Trump, la Groenlandia e l’estrema destra

I vari gruppi dell’estrema destra europea in ordine sparso di fronte all’offensiva di Trump contro la sovranità della Groenlandia

Una delle conseguenze delle minacce aperte da parte dell’amministrazione statunitense di annettere la Groenlandia lo scorso gennaio è stata quella di aprire una frattura, anche se temporanea, nelle alleanze tra quest’ultima e diversi partiti e movimenti di estrema destra europei. La questione è già stata affrontata da testate come The Guardian o The New York Times, dato che questi partiti, descritti come “patriottici”, erano esplicitamente menzionati nella Strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti come potenziali alleati per “coltivare, all’interno delle nazioni europee, la resistenza all’attuale traiettoria dell’Europa”.

Vox e Aliança Catalana hanno optato per il silenzio, mentre altri, come il Fidesz di Viktor Orbán, hanno eluso la questione appellandosi alla risoluzione della controversia nell’ambito della NATO, o, come il Partito della Libertà Austriaco (FPÖ), si sono nascosti dietro la neutralità del loro paese e dietro dichiarazioni calcolate al millimetro: “Per quanto riguarda il futuro della Groenlandia, la questione più importante dovrebbe essere come e in quale costellazione la popolazione della Groenlandia stessa ritiene che i propri interessi saranno rappresentati in futuro; l’importante, dal nostro punto di vista, è che non si giunga ad alcun intervento militare o violenza”–.

ha definito sul Welt am Sonntag le manovre del presidente americano come “politica imperiale”. Persino Nigel Farage, forse il più stretto alleato di Donald Trump dall’altra parte dell’Atlantico, ha definito dal Regno Unito «un atto molto ostile» il fatto che il presidente americano «minacciasse di imporre dazi se non fosse riuscito a ottenere il controllo della Groenlandia, senza nemmeno il consenso della popolazione groenlandese».

“Sovrani”, ma all’ombra dell’aquila

È possibile, naturalmente, che questa opposizione sia una mera gestualità retorica per mantenere un’apparenza di coerenza discorsiva davanti ai propri elettori, che per anni hanno ascoltato e letto dichiarazioni piene di parole come “sovranità” o “nazione”, il cui significato tali partiti non hanno mai precisato per potersi permettere, tra le altre cose, di riempirle di un orientamento razzista ed esclusivo. In altri casi, tuttavia, il diavolo sta nei dettagli. Il discorso al Parlamento europeo del presidente del Rassemblement national e candidato in pectore di quel partito alla presidenza della Francia nelle prossime elezioni, Jordan Bardella, è stato citato come un altro esempio di discrepanza – forse il più grande – tra l’estrema destra europea e il trumpismo.

In esso Bardella è arrivato a proporre la sospensione dell’accordo commerciale che la Commissione Europea ha raggiunto con Washington lo scorso anno e l’attivazione dello strumento contro la coercizione economica contro gli Stati Uniti come misura di “autodifesa”. Al discorso di Bardella non mancò certo lo spirito combattivo: «Gli Stati Uniti ci pongono di fronte a un dilemma: accettare la dipendenza, mascherata da associazione, o agire come potenze sovrane in grado di difendere i propri interessi», «la scelta è semplice: sottomissione o sovranità», «l’Europa deve scegliere la libertà, la responsabilità e il controllo del proprio destino». Tutte queste frasi hanno raggiunto con successo il loro obiettivo, ovvero trasmettere l’immagine – e l’immagine è tutto ciò che conta al giorno d’oggi – di opposizione, nascondendo al contempo la vera preoccupazione di RN, espressa in un altro passaggio del suo discorso.

La Groenlandia «è diventata un perno strategico in un mondo che sta tornando alla logica imperiale», ha affermato Bardella, «cedere oggi creerebbe un pericoloso precedente, mettendo a rischio domani altri territori europei – e persino i territori d’oltremare della Francia». Infatti, questi dipartimenti, regioni e collettività d’oltremare – ex colonie francesi – includono le Antille francesi e Saint-Pierre-et-Miquelon, entrambe nell’emisfero occidentale su cui Trump vuole estendere il suo “corollario” alla Dottrina Monroe. Se la Groenlandia è nel mirino degli interessi statunitensi, perché un giorno non potrebbero esserlo anche tutti questi territori sotto l’amministrazione francese?

Il sostegno di Trump si è rivelato improvvisamente un’arma a doppio taglio per questi partiti. Da un lato, nessuno di loro vuole rinunciare alle enormi risorse che la vicinanza al movimento MAGA comporta: non solo economiche, ma anche sotto forma di contatti con mecenati, visibilità sui media e apprendimento di tecnologie politiche da applicare poi nelle loro campagne elettorali. L’immagine di una “internazionale di destra” sotto il potente patrocinio degli Stati Uniti è tatticamente interessante per tutti loro, poiché rafforza la falsa idea dell’inevitabilità della loro vittoria elettorale e della loro egemonia sociale.

La creazione di una sorta di alleanza transatlantica dell’estrema destra è stata per alcuni anni il sogno accarezzato da Steve Bannon, che è arrivato persino a fondare nella Certosa di Trisulti, in Italia, una sorta di accademia politica per formare i “crociati” di quel progetto. D’altra parte, però, subordinarsi a questo progetto potrebbe potenzialmente trasformarli agli occhi delle rispettive popolazioni nei nuovi Vidkun Quisling, il presidente della Norvegia collaborazionista durante la seconda guerra mondiale, il cui cognome è diventato sinonimo di traditore, soprattutto se la posta in gioco è il controllo dei rispettivi territori o gli interessi del capitale nazionale che li sostiene.

Naturalmente, la storia recente offre alcuni esempi di movimenti fascisti che aspiravano a far rivivere le presunte glorie passate delle loro nazioni e finirono per soccombere alla Germania nazista, come l’austrofascismo, o per servire gli interessi di quest’ultima mantenendo l’apparenza di stati indipendenti, come gli Ustascia croati, la Guardia di ferro rumena o l’effimero stato ucraino dell’Organizzazione nazionalista Ucraina. Tutte le immagini ipermascoline dei guerrieri patriottici che schiacciano il nemico e lo trafiggono con le baionette della propaganda nazionalista risultano, alla prova dei fatti, piuttosto ridicole quando si ha sul collo uno stivale più grande e più nero, senza il quale tutte le loro fantasie di dominio non possono in alcun modo realizzarsi.

L’irredentismo bussa alla porta

Comunque sia, e dato che non si è ancora arrivati a questa situazione, gli appelli al rispetto della “sovranità” di partiti come RN devono essere interpretati per quello che sono realmente: non un’appropriazione di un discorso di sinistra, come alcuni pretendono di vedere senza andare oltre la superficie, ma una difesa dello status quo ereditato da una lunga storia coloniale e un invito a rafforzarlo per impedire alle popolazioni che ne sono colpite di sfuggire ai legami stabiliti.

Anche sul suolo europeo, il recente capitolo sulla Groenlandia ha tutti gli ingredienti per riaprire – come è successo, con le dovute differenze, nel caso della Crimea nel 2014 – questioni territoriali delicate anche per l’estrema destra stessa, come i tentativi dell’FPÖ di strumentalizzare il movimento autonomista di Bolzano/Alto Adige o gli ammiccamenti di Orbán all’irredentismo ungherese che mette in discussione i confini stabiliti dal Trattato di Trianon del 1920. E chi ha la certezza assoluta che l’AfD manterrebbe il suo rispetto per il confine sull’Oder-Niesse se vedesse in qualche momento l’opportunità di abbandonarlo? D’altra parte, si direbbe che ciò che davvero ferisce questi partiti è aver ricevuto ora lo stesso trattamento che hanno ricevuto in passato altri popoli non “europei” e che essi stessi hanno riservato a quegli altri popoli non “europei”.

Questa situazione è peraltro estendibile al centro politico che così spesso ci viene presentato come alternativa democratica al trumpismo. Niente di più rivelatore della polemica degli ultimi giorni sulle dichiarazioni del presidente americano a Davos, quando Trump ha detto, riferendosi alle truppe degli altri Stati membri della NATO, che “non abbiamo mai avuto bisogno di loro”. “Non abbiamo mai chiesto loro nulla”, ha aggiunto Trump, “sai, ora diranno che hanno mandato alcune truppe in Afghanistan, o questo o quello, e lo hanno fatto, sono stati un po’ nelle retrovie, un po’ lontani dalle linee del fronte”. Le parole di Trump sono state accolte con indignazione da diversi leader europei, che hanno sottolineato il contributo delle loro truppe in Afghanistan nelle loro dichiarazioni e sui social media.

“Circa 59 soldati della Bundeswehr hanno perso la vita durante i quasi 20 anni di dispiegamento in Afghanistan”, ha protestato il cancelliere tedesco Friedrich Merz al Bundestag, “più di 100 sono rimasti feriti in modo parziale o grave durante operazioni e combattimenti”. “Non permetteremo che questa missione, che è stata svolta anche nell’interesse del nostro alleato, gli Stati Uniti d’America, sia oggi denigrata o disprezzata”, ha aggiunto.

Come ha commentato il giornalista Mark Ames, ecco “l’insopportabile ipocrisia della Danimarca e degli europei che si lamentano: ‘Non è giusto che noi danesi siamo vittime dell’imperialismo quando abbiamo passato 20 anni a fare da spalla uccidendo insieme persone di colore! Non c’è onore tra imperialisti?'” E, commentando la notizia della decisione dell’UE di designare il Corpo delle Guardie rivoluzionarie Islamiche come organizzazione terroristica, aggiungeva: «Gli europei vogliono solo intimidire (bullismo) e dominare, e questo significa allearsi con l’impero più violento del mondo quando è possibile e poi lamentarsi quando diventano il bersaglio del suo imperatore, per poi tornare a intimidire le potenze più deboli quando se ne presenta l’occasione, e così via».