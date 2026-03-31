Il 10 Giugno di ogni anno sia dedicato alle vittime del fascismo

La proposta in una lettera aperta al quotidiano Domani: l’anniversario dell’assassinio di Matteotti sia la Giornata per le vittime del regime

Lo storico e dirigente culturale Luigi Corbani propone di istituire il 10 giugno come giornata nazionale dedicata al ricordo delle vittime del fascismo, in coincidenza con l’anniversario dell’assassinio di Giacomo Matteotti. In una lettera pubblicata su Domani il 31 marzo 2026, Corbani richiama le radici antifasciste della Repubblica nata dopo il referendum del Referendum istituzionale italiano del 1946 e sottolinea come la Costituzione sia il frutto delle sofferenze inflitte dal regime.

Nel suo intervento, l’autore ricorda il valore politico e morale riconosciuto ai perseguitati antifascisti già nella prima fase repubblicana e denuncia l’assenza simbolica di quanti furono uccisi o costretti all’esilio, citando figure come Antonio Gramsci, Piero Gobetti e Carlo Rosselli. Corbani evidenzia inoltre la portata della repressione esercitata dal Tribunale speciale fascista, che tra il 1926 e il 1943 condannò migliaia di persone a pene detentive per un totale di oltre 27 mila anni.

Secondo Corbani, accanto alle ricorrenze del Festa della Liberazione e della Festa della Repubblica Italiana, manca oggi una giornata specificamente dedicata alle vittime del regime. L’istituzione del 10 giugno risponderebbe quindi all’esigenza di riconoscere pienamente la natura violenta e autoritaria del fascismo, riaffermando il principio costituzionale che ne vieta ogni ritorno e ricordando che la repressione delle libertà democratiche fu un tratto strutturale del regime sin dalle sue origini.