Copenaghen, come la sinistra radicale ha scalzato i socialdemocratici

Per la prima volta in 120 anni, il sindaco della capitale non è socialdemocratico. Spoiler: perché il suo partito non è di sinistra

Copenaghen (Danimarca).– La Danimarca non è nota per essere una terra ad alto rischio sismico. Ma il 18 novembre 2025, un vero e proprio terremoto ha colpito il maestoso municipio di Copenaghen. Completato nel 1905, questo gigantesco edificio in mattoni rossi che troneggia nel centro della capitale danese aveva sempre visto solo sindaci provenienti dal partito socialdemocratico (Socialdemokratiet, SD).

Tuttavia, al termine delle elezioni comunali di novembre, l’evidenza è chiara: i socialdemocratici sono stati schiacciati alle urne. La loro lista non ha ottenuto più del 12,7% dei voti, ha perso 4,5 punti e si è classificata al terzo posto. Davanti a loro ci sono due liste di sinistra: la Lista dell’Unità (Enhedslisten, EL, detta anche lista rosso-verde), che, come nel 2021, è il primo partito della capitale con il 22% dei voti, e il Partito Popolare Socialista (Socialistisk Folkeparti, SF), che è il grande vincitore delle elezioni con il 17,9% dei voti, sette in più rispetto a quattro anni fa.

Una replica ancora più forte si è verificata il 5 dicembre durante il primo consiglio comunale. Nel 2021, i socialdemocratici avevano già perso il primo posto a Copenaghen ma avevano conservato la carica di sindaco principale (overborgmester) grazie al sostegno dei partiti di destra. Questa volta l’ex partito dominante ha conosciuto la disfatta totale. I suoi eletti sono stati esclusi vistosamente dalle negoziazione per l’elezione del sindaco e la ripartizione degli assessori.

«Mentre la maggior parte dei partiti discuteva della ripartizione delle cariche, i rappresentanti socialdemocratici sono stati tenuti all’oscuro», racconta Carsten Mai, ex portavoce del comune negli anni ’90, ora analista politico e profondo conoscitore della politica della capitale. «Un’umiliazione», secondo la giornalista politica del quotidiano Politiken (centro-sinistra) Elisabet Svane, che per lei significa che «il partito socialdemocratico è diventato nemico di tutti».

Per la prima volta dal 1903, il sindaco di Copenaghen non è più un membro di questo partito. Il 5 dicembre 2025, Sisse Marie Welling, dell’SF, è stata eletta sindaco della città. Ha assunto le sue funzioni il 1° gennaio 2026.

Visto dalla Francia, questo cataclisma può sorprendere. Copenaghen è una città dinamica, che se la cava piuttosto bene e che negli ultimi trent’anni è stata oggetto di una profonda campagna di rinnovamento. La città è verde, l’uso della bicicletta è molto diffuso e i trasporti pubblici sono efficienti e capillari. È anche molto ricca. Secondo Eurostat, il PIL pro capite della città è di 70.900 euro, ovvero il 51% in più rispetto alla media danese. La capitale danese è stata un esempio per molte grandi città europee, a cominciare da Parigi durante i due mandati di Anne Hidalgo.

La questione centrale del diritto alla casa

Ma il disastro socialdemocratico si spiega con un duplice fenomeno: l’erosione del consenso intorno alla politica municipale socialdemocratica e la nazionalizzazione delle elezioni del 2025. E queste due tendenze sono, in realtà, strettamente legate.

La trasformazione di Copenaghen non è avvenuta senza profondi dibattiti all’interno della sinistra locale, anche se ha provocato un profondo cambiamento demografico. Il potere socialdemocratico si è costruito attorno a una base operaia locale che la sua politica di rinnovamento urbano ha contribuito proprio a ridurre e a cacciare dalla città. Diventando più ricca in generale, la città ha cambiato la sua composizione sociale.

«Come in altre grandi città europee, con la terziarizzazione abbiamo assistito all’emergere di una classe precaria, spesso di origine straniera, e di una classe molto giovane che arriva in città per trovare servizi educativi di alta qualità», riassume Rune Møller Stahl, responsabile di Oxfam a Copenaghen. Secondo Carsten Mai, quasi il 20% degli elettori della città sono studenti e quasi il 30% sono di origine straniera o stranieri (alle elezioni comunali, il diritto di voto è attribuito a tutti gli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno in Danimarca).

Tuttavia, secondo l’analisi, queste popolazioni hanno esigenze di welfare e di servizi pubblici che si collocano più a sinistra rispetto al partito socialdemocratico. Tanto più che le politiche del comune hanno approfondito il divario tra queste categorie e il partito allora dominante. “Da alcuni decenni, i movimenti di sinistra si sono opposti ai progetti socialdemocratici nella città sulla base della lotta contro il cambiamento climatico, la gentrification e per lo sviluppo dei servizi pubblici”, ricapitola Rune Møller Stahl. Uno dei principali punti di frizione, è stata la politica sul diritto alla casa. La municipalità socialdemocratica ha sostenuto le politiche di “rigenerazione urbana” che hanno contribuito alla gentrification dei quartieri un tempo popolari a sud ovest di Vesterbro, a ovest rispetto al centro. Nello stesso tempo, sono nati dei nuovi quartieri, costruiti su progetti privati a scapito dell’accessibilità degli alloggi.

“Per rinforzare le entrate fiscali della città, i social-democratici hanno privilegiato i grandi progetti di sviluppo dei nuovi quartieri presentati dalle imprese private”, spiega Rune Møller Stahl. Progetti ambiziosi, accompagnati da nuove stazioni della metropolitana, come a Nordhavn, per esempio. Ma questi nuovi quartieri sono inarrivabili per i meno abbienti e il loro finanziamento con il debito favorisce il rialzo dei prezzi.

Progressivamente una gran parte della popolazione di Copenaghen s’è ritrovata nella difficoltà di trovare casa in città. Il fenomeno un’accelerazione negli ultimi anni, specialmente dopo la crisi pandemica.

Secondo la banca Nykredit, il prezzo medio degli alloggi, a Copenaghen è aumentato del 18% nel 2025, contro un calo dell’1,5% ad Aarhus, la seconda città del Paese. Gli affitti hanno seguito lo stesso andamento. In termini assoluti, il prezzo medio al metro quadro nel 2025 ha raggiunto le 64.300 corone danesi nella città (circa 8.611 euro), ovvero il 63,6% in più rispetto alla media nazionale e quasi tre volte il prezzo medio a Odense, terza città del Paese nell’isola di Fionia.

Tra i temi locali, quello degli alloggi è stato uno dei più presenti nella campagna elettorale. E, logicamente, ha avvantaggiato i partiti di sinistra, che sono il prodotto dei movimenti storicamente in opposizione a queste politiche di rigenerazione urbana. Sofie, responsabile della campagna sul campo dell’Enhedslisten, conferma l’importanza del tema e la grande disapprovazione dei socialdemocratici su questo fronte. «La gente era molto attenta alle nostre proposte di sviluppo di alloggi a prezzi accessibili e di regolamentazione degli affitti», spiega. Secondo lei, «i socialdemocratici sono visti come i principali responsabili dei problemi abitativi della città».

Progressivamente, quindi, la politica municipale condotta dal partito socialdemocratico ha alienato gran parte della popolazione. A ciò il partito ha risposto con una certa arroganza, vantandosi di un bilancio che riteneva eccellente, vista l’evoluzione della città. «Il partito sembrava dire: “Abbiamo creato una delle città più sicure, vivibili e migliori al mondo, perché non ci ringraziate?” Dimenticando i problemi attuali della popolazione e le sue richieste di maggiore solidarietà», analizza Carsten Mai.

Il fenomeno era già molto avanzato nel 2021, quando la lista rosso-verde EL è diventata il primo partito della città con il 24,6%. I socialdemocratici hanno quindi perso più di dieci punti. Ma il punto determinante delle elezioni del 2025 è stata la nazionalizzazione del voto.

Un’elezione vista come un test nazionale

Naturalmente, l’elezione municipale di Copenaghen, una città di 670.000 abitanti in un agglomerato che raggruppa un quarto della popolazione danese, ha una forte dimensione nazionale. Ma questa volta il voto si è concentrato in modo particolare sul rapporto con il governo centrale. Per capirlo, occorre fare un passo indietro.

A partire dal 2015, Mette Frederiksen, l’attuale primo ministro, ha avviato un cambiamento radicale di posizione per il partito socialdemocratico. «Ha cercato di recuperare gli elettori del Partito Popolare Danese (DF) con un discorso repressivo sull’immigrazione e la sicurezza», spiega Frederik Klaaborg Kjøller, docente di scienze politiche all’Università di Copenaghen. In un primo momento, questa mossa è stata accompagnata dal mantenimento di una politica redistributiva al fine di conservare una parte degli elettori di sinistra.

La manovra sembrava funzionare. Nel 2022, i socialdemocratici hanno ottenuto il 27,5% dei voti alle elezioni parlamentari, il Folketing, il loro miglior risultato dal 2001. «I voti persi a sinistra sono stati compensati dai guadagni sull’elettorato DF», osserva Frederik Klaaborg Kjøller. Ma poiché si è allontanata dagli altri partiti di sinistra sulle questioni sociali, Mette Frederiksen decide, dopo queste elezioni, di costruire una coalizione centrista con il suo tradizionale avversario, il partito di destra Venstre, e un nuovo partito centrista, i Moderati, dell’ex primo ministro Lars Løkke Rasmussen.

«Con questa nuova coalizione, Mette Frederiksen si è convertita a una politica sociale più neoliberista, ponendo l’accento sull’offerta di lavoro», riassume Frederik Klaaborg Kjøller. Questo cambiamento ha portato a un abbandono degli elettori di sinistra, che si sono rifugiati nell’EL o nell’SF, e, più in generale, a una forte impopolarità dei socialdemocratici.

Il divorzio tra i socialdemocratici e la sinistra è stato consumato nel dicembre 2022, quando Mette Frederiksen ha deciso di abolire un giorno festivo, lo Store Bededag, o grande giorno di preghiera, una festa protestante istituita nel 1686 e che cade il quarto venerdì dopo Pasqua. La proposta ha suscitato grande scalpore tra la popolazione e una manifestazione che ha riunito 50.000 persone davanti al Folketing.

Sofie, l’attivista di EL, sottolinea l’importanza di questo evento nel rifiuto del governo durante la campagna municipale. «Il primo ministro ha perso molto capitale politico in quel momento», spiega Carsten Mai.

Il fallimento della strategia di Mette Frederiksen era ormai completo. Perdendo l’ala sinistra del suo elettorato, si trovava ad affrontare, a livello nazionale, l’ascesa di nuovi partiti xenofobi, come i Democratici danesi (DD), fondati da un ex ministro di Venstre. Del resto, le elezioni del 18 novembre sono state un disastro per i socialdemocratici in tutta la Danimarca.

Il partito ha perso cinque punti percentuali ed è passato da quarantaquattro a ventisei seggi di sindaco. Oltre alla capitale, sono state perse alcune roccaforti storiche del partito, come Næste, a sud della Zelanda, nelle mani del partito da cento anni. «Lo shock è stato così forte che il partito di destra, Venstre, ha conquistato sette nuove città pur perdendo voti, per il solo motivo che i socialdemocratici erano crollati», riassume Elisabet Svane.

Una campagna disastrosa

Sentendosi in pericolo a Copenaghen, il partito socialdemocratico ha deciso di giocare il tutto per tutto inviando una candidata nota, mediatica e vicina a Mette Frederiksen, il che ha contribuito ancora di più a nazionalizzare la campagna. Ma, fin dall’inizio, la situazione era compromessa. La candidata prevista, Pernille Rosenkrantz-Theil, era ministro degli Affari sociali. Su richiesta del primo ministro, quest’ultima si è dimessa nel luglio 2024 ed è stata sostituita dall’allora sindaca di Copenaghen, Sofie Hæstrop-Andersen.

«Normalmente, il candidato deve essere designato dalla sezione locale del partito, ma questa volta la designazione è stata imposta dalla direzione nazionale», spiega Frederik Klaaborg Kjøller, aggiungendo che «molti elettori non hanno gradito molto». Considerata una “creatura” di Mette Frederiksen, Pernille Rosenkrantz-Theil ha immediatamente alzato la posta in gioco proclamando di voler diventare “sindaco di Copenaghen e nient’altro”. Ciò giustificherà, il 5 dicembre, l’ostracismo degli altri partiti, poiché questa ambizione si è rivelata alla fine impossibile…

La campagna elettorale della candidata socialdemocratica è stata infatti disastrosa. Messa alle strette dalla situazione politica, ha tentato una sorta di fuga in avanti in tutte le direzioni. Da un lato, ha proposto la gratuità degli asili nido e dei servizi di assistenza all’infanzia, superando le proposte della sinistra. Dall’altro, ha difeso la costruzione di parcheggi in città, come fa la destra. Alla fine, nessuno ha capito più nulla. Per Carsten Mai, questa campagna confusa e aggressiva è stata la prova che «i socialdemocratici sono persi e non sanno più cosa dire».

Nelle sue campagne porta a porta, Sofie ha avuto vita facile. «La candidata socialdemocratica era molto impopolare», ricorda. I partiti di sinistra hanno potuto combattere la demagogia delle sue proposte mettendo in guardia contro gli aumenti delle tasse che la gratuità degli asili nido avrebbe comportato. Una benedizione per i partiti che da alcuni anni hanno iniziato una sorta di ricentramento delle loro proposte, in particolare in politica estera, al fine di attirare chi è deluso dalla socialdemocrazia.

In sintesi, l’impopolarità del governo di Mette Frederiksen a Copenaghen, sia sui temi economici che sull’escalation anti-immigrazione, ha pesato molto sul partito locale durante questa campagna. Ha aggravato la tendenza iniziata nel 2021 che aveva eroso la fiducia nelle politiche municipali passate. In questo senso, la perdita di Copenaghen riflette il fallimento della strategia di “triangolazione” della premier danese. Una strategia che era stata applaudita dalla destra europea, ma che ora ha raggiunto i suoi limiti. Anche se, naturalmente, la crisi con gli Stati Uniti potrebbe salvarla alle prossime elezioni del Folketing previste quest’anno.

Il grande vincitore della vicenda è stato il partito SF, un partito creato negli anni ’50 da dissidenti del Partito Comunista. Inizialmente fortemente antieuropeista, l’SF ha ripreso le posizioni della socialdemocrazia storica in materia di difesa dello Stato sociale e delle politiche ecologiche. Questo partito è diventato, naturalmente, l’altra opzione per gran parte dell’elettorato socialdemocratico disorientato, consentendo il ribaltamento della situazione nel comune.