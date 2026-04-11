Desidero ardentemente un’anima gemella. Allora perché voglio anche rendere aperta la mia relazione? Siamo tutti un groviglio di contraddizioni

In una società che antepone il profitto alle persone, è difficile non sentirsi con il cuore spezzato. I proprietari di casa dividono gli amici, le famiglie nucleari isolano i genitori, i capi logorano i lavoratori. Ma non temete: «Red Flags» è qui per prendersi cura dei vostri cuori afflitti.

Nella rubrica anticapitalista e anti-consigli di Novara Media, la terapeuta residente Sophie K Rosa unisce la propria formazione in psicoanalisi alle idee tratte dal proprio libro, Radical Intimacy, per rispondere alle vostre domande. A differenza di altre “zie” di rubriche di consigli, Sophie non pretende di avere tutte le risposte, ma potrebbe aiutarvi a scoprire nuovi modi di pensare.

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Ho una relazione stabile e monogama, ma desidero ardentemente una relazione aperta. Questo desiderio potrebbe servirmi da scusa per avere rapporti sessuali ed emotivi con altre persone. Non mi sento in colpa per questo, perché credo che le persone abbiano il diritto di esplorare tutte le possibilità nelle relazioni. Se il mio partner non riesce ad accettarlo, semplicemente non glielo dirò. Non so se questo sia tossico.

Il mio cuore è combattuto tra l’idea del poliamore e la mentalità della monogamia. Posso anche diventare molto ossessiva e dipendente nelle mie relazioni con gli altri, perdendo me stessa. Sembra che una parte di me desideri ancora l’amore unico e definitivo. Eppure vivo in una società in cui sembra che molte persone stiano sperimentando il poliamore e le relazioni aperte, e sono d’accordo sul fatto che l’amore non può essere confinato a una sola forma.

Ho il cuore a pezzi. Non so più cosa sia il vero amore, né sono sicura del mio rapporto con il mio partner. Non riesco a capire come possa amarlo mentre faccio queste cose con altre persone.

– Un desiderio irrealizzato (An Unscratched Itch)

Mi interessa la tua idea del desiderio come “scusa”. Non riesco a capirla bene – tu ci riesci, mi chiedo? Scrivi che desideri una relazione aperta, e che questo è il motivo per cui hai relazioni di cui il tuo partner non è a conoscenza e che probabilmente non accetterebbe. Capisco come hai formulato il tuo desiderio come una scusa – ma ci credi davvero? Mi sembra che, indipendentemente dal fatto che tu fossi incuriosita dall’idea della non-monogamia concordata o meno, potresti perseguire queste relazioni all’insaputa del tuo partner. Il tuo desiderio insoddisfatto di una relazione aperta rende il tuo comportamento in qualche modo più accettabile?

Tu “non sai se questo sia tossico”. La parola “tossico” mi fa riflettere, in parte a causa della sua proliferazione nel linguaggio della terapia online. Qualcosa di tossico è velenoso; può contaminare, persino distruggere. Il modo in cui il termine viene impiegato nel discorso sui social media riguardo alle relazioni è spesso bianco o nero; errori umani di giudizio, scivoloni morali, reazioni normali ma difficili, vengono ammucchiati nella categoria del tossico. A volte, questi rifiuti tossici sono la vera, imperfetta essenza delle relazioni. Non c’è modo di sapere se ciò che stai facendo sia “tossico” – ma ti chiederei: come ti senti? E come pensi che potrebbe sentirsi il tuo partner, se dovesse scoprirlo?

Ciò che sembra certo è che stai vivendo un immenso conflitto interiore. Alcuni potrebbero esserne più consapevoli, esprimerlo con maggiore chiarezza o soffrirne di più, ma tutti desideriamo cose contrastanti; tutti proviamo sentimenti contrastanti. Tu desideri una relazione aperta e allo stesso tempo una relazione monogama. Vuoi il tuo partner e non lo vuoi. Ami il tuo partner, eppure agisci in modi che sembrano privi di amore. In un certo senso, tutto questo potrebbe essere considerato piuttosto normale: alcune delle idee più utili della psicoanalisi, a mio parere, sono che siamo soggetti divisi, in definitiva confusi su ciò che vogliamo, senza una vera essenza se non quella che creiamo noi stessi. Cosa fare tenendo presente tutto ciò?

Potrebbe valere la pena esaminare perché non provi alcun senso di colpa per le relazioni che esplori all’insaputa del tuo partner. Scrivi che non provi alcun senso di colpa perché credi che sia un tuo diritto, ma mi chiedo fino a che punto ti porti questa convinzione. Se credessi davvero che le persone dovrebbero poter fare ciò che vogliono nelle loro relazioni, perché hai (presumibilmente) accettato la monogamia? O una relazione impegnata di qualsiasi tipo? La tua assenza di senso di colpa potrebbe significare molte cose.

Sono anche curiosa di sapere cosa ti dia piacere, dove lo cerchi e perché. C’è qualcosa che cerchi in queste altre persone che preferisci sperimentare al di fuori della tua relazione piuttosto che coltivare al suo interno? O cose che il tuo partner non può offrirti? Mi chiedo anche quale sia il ruolo della trasgressione. Vale la pena notare che, anche se la tua relazione fosse aperta, probabilmente sarebbe comunque soggetta a un accordo sui limiti. Potresti essere tentato di infrangere anche quell’accordo? La trasgressione sarebbe piacevole se non fosse privata?

Ho l’impressione che la tua domanda possa riguardare meno la (non)monogamia di quanto sembri – ma mi soffermerò comunque un attimo su questo argomento. Il tuo “cuore è lacerato” da questa questione. Potrebbe aiutarti pensare che forse lo è anche quello di molte altre persone? Non lo dico per minimizzare il tuo dolore, ma per collocarlo nel contesto della psiche altrui. Certamente, le persone vivono questo conflitto in modi molto diversi: per alcuni, le difese psichiche potrebbero renderlo praticamente impercettibile. Tu sembri viverlo in tempo reale.

Forse più importante di una scelta binaria tra poligamia o monogamia potrebbe essere la questione di come vuoi relazionarti con gli altri. Sembra che l’autonomia sia importante per te, ma in questo caso potrebbe andare a discapito dell’onestà e dei sentimenti del tuo partner. Se il tuo partner “non riesce ad accettare” questo tipo di coinvolgimento con altri, immagino che si sentirebbe ferito nel sapere che tu lo stai perseguendo comunque. Hai intenzione di dirgli la verità?

Sono d’accordo con te, in una certa misura, sul fatto che “le persone hanno il diritto di esplorare tutte le possibilità nelle relazioni”, ma quando il divertimento va a discapito di qualcun altro, penso che abbiamo motivo di fermarci un attimo. Le nostre vite sono intrecciate con quelle degli altri e, in una relazione intima, abbiamo generalmente il potere di influenzare le esperienze dell’altro, nel bene e nel male. Solo tu puoi decidere quale significato attribuire alle tue azioni e solo tu puoi decidere a cosa dare valore d’ora in poi.

Sophie K Rosa è una giornalista freelance e autrice di *Radical Intimacy*.