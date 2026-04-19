Cosa possono imparare gli antifascisti dall’Antifa statunitense?

La storia di una guerra nascosta condotta contro l’estrema destra, per lo più lontana dagli scontri di piazza di un tempo

Dan Clayton su Novaramedia

Quando si annuncia che il fascismo è alle porte, c’è sempre il rischio di finire come «il ragazzo che gridava al lupo, al lupo». Ma quando si ha un’amministrazione statunitense i cui canali social, secondo le parole di Christopher Mathias, autore di To Catch a Fascist, “tweetano vera e propria propaganda nazista, usando parole come ‘sostituzione’ e ‘rimigrazione’ che venivano usate dai gruppi nazisti dieci anni fa e parlando in termini esplicitamente nazionalisti bianchi”, e persino The Atlantic afferma “Sì, è fascismo”, allora forse ci siamo già.

Come ha detto Mathias quando abbiamo parlato alla fine di marzo: “Siamo in un momento fascista completamente smascherato”.

Il problema nel cercare di definire il fascismo, lo stadio in cui siamo arrivati e se dovremmo addirittura usare la parola con la F, è che, un po’ come la rana apocrifa nell’acqua bollente, stiamo tutti gradualmente venendo bolliti vivi – venendo acculturati al fascismo mentre questo si manifesta tutt’intorno a noi. Se stiamo aspettando un momento decisivo, varrebbe la pena ricordare le parole dell’icona punk antifascista Thomas ‘Mensi’ Mensforth degli Angelic Upstarts, che nel 1993 ricordò alla gente che «il fascismo non inizia con i campi di concentramento; è lì che finisce».

Gli antifascisti negli Stati Uniti non sono rimasti ad aspettare che il resto del mondo decidesse, e il nuovo libro di Mathias racconta la storia di una guerra nascosta condotta dall’antifa contro l’estrema destra, per lo più lontana dagli scontri di piazza di un tempo e non solo, come egli stesso afferma, riguardo a «la maggior parte del lavoro che svolgono effettivamente: raccolta di informazioni, ricerche, attività di spionaggio e identificazione, smascheramento e doxing di migliaia di membri di questo nuovo movimento fascista in America».

Mathias definisce l’antifa come «una rete clandestina e decentralizzata composta in gran parte da anarchici, socialisti e comunisti, dedita a distruggere l’estrema destra con ogni mezzo necessario». Gran parte della sua attività ha comportato la rimozione delle maschere per rivelare le identità di coloro che si celano dietro attacchi razzisti, marce in uniforme, atti di vandalismo e propaganda e retorica violente, ma Mathias spiega che anche qui c’è una triste ironia. «In epoche precedenti in America, quando si indossava una maschera nel fascismo organizzato», ha detto, «lo si faceva nella speranza di creare un mondo in cui non ci fosse più bisogno di alcuna maschera».

Cosa succede quindi quando quel mondo è stato creato e le maschere sono davvero state tolte? E quali sono le lezioni per gli antifascisti del Regno Unito mentre affrontiamo quella che è forse la minaccia di estrema destra più significativa dalla fine degli anni ’70?

In un certo senso, ci siamo già passati. La tradizione antifascista del Regno Unito ha offerto un modello alle controparti statunitensi all’inizio degli anni ’90, in termini di attivismo di strada, mobilitazione di massa e raccolta di informazioni. Nei decenni precedenti, movimenti come l’Anti-Nazi League e Rock Against Racism, che portarono centinaia di migliaia di persone in piazza contro il fascismo, furono una parte importante dell’attivismo degli anni ’70. Red Action, Anti-Fascist Action e gruppi antifascisti autonomi in Germania e in Italia furono influenze dirette sui precursori dell’antifa statunitense, Anti-Racist Action e i Minneapolis Baldies prima di loro. E questa tradizione risale al 62 Group, al 43 Group (ex militari ebrei che affrontarono i fascisti britannici del dopoguerra) e ai primi antifascisti che non solo affrontarono l’ondata crescente del fascismo e del nazismo in Germania e in Italia negli anni ’30 e ’40, ma furono anche i primi a diventare bersaglio quando il fascismo salì al potere.

Ma come nel Regno Unito, dove l’avvento delle telecamere a circuito chiuso e della sorveglianza di massa ha segnato la fine degli scontri di piazza che avevano caratterizzato molte delle attività di strada di quei gruppi, anche negli Stati Uniti si è assistito a una sorta di declino degli scontri diretti da parte degli antifascisti e a un passaggio verso un’organizzazione più radicata nella comunità e alla raccolta di informazioni.

Questo non è una novità per gli antifascisti nel Regno Unito e, in vari momenti negli ultimi decenni, abbiamo visto il lavoro di intelligence svolto da Searchlight, Hope Not Hate e Red Flare, che hanno identificato attivisti di estrema destra, esercitato pressioni politiche e legali sulle loro organizzazioni e ostacolato e minato il loro lavoro il più possibile.

È proprio quest’ultimo elemento a costituire il fulcro dell’opera di Mathias, il cui libro include storie avvincenti di infiltrazione nell’estrema destra, di ciò che è stato scoperto e di come è stato utilizzato. In un caso, “Vincent” si infiltra per cinque mesi nel Patriot Front, un gruppo di adoratori del nazismo responsabile di graffiti razzisti, marce provocatorie in tenuta paramilitare e srotolamento di striscioni sui ponti. Condivide con vari ricercatori antifascisti una miniera di informazioni, tra cui screenshot di chat private, registrazioni audio e foto e video realizzati mentre era il fotografo ufficiale del gruppo. Ciò ha portato a un flusso costante di doxing: le identità di questi fascisti, fino ad allora riservati e anonimi, sono state rese pubbliche.

In un’altra operazione sotto copertura, la spia antifascista “Will” si è infiltrata in Identity Evropa – una delle organizzazioni responsabili della mortale manifestazione “Unite the Right” di Charlottesville del 2017 – raccogliendo “moltissimi dati, i loro messaggi e i meme che condividevano… prove del loro intento omicida per quel giorno”.

Mathias lo descrive come “un flusso apparentemente infinito di pura sete di sangue e piani espliciti di violenza”. A seguito della manifestazione, in cui la assistente legale trentaduenne Heather Heyer è stata uccisa da un sedicente suprematista bianco e decine di altre persone sono rimaste ferite, una causa contro gli organizzatori della manifestazione ha attinto ampiamente ai dati raccolti, portando allo scioglimento di Identity Evropa e al doxing di molti altri coinvolti.

Per sua stessa natura, il doxing si basa su ciò che Mathias descrive come «tabù sociali esistenti contro il razzismo esplicito, il bigottismo, la supremazia bianca e il fascismo». Utilizza quei tabù per creare «un costo sociale per chi fa parte del fascismo organizzato». Denunciare e svergognare richiede un minimo di… beh, vergogna – quindi come funziona quando il fascista viene trascinato alla luce, gli viene strappata la maschera e la reazione è solo un’alzata di spalle?

Abbiamo già assistito a una graduale erosione di quei tabù nel Regno Unito. Nonostante le dichiarazioni secondo cui avrebbe inasprito le procedure di controllo, Reform UK continua a essere coinvolta in una serie ininterrotta di scandali che vedono protagonisti attivisti e candidati – con due casi che hanno fatto notizia solo nell’ultima settimana. A Manchester, Adam Mitula risulterebbe ancora indicato come agente elettorale di tre candidati di Reform in vista delle elezioni locali di maggio, nonostante sia stato sospeso dal partito a causa di commenti razzisti e antisemiti. Nell’Essex, Aaron Taylor, proprietario di un salone di abbronzatura ed ex tesoriere della sezione locale di Reform, ha giocato la carta del “probabilmente avevo bevuto una birra” quando è stato interrogato dal Mirror sui suoi post a favore di Hitler.

Mathias ritiene che il doxing rimanga uno strumento potente, in quanto modo «per le comunità di sapere chi tra i loro vicini ha queste convinzioni perché rappresenta una minaccia: potrebbe commettere atti di violenza». Ad esempio, quando i suprematisti bianchi di Charlottesville sono stati smascherati, tra loro c’erano un marine statunitense, un dipendente di un importante appaltatore della difesa con autorizzazione di sicurezza governativa e un insegnante di scuola media della Carolina del Sud.

Una delle lezioni che gli antifascisti nel Regno Unito possono trarre dal libro di Mathias è la necessità di mantenere un costo sociale per il fascismo e un tabù esplicito contro di esso. Anche se può sembrare che la marea stia montando contro di noi, rimane un disgusto diffuso per le parole e le azioni del fascismo, e mettere nero su bianco esattamente ciò in cui le persone credono davvero nei loro momenti di maggiore disattenzione ha ancora il potere di scioccare anche un pubblico compiacente.

Sulla scia della repressione dell’immigrazione voluta dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, durante la quale gli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) hanno sparato e ucciso a Minneapolis, nel mese di gennaio, la madre disarmata Renee Good, e gli agenti della Customs and Border Protection hanno sparato e ucciso, poche settimane dopo, l’infermiera di terapia intensiva Alex Pretti, Matthias definisce «significativo» il fatto che «gran parte dell’impegno antifascista si sia orientato verso l’identificazione di questi agenti dell’ICE mascherati, creando un costo sociale per chi fa parte dell’ICE». Questo collegamento tra ciò che spesso può essere visto come un antifascismo ristretto e una politica e un’organizzazione antirazzista e di classe più ampia, sembra un passo importante per gli antifascisti sia negli Stati Uniti che qui. Mathias sottolinea che «ciò che è accaduto a Minneapolis è stata una rivolta contro l’ICE che aveva molti elementi antifascisti militanti ma non era necessariamente sotto la bandiera dell’antifa».

Dietro molte delle doxing ci sono attivisti pronti a mettere a rischio la propria vita – e questo tipo di lavoro va avanti da decenni nei circoli antifascisti di tutto il mondo – ma dietro di loro c’è un gruppo meno visibile, ma non per questo meno notevole, che setaccia i dati, individuando luoghi, identificando tipi di scarpe o parti di tatuaggi. Parte del lavoro antifa consiste nel creare o sostenere nuove forme di media per raggiungere persone diverse e aggirare i monopoli consolidati dai vecchi magnati dei media e dai nuovi giganti della tecnologia, oppure nel collaborare con giornalisti simpatizzanti dei media mainstream per diffondere il messaggio.

Mathias sottolinea il ruolo di siti web come Unicorn Riot, ma anche delle persone che collaborano e dialogano all’interno delle proprie comunità. Questo tipo di reti è estremamente importante, soprattutto ora che anche le grandi aziende tecnologiche si stanno piegando all’estrema destra: un articolo su The Intercept suggerisce infatti che Meta abbia imposto nuove regole che censurerebbero i post in cui si menziona “antifa” insieme ad altri “segnali di minaccia”, impedendo di fatto a chiunque di parlare di antifascismo, della Battaglia di Cable Street o persino della Seconda Guerra Mondiale.

È chiaro anche che gran parte di questo ha radici nelle comunità. Proprio come i primi Baldies di Minneapolis sono nati perché i nazisti hanno invaso la loro scena e la loro comunità, gli attivisti anti-ICE a Minneapolis si sono uniti ai loro vicini e amici per respingere l’attacco e difendere se stessi e gli altri. A volte si dice che quando l’America starnutisce, il mondo prende il raffreddore. Forse ora che gli Stati Uniti hanno un caso di influenza in piena regola, se studiamo i sintomi che gli antifascisti dall’altra parte dell’Atlantico hanno identificato – e almeno alcuni dei rimedi che hanno utilizzato – potremo essere meglio preparati per gli anni a venire.

Dan Clayton è un linguista, scrittore ed editore nel settore dell'istruzione.