Palestine Action ha sconfitto Downing Street: che succede adesso?

Il governo britannico aveva provato a mettere fuorilegge la denuncia del genocidio. Ora la polizia potrebbe essere travolta dalle cause

Secondo alcuni esperti legali, le forze di polizia che hanno effettuato arresti in seguito al divieto imposto a Palestine Action potrebbero essere oggetto di una serie di cause legali dopo la “monumentale vittoria” ottenuta dal gruppo in tribunale.

Sebbene le implicazioni complete della sentenza dell’Alta Corte non siano ancora chiare – il divieto è ancora ufficialmente in vigore e il governo intende presentare ricorso – Novara Media ha appreso che i manifestanti che hanno resistito alla messa al bando del gruppo sono già stati incoraggiati a valutare la possibilità di un ricorso legale.

Un tenente della polizia metropolitana ha dichiarato a Novara Media che gli agenti non procederanno più all’arresto di persone che espongono cartelli di sostegno al gruppo.

La sentenza emessa venerdì 13 febbraio ha ritenuto illegale il divieto di Palestine Action per due motivi. In primo luogo, perché ha un impatto sproporzionato sulla libertà di espressione e, in secondo luogo, perché l’allora ministro dell’Interno Yvette Cooper ha violato la propria politica nel processo di messa al bando.

Una giuria composta da tre giudici, Dame Victoria Sharp, Dame Karen Steyn e Sir Jonathan Swift, ha stabilito che la Cooper non aveva effettuato correttamente un test di “proporzionalità” e non aveva tenuto conto dell’impatto che la decisione avrebbe avuto sul diritto di protesta.

I tre giudici hanno deliberato per oltre due mesi sulla storica revisione giudiziaria presentata dalla cofondatrice di Palestine Action, Huda Ammori. Sharp è il giudice più anziano della corte amministrativa ed è stato presidente fino al 2019 della King’s Bench Division dell’alta corte di giustizia.

Leggento le 46 pagine di sentenza, Sharp ha dichiarato: “Un numero molto limitato di attività di Palestine Action costituiva atti di terrorismo secondo la definizione della sezione uno della legge del 2000. Per questi, e per le altre attività criminali di Palestine Action, resta applicabile il diritto penale generale.

“La natura e la portata delle attività di Palestine Action che rientrano nella definizione di terrorismo non avevano ancora raggiunto il livello, la portata e la persistenza tali da giustificare la messa al bando”.

Il governo intende presentare ricorso contro la decisione dell’Alta Corte e i giudici hanno sottolineato che il divieto nei confronti di Palestine Action rimarrà in vigore in attesa di un potenziale ricorso e di un’altra udienza alla fine del mese.

La polizia metropolitana ha affermato che la sentenza la pone in una posizione “insolita” e che gli agenti si concentreranno sulla “raccolta di prove” dei reati in cui viene espresso il sostegno a Palestine Action “per fornire opportunità di applicazione della legge in un secondo momento” piuttosto che procedere ad arresti.

Ammori ha definito la sentenza una “vittoria monumentale” e ha esortato il governo a “rispettare la decisione del tribunale e porre fine a questa ingiustizia senza ulteriori ritardi”.

Amnesty International UK ha fatto eco al suo sentimento “esortando con forza” il governo a riconsiderare il suo ricorso.

Tom Southerden, direttore del dipartimento legale e dei diritti umani di Amnesty International UK, ha dichiarato a Novara Media: “Riteniamo che [il governo] dovrebbe rispettare questa decisione, archiviare il caso e lasciarlo così com’è. È stato un errore disastroso. Migliaia di persone sono state arrestate. Deve finire oggi stesso”.

Il divieto significa essere membro o mostrare sostegno per le azioni dirette del gruppo – che prende di mira il business complice nel genocidio di Israele a Gaza – è un reato punibile con 14 anni di prigione.

Il ricorso giudiziario presentato da Ammori segna la prima volta nella storia britannica in cui un gruppo vietato è stato in grado di contestare legalmente il divieto in questo modo.

In risposta alla sentenza, l’ex leader laburista Jeremy Corbyn ha dichiarato a Novara Media: “Questa è una rivincita per coloro che hanno avuto il coraggio e l’umanità di opporsi al genocidio. Questo governo pensa di potersi proteggere dalla responsabilità per il ruolo che ha svolto in uno dei più grandi crimini del nostro tempo. La storica sentenza odierna dimostra che non ci riuscirà”.

L’attuale ministra dell’Interno Shabana Mahmood ha pubblicato su X che “contesterà questa sentenza in appello”, scrivendo: “La corte ha riconosciuto che Palestine Action ha compiuto atti di terrorismo. Ha concluso che le sue azioni non sono coerenti con i valori democratici e lo Stato di diritto.

Sostenere la causa palestinese non equivale a sostenere Palestine Action. La messa al bando da parte del governo è stata preceduta da un rigoroso processo, approvato dal parlamento”.

Jonathan Purcell, responsabile degli affari pubblici e della comunicazione dell’International Centre of Justice for Palestinians, ha definito la sentenza “una decisione di buon senso che è dalla parte della libertà di espressione e delle libertà civili” e ha criticato aspramente la decisione del governo di presentare ricorso definendola “una farsa”.

Cosa significa in pratica la sentenza?

Poiché la messa al bando di Palestine Action è stata dichiarata illegale, un esperto legale di Cage International ha dichiarato a Novara Media che ciò significa che le migliaia di arresti e le centinaia di accuse contro le persone che hanno protestato contro il divieto non avrebbe mai dovuto avere luogo, perché la legge stessa era illegittima.

Una volta che il divieto sarà completamente revocato, le azioni di migliaia di persone che hanno esposto cartelli con la scritta: “Mi oppongo al genocidio. Sostengo Palestine Action” saranno considerate perfettamente legittime, come se il divieto non fosse mai esistito.

Le persone che sono state arrestate ai sensi del Terrorism Act avranno anche motivo di citare in giudizio le forze di polizia competenti una volta che l’ordine di proscrizione sarà completamente annullato.

Le forze di polizia potrebbero essere soggette a “migliaia di azioni legali”, ha dichiarato a Novara Media Tim Crosland, ex avvocato del governo e cofondatore di Defend Our Juries.

“Il principio di base è che se l’ordinanza sottostante è illegale, allora anche tutti gli arresti, le perquisizioni e i procedimenti penali basati su tale ordinanza sono illegali”, ha affermato Crosland.

“Non è ancora in vigore, perché l’ordinanza non è stata effettivamente annullata. Ma alla fine, se la decisione dell’Alta Corte sarà confermata e non verrà ribaltata, allora sì, in linea di principio, ci saranno migliaia di azioni legali contro la polizia, e forse anche contro il Ministero dell’Interno, per arresti illegali”.

Crosland ha aggiunto che l’entità delle conseguenze finanziarie potrebbe essere enorme, anche con una stima prudente di 10.000 sterline a persona.

Un altro esperto legale era tuttavia più pessimista, avvertendo che anche se l’appello del governo fallisse, un’azione legale sarebbe teoricamente possibile, ma senza precedenti e con scarse probabilità di successo.

Southerden di Amnesty ha dichiarato a Novara Media: “Se la messa al bando è stata effettuata illegalmente, come hanno stabilito oggi, che tale divieto non dovrebbe essere applicato e che i reati penali ad esso associati non dovrebbero esistere”.

Cosa è successo dopo il divieto di Palestine Action?

La controversa messa al bando ha portato a oltre 2.700 arresti durante le proteste, con anziani e disabili, ex sacerdoti e un veterano della RAF arrestati e portati via da gruppi di agenti di polizia. Anche un uomo che teneva in mano una vignetta di Private Eye e un uomo che indossava una maglietta con la scritta “Plasticine Action” sono stati arrestati in base al divieto.

Persino gli agenti della polizia metropolitana hanno criticato il divieto. Diversi di loro hanno dichiarato a Novara Media, a condizione di rimanere anonimi, di sentirsi “vergognosi e disgustati” per aver arrestato persone disabili come terroristi.

“Invece di catturare veri criminali e terroristi, stiamo arrestando pensionati e disabili che chiedono di salvare la vita dei bambini”, ha detto un agente della polizia metropolitana. “Mi chiedo perché continuo a fare questo lavoro”.

La federazione di polizia ha affermato che gli agenti erano “esauriti emotivamente e fisicamente” e che la richiesta “incessante” di interventi di polizia non era sostenibile.

Da quando Palestine Action è stata messa al bando nel luglio 2025, ci sono stati più arresti effettuati in base alla legge antiterrorismo del Regno Unito che durante l’intera “guerra al terrorismo”.

Asim Qureshi, direttore della ricerca presso Cage International, ha dichiarato a Novara Media: “La disobbedienza civile di Defend Our Juries ha giustamente sottolineato l’uso ridicolo della legislazione antiterrorismo per minare l’azione diretta nel Regno Unito. Invece di impedire che le armi lasciassero il Regno Unito e fossero direttamente coinvolte in un genocidio, hanno cercato di criminalizzare coloro che agiscono secondo coscienza”.

Ammori ha ottenuto una revisione giudiziaria da parte del giudice Sir Martin Chamberlain in una sentenza storica risalente al mese di luglio. Il governo ha tentato senza successo di appellarsi contro la sua decisione a settembre e ad Ammori sono stati concessi altri due motivi per contestare la legalità del divieto, oltre ai due inizialmente concessi da Chamberlain.

La contestazione legale di Ammori, discussa in tre giorni dal 26 novembre al 2 dicembre, si basava su quattro motivi: la messa al bando di Palestine Action interferisce in modo sproporzionato con i diritti di libertà di parola e di riunione; il ministro dell’Interno non ha consultato Palestine Action prima di prendere la sua decisione; il Ministero dell’Interno non ha considerato fattori rilevanti, tra cui il livello di sostegno pubblico a Palestine Action; il ministero non ha rispettato la propria politica nel decidere la messa al bando.

Sharp, Steyn e Swift sono stati sostituiti inaspettatamente a novembre, al posto di Chamberlain. I legami filogovernativi e filoisraeliani dei tre giudici hanno portato gli attivisti a condannare il processo come una “montatura”.

La revisione giudiziaria ha incluso le testimonianze dell’autrice irlandese Sally Rooney, delle organizzazioni per i diritti umani Amnesty International e Liberty, del relatore speciale delle Nazioni Unite per la protezione dei diritti umani Ben Saul e di Novara Media.

Defend Our Juries ha organizzato due settimane di eventi di disobbedienza civile di massa in 20 città in concomitanza con la revisione.

Perché Palestine Action è stata messa al bando?

L’allora ministro dell’Interno Yvette Cooper ha bandito Palestine Action come organizzazione terroristica dopo un voto della Camera dei Comuni con cui le azioni dirette del gruppo sono state “associate” a due organizzazioni suprematiste bianche: la Maniacs Murder Cult e il Russian Imperial Movement.

L’obiettivo di Palestine Action è porre fine alla partecipazione globale al “regime genocida e di apartheid” di Israele nei Territori palestinesi occupati. La guerra genocida di Israele contro Gaza ha ucciso, secondo stime prudenti, 72.000 palestinesi e ferito 171.000 persone dall’ottobre 2023.

La messa al bando ha posto Palestine Action nella stessa categoria di Al Qaeda e Isis. È stata la prima volta nella storia britannica che un gruppo di azione diretta è stato bollato come organizzazione terroristica.

Cooper ha dichiarato al Parlamento in giugno che intendeva mettere al bando Palestine Action a seguito dei suoi “attacchi aggressivi e intimidatori contro aziende, istituzioni e cittadini, che hanno superato le soglie stabilite dal Terrorism Act 2000”.

Secondo la legge britannica, la legislazione antiterrorismo definisce gli atti terroristici come “gravi danni alla proprietà”.

Il divieto è stato emanato dopo una presunta irruzione di cinque attivisti in una base aerea della RAF a Brize Norton, durante la quale due aerei sono stati spruzzati con vernice rossa nel giugno 2025. Ma il governo laburista di Keir Starmer stava valutando un divieto già nel marzo dello stesso anno.

I documenti visionati da Declassified relativi a questo periodo mostrano che il Joint Terrorism Analysis Centre (JTAC), con sede presso l’MI5, ha concluso che “la maggior parte delle azioni dirette di Palestine Action non sarebbero classificate come terrorismo… ma spesso comportano atti criminali”. Hanno anche dimostrato che lo stesso Proscription Review Group (PRG) del governo ha concluso che un divieto sarebbe stato “inedito e senza precedenti”, poiché “non esistono precedenti noti di organizzazioni messe al bando… principalmente a causa del loro ricorso o della minaccia di azioni che comportano gravi danni alla proprietà”.

Il JTAC e il PRG hanno ritenuto che la soglia per bandire il gruppo fosse stata raggiunta sulla base di tre dei 385 incidenti totali che hanno comportato “gravi danni alla proprietà” alle fabbriche di armi.

Un documentario di Channel 4 Dispatches andato in onda questa settimana ha messo in dubbio che le affermazioni su un legame tra Palestine Action e l’Iran siano state utilizzate per oscurare il fatto che la vera base del divieto fosse il danno criminale.

Il revisore indipendente del governo sulla legislazione antiterrorismo, Jonathan Hall KC, che ha fornito consulenza sul divieto, ha dichiarato al programma che le conferenze stampa del governo che collegavano Palestine Action all’Iran erano “errate”, aggiungendo di “non essere a conoscenza” di alcuna prova a sostegno di tali affermazioni.

Secondo un articolo pubblicato sulla rivista Private Eye, le affermazioni sul legame con l’Iran, ampiamente diffuse dalla stampa mainstream, sono state diffuse da un’agenzia di pubbliche relazioni.