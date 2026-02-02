Poste danesi, come si uccide un servizio pubblico

Danimarca, i retroscena della fine della distribuzione della posta, una scelta economica e politica di privatizzazione

Copenaghen (Danimarca) – Il 30 dicembre 2025 è stata consegnata l’ultima lettera gestita dalla storica azienda postale danese PostNord. Un servizio pubblico fondato nel 1624, uno dei più antichi ancora in attività, ha così cessato di esistere. Le 1.500 cassette postali tradizionali sono state smontate dalle strade del Paese per essere vendute a privati a un prezzo compreso tra 1.500 e 2.000 corone danesi (tra 200 e 270 euro circa).

PostNord ha accompagnato questa decisione con un’accurata campagna di comunicazione, culminata con la pubblicazione sui social network di un video nostalgico e disilluso che proclama: “Sappiamo che è necessario per la felicità e la crescita, quindi diamo il benvenuto al cambiamento”. “. Il messaggio è chiaro: la lettera cartacea appartiene al passato, quindi deve scomparire e, di conseguenza, PostNord ha il dovere di accelerare questa inevitabile evoluzione.

Bisogna ammettere che questo messaggio ha avuto un forte impatto sulla società danese. A Copenaghen, almeno, è difficile trovare persone sconvolte dalla fine di questi quattrocento anni di storia. Da circa trent’anni, la Danimarca ha, è vero, compiuto la scelta politica della digitalizzazione. E’ divenuta il paese più digitalizzato al mondo dopo Singapore. I cittadini dispongono di caselle postali digitali per ricevere la loro corrispondenza ufficiale. La distribuzione delle lettere ha subito, logicamente, un calo massiccio: − 90 % in trent’anni.

Ma questa è solo una parte della realtà. Dietro questa decisione ci sono infatti scelte politiche ed economiche. La storia delle poste danesi non è semplicemente quella di un servizio reso obsoleto dal “progresso”, ma anche quella dello smantellamento di un servizio pubblico.

Dal disinvestimento pubblico alla creazione di un monopolio privato

Dzevad Ramic non riesce a placare la sua rabbia. È segretario alle trattative del primo sindacato danese, 3F. Da diversi anni segue il declino del servizio postale e ha cercato, invano, di allertare i media e i politici. Quello che racconta è una storia diversa da quella del video di PostNord. È quella di una strategia di “starve the beast” (“affamare la bestia”) in cui lo Stato danese ha sacrificato il suo servizio postale pubblico a interessi privati.

Dietro la bella storia dell’inevitabile digitalizzazione degli scambi personali, ci sono almeno quattro punti ciechi descritti dal responsabile sindacale. Il primo è il disimpegno dello Stato, iniziato negli anni ’90 e accelerato dalla fusione di Post Danmark nel 2009 con le poste svedesi, per fondare PostNord. In quel momento, le poste svedesi diventano maggioritarie nell’azienda e impongono un cambiamento di identità: il rosso danese lascia il posto al blu del vicino orientale. L’emozione è forte, ma questo cambiamento imposto rompe profondamente il legame tra la popolazione e uno dei suoi servizi pubblici più popolari.

Tanto più che, parallelamente, sottolinea Dzevad Ramic, «il processo di smantellamento si intensifica a livello di servizio, che diventa sempre meno efficiente». Il disinvestimento è iniziato prima della fusione del 2009. I tempi di consegna delle lettere si allungano, alcune vanno perse, gli uffici postali chiudono, soprattutto nelle zone rurali. «Alla fine, i danesi si sono convinti che il servizio fosse diventato così scadente da non meritare ulteriori investimenti», spiega il sindacalista. La classica strategia di distruzione di un servizio pubblico: meno risorse, meno dipendenti, più insoddisfazione e il privato che sembra improvvisamente più “efficiente”.

Ed è qui il secondo punto cieco della narrazione dominante: la distribuzione delle lettere non cessa in Danimarca, ma viene in realtà trasferita a una società privata, la DAO. “In nome di una presunta lotta contro un monopolio pubblico, è stato creato un monopolio privato”, spiega Dzevad Ramic. DAO è parte integrante di questa storia. Inizialmente, si trattava di un’azienda di distribuzione di giornali, di proprietà di tre grandi gruppi mediatici del Paese, che si sono diversificati nella distribuzione di lettere e pacchi.

“DAO ha svolto un ruolo cruciale nell’organizzare la concorrenza di PostNord”, spiega il sindacalista, che continua: “Da quel momento in poi, l’attenzione non era più rivolta alla situazione del servizio pubblico o dei mezzi a sua disposizione, ma sulla qualità degradata del servizio, che rendeva competitiva la concorrente”. Per lui, quindi, la lotta sindacale per nuovi investimenti è diventata ancora più inascoltata. La trappola si è chiusa: lo Stato preferiva concentrarsi sul digitale e il consumatore si rifiutava di pagare di più per servizi deludenti.

Già appesantiti dall’immagine “antiquata” delle poste, i dipendenti hanno inoltre avuto logicamente difficoltà a farsi ascoltare dai media, che sono diventati di fatto concorrenti di PostNord. “Mi è capitato spesso che i giornalisti ascoltassero le mie argomentazioni per poi scrivere un articolo che metteva in evidenza la scarsa qualità del servizio postale”, ammette Dzevad Ramic. La partita era persa.

La fine di un servizio pubblico fondamentale

Ma, e questo è il terzo punto cieco di questo annuncio, il servizio postale forse non è diventato così obsoleto come si crede. Innanzitutto perché lo stesso Stato danese ha identificato circa 350.000 persone per le quali l’uso del digitale pone difficoltà talvolta insormontabili: persone con disabilità, malati cronici, anziani o isolati. Su una popolazione totale di 6 milioni di persone, questa fascia non è trascurabile.

«Eppure, non è stato previsto nulla per loro», si rammarica Dzevad Ramic, che vede chiaramente in questo l’abbandono dello spirito del servizio pubblico. «Ciò che è in gioco è la possibilità per tutti di vivere in un ambiente sopportabile», aggiunge. Invece di far valere la solidarietà nazionale mantenendo un servizio pubblico di qualità, «Si chiede a queste persone vulnerabili di pagare e di adattarsi all’evoluzione del mercato». Per lui è una questione democratica.

L’indifferenza con cui i danesi, in particolare quelli che vivono in città, hanno accolto la notizia della sospensione del servizio postale è segno dell’erosione di quella capacità di solidarietà all’interno della società che i servizi pubblici rappresentano. Infatti, nonostante le sue piccole dimensioni, la Danimarca conta anche numerose piccole città rurali isolate, in particolare nella vasta penisola dello Jutland.

Lì, la posta era un elemento centrale per la sopravvivenza di queste comunità, insieme ad alcuni negozi. Tutto sta gradualmente scomparendo, alimentando un esodo rurale che pone gravi problemi al Paese, esercitando pressione sui prezzi delle abitazioni nelle grandi città. A Copenaghen, dove vive un quarto della popolazione danese, il prezzo degli appartamenti è aumentato in media del 18,1% nel 2025, secondo la banca Nykredit, mentre il prezzo delle case nello Jutland settentrionale è diminuito dello 0,7%.

Naturalmente, questa evoluzione non è spiegabile solo con i servizi postali. Ma è un elemento di un fattore chiave: l’abbandono dei servizi pubblici e la sostenibilità di questi territori per una parte della popolazione. “La maggior parte delle persone non vede il problema, perché non utilizza questi servizi, ma è proprio questo il problema: la mancanza di senso di comunità e di solidarietà”, conclude Dzevad Ramic.

“La posta è una parte importante della costituzione della società danese, di questo sentimento di comunità. Era presente quotidianamente nella vita di migliaia di persone e creava un legame sociale”, riassume.

Il sindacalista sottolinea un altro elemento che non viene menzionato nella narrazione dominante sulla fine della distribuzione della posta. Per lui, la rete postale e la sua capacità di distribuire informazioni sul territorio sono un’«infrastruttura critica», tanto più importante oggi, insiste, che la Russia ha intrapreso una «guerra ibrida» contro le infrastrutture digitali.

Questo elemento di sicurezza nazionale può anche essere ampliato. Passando al tutto digitale, la Danimarca si pone inevitabilmente in una posizione di dipendenza dai giganti digitali statunitensi. Si tratta senza dubbio di una pessima idea in un momento in cui il regno ha subito pressioni da Washington sulla Groenlandia e la Big Tech sembra unanimemente schierata con Donald Trump. Privandosi della capillarità della sua rete postale, la Danimarca diventa più vulnerabile.

Costo sociale

L’ultimo punto cieco della fine della distribuzione della posta in Danimarca è di natura sociale. Certo, in termini assoluti, l’effetto diretto può sembrare limitato. 1.500 dei 6.000 dipendenti coinvolti in questa attività perderanno il lavoro. Per 400 di loro, che erano protetti dal loro status di dipendenti statali, l’indennità sarà pari a tre anni e tre mesi di stipendio, con la possibilità di essere “richiamati” dall’amministrazione se quest’ultima ne avrà bisogno durante lo stesso periodo.

«Lo Stato si è assunto le proprie responsabilità nei confronti dei funzionari pubblici» riconosce Dzevad Ramic. Ma per gli altri vigerà il normale regime di disoccupazione. E queste cifre riflettono solo una parte della realtà. Innanzitutto perché da trentacinque anni le poste danesi hanno perso gran parte dei loro dipendenti: nel 1995, 35.000 persone lavoravano nella distribuzione della posta.

Allo stesso tempo, come nel resto d’Europa, i posti di lavoro creati nel settore delle consegne in cui opera PostNord sono stati precari e mal retribuiti. L’uberizzazione è molto avanzata in Danimarca e detta il tono della redditività e delle pratiche sociali in tutto il settore.

Lasciando il posto al monopolio privato di DAO, le poste danesi vengono sostituite da un attore noto per le sue pratiche sociali poco lusinghiere. «Da trent’anni DAO non avvia negoziati salariali», spiega Dzevad Ramic. Una sorta di corsa al ribasso che ha ovviamente pesato su PostNord e sulla sua decisione finale, ma che ha anche distrutto l’attrattiva della professione di postino nel Paese e, in definitiva, contribuito al deterioramento generale del servizio.

In realtà, il mercato della distribuzione della corrispondenza esiste ancora, a volte è vitale per alcuni e, negli Stati Uniti, si osserva un rinnovato interesse per questo mezzo di comunicazione tra le generazioni più giovani.

Una cessazione completa dell’attività non ha, in realtà, senso di per sé. Del resto, va ricordato che PostNord non cesserà – e non prevede per il momento – di cessare l’attività di distribuzione della posta in Svezia, paese del suo azionista di maggioranza.

La Danimarca appare quindi come un banco di prova per una strategia volta a migliorare la redditività degli operatori storici, ormai trasformati in gruppi capitalistici classici, lasciando al contempo il mercato delle lettere, potenzialmente in grado di riprendersi, nelle mani esclusive di un’azienda privata che non può essere redditizia senza questo profitto.

E se Dzevad Ramic è convinto che ciò che è accaduto in Danimarca accadrà anche negli altri paesi europei, non è a causa dell’inevitabile avanzata della digitalizzazione degli scambi, ma perché la logica del profitto domina le scelte politiche del Vecchio Continente.