Spagna, record di violazioni del diritto di protesta: +66,7% nel 2025

Il rapporto annuale di «Defender a quien Defiende» documenta 380 casi e segnala un maggiore ricorso alla forza, agli arresti e al perseguimento penale delle proteste

A dieci anni dall’entrata in vigore della cosiddetta “Legge bavaglio”, il ritmo repressivo nei confronti dell’attivismo politico continua a crescere. Le violazioni dei diritti di riunione pacifica, di libertà di espressione, di informazione e di associazione mantengono una tendenza al rialzo dalla fine della pandemia. Inoltre, come sottolinea il rapporto annuale di Defender a quien Defiende, l’aumento del numero di casi documentati è accompagnato da un cambiamento nella dinamica dei meccanismi utilizzati nel processo, «con una maggiore presenza di interventi coercitivi, procedimenti giudiziari e partecipazione di attori privati». Questi ultimi si fanno notare in particolare nel movimento per il diritto alla casa, strettamente legato alla proliferazione di aziende del tipo Desokupa.

«Il 2025 lascia una constatazione chiara: la repressione si intensifica e lo fa in modo più visibile e più sistematico. Più proteste e mobilitazioni popolari, più repressione», espone Cèlia Carbonell (Irídia – Centre per la difesa dei diritti umani) nell’introduzione del documento. Carbonell sottolinea che questa repressione opera «attraverso due vie che si rafforzano a vicenda e alimentano la criminalizzazione di questo diritto: la via penale e la via amministrativa».

«Le accuse, le misure cautelari e i procedimenti giudiziari infliggono una punizione non solo attraverso le condanne, ma anche per il semplice svolgimento del procedimento stesso: tempo, incertezza, logoramento e criminalizzazione».

D’altra parte, la via amministrativa «si espande e si normalizza attraverso la repressione burocratica con proposte di sanzioni, multe, identificazioni, controlli, restrizioni degli spazi e un uso crescente di strumenti burocratici e di polizia volti a dissuadere e a rendere “pagabile” il fatto di protestare», continua. Per Carbonell, «entrambe le vie compongono lo stesso panorama: la riduzione dello spazio della società civile che provoca un effetto di scoraggiamento che mira a smobilitare, paralizzare e ridurre la protesta attraverso la paura e la criminalizzazione».

I dati quantitativi del rapporto, presentato lo scorso 26 marzo da Bernat Aragó (dell’associazione NOVACT), Gabriela López Neyra (psicologa del Centro Sira), Ibán Vazquez (BDS Madrid) e la stessa Cèlia Carbonell, registrano nel 2025 un totale di 380 casi, 1.956 violazioni e 1.771 persone coinvolte in contesti di protesta. Si registra un aumento del 66,7% rispetto all’anno precedente e più del doppio rispetto al 2023.

Tuttavia, Aragó ha avvertito che i dati quantitativi del rapporto «non devono essere letti come un quadro globale di ciò che è il diritto di protesta nelle strade». «Le nostre risorse sono limitate — sottolinea —, è una radiografia parziale: sappiamo che almeno questo è successo, ma sicuramente ci sono altri casi che non abbiamo avuto la capacità di raccogliere».

Il fatto è che nel nostro ordinamento giuridico non esiste alcun meccanismo ufficiale di rilevazione che documenti le violazioni del diritto di protesta. Per questo motivo, spiegano nel rapporto, la loro registrazione dei casi si basa su una combinazione di fonti primarie e secondarie, attraverso “l’osservazione diretta da parte di reti di monitoraggio sul campo, testimonianze e documentazione fornita dalle persone coinvolte, nonché il monitoraggio sistematico dei media e dei social network dei movimenti sociali”.

La solidarietà con la Palestina è in testa alle violazioni del diritto di protesta

Le violazioni del diritto di protesta documentate dal rapporto mostrano una chiara concentrazione su tre grandi assi strettamente legati ai conflitti che attraversano la società. In particolare, il movimento di solidarietà con la Palestina (90 casi), quello per la casa e l’occupazione (67 casi) e l’antifascismo (61 casi) concentrano circa il 60% del totale dei casi registrati. Seguendo la tendenza iniziata con l’inizio del genocidio nell’ottobre 2023, il movimento filopalestinese è nuovamente quello più colpito in termini di repressione e violazione dei diritti. Le proteste per la partecipazione di una squadra sionista alla Vuelta e la giornata di sciopero indetta il 15 ottobre concentrano la maggior parte delle situazioni.

Il rapporto registra sia gli interventi di polizia durante manifestazioni e raduni — con azioni di contenimento, uso della forza, identificazioni e arresti — come la successiva attivazione di meccanismi amministrativi o giudiziari legati alla partecipazione a queste mobilitazioni. In questo ambito, osservano, si riscontra «un’elevata presenza di interventi che ledono l’integrità fisica e morale, nonché identificazioni e procedimenti amministrativi successivi, che configurano un modello di intervento misto che combina l’azione diretta della polizia nello spazio pubblico con la successiva attivazione di meccanismi sanzionatori amministrativi e giudiziari».

Infatti, è nel contesto delle proteste filopalestinesi che si è registrata la ricomparsa dell’uso del gas al peperoncino (gas Oleore senza Capsicum), il cui impiego non si vedeva con tanta frequenza da anni. A Madrid ne è stato documentato l’uso durante le proteste contro La Vuelta, ma nel rapporto si avverte che «preoccupa in particolare la ricorrenza e il modo in cui è stato impiegato dai Mossos d’Esquadra in un breve lasso di tempo. Nel 2025, in Catalogna il gas OC è stato utilizzato in quattro diverse manifestazioni: una a Girona in aprile e le altre tre nell’ottobre 2025.

Il caso più emblematico è stato quello del 15 ottobre, quando è stato impiegato contro circa un centinaio di manifestanti che rimanevano seduti a terra, sulla rampa del parcheggio della Estació de Sants. Secondo quanto riportato nel rapporto, “le persone radunate non mostravano comportamenti violenti, non si muovevano né si dirigevano contro il cordone di polizia, ma la loro azione consisteva nel tentare di bloccare la strada a un autobus che trasportava una squadra di basket israeliana a Manresa, che si trovava a un centinaio di metri. In questo contesto, gli agenti hanno spruzzato gas al peperoncino direttamente all’altezza degli occhi e a distanza ravvicinata, per ben quattro volte, senza alcun preavviso né ordine di dispersione.

Tale intervento ha comportato un ostacolo all’esercizio del diritto di protesta e all’attività giornalistica, poiché diversi giornalisti che stavano seguendo l’evento hanno dovuto interrompere il proprio lavoro a causa dell’inalazione del gas. Inoltre, un totale di quaranta persone ha richiesto assistenza sanitaria per sintomi di bruciore e dolore ai palmi delle mani e alle piante dei piedi, irritazione oculare, difficoltà respiratorie, affaticamento visivo, ipersensibilità ed emicranie, con una durata che in alcuni casi è oscillata tra i tre e i trenta giorni.

Il movimento per il diritto alla casa registra il secondo posto per numero di violazioni

Il secondo asse per importanza quantitativa, quello dell’alloggio e dell’occupazione, ha documentato violazioni che includono interventi di polizia in sfratti e sgomberi —cariche, dispiegamenti di forze eccessivi, arresti durante tentativi di blocco e sorveglianza tramite droni—, nonché azioni repressive oltre il momento dell’evento: sanzioni amministrative legate a raduni e proteste, procedimenti penali derivanti da mobilitazioni per il diritto alla casa e macro-processi contro gli attivisti.

In questo ambito sono stati documentati anche episodi di criminalizzazione e violenza nel contesto degli sgomberi condotti da attori privati (società di sgombero o sicurezza privata tipo “desokupa”), nonché campagne diffamatorie e di vessazione contro figure di riferimento dei quartieri. Il rapporto conclude che «il loro peso relativo conferma la crescente centralità dell’emergenza abitativa nell’attuale panorama dei conflitti».

Il terzo ambito con il maggior numero di casi di violazione del diritto di protesta è il movimento antifascista. Nel rapporto si sottolinea l’irruzione di questo movimento come un cambiamento significativo, dato che nel 2024 la sua presenza era stata marginale. Sono state teatro di violazioni le manifestazioni contro l’estrema destra, rivolte sia contro formazioni politiche come Vox e Aliança Catalana, sia contro la presenza pubblica di agitatori ultranazionalisti come Vito Quiles e Macarena Olona, nonché per respingere organizzazioni di ideologia neonazista come Núcleo Nacional.

Nel rapporto vengono documentati in questo ambito anche “episodi che incidono sull’esercizio della libertà di espressione, di associazione e di non discriminazione al di fuori del contesto strettamente legato alla protesta sulla via pubblica”. In questo ambito sono state registrate aggressioni, minacce, campagne diffamatorie e molestie sui social network, attacchi contro spazi sociali (comprese scritte con simboli nazisti e persino il lancio di ordigni esplosivi) tra gli altri incidenti. In molti di questi casi, sottolineano, «i collettivi colpiti non stavano svolgendo attività antifascista diretta in quel momento, ma sono stati oggetto di attacchi a causa del loro profilo ideologico o associativo».

Il caso dell’antifascismo presenta una presenza rilevante di arresti di massa e incriminazioni in differita, il che, secondo il rapporto, «suggerisce una continuità tra l’intervento sul campo e l’avvio di procedimenti penali successivi». Una dinamica che, come ricordano, non è nuova. Il caso noto come «i 6 di Saragozza» costituisce un esempio paradigmatico di questa dinamica. Le organizzazioni per i diritti umani, tra cui Amnesty International, hanno messo in discussione la proporzionalità delle pene inflitte e hanno segnalato carenze nella valutazione probatoria, nonché il rischio di un effetto dissuasivo sull’esercizio del diritto di riunione pacifica. Il caso si è concluso nel 2025 con la concessione di una grazia parziale, il che, come si sottolinea nel rapporto, «evidenzia la controversia giuridica e sociale suscitata».