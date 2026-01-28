Minneapolis, Trump minaccia l’Insurrection act

Trump tentato dalla carta della Legge sull’insurrezione. Intanto il Senato prevede altri 10 miliardi di dollari per rafforzare l’ICE

Lo scontro nelle strade di Minneapolis, diventata negli ultimi giorni l’epicentro delle proteste contro Donald Trump, si riflette anche nella battaglia tra i partiti. Il Partito Repubblicano ha voluto, nelle ultime ore, attribuire la responsabilità della situazione nella città del Midwest ai Democratici dopo lo sciopero di giovedì 22 gennaio, le manifestazioni del fine settimana e l’esecuzione extragiudiziale dell’infermiere Alex Jeffrey Pretti.

Kristi Noem, direttrice del Dipartimento per la Sicurezza Interna (DHS), ha giustificato l’azione della Guardia di Frontiera (CBP) e dell’agenzia di frontiera (ICE) che ha causato la morte di Pretti sulla base del fatto che si trattava di “terrorismo interno”. Nonostante questa affermazione, i numerosi video e testimonianze raccolti mostrano che Pretti è stato colpito da una decina di colpi mentre aiutava una donna ad alzarsi dal carico dell’operazione di polizia.

In una nota d’addio, i genitori di Pretti hanno denunciato le menzogne che circondano il suo caso: “Alex chiaramente non era armato quando è stato attaccato dai sicari assassini e codardi del presidente Donald Trump. Aveva il telefono nella mano destra e la sinistra, vuota, alzata sopra la testa mentre cercava di proteggere la donna che l’ICE aveva spinto a terra, mentre veniva spruzzata con spray al peperoncino”.

Noem ha attaccato i leader democratici del Minnesota, il governatore Tim Walz e il sindaco di Minneapolis Jacob Frey, per quello che considera “incitamento” e ‘incoraggiamento’ alla violenza contro “i nostri cittadini e le nostre forze dell’ordine”.

Il partito blu vede in queste critiche una strategia del team di Donald Trump per invocare l’Insurrection Act, che autorizza il dispiegamento dell’esercito statunitense nell’applicazione della legge nazionale. Alexandria Ocasio Cortez, membro del Congresso di New York, è stata una di quelle che ha denunciato questa intenzione da parte dei repubblicani.

Un’altra deputata, la democratica del Minnesota Ilhan Omar, ha ribadito la scorsa settimana questo timore: “Credo che l’obiettivo finale di Kristi Noem e del presidente Trump sia quello di agitare la gente abbastanza da poter invocare l’Insurrection Act e dichiarare la legge marziale”. Omar ha denunciato una campagna di fake news contro di lei alla quale si è unito Trump, che ha dichiarato che il suo governo la indagherà per essere arrivata dalla Somalia con la sua famiglia “senza nulla” e, secondo Trump, avere un patrimonio di 44 milioni di dollari, cosa che Omar sostiene essere falsa.

Insurrection act

A metà gennaio, dopo l’omicidio di Renée Nicole Good, Trump ha pubblicato sul suo social network (Truth Social) un messaggio in cui spiegava che la Legge sull’insurrezione “porrà rapidamente fine alla farsa che sta avvenendo”.

La legge, promulgata nel XIX secolo, consente al presidente degli Stati Uniti di dispiegare l’esercito e la Guardia Nazionale in uno Stato, anche se i suoi leader non hanno richiesto né acconsentito alla presenza delle forze armate federali. In questo secolo non è mai stata invocata. L’ultima volta, dopo i disordini seguiti all’assoluzione dei poliziotti che avevano picchiato il cittadino Rodney King negli anni ’90 in California, è stata invocata con il consenso del governatore di quello Stato. Durante il secondo mandato di Trump, la Guardia Nazionale è stata effettivamente dispiegata in città come Los Angeles, ma con altre prerogative.

Proprio questa settimana si terrà una votazione determinante per il futuro dei 10 miliardi di dollari destinati al Servizio Immigrazione e Controllo Dogane (ICE) al Senato. Si tratta di una legge di finanziamento governativo in cui la maggioranza repubblicana vuole aggiungere dieci miliardi di dollari alla dotazione dell’ICE. Questi fondi fanno parte di un pacchetto di 64 miliardi per l’intero DHS (equivalente al Ministero dell’Interno) e il loro blocco potrebbe portare a una nuova chiusura del governo come quella avvenuta lo scorso autunno.

La maggior parte dei senatori democratici voterà contro con l’obiettivo di “limitare, riformare e restringere l’ICE”, secondo quanto dichiarato dal portavoce del loro gruppo, Chuck Summer. “I senatori democratici non forniranno i voti necessari per approvare il disegno di legge di assegnazione se viene incluso il disegno di legge sul finanziamento del Dipartimento della Sicurezza Nazionale”, ha spiegato Summer domenica 24 gennaio.

La risposta di Trump all’ondata di proteste per il secondo omicidio dell’ICE in meno di un mese è stata quella di inviare sul posto il cosiddetto “zar delle frontiere”, Tom Homman, per supervisionare la situazione sul campo. La procura dello Stato vuole fermare l’arrivo degli agenti dell’ICE in Minnesota. Attualmente vi si sono trasferiti 3.000 agenti, “più dei poliziotti di Minneapolis e Sant Paul”, ha denunciato la senatrice Amy Klobuchar.