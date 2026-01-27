Tutti i crimini dell’ICE per conto di Trump

Solo nel 2025, l’ICE ha sparato almeno 70 volte, uccidendo 5 persone. E 32 immigrati sono morti nei suoi centri di detenzione

La polizia dell’immigrazione, che semina il terrore a Minneapolis, ha più che raddoppiato il proprio organico dal ritorno del miliardario alla Casa Bianca. Essendo una delle agenzie federali con maggiori risorse finanziarie, con un budget di oltre 71 miliardi di euro, opera nell’impunità più totale.

Dal ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca più di un anno fa, la polizia dell’immigrazione (ICE, Immigration and Customs Enforcement) è diventata una milizia paramilitare con poteri senza pari, seminando il terrore nelle città statunitensi, come attualmente a Minneapolis. Il tutto al servizio della promessa elettorale del presidente di espellere 1 milione di persone all’anno.

Dotata di un budget considerevole – meno di 6 miliardi dieci anni fa, contro gli 85 miliardi di dollari (oltre 71 miliardi di euro) di oggi, che la rendono l’agenzia federale con la dotazione più consistente –, opera nell’impunità totale in nome della lotta contro l’immigrazione clandestina. Gestisce inoltre in modo del tutto opaco una rete di carceri dove sono detenute più di 70.000 persone, un record dalla sua creazione più di vent’anni fa, a seguito degli attacchi terroristici dell’11 settembre.

L’ICE ha inoltre assunto in meno di un anno 10.000 persone, raddoppiando il proprio organico, che ora conta 22.000 agenti. «Con questi nuovi patrioti nella squadra, saremo in grado di realizzare ciò che molti ritenevano impossibile e mantenere la promessa del presidente Trump di riportare la sicurezza in America”, ha dichiarato con orgoglio l’agenzia in un comunicato.

Per reclutare personale, i post dell’ICE sui social media utilizzano meme popolari tra i gruppi di estrema destra e i suprematisti bianchi. Un documento interno rivelato dal Washington Post mostra che vengono prese di mira le persone che hanno assistito a combattimenti di MMA (arti marziali miste), manifestato interesse per le armi da fuoco o ascoltato “podcast patriottici”.

Da diversi mesi, la città di Minneapolis è bersaglio delle incursioni degli agenti dell’ICE, che si spostano mascherati e armati a bordo di veicoli civetta. Effettuano raid in piena strada, senza esitare a uccidere chiunque osi intralciare il loro cammino, come Renee Good, una donna di 37 anni uccisa all’inizio di gennaio nella grande città dello Stato del Minnesota. Subito dopo la sua morte, il Wall Street Journal ha calcolato che gli agenti federali avevano aperto il fuoco su veicoli civili in tredici occasioni, causando almeno otto feriti e due morti.

Con i complimenti del presidente

Sabato 24 gennaio, è stato un agente dell’altra forza federale del Dipartimento della Sicurezza Interna, il Servizio Dogane e Protezione delle Frontiere (CPB, Customs and Border Protection), ad uccidere Alex Pretti, un infermiere di terapia intensiva di 37 anni.

Lunedì 26, Donald Trump ha annunciato l’invio sul posto del suo consigliere per l’immigrazione, Tom Homan, soprannominato lo «zar delle frontiere». «Non è stato coinvolto in quella zona, ma conosce e apprezza molte persone lì. Tom è severo ma giusto e mi riferirà direttamente», ha scritto il presidente sul suo social network Truth Social.

Dal ritorno di Donald Trump all’inizio del 2025, l’ICE ha fatto ricorso alle armi almeno settanta volte durante i suoi raid, uccidendo cinque persone e ferendone altre dieci

La maggior parte di questi raid violenti (49) si concentra in tre Stati governati dal Partito Democratico: Illinois (22), California (15) e Minnesota (12).

L’ICE beneficia della clemenza dell’amministrazione Trump, che giustifica tutte le sue azioni, nonostante queste possano violare diversi emendamenti della Costituzione, il primo (libertà di espressione), il secondo (diritto di portare armi) e il quarto (divieto di perquisizioni senza mandato di un giudice). Anche quando i video dimostrano il contrario, il presidente degli Stati Uniti e i suoi fedeli, tra cui il ministro della Sicurezza interna Kristi Noem, rendono le vittime colpevoli, accusandole di essere pericolosi “terroristi interni” o “agitatori professionisti”.

“Non mi piacciono le sparatorie, davvero”, ha dichiarato Donald Trump, intervistato domenica dal Wall Street Journal. “Ma non mi piace nemmeno quando qualcuno partecipa a una manifestazione con un’arma molto potente, carica al massimo e con due caricatori pieni. Anche questo non fa una buona impressione”.

Come evidenziato in agosto un’inchiesta del sito The Trace, con Business Insider e Type Investigations, gli agenti dell’ICE hanno beneficiato durante il suo primo mandato di una totale impunità. I giornalisti di The Trace hanno lavorato sul periodo compreso tra il 2015 e il 2021. Il titolo dell’articolo riassume bene la situazione: “Armati e intoccabili: la storia dell’uso della forza letale da parte dell’ICE”. Secondo la loro indagine, 23 persone sono morte in 59 sparatorie provocate da agenti, senza che vi fossero procedimenti giudiziari.

Un record di incarcerazioni

All’inizio del secondo mandato di Donald Trump, l’ICE disponeva di un budget di 3,4 miliardi di dollari per 41.500 posti letto per l’alloggio delle persone arrestate, mentre la Casa Bianca prevedeva di arrestare decine di migliaia di persone al mese. Il decreto presidenziale del 20 gennaio, “Proteggere il popolo americano dall’invasione”, ordinava all’ICE di destinare “tutte le risorse legalmente disponibili” per aumentare la rete di centri di detenzione e di trattenimento.

A causa dell’esplosione del numero di incarcerazioni e della mancanza di fondi dell’ICE, nel luglio 2025 il Congresso ha votato un budget di 45 miliardi di dollari fino al 2029 a favore della polizia dell’immigrazione per la gestione delle sue prigioni. Il sistema è cresciuto “a un ritmo senza precedenti”, sottolinea un’indagine pubblicata questo mese dall’American Immigration Council, un’organizzazione di sostegno ai migranti.

Il sistema di detenzione gestito dall’ICE potrebbe addirittura superare la rete delle prigioni federali alla fine del secondo mandato di Trump, nel 2028. Da gennaio a novembre 2025, il numero dei centri è passato da 114 a 208, con un aumento del 91 %, la maggior parte delle quali ospita in media fino a 100 persone al giorno.

“Queste nuove strutture vanno dalle piccole prigioni di contea che offrono pochi posti letto alle prigioni statali precedentemente chiuse, in grado di ospitare più di 2.000 persone, fino ai campi tendati di nuova costruzione nelle basi militari, che possono ospitare fino a 5.000 persone”, scrive l’American Immigration Council. Questa capacità è stata ulteriormente aumentata con nuovi centri di detenzione gestiti dallo Stato, tra cui il famigerato centro “Alligator Alcatraz”, il primo centro di detenzione per immigrati di uno Stato a non operare sotto contratto con l’ICE».

Le “prigioni zombie”

L’ICE stipula contratti con società private. A marzo ha firmato con il GEO Group per riaprire una prigione che era stata chiusa nella campagna del Michigan. È stata coniata un’espressione per tutti questi luoghi in disuso che riaprono a causa della richiesta di posti: le “prigioni zombie”. Alla fine di agosto, il gruppo CoreCivic ha aperto un “centro di trattamento” in California, in un luogo che fino al 2023 ospitava una prigione dello Stato della California. Ha una capacità di 2.560 posti letto, il che lo rende il più grande centro di detenzione dell’ICE.

Da 40.000 detenuti all’arrivo di Trump nel gennaio 2025, si è passati a un numero record di 73.000 a metà gennaio 2026.

A causa dell’offensiva anti-migranti, caratterizzata da un aumento dei raid e delle operazioni, si assiste a un numero crescente di arresti, anche di persone che non hanno nulla da rimproverarsi e possiedono la cittadinanza statunitense. L’obiettivo, contrariamente a quanto dichiarato, non è quello di combattere la criminalità, ma di esercitare pressioni sui migranti che hanno avviato le procedure di asilo affinché rinuncino e lascino volontariamente il Paese, creando un clima di terrore.

Questo sistema è diventato ancora più opaco dopo che l’amministrazione Trump ha limitato ogni forma di supervisione interna ed esterna.

In primo luogo, ha attaccato gli organismi di controllo interno il cui compito era quello di garantire che i detenuti fossero trattati con dignità. Di fronte alle proteste suscitate nel marzo 2025 al Congresso dall’annuncio della soppressione dell’Ufficio per i diritti civili e le libertà civili (CRCL) del Dipartimento della sicurezza interna e dell’Ufficio del mediatore per la detenzione degli immigrati (OIDO), Donald Trump ha fatto marcia indietro. Ma ha semplicemente ridotto il personale: il primo organismo è passato da 150 dipendenti a 22, il secondo da 110 a 10. Impedendo loro di lavorare in modo efficace.

Poi ai membri del Congresso è stato impedito di effettuare visite a sorpresa nelle strutture gestite dall’ICE.

In un articolo pubblicato il 13 gennaio, alcuni esperti di politiche sull’immigrazione hanno osservato che l’amministrazione Trump ha, a uno a uno, «ha avviato alcune delle riforme migratorie più profonde della storia moderna, e l’amministrazione ha tre anni di tempo per amplificarne l’impatto». Concludendo: «Resta da vedere se questi cambiamenti saranno solo una parentesi o una trasformazione radicale del futuro del Paese».

Nel 2025, 32 persone sono morte nei centri di detenzione dell’ICE, rendendo questo anno il più mortale dal 2004. Un altro triste record battuto dall’amministrazione Trump.

Tuttavia, gli obiettivi presidenziali non sono stati raggiunti. Il Dipartimento della Sicurezza Interna ha annunciato a dicembre che 622.000 persone senza documenti sono state espulse, ben lontane dal milione promesso da Trump. Nell’ultimo anno del mandato di Joe Biden, il suo predecessore, 778.000 persone sono state rimpatriate nei loro paesi.