Mamdani vuole dimostrare che il socialismo democratico «può prosperare ovunque»

Il sindaco di New York sta sfruttando il momento dei suoi «100 giorni» per parlare del «cambiamento che il socialismo democratico può portare»

Il sindaco della città più grande degli Stati Uniti è apparso giovedì nel programma di grande ascolto CBS Mornings e ha esaltato il fascino nazionale del socialismo democratico.

«Prima di diventare sindaco, ero membro dell’Assemblea [in rappresentanza] di Astoria e Long Island City. A quel tempo, mi veniva detto che si poteva essere socialisti democratici solo nel nord-ovest del Queens. Poi sono diventato sindaco. Ora, la prossima sfida è lo Stato. La sfida successiva sarà il Paese. Penso che questa sia una politica che può prosperare ovunque perché, francamente, c’è una sola maggioranza in questo Paese: la classe lavoratrice”, ha dichiarato Zohran Mamdani durante un’intervista in cui ha esaltato i successi dei suoi primi 100 giorni come sindaco di New York City. “Ed è ora di avere una politica che la metta al centro di ciò che stiamo perseguendo, e non come parte dell’appendice”.

Questa è stata l’ultima versione della risposta unica del sindaco all’attenzione che gli è stata rivolta al termine delle sue prime 14 settimane in carica. La campagna pubblicitaria dei 100 giorni di Mamdani ha presentato riflessioni convincenti sui suoi risultati – progressi nell’assistenza all’infanzia universale e nelle strade più sicure, repressione dei proprietari disonesti, 102.000 buche riempite – ma c’era da aspettarselo. Da quando il presidente Franklin Roosevelt lo fece nel pieno della Grande Depressione, i governanti appena eletti hanno utilizzato il parametro arbitrario dei primi 100 giorni per rassicurare gli elettori sul fatto che nelle elezioni dello scorso novembre fosse stata fatta la scelta giusta.

Ma Mamdani sta facendo qualcosa di più: sta interpretando il suo mandato, ancora agli inizi, non solo come una prova della sua capacità di governare, ma anche come un segno che l’ideologia del socialismo democratico può funzionare nella pratica, non solo in teoria. Anzi, suggerisce, i suoi primi mesi in carica hanno cominciato a dimostrare «il cambiamento che il socialismo democratico può portare».

«Dopo anni di promesse non mantenute, nessuno poteva essere biasimato per aver dubitato che il governo avesse né la capacità né l’ambizione di ribaltare lo status quo. Eppure, come ho detto in quel gelido pomeriggio di gennaio a più di 8,5 milioni di newyorkesi: non ci scuseremo per ciò in cui crediamo. Sono stato eletto come socialista democratico e governerò come socialista democratico», ha dichiarato Mamdani nel suo discorso ai sostenitori festanti, che sventolavano cartelloni con scritte come «Assistenza all’infanzia per tutti», «Generi alimentari a New York: cibo fresco, prezzi equi» e «Politica delle buche» durante l’evento dei 100 giorni di domenica scorsa in una sala concerti del Queens.

«So che ci sono molti che usano “socialista” come una parolaccia, qualcosa di cui vergognarsi. Possono provarci quanto vogliono, ma non ci vergogneremo di usare il governo per lottare per i molti, non semplicemente per i pochi», ha continuato Mamdani. «Non ci vergogneremo di aggiungere altre pompe di calore agli edifici della New York City Housing Authority nei Rockaways, o di costruire più alloggi assistiti ad Harlem o di stare saldi al fianco dei nostri vicini trans. Non ci vergogneremo di investire in cliniche per la salute mentale dei giovani, né di lavorare per chiudere Rikers o lottare per gli immigrati presi di mira dall’ICE. «A tutti i newyorkesi, che siate vittime della crudeltà del governo federale o soffochiate dalla crisi degli alloggi, noi saremo al vostro fianco».

Sul palco, il sindaco è stato affiancato dal senatore del Vermont Bernie Sanders, la cui candidatura alla presidenza nel 2016 ha riacceso l’interesse per il socialismo democratico in tutto il Paese e la cui candidatura del 2020 ha spinto il giovane Zohran Mamdani a entrare nella scena politica. Domenica, il senatore ha sottolineato l’orientamento ideologico delle osservazioni di Mamdani e il cambiamento che Mamdani rappresenta. «Sono stato sul palco con centinaia e centinaia di sindaci e funzionari pubblici di ogni tipo», ha detto Sanders. «Questa è la prima volta in assoluto che sono stato presentato da qualcuno che ha parlato con orgoglio del socialismo democratico, ed è una sensazione fantastica».

Ciò che ha reso così avvincente il discorso di Mamdani sul socialismo è stata la sua determinazione a collegare la storia dei successi passati alle lotte attuali. «Poiché il governo è una serie di scelte», ha spiegato il sindaco, «il socialismo è la scelta di lottare per ogni newyorkese, per estendere la democrazia dalle urne al resto delle nostre vite. Non siamo certo i primi socialisti ad abbracciare il buon governo. Cento e dieci anni fa, la città di Milwaukee elesse un sindaco di nome Daniel Webster Hoan. Hoan era considerato giovane per quella carica: aveva solo 35 anni quando entrò in carica. Lo so, pazzesco, vero? Ma soprattutto, Hoan non si scusò affatto per essere socialista».

Raccontando la straordinaria storia del sindaco socialista che è rimasto in carica più a lungo tra quelli di una grande città americana — uno dei tre sindaci del Partito Socialista della città più grande del Wisconsin, Hoan fu eletto nel 1916 e rimase in carica fino al 1940 — Mamdani ha ricordato che «il sindaco Hoan sapeva allora ciò che sappiamo oggi: il valore di un’ideologia può essere giudicato solo dai suoi risultati». Come disse una volta Emil Seidel, il sindaco socialista che precedette Hoan, la loro intera filosofia di governo era semplice: ‘Perseguire l’obiettivo e raggiungerlo’. Sotto il sindaco Hoan, Milwaukee costruì il più grande sistema di parchi pubblici della nazione e superò la Grande Depressione meglio di quasi qualsiasi altra città americana. Sotto il sindaco Hoan, Milwaukee ha eliminato la corruzione e la concussione, ha costruito il primo complesso di edilizia popolare finanziato dal comune della nazione e ha trasformato il sistema fognario della città. Credeva, proprio come noi, che per realizzare questa grande società dovessimo tassare i ricchi. Oggi conosciamo questi leader come i “socialisti delle fogne”. Ma per anni, gli abitanti di Milwaukee li hanno conosciuti semplicemente come leader che mantenevano le promesse. È ora di portare tutto questo a New York City.”

E, in definitiva, nel resto di un paese dove, se Zohran Mamdani ha ragione, il socialismo ha il potenziale per “fiorire ovunque”.

John Nichols è direttore esecutivo di The Nation. In precedenza ha ricoperto il ruolo di corrispondente per gli affari nazionali e di corrispondente da Washington della rivista. Nichols ha scritto, co-scritto o curato oltre una dozzina di libri su argomenti che spaziano dalla storia del socialismo americano al Partito Democratico alle analisi dei sistemi mediatici statunitensi e mondiali. Il suo ultimo libro, scritto in collaborazione con il senatore Bernie Sanders, è il bestseller del New York Times, It’s OK to Be Angry About Capitalism.