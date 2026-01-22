Your Party, parte la sfida per la leadership

Jeremy Corbyn e Zarah Sultana sono candidati rivali alla leadership del nuovo partito della sinistra radicale britannica

Jeremy Corbyn guiderà la propria lista di candidati per il comitato esecutivo del partito Your Party, mentre lui e la cofondatrice Zarah Sultana si sfideranno per il controllo del nuovo partito di sinistra.

Corbyn, deputato di Islington North ed ex leader laburista, ha confermato venerdì 16 gennaio che si candiderà alle prossime elezioni del comitato esecutivo centrale (CEC) del partito Your Party con il nuovo gruppo elettorale “The Many”.

Corbyn l’ha definita “la nostra occasione per riportare il partito sulla strada giusta”, mentre una fonte interna al partito ha dichiarato a Novara Media che è ‘positivo’ che i dibattiti si svolgano finalmente “alla luce del sole”.

Anche Sultana si candiderà con una propria lista, denominata Grassroots Left, resa nota la scorsa settimana. Il nome di Corbyn era inizialmente incluso in cima alla lista dei candidati di Sultana, ma in seguito è stato rivelato che il suo team ha espressamente chiesto che il suo nome non fosse utilizzato. Secondo quanto riferito, Corbyn era “molto turbato” dal fatto che ciò fosse stato fatto senza il suo consenso, dando falsamente l’impressione che egli appoggiasse la lista di Grassroots Left.

I membri del Your Party hanno votato a favore di un modello di leadership collettiva durante la conferenza fondativa di novembre, il che significa che il partito sarà controllato dal CEC piuttosto che da un singolo leader o da una coppia di co-leader.

All’inizio di questa settimana, un insider ha descritto le elezioni inaugurali del CEC come una “guerra per procura”, ma una fonte interna al Your Party ha dichiarato a Novara Media che I candidate hanno «legittime divergenze» su direzione e strategia del nuovo partito, e e il fatto che i membri possano scegliere una leadership che rifletta le loro istanze è “l’essenza stessa della costruzione di un partito democratico”.

La fonte di Your Party ha aggiunto: “Queste elezioni possono tracciare una linea di demarcazione e dare forza a un nuovo CEC per andare avanti e concentrarsi sulle questioni che contano”.

La lista dei candidati di Corbyn include anche i parlamentari dell’alleanza indipendente Shockat Adam (Leicester South) e Ayoub Khan (Birmingham Perry Barr), la consigliera indipendente ed ex parlamentare laburista Laura Smith, e la sindacalista senior e presidente nazionale della Palestine Solidarity Campaign Louise Regan.

Jenn Forbes, candidata del sud-ovest per la lista di Corbyn, ha dichiarato a Novara Media che “non si tratta di singoli individui” e che “in realtà siamo stati un piccolo gruppo di noi a riunirci per primi e poi ad andare da Jeremy, non il contrario!”.

Grassroots Left di Sultana ha dichiarato che si presenterà con un programma basato sulla massima democrazia dei membri e ha chiesto che non ci sia più una leadership “dall’alto verso il basso” di Your Party. La lista dei candidati di Grassroots Left include Riccardo La Torre, funzionario del sindacato dei vigili del fuoco, Max Shanly, membro dei Socialisti Democratici per Your Party, e Anjona Roy, attivista di Unison.

La fondazione e la costituzione di Your Party – che attualmente conta 55.000 membri – è stata segnata da disaccordi pubblici e divisioni tra i cofondatori Corbyn e Sultana e i loro team. Questi dissidi risalgono al luglio 2025, quando il team di Corbyn ha informato il Sunday Times contro Sultana dopo che lei aveva annunciato la formazione del partito con Corbyn senza il suo consenso.

A settembre, Sultana è stata accusata di aver lanciato il portale per l’iscrizione al partito e di aver raccolto dati e donazioni con un’altra mossa unilaterale. Ha poi rincarato la dose con accuse di sessismo e di “club per soli uomini” rivolte ai parlamentari dell’alleanza indipendente e l’ex capo di gabinetto di Corbyn come leader dell’opposizione, Karie Murphy.

La rottura dell’accordo di condivisione del potere tra i campi di Corbyn e Sultana, con il controllo dei dati dei membri e dei fondi suddiviso tra MoU Operations Ltd (MoU) – una società diretta dall’attivista anti-apartheid Andrew Feinstein, dall’ex sindaco di North of Tyne Jamie Driscoll e dall’ex deputata laburista Beth Winter – e gli alleati di Corbyn del Peace and Justice Project e il leader del gruppo dell’opposizione, ha provocato minacce di azioni legali.

Da allora Driscoll è entrato a far parte del partito dei Verdi, mentre Feinstein ha appoggiato la lista CEC di Sultana.

In una dichiarazione, Corbyn ha affermato: “Voglio che il vostro partito unisca le nostre comunità sulle questioni che riguardano la vita delle persone: l’aumento delle bollette, l’impennata degli affitti e la grottesca disuguaglianza.

“Questo è ciò che significa fornire una vera alternativa di sinistra, che difenda le politiche richieste da milioni di persone in tutto il Paese: proprietà pubblica, tasse sul patrimonio, controllo degli affitti, giustizia per i disabili, sostenibilità ambientale e fine della guerra.

“Promuovendo una cultura dell’inclusività, della diversità e della collaborazione, possiamo costruire un partito veramente di massa e democratico che mobiliti le persone ovunque. E possiamo finalmente costruire una società per i molti, non per i pochi”.

Il CEC di Your Party eleggerà 24 seggi in totale. Diciotto sono seggi di “membri ordinari”, con ogni regione inglese che elegge due rappresentanti, di cui almeno uno deve essere una donna.

La Scozia e il Galles ottengono un seggio ciascuno per un rappresentante e, secondo il sito web del partito Your Party, i membri in Scozia e Galles stanno “creando le proprie strutture autonome e decideranno democraticamente come rapportarsi al partito britannico”.

Quattro seggi saranno assegnati a titolari di cariche pubbliche (parlamentari, sindaci, consiglieri ecc.) scelti tra tutti i membri.

Le schede elettorali per le elezioni del CEC dovrebbero essere distribuite il 9 febbraio e i risultati saranno annunciati alcune settimane dopo.

Harriet Williamson è redattrice e giornalista per Novara Media.