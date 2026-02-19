Morte di Deranque: un dramma indicibile, una sordida strumentalizzazione

Tutti, compreso il campo antifascista, devono interrogarsi profondamente sulle proprie pratiche e strategie. Ma nulla può giustificare il tappeto rosso steso all’estrema destra e l’inversione dei valori a cui stiamo assistendo

Il fascismo uccide, ma un fascista è morto. Questa realtà, implacabile e drammatica, non ammette alcun “sì, ma”. Non c’è alcun piacere possibile nella morte di un giovane di 23 anni. Le sue convinzioni di estrema destra, il suo impegno in movimenti razzisti, antisemiti, contrari all’uguaglianza, non cambiano nulla. Quello che è successo giovedì sera a Lione è un affronto alla nostra comune umanità.

Gli arresti di martedì sera confermano l’ipotesi della responsabilità diretta di diversi militanti del movimento antifascista La Jeune Garde. L’indagine giudiziaria in corso stabilirà i fatti e tutte le persone coinvolte, tra cui l’assistente parlamentare del deputato di La France insoumise (LFI) Raphaël Arnault, cofondatore del gruppuscolo, beneficiano della presunzione di innocenza.

Ma senza attendere la verità giudiziaria, la morte di Quentin Deranque – e le immagini estremamente brutali del suo pestaggio – devono farci riflettere profondamente. Mettere in discussione le nostre certezze, scuotere le nostre convinzioni. Come l’aumento della violenza politica, largamente imputabile all’estrema destra nell’ultimo anno, ci ha condotti tutti a una tale situazione?

Gli attivisti antifascisti che storicamente rivendicano il ricorso alla violenza come “autodifesa” o “controviolenza” hanno allegramente superato il limite morale ed etico che promettevano di preservare a tutti i costi? La France insoumise (LFI), alleandosi con la Jeune Garde, si è assicurata che questo argine essenziale dell’«autodifesa» fosse mantenuto? È lecito dubitarne.

Queste domande richiedono delle risposte. Sono indispensabili per costruire un’alternativa credibile di fronte all’ascesa dell’estrema destra. Ma non devono impedirci di constatare ciò che sta accadendo dall’annuncio ufficiale della morte di Quentin Deranque: la sordida strumentalizzazione di un dramma; un attacco in piena regola contro l’antifascismo e contro qualsiasi alternativa alla politica del governo o all’avvento del Rassemblement national (RN); la messa in discussione di alcune libertà fondamentali.

L’inversione dei valori

Abituati alle semplificazioni, i macronisti si sono subito precipitati nella breccia. A sentirli, il ragionamento è di una semplicità infantile: Quentin Deranque è stato ucciso dagli antifascisti. Gli antifascisti sono l’estrema sinistra. LFI è l’estrema sinistra, del resto Laurent Nuñez lo ha ufficializzato dalla Place Beauvau in occasione delle elezioni comunali. Quindi LFI ha ucciso Quentin Deranque. CVD.

Il ministro della Giustizia Gérald Darmanin ha presentato una versione molto simile già domenica. «Per molto tempo, LFI ha detto che la “polizia uccide”, qui è chiaro che è stata l’estrema sinistra ad aver ucciso“, ha dichiarato colui che già nel 2023 parlava di ”terrorismo intellettuale dell’estrema sinistra“. Secondo lui, gli insoumis e gli antifascisti tengono tutti ”discorsi politici […] che purtroppo portano a una violenza molto sfrenata”.

«Non è la polizia che uccide in Francia, è l’estrema sinistra», ha commentato su X anche un altro ex ministro dell’Interno di Emmanuel Macron, Bruno Retailleau, candidato dei Républicains (LR) alle presidenziali. «La milizia di Mélenchon e LFI ha ucciso», ha sintetizzato anche l’eurodeputata Marion Maréchal, all’unisono con la destra.

Più sorprendente è il fatto che anche il suo collega di Place publique Raphaël Glucksmann abbia collegato LFI al pestaggio di un uomo a terra, su RTL: «Non si possono usare continuamente parole di estrema violenza senza pensare che queste parole si tradurranno in azioni. »

Ciò ha incoraggiato la portavoce di un governo a fare appello alla «responsabilità» dei francesi che votano LFI, chiedendo subito dopo che «non ci sia mai più un deputato LFI all’Assemblea nazionale».

L’esempio degli Stati Uniti

Tutte queste formule assomigliano in modo sorprendente ai ritornelli intonati da Donald Trump e dai suoi sostenitori dopo l’assassinio dell’influencer di estrema destra statunitense Charlie Kirk: un capovolgimento vertiginoso dei valori; il pretesto – drammatico – colto per farla finita una volta per tutte con la sinistra.

Ricordate, è stato lo scorso settembre. «La violenza viene soprattutto dalla sinistra», s’è azzardato a dire il presidente Usa. Come i ministri francesi, aveva allora collegato la denuncia dell’estrema destra all’omicidio di Kirk, attaccando «quelli della sinistra radicale [che] per anni hanno paragonato americani meravigliosi come Charlie ai nazisti e ai più grandi assassini di massa e criminali del mondo».

Negli Stati Uniti, gli antifascisti sono ormai definiti terroristi. ONG, associazioni, giornalisti e funzionari pubblici sono stati presi di mira in un clima di caccia alle streghe degno del maccartismo.

Questo odore nauseabondo si diffonde fino a qui: martedì, il ministro dell’istruzione superiore Philippe Baptiste ha chiesto ai rettori delle università di vietare qualsiasi riunione politica nelle facoltà che possa creare disordini all’ordine pubblico. Realizza così un vecchio sogno della destra, fin dai tempi degli appelli a «démarxiser» l’università francese nel 1970.

Due pesi, due misure

Questo capovolgimento dei valori porta inevitabilmente a una distorsione della realtà: negli ultimi anni l’estrema destra ha ucciso e sembra che nessuno, o quasi, se ne sia accorto. Se la responsabilità degli attivisti antifascisti fosse confermata dall’inchiesta sull’omicidio di Quentin Deranque, sarebbe “una prima volta”, spiega la sociologa Isabelle Sommier, coordinatrice dell’opera Violences politiques en France. De 1986 à nos jours (Presses de Sciences Po, 2021).

Con un team di ricercatori, Isabelle Sommier tiene il conto di questi episodi di violenza: in base ai loro dati, dal 2017 sei persone sono morte per mano di attivisti di estrema destra. Gli attivisti curdi Emine Kara, Mehmet Şirin Aydin e Abdurrahman Kizil uccisi in rue d’Enghien a Parigi nel 2022; il rugbista argentino Federico Martín Aramburú, ucciso a Parigi nel 2022; Djamel Bendjaballah, investito da un militante della Brigata patriottica francese a Dunkerque (Nord) nel 2024; Hichem Miraoui, ucciso perché arabo nel Var nel 2025…

Ma chi conosce i loro nomi? Quale Assemblea ha osservato un minuto di silenzio per render loro omaggio? Quale ministro ha reso loro omaggio (non Gérald Darmanin, in ogni caso)? Dove figurano questi morti nella memoria collettiva?

Continuiamo con i numeri: sempre secondo il database compilato da Isabelle Sommier e dai suoi colleghi, tra il 2017 e oggi le aggressioni sono più che raddoppiate rispetto al precedente periodo studiato (1986-2016). Tra queste aggressioni, il 70% è stato perpetrato da attivisti di destra, che hanno preso di mira principalmente persone di colore o percepite come tali (70%) e avversari politici (30%).

Questo contesto di aumento della violenza politica era perfettamente noto alle autorità. Ma cosa hanno fatto per evitare il dramma di giovedì sera? Hanno consapevolmente lasciato che gruppi di estrema destra aggredissero centinaia di persone e che gli antifascisti si radicalizzassero negli ultimi anni? Finché non c’erano morti, hanno lasciato fare?

Anche in questo caso, bisognerà ottenere delle risposte.

«Da anni ormai si verificano azioni particolarmente violente da parte di gruppi di estrema destra, aggressioni razziste, saccheggi di librerie. Ma le risposte della polizia e della giustizia sono particolarmente lassiste, per non dire talvolta inesistenti», spiega su Politis l’avvocato lionese Olivier Forray. Questo spiega anche la radicalizzazione del movimento di sinistra e antifascista: le autorità pubbliche non hanno svolto il loro ruolo di regolatori al fine di mantenere la pace sociale”.

Una nuova tappa superata

Ciò sarebbe coerente con la politica condotta da Emmanuel Macron, che dal 2017 non ha smesso di offrire appoggi all’estrema destra. La tragica morte di Quentin Deranque e il modo in cui è stata trattata dalla politica e dai media rischiano oggi di farci entrare in «una fase di radicalizzazione della demonizzazione dell’antifascismo», secondo le parole di Ugo Palheta, sociologo e autore di Comment le fascisme gagne la France (Come il fascismo conquista la Francia, La Découverte, 2025).

Questo movimento non è nuovo, ma ha subito una notevole accelerazione negli ultimi anni, sotto l’impulso di un potere macronista che ha consapevolmente scelto di mettere sullo stesso piano l’estrema destra e la sinistra. Questa strategia, volta a delegittimare prima il melenchonismo, poi gli ecologisti e talvolta anche i socialdemocratici a seconda delle loro alleanze, ha accompagnato soprattutto l’impresa di «dédiabolisation» del partito di Marine Le Pen.

Forte dei suoi successi elettorali e di una deriva senza fine del dibattito pubblico, l’estrema destra ormai dà il “la” della discussione imponendo la sua versione a una velocità folgorante. «È Overton ++, riassume Simon Duteil, ex portavoce del sindacato Solidaires, riferendosi alla finestra di Overton che indica lo spettro delle idee considerate accettabili nel dibattito pubblico. Raramente ho visto una tale capacità dell’estrema destra di far riprendere integralmente in alcuni media il suo discorso e la sua interpretazione dei fatti. »

Di fatto, questa finestra di Overton non ha smesso di ampliarsi, al punto da banalizzare parole e concetti fino ad allora riservati all’estrema destra. Gérald Darmanin che parla alternativamente di «ecoterrorismo» o di «ensauvagement» (imbarbarimento); Emmanuel Macron che nel 2023 invita a contrastare un curioso «processo di decivilizzazione»; Valérie Pécresse che usa l’espressione «grande sostituzione» durante un comizio per le presidenziali del 2022… Gli esempi sono numerosi e testimoniano da soli il cambiamento politico in atto.

Qualche anno fa, Nicolas Sarkozy ha suscitato polemiche dichiarando pubblicamente che «Marine Le Pen [era] compatibile con la Repubblica». All’epoca, la destra classica considerava ancora l’estremismo come «un veleno» e rifiutava di discutere con i suoi rappresentanti. Oggi, nessuna delle sue figure oserebbe affermare il contrario. Molti non osano nemmeno più classificare il RN come estrema destra. Al contrario, gli stessi ritengono che il pericolo principale provenga dalle file della sinistra.

Con il tempo, questa idea si è diffusa nelle menti al punto da far saltare tutti gli argini e i principi. Fino a che punto può spingersi la società prima di precipitare completamente? È difficile rispondere a questa domanda, vista la confusione che regna sovrana.

Alimentata quotidianamente dal cinismo di alcuni e dalla perdita di punti di riferimento di altri, questa nebbia mediatico-politica non deve farci perdere di vista l’essenziale: la democrazia si basa su un edificio che deve essere protetto dalle minacce che lo erodono ogni giorno di più.