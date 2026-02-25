Ma chi sono le nazi-femministe francesi?

Dal RN ai neofascisti violenti, Nemesis al crocevia dell’estrema destra

Gli scambi rivelati da “L’Humanité” mostrano gli stretti legami che il collettivo identitario intrattiene con i militanti neofascisti di Lione. Fin dalla sua creazione, il movimento guidato da Alice Cordier naviga all’incrocio di tutte le estrema destra, dalla più settaria alla più istituzionalizzata.

«Possiamo essere due o tre ragazze a distribuire volantini dove volete che li consegniamo. Un po’ per fare da esca, e non lo rivendicheremo come Nemesis…» Questa proposta è stata formulata nell’ottobre 2025 in un gruppo Telegram di cinque persone, secondo le informazioni fornite da L’Humanité. Proviene da una responsabile locale del movimento identitario femonazionalista e si rivolge a un dirigente di Audace Lyon, un gruppuscolo neofascista lionese. Obiettivo: tendere una trappola alla «sinistra» affinché i teppisti di Audace possano aggredirla.

Questo scambio getta nuova luce sulle strategie di mobilitazione di un gruppo che rivendica l’agit-prop e la provocazione pacifica, ma che allo stesso tempo frequenta sia i militanti più radicali che i dirigenti dei partiti politici. In questa conversazione su Telegram, le militanti locali di Némésis si organizzano per un’azione a cui sono abituate: una provocazione in pochi, con slogan e cartelli, per disturbare una manifestazione di sinistra o scatenare le proteste degli studenti progressisti in una delle facoltà della città.

Il tutto in stretta collaborazione con Calixte Guy, leader del gruppuscolo Audace Lyon, che è succeduto al Bastion social e al Lyon populaire in seguito ai rispettivi scioglimenti. «Voi andate a Lyon 2-Lyon 3 a fare la vostra azione, noi mettiamo insieme una squadra sul posto per catturare la sinistra», suggerisce l’attivista nella registrazione riportata alla luce da L’Humanité. Sabato 21 febbraio ha partecipato alla marcia in omaggio a Quentin Deranque a Lione (Rodano).

Il 23 febbraio, durante la trasmissione di CNews, la presidente di Némésis, Alice Cordier, ha accusato il giornale all’origine di queste rivelazioni di «aver perso la testa» basandosi su «un oscuro scambio su Telegram con pseudonimi che nessuno capisce ». Contattata da Mediapart, non ha risposto alle nostre richieste. In un comunicato pubblicato su X, il collettivo denuncia «un’operazione di disinformazione» e annuncia di aver presentato una denuncia per diffamazione contro L’Humanité.

Gli happening sono il marchio di fabbrica del gruppo femminista nazionalista sin dalla sua creazione nel 2019. Ha ripreso il repertorio di azioni degli identitari: srotolare striscioni durante le manifestazioni, disturbare i cortei e comunicare il più possibile su questi momenti. Con i rischi che ciò comporta: uno dei primi happening si è concluso con una rapida evacuazione della marcia contro la violenza sulle donne del 23 novembre 2019, che le militanti di Némésis erano venute a disturbare con slogan contro «gli stranieri stupratori».

Una modalità di azione ereditata dagli identitari

Con la crescita del gruppo, che attualmente conta 550 aderenti su tutto il territorio, le sue leader hanno creato un servizio d’ordine informale per garantire la sicurezza delle loro militanti e poter intervenire con la forza, se necessario. Hanno quindi attinto dal vivaio di giovani militanti maschi di vari gruppi estremisti.

«Chiedono protezione a militanti che sono felici di fare i cavalieri, ma si integrano poco nel movimento», commenta con sarcasmo un ex militante identitario che ha lavorato nel loro servizio d’ordine. «Vogliono prendersi dei colpi, perché è il loro modello di militanza, ma senza prenderne troppi. E per questo si servono di altri militanti che corrono i rischi al posto loro. Una storia come quella di Quentin doveva inevitabilmente accadere un giorno».

Nel novembre 2021, un nuovo disturbo della marcia contro la violenza sulle donne si è trasformato in una battaglia campale. Con i volti coperti, a volte armati di cinture o di un paletto metallico, alcuni squadristi hanno attaccato il corteo femminista. Tra loro: due dirigenti del sindacato di estrema destra La Cocarde, tra cui Vianney Vonderscher, che presiederà il sindacato prima di diventare collaboratore di un eurodeputato del Rassemblement national (RN).

Da buoni identitari, i dirigenti di Némésis lavorano su due fronti: l’attivismo, nelle strade e sui social network, e l’istituzionalizzazione per diffondere le loro idee nelle sfere dirigenziali «Hanno ripreso ciò che c’era di più nuovo in Génération identitaire, il suo repertorio di azioni», analizza la politologa Marion Jacquet-Vaillant. «Si tratta di azioni il cui scopo principale è quello di ottenere visibilità mediatica e di disturbare eventi politici».

Nel 2020, Alice Cordier, ex membro dell’Action française e a lungo vicina a un militante del gruppo neofascista Zouaves Paris, ha preso la parola durante il «forum della dissidenza», organizzato dalla fondazione identitaria Polémia di Jean-Yves Le Gallou. L’attivista ha illustrato in dettaglio il suo progetto politico: «Il nostro ruolo è quello di difendere i nostri uomini, i nostri maschi bianchi, e di ridare lustro al comunitarismo, tra persone che considerano la Francia come la loro unica nazione e la cultura europea come la loro».

Qualche anno dopo, il pubblico di Alice Cordier ha ampiamente superato le sfere dell’estrema destra di nicchia. La presidente di Némésis è ora regolarmente invitata dai media Bolloré e coltiva la sua vicinanza con i politici istituzionali. Nel febbraio 2024, il senatore di Marsiglia (Bouches-du-Rhône) Stéphane Ravier ha ricevuto una delegazione del suo gruppo al Palazzo del Lussemburgo per consegnare una medaglia simbolica a una delle sue attiviste.

Nel novembre dello stesso anno, il gruppo RN al consiglio regionale di Bourgogne-Franche-Comté aveva brandito nell’emiciclo un cartello xenofobo – «Stupatori stranieri fuori» – esposto pochi giorni prima da un’attivista di Némésis durante il carnevale di Besançon. Nel settembre 2024, è stata l’eurodeputata RN Virginie Joron ad accogliere Alice Cordier al Parlamento europeo per un evento sulla libertà di espressione.

Una delle dirigenti del movimento, Nina Azamberti, è stata per un breve periodo assistente parlamentare del deputato RN Romain Baubry, mentre Marie-Émilie Euphrasie, membro del gruppo sin dalla sua creazione, ha rappresentato il partito RN a Parigi durante le elezioni legislative del 2022. «Nemesis […], complimenti per la vostra lotta, sapete che vi sono molto vicino», aveva risposto Bruno Retailleau, allora ministro dell’Interno, quando Alice Cordier lo aveva pubblicamente interpellato sullo scioglimento della Jeune Garde nel gennaio 2025.

Le affinità non sono solo politiche. Astrid Mahé O’Chinal, cofondatrice del movimento, è la figlia di Jildaz Mahé O’Chinal, una delle figure di spicco della «GUD connection». Alla fine del 2024, Le Monde aveva rivelato che il maniero di Montretout, proprietà storica della famiglia Le Pen, era servito da base alle militanti riunite per preparare un’azione durante la manifestazione annuale del collettivo femminista #NousToutes.

Le immagini che hanno permesso questa rivelazione sono state girate da Jordan Florentin, direttore della rivista Frontières e ospite abituale dell’emittente CNews, che appare regolarmente in occasione di eventi festivi al fianco dei dirigenti di Némésis. Alice Cordier è ormai presente a tutti gli eventi che riuniscono l’estrema destra, dal “vertice delle libertà” co-organizzato da Vincent Bolloré e Pierre-Édouard Stérin alla messa in suffragio di Jean-Marie Le Pen.

«Fin dall’inizio, questo movimento era al crocevia dell’estrema destra. Alice Cordier era fin dall’inizio molto inserita sia nell’ambiente partitico che in quello radicale più marginale. Questo spiega in parte il successo di Nemesis», sottolinea Marion Jacquet-Vaillant, specialista dei movimenti identitari.

Lotte ideologiche interne

Ora, per le sue azioni più importanti, Nemesis si avvale di un servizio d’ordine professionale, come quando il collettivo cerca di infiltrarsi nelle sfilate ufficiali delle manifestazioni femministe parigine. Questi professionisti collaborano con militanti estremisti, con volti e tatuaggi nascosti, che continuano a garantire la sicurezza del movimento.

Nel mese di novembre 2025, mentre i manifestanti aspettavano al freddo la partenza del piccolo corteo identitario, un giovane confidava al suo vicino le sue motivazioni: «Ho esitato a venire, ma poi mi sono detto: “Sei un uomo in età di combattere e non verresti a sostenere le ragazze che manifestano, ma chi sei tu?…”».

Nel marzo 2025, la partecipazione delle militanti di Nemesis al corteo femminista era stata resa possibile dalla benevolenza delle forze dell’ordine, unita al sostegno di militanti maschi con il volto nascosto, muniti di ombrelli per impedire alla stampa di filmare da troppo vicino.

Nel movimento radicalizzato caratterizzato da un maschilismo dichiarato, la posizione politica del gruppo femonazionalista, così come il suo repertorio d’azione, continua a dividere. Dopo la morte di Quentin Deranque, alcuni hanno criticato aspramente Nemesis, ritenendola colpevole di mettere consapevolmente in pericolo i camerati.

Altre critiche sono di natura più politica: identitario, il gruppo di Alice Cordier sostiene incondizionatamente il regime israeliano, che percepisce come un baluardo per la civiltà europea di fronte al mondo musulmano, considerato inevitabilmente ostile. In controtendenza rispetto alla posizione storica dei gruppi nazionalisti rivoluzionari, che l’antimperialismo e l’antisemitismo hanno portato a sostenere la causa palestinese.

Il 13 febbraio, Alice Cordier ha risposto a queste critiche sui social network. «Non ho nulla da imparare dai militanti di Instagram», ha affermato in un video. «Noi siamo sul campo da sei anni. Non ho nulla da imparare da persone il cui unico lavoro di militanza è stato quello di picchiare più persone di destra che antifascisti». »

Ma le dispute ideologiche tra i diversi movimenti di estrema destra tendono a svanire con le dissoluzioni e le ricomposizioni, come dimostra il percorso politico di Quentin Deranque, passato dai monarchici dell’Action française ai nazionalisti rivoluzionari di Allobroges Bourgoin. «Deranque è l’ideale tipo del militante radicale contemporaneo», riassume la ricercatrice Marion Jacquet-Vaillant.