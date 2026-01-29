Come si è arrivati alla grande regolarizzazione dei migranti in Spagna

Regularización Ya: Oltre 700.000 firme, sei anni di lotta e un cambio di strategia per ottenere la regolarizzazione dei migranti

Il collettivo Regularización Ya, che riunisce oltre un centinaio di organizzazioni della società civile, ha guidato una lotta che ha portato al raggiungimento di una regolarizzazione straordinaria già approvata dal Consiglio dei Ministri.

“Abbiamo segnato un gol dalla metà campo”. Così, in poche parole, Vicky Canalla, portavoce di Regularización Ya, descrive l’accordo raggiunto tra Podemos e PSOE che si concretizzerà in una regolarizzazione straordinaria per i migranti che si trovano in Spagna in situazione amministrativa irregolare prima del 31 dicembre 2025. “Abbiamo segnato l’agenda politica e cambiato la narrativa, la Spagna oggi è un po’ più democratica”, afferma Canalla, valutando la misura “più garantista” di tutta la legislatura dell’attuale governo di coalizione, promossa dai collettivi di migranti.

Ma, per arrivare a questo punto, bisogna tornare indietro all’aprile 2020, quando, in piena pandemia, e dopo che il governo portoghese aveva annunciato la regolarizzazione straordinaria temporanea di tutti gli immigrati con domande in sospeso, il collettivo Regularización Ya, una piattaforma che riunisce più di un centinaio di organizzazioni della società civile, ha iniziato a muoversi con una lettera al governo che includeva la richiesta di una regolarizzazione urgente, firmata da più di 1.200 collettivi. Poi è arrivata la Proposta di Legge, bocciata dal Congresso nel settembre 2020, con i voti contrari della destra e anche del PSOE.

Lungi dal perdersi d’animo, nel luglio 2021 Regularización Ya ha deciso di fare un ulteriore passo avanti: raccogliere più di 500.000 firme per l’approvazione di un’Iniziativa Legislativa Popolare di regolarizzazione di massa (ILP). Nel febbraio 2022 la campagna è partita contemporaneamente in più di 30 città. In meno di un anno, nel dicembre 2022, sono state consegnate le firme necessarie. Firme che hanno subito un rallentamento a causa delle elezioni del luglio 2023. Ma il movimento di pressione non si è fermato e l’ILP ha potuto seguire il suo corso con l’istituzione di una nuova legislatura. Il 9 aprile 2024 è stata approvata la presa in considerazione dell’ILP e, da allora, la difficile aritmetica parlamentare l’ha tenuta in ostaggio in aula.

Da Regularización Ya hanno deciso di cambiare strategia: provare la via del decreto reale e aggirare così i possibili emendamenti di gruppi come Vox, Junts e PP. “Avevamo convocato tutti i partiti politici affinché si adoperassero per l’approvazione in Congresso, ma l’aritmetica non funzionava. Il decreto reale era la misura migliore, quindi abbiamo interpellato tutti i partiti affinché facessero pressione in tal senso. Podemos ci ha offerto l’opportunità di redigere il testo congiunto e siamo riusciti a inserirlo”, riassume Canalla.

Sullo sfondo, i negoziati tra Podemos e PSOE che sono stati avviati quando il partito viola ha detto “no” a un possibile trasferimento di competenze tra il governo e Junts in materia di immigrazione. Il PSOE è stato costretto a sedersi al tavolo delle trattative con Podemos. Ed è stato allora che il partito, guidato da Ione Belarra, ha proposto l’approvazione del decreto reale che lunedì è uscito dal Consiglio dei ministri. “Il trasferimento di competenze fallito tra Junts e PSOE è stato fondamentale per questo accordo. Abbiamo detto a Podemos di bloccarlo e non è andato avanti. Abbiamo segnato l’agenda politica e cambiato la narrativa, oggi la Spagna è un po’ più democratica”, afferma Canalla.

In cosa consiste il decreto reale

Secondo i dati più recenti di Funcas, al 1° gennaio 2025 in Spagna ci sarebbero 840.000 persone in situazione irregolare, che rappresenterebbero il 17,2% della popolazione straniera proveniente da paesi non comunitari. A tutti loro è rivolta questa misura, che comporterà una modifica del regolamento della legge sull’immigrazione.

Il nuovo decreto reale consentirà, in via eccezionale e transitoria, l’accesso alle figure di radicamento alle persone che si trovano già in Spagna. A tal fine sarà necessario dimostrare la permanenza di cinque mesi nel paese prima del 31 dicembre 2025. Sono incluse anche le persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale prima della stessa data, la cui richiesta di asilo non decadrà con la richiesta di regolarizzazione. Queste, inoltre, non dovranno dimostrare cinque mesi di residenza. Un altro requisito è quello di non avere precedenti penali.

Coloro che soddisfano questi requisiti potranno ottenere un permesso di soggiorno legale in Spagna con una validità iniziale di un anno. I figli e le figlie minorenni di queste persone otterranno un permesso di cinque anni. Successivamente “potranno essere inseriti nelle figure previste dal regolamento della Legge sull’immigrazione, il che consentirà una progressiva integrazione nel sistema”, ha sottolineato il ministro Elma Saiz durante la presentazione della misura.

Canalla plaude alle misure di garanzia che sono state introdotte nel testo del regio decreto, di cui, assicura, ha supervisionato tutti i punti. Si tratta, ad esempio, della non necessità di registrarsi all’anagrafe per dimostrare i cinque mesi di residenza, documento che nella pratica diventa un ostacolo all’accesso ai diritti. Sarà sufficiente una ricevuta, un appuntamento medico o qualsiasi documento come una prova di invio di denaro. Inoltre, dal momento in cui viene approvata la domanda di regolarizzazione, per la quale l’amministrazione ha un massimo di 15 giorni, e che potrà essere presentata in qualsiasi registro pubblico, la persona potrà lavorare, senza attendere la risoluzione e saltando il blocco che di solito si crea nelle amministrazioni.

E questo non finisce qui, avvertono da Regularización Ya: “Abbiamo chiesto che, una volta avviata la procedura, si possa continuare a lavorare per perfezionare tutto”, spiega. Inoltre, non perdono di vista i prossimi obiettivi, tra cui quello di obbligare alla chiusura dei Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

«I partiti politici di sinistra devono imparare ad ascoltare le richieste dei collettivi, altrimenti non faremo progressi. Li abbiamo messi lì affinché lavorassero per i movimenti sociali. Siamo stati molto severi con Podemos e Sumar quando si sono dimenticati di noi», avverte Canalla, mentre afferma con forza: «Noi puntiamo a ottenere di più».