciuti nella notte di domenica e un treno della Renfe che in quel momento transitava sul binario adiacente non ha potuto evitare di scontrarsi con i vagoni deragliati.

Un macchinista che conosce perfettamente la zona spiega a El Salto che sono tutti sorpresi. “Era un tratto appena rinnovato, mesi fa, senza alcun problema, è stata una grande sorpresa”. Questo ferroviere, che preferisce non rivelare il proprio nome, spiega che questa mattina ha potuto parlare con diversi colleghi che percorrono la tratta ogni giorno e sono molto scioccati: “Mi hanno detto che avrebbe potuto capitare a chiunque di loro”, spiega dopo la conferma della morte del suo collega, il macchinista dell’Alvia di 27 anni. “Confidiamo molto nell’infrastruttura, nella manutenzione, nella sicurezza, perché alla velocità a cui viaggiano questi treni non può essere altrimenti, siamo molto sorpresi”, insiste.

“Crediamo che sia stata sfortuna. Le cose si rompono e la sfortuna è stata che proprio in quel momento è arrivato un treno sull’altro binario e non si è potuto fare nulla”, spiega il lavoratore, riferendosi al poco tempo trascorso tra il deragliamento di un treno e l’arrivo di un altro, circa 20 secondi, che non ha dato il tempo al sistema frenante di fermare il treno della Renfe. Alla domanda se ritengono che ci fossero possibili miglioramenti o se la maggiore diversità delle aziende che circolano sulle rotaie in Spagna abbia avuto un ruolo, assicurano che “ci sono sempre più treni che circolano con pesi diversi e questo significa che è necessaria una maggiore manutenzione, ma è vero che abbiamo potuto segnalare qualche problema, qualche buco, che viene segnalato e riparato, noi rallentiamo, ma in questo tratto non c’è nulla di tutto ciò”.

Il sindacato CGT ritiene che gli investimenti nella manutenzione avrebbero dovuto aumentare con l’aumento del traffico. “Noi, nel settore ferroviario, denunciamo da tempo la mancanza di manutenzione, di personale e il trasferimento dei lavori professionali a subappaltatori”, spiega a questo giornale Miguel Montenegro, segretario dell’organizzazione CGT Andalusia, che assicura che si tratta di “aziende che vengono a fare affari d’oro e che non vengono controllate a sufficienza né a livello tecnico dei professionisti né per quanto riguarda il materiale che utilizzano”.

Il sindacato è sicuro che “la precarietà sta caratterizzando questa situazione”. “Purtroppo ci dà ragione sulla situazione che si vive nel settore ferroviario”, denuncia Montenegro, che insiste sul fatto che “se il numero di viaggi triplica e la manutenzione non aumenta, abbiamo un grave problema”. Il segretario generale della CGT Andalusia sottolinea che la manutenzione deve riguardare sia i veicoli che le infrastrutture, cosa che potrebbe essere alla base del deragliamento del treno Aryo. “Si parla molto del fatto che siamo il Paese con il maggior numero di chilometri di treni ad alta velocità, ma anche il numero di incidenti è molto superiore rispetto ad altri Paesi. Questo genera una mancanza di fiducia nella popolazione nei confronti di un mezzo di trasporto che è tra i più sicuri ed ecologici che esistano”.

Maggiore usura e complessità

Il settore ferroviario dell’UGT assicura a El Salto che “logicamente, se su una linea circolano 60 treni, l’usura e la complessità sono molto maggiori rispetto a quando ne circolavano sei al giorno, il che implica maggiori interventi di manutenzione”. Questo sindacato sottolinea che “il personale è generalmente triste e molto frustrato, coloro che lavorano sul campo o nelle stazioni interessate stanno reagendo con grande professionalità, nonostante la gravità della situazione e l’enorme stress che stanno sopportando”, sottolineano che molti lavoratori si sono recati volontariamente sul posto di lavoro per dare il loro sostegno.

Da parte sua, il sindacato CCOO assicura che “la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini deve essere sempre una priorità assoluta nel trasporto ferroviario” e chiede un’indagine completa ed esaustiva “per accertare le responsabilità e, soprattutto, per garantire che vengano adottate tutte le misure necessarie per evitare che un incidente di questo tipo si ripeta”. Il sindacato USO fa appello alla richiesta del Ministero dei Trasporti di usare prudenza e di non diffondere voci infondate, richiesta sostenuta anche dal Semaf (Sindacato spagnolo dei macchinisti ferroviari), che chiede ” a tutti i macchinisti e all’intera comunità ferroviaria di rispettare le persone coinvolte e di mantenere la necessaria prudenza per non ostacolare le indagini volte a determinare le cause che hanno provocato questo tragico incidente.

L’incidente avvenuto domenica nella provincia di Cordova è il più grave incidente ferroviario dal 24 luglio 2013, quando un Alvia che copriva la tratta tra Madrid e Ferrol deragliò ad Angrois, nelle vicinanze di Santiago de Compostela. 79 persone morirono e altre 143 rimasero ferite a causa del deragliamento di un treno ad alta velocità. La causa fu l’eccessiva velocità.