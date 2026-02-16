Lione, morte di un militante di estrema destra: le indagini e le domande senza risposta

Prende corpo la teoria di una rissa degenerata in un linciaggio dopo una provocazione delle femonationaliste. Sotto accusa LFI

Ventiquattro ore dopo l’annuncio della morte dell’attivista identitario Quentin Deranque a Lione, le circostanze delle violenze che hanno preceduto il suo decesso devono ancora essere chiarite nella loro interezza.

La procura di Lione ha tuttavia comunicato domenica 15 febbraio, in un breve comunicato, che «l’indagine si sta ora concentrando sull’identificazione dei diretti responsabili delle violenze correzionali e criminali». «La polizia ha raccolto diverse testimonianze significative», ha aggiunto il procuratore, che terrà una conferenza stampa lunedì 16 febbraio alle 15:00.

La procura si è mostrata molto cauta dall’apertura dell’indagine per «violenza aggravata», giovedì 12 febbraio, la sera stessa del ricovero in ospedale del giovane di 23 anni in gravi condizioni. I suoi familiari parlavano già allora di «morte cerebrale». L’indagine è stata poi estesa ai «colpi mortali».

La morte di questo attivista di estrema destra ha provocato un forte shock politico, amplificato dopo che TF1 ha diffuso, sabato 14 febbraio, un video raccapricciante in cui si vede una quindicina di persone pestare tre individui, uno dei quali potrebbe essere la vittima.

Mediapart ha potuto tracciare una parte dei fatti di quel giovedì pomeriggio, che accredita la teoria di una rissa tra antifascisti e attivisti di estrema destra, che è degenerata in un linciaggio.

Il violento scontro

Quel giorno, un gruppo di attiviste fémonationalistes, femministe nazionaliste di Nemesis si è recato davanti alla sede di Sciences Po Lyon per srotolare uno striscione e protestare contro l’incontro con la deputata europea Rima Hassan (LFI). Nemesis ha ammesso di aver chiesto ad alcuni “amici” di venire a “sorvegliare da lontano” la loro azione, in modo “volontario”.

Questi amici sono in realtà un gruppo di attivisti identitari provenienti da vari gruppi di estrema destra. Quentin Deranque ha fatto parte dell’Action française e fa parte del gruppuscolo neofascista Allobroges Bourgoin. Vestiti di scuro e muniti di passamontagna o sciarpe nere, gli attivisti si sono dati appuntamento a 400 metri dall’Istituto di studi politici (IEP) di Lione, alla fine di un lungo tunnel ferroviario, nel 7° arrondissement.

Alla fine, la decina di identitari non ha mai raggiunto l’IEP, né ha incrociato le militanti di Némésis. Verso le 18, infatti, si sono imbattuti in un gruppo di persone che arrivava nella loro direzione e è scoppiata una prima rissa.

Uno di questi giovani, che si presenta come «uno studente impegnato a sinistra», spiega a Mediapart che il suo gruppo, composto da membri del movimento antifascista, aveva programmato di andare ad ascoltare la conferenza di Rima Hassan. Al loro arrivo – prima ancora che avesse luogo l’happening di Nemesis – sarebbe stato loro negato l’ingresso dalle guardie di sicurezza di Sciences Po. «Abbiamo saputo che non era possibile entrare, perché non ci eravamo registrati per seguire la conferenza», ha detto.

Conferma poi che il suo gruppo ha attraversato il tunnel ferroviario e si è imbattuto nei militanti identitari che gli sarebbero «saltati addosso». «C’era molta confusione. Ci hanno lanciato una torcia o un fumogeno che è finito direttamente in faccia a uno di noi».

Anche una commerciante intervistata sul posto da Mediapart ricorda un fumogeno che è atterrato «davanti alla sua porta a vetri», senza però poter dire chi lo abbia lanciato. Conferma inoltre di aver visto almeno «una ventina di uomini» «scagliarsi l’uno contro l’altro». Un breve video ottenuto da Mediapart mostra infatti uno scontro violento tra le due parti.

In un comunicato, l’avvocato della famiglia di Quentin Deranque ha denunciato esattamente il contrario, ovvero un «agguato, metodicamente preparato [che] sembrerebbe essere stato teso a Quentin da individui organizzati e addestrati, in netta superiorità numerica e armati». Lo stesso ha affermato un militante identitario presente sul posto al sito di estrema destra Frontières: «Ci avevano individuati e ci hanno attaccati di sorpresa passando da una strada dove erano nascosti prima».

Lo studente di sinistra afferma di essere fuggito non appena ne ha avuto la possibilità e di non essere in grado di confermare se Quentin Deranque sia stato poi inseguito o se lo scontro sia proseguito in una strada adiacente.

Quel che è certo è che molti degli uomini che si sono scontrati all’incrocio compaiono nel video del linciaggio diffuso da TF1 sabato sera. Ripreso da un abitante nella strada perpendicolare al tunnel ferroviario, mostra una quindicina di individui vestiti di nero o di chiaro, perdipiù incappucciati, mentre menano tre individui a gruppi di quattro o cinque. Almeno due delle vittime vengono colpite con calci alla testa.

La questione del ruolo d’un collaboratore parlamentare di LFI

Dopo la rissa di venerdì, il collettivo di estrema destra Némésis accusa i militanti antifascisti della Jeune Garde di essere responsabili dei colpi contro Quentin Deranque. Questa organizzazione antifascista è stata sciolta dal consiglio dei ministri lo scorso 12 giugno contemporaneamente al gruppo di estrema destra Lyon populaire, dopo un’offensiva del ministero dell’Interno, Bruno Retailleau. Il gruppo, successivamente, ha depositato un ricorso in sede di procedimento sommario al Consiglio di Stato per contestare la messa al bando.

La Jeune Garde è stata cofondata da Raphaël Arnault, deputato eletto nel luglio 2024 sotto la bandiera di La France insoumise. Uno dei suoi collaboratori, Jacques-Élie Favrot, è stato accusato da diversi militanti identitari a partire da giovedì, i quali affermano di averlo riconosciuto durante uno degli scontri.

Secondo testimonianze concordanti, provenienti in particolare dall’ambiente antifascista, l’assistente parlamentare insoumis era effettivamente presente sul posto. Mediapart non è tuttavia in grado di indicare se abbia preso parte ad atti violenti.

Contattato, il suo avvocato Bertrand Sayn ha dichiarato per telefono di non voler rispondere alle richieste di Mediapart, precisando che il suo cliente non desiderava «né confermare né smentire la sua presenza sul posto», ma che «si mette a disposizione della giustizia se questa desidera ascoltarlo».

In un comunicato diffuso in seguito, l’avvocato ha precisato: «Sulla stampa e sui social network, Jacques-Élie Favrot è accusato di aver causato la morte di Quentin D. Egli nega formalmente di essere responsabile di questo dramma». Ha indicato che il suo cliente «si dimette dalle sue funzioni di assistente parlamentare per la durata delle indagini».

Il deputato Raphaël Arnault non ha risposto alle nostre numerose richieste. In un comunicato diffuso domenica sera, il collettivo della Jeune Garde ha dichiarato che l’organizzazione aveva «sospeso tutte le sue attività in attesa della decisione del Consiglio di Stato» e che «non poteva essere ritenuta responsabile dei tragici eventi» accaduti a Lione.

E la polizia?

Come si spiega che questi scontri violenti, seguiti dal linciaggio, abbiano potuto verificarsi a poche centinaia di metri da una conferenza organizzata, in un clima politico teso, da una personalità politica molto spesso presa di mira dall’estrema destra?

Secondo le nostre informazioni, i servizi segreti territoriali erano stati avvertiti da diversi giorni del progetto di manifestazione delle fémonationalistes Nemesis davanti all’IEP. Tuttavia, nessuna presenza visibile della polizia è stata dispiegata nei dintorni dell’edificio, nemmeno a scopo deterrente.

Solo quando alcuni studenti dell’IEP di Lione hanno iniziato a respingere il gruppo di militanti di estrema destra – uno dei quali è stato violentato a terra con un colpo a sorpresa ed è finito in ospedale – sono state chiamate e sono arrivate le forze dell’ordine. I furgoni sono stati poi parcheggiati in una strada adiacente all’istituto, ma dall’altra parte del tunnel dove si svolgevano gli scontri più violenti.

La direttrice dell’istituto non ha voluto rispondere alle nostre domande. In un comunicato, Sciences Po Lyon ha presentato “le sue condoglianze alla famiglia e ai cari di Quentin Deranque” e ha ricordato che “contrariamente a quanto affermato in alcuni messaggi sui social network o sulla stampa, l’istituto ha fatto tutto il possibile per garantire la sicurezza delle persone e dei beni durante la visita di Rima Hassan”.

“I vari servizi dello Stato sono stati informati in anticipo della tenuta di questa conferenza e di ciascun avanzamento della sua preparazione. Degli agenti della sicurezza e la direzione dell’istituto le hanno presentate per prevenire che degenerasse», ha precisato l’istituto. Interpellata, la prefettura di Auvergne-Rhône-Alpes non ha dato seguito alle richieste, né il ministero degli Interni. Il ministro Laurent Nuñez ha inoltre dichiarato di aver «inviato nel tardo pomeriggio un telegramma ai prefetti invitandoli a rafforzare la vigilanza intorno ai raduni di natura politica e alle sedi delle campagne elettorali, al fine di evitare qualsiasi turbativa dell’ordine pubblico e garantire la sicurezza delle persone e dei beni».

Omaggio dell’estrema destra a Parigi, giornalista di Mediapart aggredito (Youmni Kezzouf)

Diverse centinaia di persone hanno sfidato la pioggia domenica 15 febbraio per partecipare al raduno organizzato in omaggio a Quentin Deranque, militante neofascista ucciso a Lione. Numerosi militanti del movimento, di tutte le generazioni, si sono riuniti in Place de la Sorbonne, a Parigi, insieme a esponenti politici dell’estrema destra con le loro fasce di eletti. Deputati e eurodeputati del Rassemblement national (RN), di Reconquête e dell’Union des droites pour la République (UDR) hanno così affiancato numerosi militanti di gruppuscoli radicali venuti a rendere omaggio alla memoria del giovane e a prendere di mira La France insoumise (LFI).

«Le mani che hanno ucciso Quentin sono le piccole mani di Jean-Luc Mélenchon», ha accusato al microfono l’eurodeputato RN Pierre-Romain Thionnet, mentre Hilaire Bouyé, responsabile della sezione giovanile di Reconquête, ha invitato gli eletti a «non sedere più all’Assemblea finché Raphaël Arnault non si sarà dimesso», suscitando gli applausi della folla, che ha scandito «Arnault, assassino» e «LFI assassina».

«Faccio un giuramento: noi proseguiremo, nelle urne, nei tribunali, nelle piazze», ha rilanciato Stanislas Tyl, portavoce del gruppo identitario Les Natifs, che ha organizzato il raduno. Un uomo, che si è presentato come «un amico di Quentin» ha preso a sua volta la parola per dire che «ogni militante patriota, nazionalista e identitario è un eroe. Quentin, tu eri un eroe, ora sei un martire».

Al termine dell’omaggio, Mediapart ha cercato di intervistare i rappresentanti politici presenti, ma ha ricevuto un rifiuto da parte dei militanti incaricati del servizio d’ordine dell’organizzazione. Un partecipante alla commemorazione ci ha aggredito fisicamente alle spalle, mentre altri due sono stati incaricati dal responsabile dell’ordine di seguirci per impedirci di lavorare e cercare di intimidirci. «Conosciamo questo giornalista, non è qui per le giuste ragioni», ha giustificato uno di loro.