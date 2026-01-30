Trump cerca di dare il colpo di grazia a Cuba e minaccia Messico e Canada

La Casa Bianca: dazi aggiuntivi chi vende petrolio a L’Avana. Cuba: «Negli Usa una cricca fascista e genocida che agisce per fini puramente personali»

L’Avana. Le code per fare benzina si allungano e i blackout elettrici durano ormai fino a 10 ore nella capitale cubana, che accusa gli Stati Uniti di voler “soffocare” l’economia dell’isola. Giovedì il presidente statunitense Donald Trump ha emesso un decreto che minaccia di imporre dazi ai paesi che vendono petrolio all’Avana, affermando che Cuba rappresenta una “minaccia eccezionale” per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

I dazi aggiuntivi su tutti i prodotti provenienti da “qualsiasi paese che direttamente o indirettamente venda o fornisca in altro modo petrolio a Cuba” piombano sull’isola in un momento in cui sta affrontando una grave crisi energetica, a seguito dell’interruzione delle forniture dal Venezuela all’inizio di quest’anno. La mossa sembra puntare al suo vicino meridionale. Negli ultimi giorni, le minacce al Messico non sono partite solo dalla Casa Bianca. I membri del Congresso della Florida hanno accusato il Messico di “minare la politica degli Stati Uniti” e persino di “grande tradimento” con la sua fornitura di carburante a Cuba.

Trump ha firmato dunque un ordine esecutivo, una sorta di decreto, in cui afferma che le politiche, le pratiche e le azioni del governo cubano minacciano direttamente la sicurezza nazionale e la politica estera degli Stati Uniti.

Sulla base di tale argomentazione, ha disposto che, a partire da ieri, spetterà ai segretari al Commercio, Howard Lutnick, e di Stato, Marco Rubio, verificare se qualche Paese fornisca, con qualsiasi mezzo, petrolio all’Avana. Rubio è noto per le sue posizioni contrarie al governo cubano e ora ha il potere di “emanare le norme, i regolamenti e le linee guida necessari o appropriati per l’attuazione del presente ordine. Il Segretario di Stato potrà inoltre prendere qualsiasi altra decisione o intraprendere qualsiasi altra azione necessaria o appropriata per l’attuazione del presente ordine”, si legge nel documento.

L’annuncio preoccupa moltissimo la popolazione dell’isola: “Questo avrà un impatto diretto sulla vita dei cubani, prima o poi, avrà un’influenza, questa è l’intenzione”, ha detto all’Afp Jorge Rodríguez, un informatico di 60 anni, davanti a una stazione di servizio con lunghe code per fare rifornimento all’Avana. “Bisogna sedersi al tavolo delle trattative” con Trump, ha affermato.

Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha affermato venerdì che la minaccia di Trump di imporre dazi ai paesi che vendono petrolio all’Avana “mira a soffocare l’economia cubana”. La nuova misura tariffaria degli Stati Uniti contro la fornitura di petrolio a Cuba è “fascista, criminale e genocida”, ha affermato venerdì il presidente cubano Miguel Díaz-Canel.

“Questa nuova misura evidenzia la natura fascista, criminale e genocida di una cricca che ha sequestrato gli interessi del popolo statunitense per fini puramente personali”, ha affermato il presidente sul suo account X.

Ha affermato che Washington intende “soffocare” l’economia dell’Avana con un “pretesto mendace e privo di argomenti, venduto da coloro che fanno politica e si arricchiscono a spese delle sofferenze” del popolo cubano.

A sua volta, ha contestato le dichiarazioni del segretario di Stato Marco Rubio e di altri politici statunitensi, secondo cui il blocco economico, commerciale e finanziario contro Cuba non esiste.

“Dove sono quelli che annoiano con le loro false storie secondo cui si tratta di un semplice ‘embargo sul commercio bilaterale’?”, ha scritto il leader dopo l’annuncio dei dazi.

Anche la Cina ha protestato contro la minaccia di dazi doganali di Trump. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun ha dichiarato venerdì che il suo Paese “sostiene fermamente Cuba nella difesa della sua sovranità e sicurezza nazionale e nel rifiuto delle ingerenze esterne”.

“La Cina si oppone fermamente alle misure che privano il popolo cubano del suo diritto alla sussistenza e allo sviluppo”, ha aggiunto.

Giovedì sera, il ministro degli Esteri cubano Bruno Rodríguez aveva già denunciato il “brutale atto di aggressione” contro il popolo cubano che “da oltre 65 anni” è sottoposto “al più lungo e crudele blocco economico mai applicato contro un’intera nazione”. “L’unica minaccia alla pace, alla sicurezza e alla stabilità della regione, e l’unica influenza maligna, è quella esercitata dal governo degli Stati Uniti contro le nazioni e i popoli della nostra America, che cerca di sottomettere, spogliare delle loro risorse, mutilare della loro sovranità e privare della loro indipendenza”, ha affermato.

L’isola è soggetta a un embargo degli Stati Uniti dal 1962, che Trump ha notevolmente rafforzato dal suo primo mandato (2017-2021).

Questo decreto aumenta la pressione sull’isola, che versa in una grave crisi economica e ha grandi difficoltà a coprire il proprio fabbisogno di carburante ed elettricità.

Venerdì mattina, a causa delle interruzioni di corrente che hanno compromesso l’accesso a Internet e ai media, molti cubani non erano a conoscenza delle minacce statunitensi.

Sheinbaum invita gli Stati Uniti a evitare una crisi umanitaria a Cuba

Se Cuba è presa al collo, il Messico è ricattato. Nel definire la posizione del Messico rispetto all’avvertimento della Casa Bianca sull’imposizione di dazi doganali ai paesi che inviano petrolio a Cuba, la presidente Claudia Sheinbaum ha invitato a evitare una crisi umanitaria nell’isola che potrebbe avere ripercussioni sugli ospedali, sull’alimentazione e sui servizi di base.

In questo contesto, ha riferito delle istruzioni impartite al ministro degli Affari esteri, Juan Ramón de la Fuente, di contattare il Dipartimento di Stato per conoscere la portata dell’annuncio di Trump. Si tratta di evitare una crisi umanitaria a Cuba senza mettere a rischio il Messico.

“Il Messico cercherà diverse alternative per aiutare umanitariamente il popolo cubano, in linea con la tradizione del diritto internazionale. Cercheremo il modo di mantenere la solidarietà con il popolo cubano senza mettere a rischio il Messico”, riporta così il locale quotidiano di sinistra, La Jornada.

Sheinbaum, parlando da Tijuana, ha affermato che meno dell’1% della produzione nazionale viene inviato a Cuba. Si tratta del petrolio utilizzato nelle centrali elettriche perché, immaginando un’interruzione dell’elettricità, ciò avrebbe ripercussioni sugli ospedali e sui frigoriferi. Ha sottolineato che impedire questo impatto sociale a Cuba è nell’interesse non solo del governo, ma anche del popolo cubano.

Petróleos Mexicanos (Pemex) ha riferito in un rapporto all’autorità di regolamentazione finanziaria degli Stati Uniti di aver inviato quasi 20.000 barili al giorno di petrolio a Cuba tra gennaio e il 30 settembre 2025, ha aggiunto l’agenzia.

La nuova guerra di Trump

“Cuba è una nazione in declino e si prova compassione per Cuba. Hanno trattato molto male la gente. Abbiamo molti cubano-americani che sono stati trattati molto male e probabilmente vorrebbero tornare. E no, non sto cercando di dirlo, ma sembra che sia qualcosa che semplicemente non potrà sopravvivere. Credo che Cuba non potrà sopravvivere”, ha dichiarato Trump giovedì sera, poco dopo aver reso pubblico il decreto esecutivo, durante la prima del documentario Netflix su sua moglie Melania.

Durante la sua crescente crisi energetica ed economica, in gran parte causata dalle severe sanzioni economiche di Washington, Cuba ha fatto ampio ricorso agli aiuti stranieri e alle forniture di petrolio da paesi come Messico, Russia e Venezuela, fino a quando un’operazione militare statunitense ha portato al sequestro dell’allora presidente venezuelano Nicolás Maduro.

Trump ha affermato che non verrà più inviato petrolio venezuelano a Cuba e che il governo cubano sta per cadere, ha ricordato l’Associated Press.

«Non era difficile prevedere che Donald Trump e il suo Segretario di Stato, Marco Rubio, avrebbero voluto aggiudicarsi la storica preda che sarebbe stata la sconfitta e la capitolazione di Cuba. Nonostante l’isola si trovi già di per sé in una situazione economica e di approvvigionamento piuttosto complicata e che l’approvvigionamento di petrolio proveniente dal Venezuela sia stato interrotto con l’intervento del Paese e il sequestro di Nicolás Maduro e di sua moglie, sembra che a Trump non basti e abbia annunciato nuove misure per continuare a soffocare il Paese.

La Casa Bianca ha utilizzato nuovamente la stessa scusa che ha usato negli ultimi mesi ogni volta che Trump ha puntato gli occhi su un nuovo Paese del suo entourage: la sicurezza nazionale. Nonostante Cuba si trovi in uno dei suoi momenti peggiori, Trump ha affermato che Cuba rappresenta “una minaccia straordinaria e insolita” alla sicurezza nazionale, utilizzando la stessa formula usata con la Groenlandia», scrive su El Salto, Yago Álvarez Barba, coordinatore della sezione economia di questo media indipendente spagnolo.

Alla domanda di un giornalista se la sua intenzione fosse quella di soffocare l’isola, il presidente ha risposto con un’altra delle sue tecniche discorsive, quella di negare e affermare qualcosa praticamente nella stessa frase: «La parola soffocare era piuttosto forte. Non è quello che cerco di fare, ma sembra che sia qualcosa a cui semplicemente non potranno sopravvivere».

Aumentano le tensioni con il Canada

Dopo l’abbraccio del primo ministro canadese Mark Carney con il presidente cinese Xi Jinping, in cui hanno concordato di ridurre le barriere tariffarie tra i due paesi, e il confronto verbale diretto nel discorso del canadese davanti al pubblico del Forum economico di Davos, Trump ha scatenato la sua ira contro il vicino del nord.

Lo scorso fine settimana, gli Stati Uniti si sono ribellati agli accordi canadesi con la Cina. Trump ha minacciato il Canada con dazi del 100% sui prodotti canadesi se Carney avesse firmato un accordo commerciale con il Partito Comunista Cinese. “Se il governatore Carney pensa di trasformare il Canada in un porto di ingresso per la Cina per inviare beni e prodotti agli USA, si sbaglia di grosso», ha detto Trump dal suo social network.

Osserva ancora Barba: «Sicuramente il presidente aveva in mente i veicoli elettrici cinesi. Dopo l’incontro tra Carney e Xi Jinping, il Canada ha annunciato che avrebbe ridotto le tasse di importazione di queste auto dall’attuale 100% al 6%. Una riduzione che, senza dubbio, avrà un impatto su uno dei principali concorrenti dei marchi cinesi: la statunitense Tesla di Elon Musk».

Ma le tensioni non solo non si sono fermate qui, ma sono aumentate nelle ultime ore. Quasi contemporaneamente alla minaccia rivolta a tutti i paesi che esportano petrolio a Cuba, Trump ha anche minacciato di applicare un nuovo dazio sugli aerei fabbricati in Canada. Il nuovo scontro è dovuto al fatto che la Casa Bianca accusa il Canada di rifiutarsi di certificare diversi aerei della società statunitense Gulfstream. Nella sua ormai consueta difesa del settore aerospaziale militare, Trump ha minacciato di applicare dazi del 50% agli aeromobili prodotti in Canada.

El Salto sottolinea che la firma di accordi commerciali e gli abbracci tra i leader dei paesi vicini agli Stati Uniti con la Cina e altre potenze, o quelli firmati dall’Unione Europea con il Mercosur o l’India, «dimostrano che i paesi medi stanno stufandosi del bullismo di Trump e si stanno organizzando per resistere, come ha sottolineato lo stesso Carney a Davos. Ma la realtà dal punto di vista economico è che sia il Canada che il Messico dipendono enormemente dalle loro esportazioni verso gli Stati Uniti. Trump lo sa e stringe la morsa sui suoi partner commerciali, mentre la Cina spalanca le sue braccia. La domanda è chi resisterà più a lungo a questa pressione e se i vicini di Trump si stancheranno di pagare i danni causati dalla guerra economica che Trump ha iniziato per non perdere un’egemonia economica in declino».