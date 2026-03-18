I No per fermare la svolta autoritaria

si fa di carta grazie a te: arriva Oltrepop, libro-rivista di racconti, inchieste, riflessioni.

e sai cosa bevi!!!

Il primo numero, ottimo anche come idea regalo, è già pronto e si intitola Cocktail partigiani. Parole in fondo al bicchiere, un volume di Gabriele Brundo, scrittore-barman genovese corredato da illustrazioni di una dozzina di disegnatori, da un ricettario di cocktail a base dell’Amaro Partigiano e da alcune riflessioni su produzione e consumo di alcol e letteratura.

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