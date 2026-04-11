L’IA per il popolo

Manifesto per una rivoluzione dell’IA che vada a vantaggio di tutti, non solo dei miliardari

La rivoluzione dell’IA è destinata a trasformare la società umana in modi che la maggior parte di noi non riesce nemmeno a immaginare. I cambiamenti che ci attendono saranno altrettanto sconvolgenti di quelli a cui il mondo ha assistito durante le rivoluzioni industriale e digitale. Eppure i nostri politici sono impreparati – e, nel caso del nostro presidente, decisamente riluttanti – a garantire che questi cambiamenti vadano a beneficio di tutti piuttosto che di una ristretta cerchia di oligarchi tecnologici iper-ricchi.

Per affrontare questa sfida, dobbiamo sviluppare un nuovo contratto sociale che parta dal presupposto fondamentale che l’intelligenza artificiale debba servire l’umanità, non i profitti di una classe di miliardari che cerca di diventare una classe di trilionari a nostre spese. Non possiamo permettere ai signori della tecnologia di costruire una società in cui il “progresso” dell’IA sia definito dalla loro ricchezza piuttosto che dalla nostra democrazia.

Sostengo questa tesi in qualità di membro del Congresso che rappresenta la Silicon Valley, sede di aziende con oltre 18.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato – più di un quarto dell’intero mercato azionario statunitense – e cinque delle quali valgono più di 1.000 miliardi di dollari ciascuna. Conosco i miliardari del settore tecnologico, conosco le persone che stanno beneficiando dell’enorme ridistribuzione della ricchezza verso l’alto causata dalla rivoluzione dell’IA, e so che più di alcuni di loro credono di avere un diritto divino di guidare e governare. Ma questo non può essere il nostro futuro.

Dobbiamo tassare la ricchezza estrema per soddisfare i bisogni umani, ecco perché sostengo la proposta di un’imposta una tantum del 5% sul patrimonio dei miliardari californiani (senza tassare le azioni con diritto di voto né le plusvalenze illiquide) e ho presentato una proposta di legge federale per raccogliere 4,7 trilioni di dollari di gettito tassando i miliardari e altri 2 trilioni facendo sì che le società paghino la loro giusta quota. Ho sfidato i miei colleghi membri del Congresso a sostenere questa legislazione con l’argomentazione che se il rappresentante della Silicon Valley può schierarsi a favore delle tasse sui miliardari, non dovrebbe essere così difficile per gli altri membri della Camera e senatori fare lo stesso.

Altrettanto importante, so – in qualità di ex vice segretario del Dipartimento del Commercio dell’amministrazione Obama che ha trascorso l’ultimo decennio concentrandosi sui disagi economici e sociali causati dall’IA – che i politici, i sindacati, i gruppi per i diritti civili, le comunità religiose e gli attivisti di base devono agire con urgenza e determinazione per creare leggi, regolamenti e incentivi che diano priorità agli esseri umani rispetto alle macchine, proteggano la salute mentale dei nostri figli dall’immondizia dei social media, fermino gli aumenti degli affitti basati su algoritmi e i prezzi predatori, e impediscano che i posti di lavoro americani vengano sacrificati per arricchire gli oligarchi.

L’IA si sta evolvendo così rapidamente che persino i suoi pionieri intellettuali sono turbati. Geoffrey Hinton, il premio Nobel per la fisica noto come il “padrino dell’IA”, ha lasciato il suo incarico presso Google diversi anni fa e ha avvertito che i programmi generati dall’IA potrebbero sommergere il dibattito pubblico di disinformazione e, in ultima analisi, rappresentare una minaccia esistenziale per l’umanità. Stuart Russell, l’informatico britannico che ha letteralmente co-scritto un manuale sull’intelligenza artificiale, ora teme che lo sviluppo dell’IA sia «intrinsecamente pericoloso».

Anche alcune delle persone dietro le tecnologie di IA più sofisticate sono spaventate. Dopo che il Dipartimento della Difesa ha chiesto di utilizzare il chatbot Claude di Anthropic per la sorveglianza di massa interna e la guerra autonoma, il CEO dell’azienda, Dario Amodei, ha dichiarato che non permetterà che la tecnologia venga utilizzata per nessuno dei due scopi. Ma che dire di tutte le altre aziende di IA e dei leader tecnologici in fila per i contratti con la difesa e che lasciano che i loro prodotti vengano utilizzati per uccidere persone – come è già successo a Gaza?

Chiaramente, dobbiamo tutti iniziare a porci alcune domande fondamentali sull’IA, come ha fatto il senatore Bernie Sanders (I-VT) quando a febbraio abbiamo tenuto il nostro incontro pubblico “Chi controlla il futuro dell’IA: gli oligarchi o il popolo?” alla Stanford University. “Se l’IA sostituirà gran parte del lavoro svolto dagli esseri umani, che ne sarà degli esseri umani?”, ha detto il senatore. “Siamo superflui in questo processo? Che ne sarà della nostra capacità di relazionarci gli uni con gli altri?”

Dobbiamo anche riconoscere, nelle parole di Sanders – che, dopo 35 anni alla Camera e al Senato degli Stati Uniti, conosce Capitol Hill meglio di chiunque altro – che “il Congresso e il popolo americano sono molto impreparati allo tsunami che sta arrivando”.

Affrontare queste domande e prepararsi allo tsunami è troppo importante per essere lasciato nelle mani di pochi privati. Purtroppo, Donald Trump e troppi repubblicani al Congresso non lo capiscono. Vogliono concedere alle élite dell’industria tecnologica carta bianca per sviluppare l’intelligenza artificiale in modi che garantiscano loro maggiore ricchezza, più potere e un maggiore controllo sul nostro futuro. A dicembre, dopo che il Congresso ha respinto i ripetuti tentativi dell’amministrazione di inserire clausole antiregolamentazione nella legislazione federale, Trump ha emanato un ordine esecutivo che autorizza il Procuratore Generale degli Stati Uniti Pam Bondi e il Dipartimento di Giustizia a citare in giudizio gli Stati, a invalidare le norme di sicurezza sull’intelligenza artificiale e a mettere a rischio le leggi a tutela dei consumatori. Se gli Stati riusciranno a mantenere in vigore le loro leggi, Trump ha ordinato alle autorità di regolamentazione federali di trattenere i fondi federali stanziati per la costruzione di infrastrutture a banda larga.

I procuratori generali degli Stati difenderanno le normative a livello statale e vinceranno la loro parte di battaglie legali. Ma limitarsi a dire no all’eccesso esecutivo di Trump non è sufficiente. I democratici devono fornire una visione alternativa che coinvolga gli indipendenti e i repubblicani responsabili, affrontando le preoccupazioni concrete che il popolo americano nutre riguardo all’IA.

Quindi, come rispondiamo a queste domande? Come ci prepariamo – e, si spera, evitiamo – lo tsunami a cui ha fatto riferimento Sanders? Credo che abbiamo più risposte di quanto i commentatori immaginino – e che possiamo trovare ulteriori risposte rendendo i dibattiti sull’IA centrali nella nostra politica.

Dobbiamo definire l’alternativa progressista all’agenda pericolosamente ingenua e irresponsabile del “asse in bianco” di Trump. A tal fine, sia a Stanford con il senatore Sanders che nelle conversazioni e negli incontri con accademici, sindacalisti e attivisti in tutto il Paese, io sostengo la necessità di un nuovo contratto sociale per affrontare le questioni fondamentali del nostro tempo: la disuguaglianza e l’intelligenza artificiale.

Cominciamo con il riconoscere che viviamo in una nuova Età dell’Oro. I miliardari della tecnologia, convinti che in un’altra epoca sarebbero stati eroici conquistatori, stanno strappando al popolo americano il controllo della nostra economia, dei nostri media e della nostra politica. E nonostante le crescenti preoccupazioni popolari riguardo all’intelligenza artificiale, stanno rafforzando la loro morsa sul controllo del nostro futuro.

La maggior parte degli americani ritiene di avere poca voce in capitolo nel plasmare quel futuro per sé stessi, figuriamoci per i propri figli. Ciò ha contribuito a generare rabbia, risentimento e un cinismo senza speranza riguardo a queste questioni. In un sondaggio condotto a gennaio da The Economist/YouGov, più della metà degli americani intervistati ha affermato che il divario tra ricchi e poveri in America era “un problema molto grave” (mentre solo il 6% ha dichiarato che non era motivo di preoccupazione). Un sondaggio Pew dell’aprile 2025 ha rilevato che, con un margine di quasi due a uno, le persone si aspettano che l’IA possa danneggiarle piuttosto che avvantaggiarle. Perché dovrebbero pensarlo? Forse perché hanno visto i titoli generati dalla previsione di Amodei secondo cui metà dei lavori impiegatizi di livello base potrebbero essere eliminati dall’IA entro cinque anni.

Nessuna nazione può sopravvivere in questo modo: con isole di prosperità in un mare di disperazione.

L’economista Gabriel Zucman ha dimostrato che l’attuale concentrazione della ricchezza è la più alta mai registrata dagli anni ’20. Circa 19 miliardari hanno accumulato 3,3 trilioni di dollari, l’equivalente del 10% di tutti i beni e servizi che sono prodotti negli States in un anno. Si tratta di un valore quasi tre volte superiore a quello che rappresentavano gli americani più ricchi rispetto alle dimensioni dell’economia al culmine del cosiddetto “Gilded Age”. La ricchezza estrema stringe un’alleanza scellerata con il potere, portando a una giustizia a due velocità e privando i cittadini comuni di una voce paritaria nel nostro esperimento democratico.

L’Università di Stanford, dove un tempo insegnavo economia, è l’epicentro di questa concentrazione di ricchezza e, non a caso, dell’innovazione nel campo dell’intelligenza artificiale. Nel raggio di 15 miglia intorno al campus hanno sede Apple, Google, Nvidia, Broadcom e Meta. Un terzo del valore dell’indice S&P 500 ha origine in questo luogo.

Questo è uno dei motivi per cui, quando il senatore Sanders ed io siamo intervenuti a Stanford, ho ricordato agli studenti e ai docenti: “Da qui vediamo il futuro. Sappiamo cosa ci aspetta in un modo che molti politici e burocrati di Washington semplicemente non riescono a vedere. Che tipo di futuro costruiremo? Questo futuro sarà solo per i magnati della tecnologia o per tutti noi?”

Il nuovo contratto sociale tecnologico che propongo parte dalla consapevolezza che a chi è dato molto, si aspetta almeno un po’ in cambio.

Nulla di tutto ciò ci rende anti-tecnologia, figuriamoci anti-innovazione.

Possiamo riconoscere che gli imprenditori tecnologici hanno corso dei rischi e hanno dimostrato abilità e immaginazione nel far crescere e adottare la tecnologia dell’IA. Ma, come per ogni generazione di imprenditori americani di successo negli ultimi due secoli, il loro progresso poggia su una base di investimenti pubblici. Ad esempio, i soldi dei contribuenti, così come le donazioni filantropiche, ha finanziato lo sviluppo dell’intelligenza artificiale a Stanford, dove ImageNet e il Digital Library Project hanno contribuito alla nascita di Google.

Ecco perché non dobbiamo chiederci cosa l’America possa fare per la Silicon Valley, ma cosa la Silicon Valley debba fare per l’America.

La rivoluzione dell’intelligenza artificiale potrebbe aiutare a curare il cancro e le malattie rare, ridurre drasticamente i costi degli alloggi, facilitare l’avvio di imprese e l’apertura di fabbriche, soddisfare il nostro fabbisogno energetico e abbassare i costi sanitari e dell’istruzione per la classe lavoratrice.

Ma se la lasciamo nelle mani di pochi miliardari, la loro priorità sarà quella di eliminare posti di lavoro, estrarre profitti e renderci dipendenti da contenuti scandalosi che ci trasformano da cittadini in combattenti.

Non è questo il futuro che voglio. Non sono un accelerazionista dell’IA. Ma non sono nemmeno un catastrofista dell’IA. I am an AI democratist.

Il futuro non deve essere scritto da agenti di IA che servono solo i miliardari di San Francisco. Deve essere scritto da tutti noi, insieme, in modo da sanare le nostre divisioni nazionali; diffondere la prosperità in ogni comunità di questo Paese, dai centri rurali alle grandi città; consentire alla classe media di crescere e prosperare; e impedire agli oligarchi di dominare la nostra società.

A tal fine, ho delineato sette principi su come dovrebbe essere un’IA democratica.

In primo luogo, dobbiamo mantenere gli esseri umani nel ciclo decisionale. Abbiamo bisogno di protezioni concrete contro la perdita di posti di lavoro su larga scala, a cominciare dai 3,6 milioni di camionisti che rischiano di perdere il proprio sostentamento con l’introduzione dei veicoli autonomi. Anche se i camion a guida autonoma migliorano la sicurezza e l’efficienza, i conducenti umani devono continuare a essere al comando, proprio come i piloti devono continuare a pilotare i nostri aerei. Questo ci consentirà di sviluppare un’intelligenza artificiale che potenzi le capacità umane invece di eliminare posti di lavoro.

In secondo luogo, ogni grande azienda deve negoziare con i propri lavoratori. I sindacati e i rappresentanti eletti dovrebbero garantire che i lavoratori che perdono il posto passino a nuovi ruoli che creano valore e possano beneficiare degli incrementi di produttività derivanti dall’intelligenza artificiale attraverso salari più alti, partecipazione agli utili e settimane lavorative più brevi.

In terzo luogo, dobbiamo correggere il pregiudizio anti-umano del codice fiscale. I robot beneficiano di un ammortamento fiscale accelerato, mentre l’assunzione di esseri umani comporta il pagamento di contributi previdenziali. L’economista Daron Acemoglu stima che le aziende paghino in genere il 5% o meno di tasse sugli strumenti digitali, mentre pagano fino al 30% di tasse quando assumono esseri umani. Questo non ha senso. Dobbiamo rendere più facile assumere lavoratori, non robot.

Dobbiamo anche creare un dividendo annuale sui dati in modo che ogni americano riceva un assegno derivante dai dati che genera, sia per le imprese private che per le attività governative come la sanità pubblica, la gestione del traffico e la ricerca politica.

Quarto, dobbiamo lanciare una Future Workforce Administration. Proprio come fece il presidente Franklin D. Roosevelt durante la Grande Depressione, dobbiamo cogliere questo momento di ansia tra le famiglie dei colletti bianchi e dei colletti blu e rispondere con il programma di lavoro più audace e patriottico degli ultimi decenni.

Finanziato da una modesta imposta sul patrimonio sui trilioni creati qui e da una tassa simbolica sull’IA utilizzata dalle imprese che sostituiscono la manodopera, questo programma metterà gli americani al lavoro nei servizi pubblici. L’iniziativa darà impulso a progetti ambiziosi che amplieranno i confini della scienza, dell’energia pulita e delle biotecnologie. Inoltre, mobiliterà i giovani per ricostruire le città, istruire i nostri figli, fornire assistenza all’infanzia e agli anziani e rafforzare le piccole imprese in ogni comunità.

E lanceremo 1.000 nuove scuole professionali e istituti tecnici, affinché le prossime generazioni siano preparate per carriere che l’intelligenza artificiale non potrà sostituire.

Quinto, i data center devono servire le comunità che li alimentano. Al momento, la ricchezza generata dai data center va direttamente alle mega-aziende senza portare benefici ai lavoratori. Questo deve finire.

Le aziende tecnologiche devono investire in modo massiccio nelle aree che forniscono loro tali ricchezze, invece di limitarsi a riempirsi le tasche. Devono fornire risorse informatiche a scuole e biblioteche, creare posti di lavoro nel settore tecnologico a livello locale e finanziare le startup, nonché utilizzare energie rinnovabili e tecnologie di raffreddamento a secco per ridurre l’enorme impatto che i data center hanno sull’ambiente e sull’approvvigionamento idrico. Dovremmo guardare a ciò che Singapore ha fatto con i suoi data center e investire in un massiccio aumento dell’offerta di energia pulita. Soprattutto, le aziende tecnologiche devono pagare per intero le loro bollette dell’elettricità invece di scaricare tali costi sulle nostre comunità.

Sesto, dobbiamo impedire che l’IA trasformi il dibattito pubblico in un’arma. Dobbiamo unirci al di là delle divisioni partitiche per impedire che gli algoritmi basati sull’engagement diffondano l’odio. Dovremmo eliminare la Sezione 230 del Communications Decency Act del 1996 in modo da poter regolamentare l’amplificazione dei contenuti violenti. E dovremmo imporre alle piattaforme di aprirsi, in modo che gli americani possano interagire liberamente tra loro.

Settimo, dobbiamo regolamentare l’IA affinché sia utilizzata per migliorare l’umanità, non per danneggiarla. Abbiamo bisogno di linee guida chiare e applicabili, con una verifica obbligatoria da parte di terzi dei modelli avanzati di IA, per garantire che questa potente tecnologia non causi gravi danni alla società. Ciò deve andare oltre la collaborazione volontaria in atto presso il Centro federale per gli standard e l’innovazione nell’IA. Abbiamo bisogno di un’agenzia federale forte per regolamentare l’IA, proprio come facciamo con l’energia nucleare o l’aviazione.

Insieme a una tassazione equa delle società e dei miliardari, questi principi forniscono un quadro di riferimento per garantire che l’IA non porti a un livello di concentrazione di ricchezza e potere tale da lacerare ulteriormente la nostra democrazia. Se continuiamo con lo status quo o adottiamo un incrementalismo testato dai sondaggi, lasceremo gli americani comuni allo sbaraglio, e la prosperità sarà solo per i privilegiati. Non starò a guardare mentre ciò accade. Abbiamo bisogno di un programma con l’audacia e la portata del New Deal di Roosevelt, un progetto democratico per il nostro tempo. Il punto non è rallentare l’innovazione, ma fare in modo che i suoi benefici raggiungano ogni americano.

Questo è un programma che afferma nella sua stessa essenza: non ci sarà alcuna resa ai signori della tecnologia. Nessuna.

Ciò che ci sarà è una rivendicazione dell’IA, e del futuro, per il popolo americano.

Il deputato Ro Khanna (D-CA) è vicepresidente del Congressional Progressive Caucus.