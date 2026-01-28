Iran: il campismo e la cancellazione della teocrazia

Nuove forme di campismo stanno minando l’internazionalismo

Simon Pearson ne discute su Anticapitalistic Resistance

Recentemente ho letto alcune analisi di sinistra sull’Iran e ho notato un modello ricorrente in molte di esse. La religione scompare. La struttura teocratica dello Stato svanisce dall’analisi. La Repubblica Islamica diventa “lo Stato iraniano” o “formazione borghese nazionale” e ci si aspetta che trattiamo il governo clericale come se fosse decorativo. Come se fosse irrilevante per l’analisi materialista.

Questo mi infastidisce perché non è serio. Non si può fare un’analisi materialista della Repubblica Islamica ignorando sistematicamente il funzionamento dello Stato. E lo Stato funziona attraverso l’autorità religiosa. Questo non è incidentale. È costitutivo.

Prendiamo un recente post che ho letto sulle proteste. L’argomentazione era questa: le sanzioni sono la causa di tutto, l’imperialismo occidentale spiega tutte le dinamiche interne iraniane, lo Stato teocratico non ha alcuna autonomia se non quella di reagire alle pressioni esterne. Va bene. Tranne che la parola “teocrazia” è apparsa esattamente due volte, entrambe come descrittore neutro, come dire ‘repubblica’ o “monarchia”. Cosa fa la teocrazia, come funziona, cosa significa per le persone che vivono sotto di essa: completamente assente. Perché?

Penso perché affrontare seriamente il carattere religioso dello Stato iraniano complica la cosiddetta narrativa anti-imperialista. Richiede il riconoscimento di forme di oppressione che non possono essere ridotte alle sanzioni occidentali. Significa ammettere che la working class iraniana subisce lo sfruttamento e la repressione da parte della propria borghesia (che include le élite clericali) indipendentemente da ciò che fa Washington.

Come funziona realmente

Il velayat-e faqih (tutela del giurista islamico) non è una peculiarità culturale aggiunta a uno Stato capitalista altrimenti standard. È il principio organizzativo. Il Leader Supremo deriva la sua autorità da un presunto mandato divino mediato dalla giurisprudenza sciita. Non dalla sovranità popolare. Nemmeno dalla legittimità rivoluzionaria nel senso normale del termine.

Questo determina il modo in cui il dissenso viene classificato e represso. L’opposizione non è un disaccordo politico o una lotta di classe. Diventa apostasia, corruzione sulla terra, inimicizia contro Dio. Quando la polizia morale impone l’obbligo dell’hijab, sono le autorità religiose che applicano quella che sostengono essere la legge divina. Quando le donne vengono arrestate per aver indossato un copricapo inadeguato, stanno sfidando i comandi di Dio. Quando i manifestanti vengono giustiziati, si tratta di una punizione giusta per coloro che muovono guerra a Dio e al Suo messaggero.

Non si può spiegare come funziona il potere in Iran senza questo. Non si può spiegare chi soffre di più, quali forme può assumere la resistenza. La dimensione religiosa non è separabile dalla dimensione di classe. Lavorano insieme.

Eppure queste analisi anti-imperialiste lo ignorano. Come se riconoscere l’oppressione teocratica significasse in qualche modo un endorsement al regime-change.

La questione di genere

Notate come l’assenza di religione coincida con l’assenza di genere. I corpi e il comportamento delle donne sono luoghi dove il potere statale, l’autorità religiosa e il controllo patriarcale si intersecano. L’obbligo di indossare l’hijab non è paragonabile ad altri codici di abbigliamento. È il segno visibile di un sistema di leggi religiose basate sul genere che regolano il matrimonio, il divorzio, l’eredità, la testimonianza, la libertà di movimento e la partecipazione sociale.

Mahsa Amini è stata uccisa dalla polizia morale per aver indossato il velo in modo improprio. Si è trattato di violenza teocratica nell’applicazione della legge religiosa. Le proteste che ne sono seguite (Donna, Vita, Libertà) hanno sfidato un ordine religioso che subordina le donne attraverso un mandato divino.

Un’analisi materialista che non riesce a spiegare questo fenomeno è collassata in un rozzo economicismo. L’oppressione specifica delle donne diventa nel migliore dei casi secondaria, nel peggiore dei casi una distrazione dalla lotta antimperialista. Politica identitaria liberale. Preoccupazione occidentale.

Tranne che si tratta di metà della popolazione che vive sotto una subordinazione religiosa sistematica. Non si può fare un’analisi di classe ignorando come la classe operaia sia divisa dalla legge religiosa basata sul genere. Non si può parlare di potenziale rivoluzionario ignorando le lotte contro il controllo teocratico come meno importanti dell’opposizione alle sanzioni.

Tranne che non ti interessi davvero della classe operaia iraniana. Tranne che ciò che ti interessa sia la posizione geopolitica dello Stato iraniano come ostacolo all’egemonia occidentale. In tal caso, basta dirlo.

I religiosi come fazione borghese

C’è qualcos’altro che scompare in queste analisi. L’establishment religioso non è semplicemente un apparato ideologico. L’élite clericale sono essi stessi una fazione borghese con interessi materiali distinti.

Le bonyad (fondazioni caritatevoli) controllano enormi risorse economiche. Edilizia, farmaceutica, petrolio. Istituzioni nominalmente religiose supervisionate da religiosi, che operano al di fuori delle normali strutture fiscali e normative. Accumulano capitale mentre dichiarano di perseguire scopi religiosi. La Guardia Rivoluzionaria è diventata un vasto impero economico con interessi inseparabili dal proprio impegno ideologico a preservare la Repubblica Islamica.

Quindi, quando parliamo di “borghesia iraniana”, a chi ci riferiamo esattamente? Alla classe mercantile? Ai capitalisti industriali? All’establishment clericale? Alle reti della Guardia Rivoluzionaria? Queste fazioni competono e cooperano tra loro. Non è possibile comprendere il capitalismo iraniano senza esaminare come l’autorità clericale consenta particolari forme di accumulazione.

Ma questo richiede di osservare come funziona lo Stato teocratico. Richiede di riconoscere che il termine “borghesia nazionale” non descrive uno Stato in cui l’autorità religiosa è costitutiva del potere di classe.

Logica del rinvio a tempo indeterminato

Un post sulle proteste sosteneva che esse “servono oggettivamente l’imperialismo” perché mancano di coerenza ideologica e di organizzazione. Pertanto indeboliscono lo Stato in un momento in cui è probabile una guerra imperialista. Pertanto (anche se non dichiarato esplicitamente) non dovrebbero essere sostenute.

Questo accetta interamente l’impostazione del regime. L’opposizione rafforza i nemici esterni. Il dissenso tradisce la nazione. La classe operaia iraniana deve subordinare le sue lotte alle necessità geopolitiche di mantenere uno stato che si oppone all’Occidente.

Ma perché i marxisti dovrebbero accettarlo? La classe operaia iraniana ha interessi ben distinti sia dall’imperialismo occidentale che dai propri sfruttatori. Questi ultimi includono la borghesia clericale, l’impero delle Guardie Rivoluzionarie e tutti coloro che traggono vantaggio dal controllo teocratico.

L’affermazione secondo cui le proteste rischiano di trasformare lo Stato in un regime fantoccio presuppone che la scelta sia binaria: o la Repubblica Islamica o il dominio occidentale. Questa è la logica del regime. È anche la logica di ogni Stato autoritario che deve affrontare disordini. Tutta l’opposizione diventa una cospirazione straniera.

Sì, i servizi segreti occidentali cercano di sfruttare i movimenti di protesta. Certo. Ma questo non significa che non esista una vera opposizione interna. Non significa che le persone che protestano contro la repressione teocratica siano degli ingenui o che la loro sofferenza sia meno importante del mantenimento di un regime che si oppone a Washington.

C’è una mossa che continua a ripetersi. Le proteste mancano di coerenza ideologica, quindi non possono avere successo, quindi servono oggettivamente l’imperialismo, quindi non possiamo sostenerle. Dobbiamo aspettare le condizioni rivoluzionarie adeguate.

Questo stabilisce uno standard impossibile. I movimenti rivoluzionari non nascono già completamente formati. Si sviluppano attraverso la lotta. I bolscevichi non hanno liquidato la Rivoluzione di febbraio come spontanea e incoerente. Sono intervenuti.

Ma a quanto pare i lavoratori iraniani devono aspettare. Continuare a soffrire mentre noi spieghiamo che le loro proteste mancano di coerenza teorica. Subordinare le loro lotte alle necessità geopolitiche. Anche se lo Stato li sfrutta. Anche se l’autorità clericale struttura la loro subordinazione.

Quando finirà l’attesa? Dopo la sconfitta dell’imperialismo a livello globale? Dopo la rivoluzione nel cuore dell’impero? Questa logica porta a un rinvio indefinito. A trattare la classe operaia iraniana come oggetti piuttosto che come soggetti.

Questo è campismo

Penso che dobbiamo essere onesti. Questo è campismo. Scegliere l’allineamento geopolitico piuttosto che la lotta di classe.

La Repubblica Islamica si oppone all’Occidente. Pertanto deve essere difesa, o almeno non minata. Pertanto l’opposizione, anche da parte dei lavoratori iraniani che subiscono lo sfruttamento e la repressione teocratica, diventa sospetta. Meglio mantenere lo Stato esistente, per quanto repressivo, che rischiare la sua sostituzione con qualcosa di più allineato agli interessi occidentali.

Questo abbandona la liberazione della classe operaia. Subordina le lotte del proletariato iraniano a calcoli strategici. Tratta l’oppressione teocratica come un danno collaterale accettabile.

Tuttavia richiede un’evasione sistematica. Evasione dalla religione. Evasione dal genere. Evasione dagli interessi della borghesia clericale. Evasione dall’azione dei lavoratori e dalle loro genuine rivendicazioni.

Tutto si dissolve in: le sanzioni sono la causa di tutto, le proteste servono l’imperialismo, aspettiamo condizioni migliori.

Un’alternativa

È perfettamente possibile opporsi alle sanzioni occidentali e al cambio di regime e allo stesso tempo opporsi alla repressione teocratica. Queste posizioni derivano dallo stesso principio: solidarietà con la classe operaia iraniana contro tutte le forme di oppressione.

Ciò significa ascoltare i socialisti, i comunisti e gli organizzatori sindacali indipendenti iraniani. Quali sono le loro argomentazioni? Cosa stanno facendo? Quali forme di organizzazione esistono? Queste domande sono assenti dalle analisi astratte formulate a distanza.

Significa riconoscere che opporsi all’Occidente non rende progressista lo Stato iraniano. Il regime teocratico è al servizio del capitale iraniano, compreso quello clericale. Sfrutta i lavoratori. Sottomette le donne attraverso la legge religiosa. Schiaccia le organizzazioni sindacali indipendenti. Giustiziano comunisti e socialisti.

Niente di tutto questo è causato dalle sanzioni. Le sanzioni peggiorano le condizioni. Sono una punizione collettiva brutale che dovrebbe essere contrastata. Ma il carattere dello Stato teocratico, la sua natura di classe, la sua repressione: questi aspetti sono antecedenti alle sanzioni e continuerebbero anche senza di esse.

Un’analisi marxista che non riesce a definire l’oppressione teocratica per paura di servire l’imperialismo ha smesso di essere marxismo. È diventata un posizionamento geopolitico vestito di linguaggio rivoluzionario.

Il risultato è sempre lo stesso. La religione scompare. Il genere scompare. La borghesia clericale scompare. Le donne che protestano contro l’hijab obbligatorio diventano delle ingenue. I lavoratori in sciopero rischiano di servire i servizi segreti occidentali. Il carattere dello Stato teocratico si dissolve in una “formazione borghese nazionale sotto pressione esterna”.

Simon Pearson è un attivista politico con sede nelle Midlands e membro dell'ACR.