The Nation nomina Minneapolis per il Premio Nobel per la Pace

Con la loro resistenza all’autoritarismo violento, gli abitanti di Minneapolis hanno rinnovato lo spirito dell’appello di Martin Luther King

«Siamo orgogliosi di coloro che a Minneapolis sono scesi in piazza, proprio come hanno fatto quando George Floyd è stato assassinato nel 2020. Siamo così orgogliosi, infatti, che la nostra redazione li ha candidati al Premio Nobel per la Pace. Abbiamo ricevuto conferma ufficiale che la nostra candidatura è stata ricevuta, quindi continuate a seguirci». Così Alana Pockros, Associate Editor di The Nation, storica testata della sinistra radicale Usa, lo annuncia sulla newsletter settimanale.

Secondo la redazione della rivista, «con la loro resistenza all’autoritarismo violento, gli abitanti di Minneapolis hanno rinnovato lo spirito dell’appello del Dr. King per “l’affermazione positiva della pace”.

Martin Luther King, a sua volta Nobel per la Pace nel 1964, aveva trovato una delle sue case politiche e intellettuali proprio sulle pagine di The Nation, che negli anni Sessanta gli offrì uno spazio raro per articolare la parte più radicale del suo pensiero. Non il King addomesticato di “I have a dream”, ma quello che legava in modo esplicito razzismo, sfruttamento economico e militarismo, denunciando la guerra del Vietnam e definendo gli Stati Uniti «il più grande dispensatore di violenza al mondo». Dopo il discorso del 1967 alla Riverside Church, che gli costò l’isolamento mediatico e l’ostilità dell’establishment liberal, The Nation fu tra i pochi grandi giornali a non voltargli le spalle, difendendo e rilanciando una critica che metteva in discussione non solo le discriminazioni razziali, ma l’intera architettura imperiale e capitalistica americana. In questo senso, il legame tra King e The Nation non è commemorativo ma politico: entrambi hanno insistito, allora come oggi, sull’idea che non possa esistere giustizia civile senza giustizia sociale, né pace senza una rottura netta con la violenza strutturale dell’impero.

“We must rapidly begin the shift from a thing-oriented society to a person-oriented society”, pensava il dr. King, “Dobbiamo iniziare rapidamente il passaggio da una società orientata alle cose a una società orientata alle persone”.

Dunque, The Nation ha proceduto venerdì 30 gennaio alla nomina ufficiale della città di Minneapolis e dei suoi cittadini per il Premio Nobel per la Pace 2026. Ecco la dichiarazione di nomina, indirizzata al Comitato norvegese per il Nobel, l’organismo composto da cinque membri incaricato dal Parlamento norvegese di selezionare il vincitore del Premio per la Pace.

Agli illustri membri del Comitato norvegese per il Nobel

In qualità di osservatori di lunga data delle lotte per la pace e la giustizia negli Stati Uniti e in tutto il mondo, e in qualità di redattori di una rivista che è orgogliosa di annoverare tra i membri del comitato editoriale e della testata diversi premi Nobel, tra cui il reverendo Martin Luther King Jr., siamo onorati di candidare la città di Minneapolis e i suoi cittadini al Premio Nobel per la Pace 2026.

Sebbene questo premio sia stato assegnato a individui e organizzazioni sin dalla sua istituzione nel 1901, nessun comune è mai stato premiato. Tuttavia, in questi tempi senza precedenti, crediamo fermamente che si possa sostenere che Minneapolis, la città più grande del Minnesota, abbia soddisfatto e superato gli standard del comitato in materia di promozione della “democrazia e dei diritti umani e lavorare per creare un mondo più organizzato e pacifico”.

Nel dicembre 2025, il presidente Donald Trump e la sua amministrazione hanno inviato migliaia di agenti armati e mascherati dell’Immigration and Customs Enforcement e della United States Border Patrol a Minneapolis, una bellissima città multirazziale e multietnica di quasi 430.000 abitanti. Questi agenti hanno preso di mira le diverse comunità di immigrati della città e hanno seminato il terrore tra tutti i suoi residenti. Come ha affermato il sindaco di Minneapolis Jacob Frey alla fine di gennaio, la campagna è stata “più incentrata sul terrorizzare tragicamente le persone che sulla sicurezza” e si è resa colpevole di “discriminazione basata esclusivamente sulla razza”.

La popolazione di Minneapolis ha subito innumerevoli abusi, tra cui molestie, detenzioni, espulsioni e lesioni. Inoltre, in incidenti che hanno sconvolto il mondo, gli agenti federali hanno ucciso diversi residenti, tra cui la poetessa e madre di tre figli Renee Nicole Good e l’infermiere di terapia intensiva Alex Jeffrey Pretti.

In risposta a questi terribili sviluppi, i funzionari eletti, il clero e i leader sindacali di Minneapolis e del Minnesota hanno chiesto una protesta non violenta, in conformità con la promessa della Costituzione degli Stati Uniti che gli americani hanno il diritto di riunirsi e presentare petizioni per la riparazione dei torti subiti. La popolazione di Minneapolis e delle comunità vicine ha risposto a questa richiesta con manifestazioni di massa pacifiche che hanno attirato decine di migliaia di manifestanti nelle strade nonostante il freddo gelido. Hanno unito la loro richiesta agli agenti federali di ritirarsi da Minneapolis con slogan che proclamano: «Nessun odio, nessuna paura… gli immigrati sono i benvenuti qui!».

Gli abitanti di Minneapolis si sono anche impegnati nel sostegno reciproco e nell’assistenza ai vicini che sono stati presi di mira a causa del colore della loro pelle o della lingua che parlano. Hanno consegnato generi alimentari ai residenti che hanno paura di uscire di casa e hanno fornito sostegno finanziario ai vicini che non hanno potuto recarsi sul posto di lavoro a causa dell’attacco federale ai loro diritti e alla loro umanità.

Attraverso innumerevoli atti di coraggio e solidarietà, gli abitanti di Minneapolis hanno sfidato la cultura della paura, dell’odio e della brutalità che ha attanagliato gli Stati Uniti e troppi altri paesi. La loro resistenza non violenta ha catturato l’immaginazione della nazione e del mondo. La vedova di Renee Good ha detto: “Loro hanno le pistole, noi abbiamo i fischietti”. Questi fischietti avvisano gli abitanti di Minneapolis quando sono minacciati. Ma hanno fatto molto di più. Hanno risvegliato gli americani alla minaccia della violenza che proviene dai governi che prendono di mira in modo ingiusto e irresponsabile il proprio popolo.

La popolazione di Minneapolis e i suoi leader eletti hanno dimostrato un impegno straordinario e costante a favore della dignità umana e della protezione delle comunità vulnerabili. Hanno dato l’esempio del desiderio di democrazia e uguaglianza e della celebrazione della diversità. La leadership morale della popolazione e della città di Minneapolis ha costituito un esempio per coloro che lottano contro il fascismo ovunque sulla facciata di un pianeta travagliato, e questo, a nostro avviso, merita il riconoscimento attraverso l’assegnazione del Premio Nobel per la Pace.

Il reverendo Martin Luther King Jr., che dal 1961 al 1966 fu corrispondente per i diritti civili della rivista The Nation, quando ricevette il Premio per la Pace nel 1964 disse che il premio riconosce coloro che «agiscono con determinazione e con maestoso disprezzo per il rischio e il pericolo al fine di instaurare un regno di libertà e un governo di giustizia». King riteneva fondamentale dimostrare “che la non violenza non è sterile passività, ma una potente forza morale che porta alla trasformazione sociale”. Il 10 dicembre 1964, a Oslo, dichiarò: “Prima o poi tutti i popoli del mondo dovranno scoprire un modo per vivere insieme in pace, trasformando così questa elegia cosmica in sospeso in un salmo creativo di fratellanza. Perché ciò avvenga, l’uomo deve sviluppare per tutti i conflitti umani un metodo che rifiuti la vendetta, l’aggressione e la ritorsione. Il fondamento di tale metodo è l’amore”.

Crediamo che gli abitanti di Minneapolis abbiano dimostrato questo amore. Ecco perché siamo orgogliosi di nominare loro e la loro città per il Premio Nobel per la Pace.