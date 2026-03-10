«La nuova definizione di antisemitismo erode la qualità della nostra democrazia»

Valentina Pinsaty, docente di Semiotica all’Università di Bergamo spiega la torsione del concetto classico di antisemitismo promosso dalla destra israeliana

Sulla scia delle proteste per il genocidio a Gaza, in diversi paesi occidentali sono stati vietati eventi, licenziati professori e persino deportati o arrestati attivisti filopalestinesi. Spesso tutto ciò è stato fatto con l’accusa di «antisemitismo». Valentina Pinsaty, docente di Semiotica all’Università di Bergamo, ha recentemente pubblicato un libro, intitolato Antisemita: Una Parola in Ostaggio (Bompiani 2025), in cui offre un’analisi dettagliata della trasformazione del concetto classico di antisemitismo promosso dai successivi governi di destra israeliani per utilizzarlo politicamente contro i propri critici.

Come si è evoluto il significato della parola “antisemita”?

Si tratta di un concetto abbastanza recente, apparso intorno al 1870, che si è stratificato con il suo uso. Inizialmente si riferiva alla Lega antisemita tedesca, un’organizzazione che si autodefiniva “antisemita” e che era contraria all’emancipazione degli ebrei. Nei decenni successivi, il termine si è esteso fino a includere altre manifestazioni di ostilità antiebraica, soprattutto in Russia con i pogrom. Alla fine, si consolida raccogliendo una serie di stereotipi che si trovano nei Protocolli dei Savi di Sion; vale a dire, l’ebreo cospiratore, falso, avido dal punto di vista economico, ecc. Dopo la seconda guerra mondiale, assume un significato così negativo che nessuno si è più definito “antisemita”. Fino a questo punto, l’evoluzione del termine è stata normale, cristallizzandosi nei dizionari in una definizione formale attraverso una convenzione sociale. Poi, le cose cambiano.

Quando appare quella che viene chiamata la “nuova definizione di antisemitismo” e a partire da quale meccanismo?

Nel primo decennio del 2000, il governo di destra israeliano del Likud, con il sostegno di varie entità, soprattutto statunitensi, impegnate nella lotta contro l’antisemitismo e allineate con la sua agenda politica, come l’Anti-defamation League, intuiscono il potenziale strategico di questa parola. Data la sua carica negativa, capiscono che chiunque venga accusato di antisemitismo viene escluso dal consenso civile, perde la capacità di essere ascoltato in una società democratica. Con gli antisemiti, come con i razzisti, non si discute. Quindi, vogliono passare a utilizzare questa parola non più per delegittimare gli antisemiti, ma tutti coloro che si oppongono in modo molto aperto e viscerale alle politiche israeliane. E quello che fanno è promuovere un cambiamento dall’alto, e non in modo spontaneo, della definizione ufficiale del concetto di antisemitismo.

E qual è questa nuova definizione?

Fondamentalmente, assimilano il concetto di antisemitismo a quello di antisionismo, e vincolano inoltre il sionismo all’azione del governo di Netanyahu, che già è al potere da anni. Così chiunque esprima apertamente il proprio dissenso nei confronti delle sue decisioni politiche viene accusato di antisemitismo. Questo cambiamento semantico ha attraversato diverse fasi.

Cambiare il significato di un concetto non deve essere facile. Qual è stato il processo?

Inizialmente, non era stato concepito come uno strumento giuridico o politico, ma scientifico, destinato alle istituzioni che dovevano monitorare e raccogliere dati sulla trasformazione della retorica antisemita nel XXI secolo. Ed era comprensibile, perché poteva succedere che qualcuno, partendo da una critica a Israele, riproponesse i vecchi stereotipi antisemiti, ricorrendo alla cospirazione ebraica, ecc.

Infatti, in un primo momento, la definizione raccoglieva diversi esempi di azioni che “avrebbero potuto costituire espressioni di antisemitismo”. Tra queste, esigere da Israele uno standard diverso da quello degli altri paesi. Dopo un’intensa campagna da parte delle entità sopra menzionate, nel 2016 la nuova definizione è stata ufficialmente approvata in un congresso dell’IHRA (Alleanza Internazionale per la Memoria dell’Olocausto), eliminando la formulazione che utilizzava il condizionale per passare al modo indicativo: sono espressioni di antisemitismo.

Quindi, la nuova definizione specifica comportamenti concreti?

La nuova definizione contiene una definizione generale e poi un elenco di undici azioni che sono espressioni di antisemitismo. Di queste, sette si riferiscono ai discorsi sullo Stato di Israele e almeno quattro sono molto problematiche. Si tratta di quattro discorsi che sono abituali nella critica dura a Israele, ma che non hanno una matrice antisemita.

E poi questa definizione assume un valore giuridico…

Esatto, la maggior parte dei governi occidentali ha aderito a questa definizione, che è stata incorporata nelle leggi, nei regolamenti interni dei partiti politici, delle università, ecc. In definitiva, viene utilizzata per delegittimare e persino licenziare dal lavoro persone ingiustamente accusate di antisemitismo. Ad esempio, sulla base di questa definizione, Jeremy Corbyn è stato destituito dalla carica di leader del Partito Laburista britannico, o sono state vietate iniziative culturali in Germania. E questo non è avvenuto attraverso una sorta di cospirazione, ma è stato fatto alla luce del sole. È possibile tracciare passo dopo passo la strategia che ha portato a questa situazione.

Ritiene che questa nuova definizione metta in pericolo la democrazia e le libertà fondamentali?

Contribuisce a ridurre il perimetro del dibattito pubblico e quindi ostacola la libera espressione delle idee politiche su una questione controversa come le azioni di Israele a Gaza. Il dibattito è stato manipolato perché la parte filopalestinese non ha la possibilità di esprimere le proprie posizioni senza essere criminalizzata.

Tra gli attori che hanno contribuito a promuovere questa nuova definizione c’è l’estrema destra occidentale. Perché agisce in questo modo?

Perché c’è stato uno scambio di favori tra l’estrema destra occidentale e il governo Netanyahu. Da un lato, Israele chiede a questi partiti un sostegno incondizionato alle sue politiche in Palestina; in cambio, i partiti ultras ricevono la patente di immunità da qualunque accusa di antisemitismo o razzismo. Questo patto è solito includere una visita in Israele, in qualche luogo o museo dedicato all’Olocausto accompagnato dai leader israeliani. A parte questo, è vero che la piattaforma ideologica del governo Netanyahu coincide con quella di questi partiti di estrema destra. Israele rappresenta il sogno di questi partiti. Ciò che non si capisce è perché i partiti di altre ideologie abbiano aderito a questa nuova definizione e a tutto ciò che essa comporta, poiché erode la qualità della nostra democrazia.

Alcuni amici di Israele in Occidente dicono che ora l’antisemitismo è un fenomeno soprattutto di sinistra. È vero?

No, mi sembra ridicolo. Il problema è che collegando le entità citate e mescolando l’antisemitismo con l’antisionismo nei loro rapporti, ci impediscono di avere un quadro chiaro dell’antisemitismo reale. Ed è un peccato, perché credo che attualmente ci sia un aumento dell’antisemitismo. In ogni caso, tutto indica che le manifestazioni di antisemitismo classico provengono soprattutto da persone di destra. Un chiaro esempio è il “mito Soros”, ovvero le accuse di cospirazione intorno alla figura di George Soros. È possibile che, soprattutto sui social network, persone di sinistra facciano commenti critici nei confronti di Israele in cui assimilano il termine “ebreo” a quello di “israeliano”. E questo è problematico, ma è il risultato dell’assimilazione delle definizioni di antisemitismo – che è una forma di razzismo – e antisionismo – che è una posizione politica.

Ritiene che la battaglia per la definizione dell’antisemitismo sia perduta?

No, è una battaglia aperta. Al di là delle posizioni dei governi europei, per non parlare degli Stati Uniti, a livello di base molte persone non sono affatto d’accordo. Anche nelle stesse comunità ebraiche molte persone sono contrarie alla posizione adottata dalle istituzioni ebraiche ufficiali, che sostengono il cambiamento della definizione.