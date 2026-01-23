“Nessun amico tranne le montagne”.

Il Rojava sta lottando per la propria sopravvivenza. E l’Occidente è assente

In una telefonata notturna con Novara Media lunedì, una fonte nel Rojava, il territorio curdo semi-autonomo, socialista e democratico nel nord-est della Siria, ha descritto la situazione sul campo. La telefonata è stata frettolosa e intensa, nel timore che le autorità siriane potessero interrompere la connessione internet, come aveva fatto il governo iraniano una settimana prima di fronte alla rivolta. “È una guerra esistenziale”, ha detto la fonte. “Ma la rivoluzione non è perduta”.

All’inizio della giornata, l’esercito siriano, che combatte per conto del governo di transizione siriano guidato dal presidente ad interim Ahmed al-Sharaa (noto anche come al-Jolani), ex jihadista, aveva tentato di prendere il controllo di due prigioni nelle città controllate dai curdi, dove erano detenuti ben 8.000 prigionieri dell’Isis. A Hesekeh è stata conquistata la prigione di Shaddadi. Fuori Raqqa, le Forze Democratiche Siriane (SDF) – di fatto l’esercito del Rojava – sono riuscite a difendere la prigione di al-Aqtan dall’esercito siriano e dai combattenti alleati, nonostante i bombardamenti dei carri armati. Il prezzo pagato è stato però alto: si dice che decine di combattenti delle SDF siano stati uccisi.

A Shaddadi, il costo potrebbe essere ancora più alto. Il governo di transizione siriano ha riferito che circa 150 prigionieri dell’Isis sono stati liberati dalle SDF e ha istituito il coprifuoco nella città precedentemente sotto il controllo curdo. Sulla scia di una chiamata alla mobilitazione di massa dei civili da parte delle autorità del Rojava, quel coprifuoco potrebbe aver avuto un duplice scopo. E secondo le SDF, è stato l’esercito siriano a rilasciare i prigionieri dell’Isis. Non 150, ma 1.500.

È difficile verificare queste cifre, ma nel 2025 un rapporto al Congresso degli Stati Uniti ha confermato che circa 8.950 prigionieri dell’Isis erano detenuti nelle prigioni controllate dalle SDF. Nel 2023, uno studio della Rand Corporation ha rilevato che due terzi di quel numero totale erano detenuti in due prigioni: Shaddadi e la prigione centrale di al-Hasakeh. Non è quindi improbabile supporre che Shaddadi ospitasse almeno 1.500 prigionieri. Lunedì, un giornalista del quotidiano degli Emirati The National ha descritto Shaddadi come “completamente vuota”.

In risposta alla rinnovata minaccia dell’Isis, il vicino Iraq ha fortificato il suo confine con la Siria. Ma secondo la nostra fonte, nulla di tutto ciò sarebbe stato necessario.

A soli due chilometri dalla prigione di Shaddadi si trova una delle basi della coalizione internazionale, composta da forze statunitensi, britanniche e francesi precedentemente alleate con le SDF nella battaglia contro l’Isis nella regione. In vista di un accordo, firmato domenica, per trasferire il controllo delle prigioni al governo di transizione siriano, le SDF avrebbero negoziato con la coalizione un piano per trasferire i prigionieri di alto valore dell’Isis in luoghi più sicuri, vista la possibilità di un vuoto di sicurezza.

La coalizione non ha mai attuato tali piani. Inoltre, secondo quanto riferito a Novara Media, la coalizione non ha risposto alle ripetute richieste delle autorità curde di fornire assistenza per la violazione della prigione di Shaddadi e la tentata violazione della prigione di Raqqa, lunedì..

Mercoledì sera, anche la prigione di Raqqa, che ospita circa 2.000 prigionieri dell’Isis, sembrava essere stata conquistata dalle forze alleate con Damasco. Sempre mercoledì sera, in un possibile segno di sfiducia nella capacità del governo di transizione siriano di gestire i prigionieri dell’Isis, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha dichiarato che avrebbe iniziato a trasferire migliaia di loro dalle strutture in Siria all’Iraq.

“Nessun amico tranne le montagne”.

Per diversi anni, a partire dal 2015 circa, le Unità di protezione delle donne, o YPJ, composte principalmente da combattenti curde, ma anche da molte arabe, sono state celebrate dai media occidentali. Non passava quasi un mese senza che le riviste pubblicassero foto patinate di ragazze armate in Iraq e Siria che combattevano la misoginia teocratica e omicida dell’Isis. Da Vogue al Guardian, da Time Magazine a Marie Claire, la resistenza curda, guidata da donne rivoluzionarie, era in prima pagina.

Ciò non era senza motivo. Nel 2014, l’Isis ha assediato la città di Kobani e la zona circostante, situata al confine tra Siria e Turchia, generando ben presto quasi mezzo milione di rifugiati curdi fuggiti in Turchia. Ma grazie a una battaglia strada per strada combattuta dalle combattenti YPJ insieme alle Unità di Protezione Popolare (YPG) guidate da uomini, la città di Kobani è stata infine liberata.

Nel frattempo, gli Stati Uniti sono intervenuti, coordinando gli attacchi aerei con i combattenti curdi per aiutare a spianare la strada alla liberazione della città. Nel corso del 2015, la cooperazione tra gli Stati Uniti e le YPG (sigla che includeva le YPJ, e da allora tutte riunite sotto le SDF) è stata costituita, con gli Stati Uniti che hanno fornito armi alle forze curde. Nello stesso periodo – anche se le date sono approssimative – una più ampia coalizione occidentale, che includeva il Regno Unito, ha compreso che i combattenti curdi nella Siria nord-orientale erano la resistenza più efficace sul campo alla diffusione dell’Isis, che è stata praticamente debellata nella regione entro il 2019 al costo di 12.000 vite delle SDF.

Meno riportato, tuttavia, è stato il modello politico che ha sostenuto l’emergente Rojava. Laico, multietnico e multireligioso, regolarmente guidato da donne e sostenuto da principi libertari-socialisti, il suo sistema politico era detestato dall’Isis. Ma ha anche creato una configurazione difficile per gli altri attori nella regione, così come per gli alleati delle YPG.

Per la Turchia, che persegue un programma etno-nazionalista sotto la guida del presidente Recep Tayyip Erdoğan, i curdi e le loro aspirazioni sono una fonte di irritazione persistente. Per gli Stati Uniti e i loro alleati, le politiche socialiste delle SDF e delle autorità del Rojava erano tollerabili solo fintanto che i curdi mettevano a rischio la propria vita per perseguire gli obiettivi occidentali. Passando ad oggi, per il nuovo governo di transizione siriano, guidato dai recenti jihadisti a Damasco, una forza potente e spesso guidata da donne, situata attraverso comunità e consigli in circa un terzo del territorio del paese, potrebbe essere impossibile.

Ma un allineamento di interessi immediati ha visto le potenze occidentali, sorprendentemente, sostenere e proteggere una forza rivoluzionaria dai nemici regionali, compresi gli alleati e i membri della NATO, la Turchia. Alla fine del 2024, l’ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato deposto da Sharaa e dalla sua milizia Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), che ora guida l’esercito siriano. Molti, tra cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ritenevano che la vittoria di Sharaa fosse dovuta all’aiuto della Turchia.

Acclamato dai leader occidentali e dai media, l’ascesa di Sharaa ha visto la Turchia tornare a dominare la regione. La seconda elezione di Trump ha visto anche un riorientamento degli Stati Uniti verso Ankara, con la nomina da parte della Casa Bianca del miliardario Tom Barrack sia ad ambasciatore in Turchia che a inviato speciale in Siria. Barrack, che è stato accusato, e poi assolto, di essere un agente degli Emirati Arabi Uniti durante la prima amministrazione Trump, ha chiarito nei giorni scorsi che l’alleanza temporanea dell’Occidente con il Rojava è finita, così come, a quanto pare, la sua protezione.

Ciò potrebbe spiegare i video, ritenuti autentici dal Rojava Information Centre, pubblicati online nei giorni scorsi. Mostrano la decapitazione di una combattente delle SDF, il lancio del corpo di un’altra – Deniz Çiya – da un edificio e il rapimento e la sessualizzazione di altre due da parte dei soldati governativi.

Ancora una volta sotto assedio.

Nelle ultime due settimane, il governo di transizione siriano ha conquistato gran parte del territorio precedentemente controllato dalle SDF nel nord-est del Paese, ma non senza incontrare resistenza. Ad Aleppo, solo 900 combattenti delle SDF avrebbero respinto 42.000 soldati governativi in una battaglia durata cinque giorni, prima di ritirarsi. La ritirata è seguita a discussioni con le parti internazionali, secondo quanto riferito dal comandante delle SDF Mazloum Abdi.

Ma secondo la fonte di Novara Media, non era solo l’esercito siriano a combattere per Damasco. Dicono che fossero presenti anche combattenti in uniforme dell’Isis, oltre a mercenari turchi, alcuni dei quali indossavano le insegne dei Lupi Grigi, un gruppo descritto come una milizia fascista. Si dice anche che la Turchia abbia condotto attacchi aerei e con droni contro le posizioni delle SDF ad Aleppo e altrove.

Una situazione simile si sta verificando a Kobani dove, nonostante le notizie di un cessate il fuoco martedì sera, è in corso un assedio da parte delle forze governative siriane, con internet e l’elettricità della città interrotti. Kobani, a differenza di molte altre città e paesi precedentemente governati dalle SDF e finora conquistati dalle forze governative siriane, è a maggioranza curda, il che fa temere massacri se dovesse cadere.

Questi timori di uccisioni di massa di una minoranza non araba potrebbero non essere infondati. L’anno scorso, le forze siriane hanno ucciso centinaia di civili appartenenti alla minoranza alawita del Paese. Sempre l’anno scorso, le forze alleate del governo sono state accusate di aver compiuto uccisioni extragiudiziali di civili appartenenti alla minoranza drusa.

Mercoledì, l’esercito siriano ha preso il controllo del campo di Al Hol dalle SDF. Situato al confine tra Siria e Iraq, il campo ospita più di 40.000 persone, molte delle quali sono mogli e figli di militanti dell’Isis uccisi o catturati.

Più a nord si trova il campo di Al Roj, per ora ancora sotto il controllo delle SDF. Una delle sue residenti più famose è Shamima Begum che, all’età di 15 anni, ha lasciato la Gran Bretagna per diventare la sposa bambina di un comandante dell’Isis. Precedentemente cittadina britannica, tale status le è stato revocato dal governo nel 2019.

Come Begum, molti dei 2.500 residenti di Al Roj sono cittadini stranieri e i loro figli, i cui paesi d’origine hanno rifiutato il rimpatrio, lasciandoli in una situazione di pericolo umanitario e di limbo politico. Dalla sconfitta dell’Isis nel 2019, è stato l’SDF ad amministrare il vasto e talvolta pericoloso problema dei combattenti dell’Isis catturati e delle loro famiglie per conto delle nazioni ricche e contro quello che il portavoce dell’SDF Farhad al-Shami ha definito mercoledì uno scenario di “indifferenza internazionale”.

Tale indifferenza internazionale non mostra segni di cedimento. Martedì sera, il governo di Damasco ha annunciato un cessate il fuoco di quattro giorni con le SDF. Secondo la fonte di Novara Media, non vi è alcun segno che le forze alleate al governo lo stiano rispettando. Da parte loro, le SDF hanno dichiarato che occuperanno solo posizioni difensive contro le forze governative e non tenteranno di riconquistare il territorio perduto.

Ma anche se Damasco – ora fortemente potenziata dagli Stati Uniti e dalla Turchia – dovesse imporre un cessate il fuoco nel nord-est, c’è grande paura non solo per il Rojava come idea, ma anche per le migliaia di curdi presenti nel territorio. Con centinaia di militanti dell’Isis potenzialmente rilasciati nella zona, oltre a fondamentalisti islamici e turchi difficilmente controllabili tra le file di coloro che combattono per Sharaa, in Siria potrebbero presto ricominciare i massacri.

Steven Methven è il redattore di Novara Live, il notiziario politico serale di Novara Media YouTube show.