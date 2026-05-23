Il putinismo si orienta verso il modello iraniano

Il deterioramento della situazione economica mina la legittimità del Cremlino, ma la forza della repressione non lascia intravedere alcuna rivolta popolare

Da alcune settimane, il regime di Vladimir Putin sembra trovarsi di fronte a una «tempesta perfetta». All’impasse sul fronte della guerra contro l’Ucraina e alla stagnazione economica si aggiunge la manifesta incapacità delle autorità di affrontare sfide come le inondazioni nel Caucaso settentrionale o l’epidemia di afta epizootica in Siberia.

Le interruzioni della connessione Internet mobile e i tentativi dei servizi di sicurezza di esercitare un controllo totale sui social network sono sempre più mal visti. Le dichiarazioni critiche di grande risonanza da parte di personalità pubbliche fedeli al Cremlino, come la video-blogger Victoria Bonya, hanno lanciato un chiaro segnale del crescente malcontento, sia all’interno dell’élite che negli strati della società fino ad allora depoliticizzati.

In questo contesto, i media occidentali hanno moltiplicato gli articoli sul calo di popolarità di Vladimir Putin, arrivando persino a evocare progetti di colpo di Stato militare. Lo stesso presidente ha rilasciato una serie di dichiarazioni assicurando che le restrizioni su Internet erano «temporanee» e che la guerra «stava volgendo al termine». Bisogna vedere in questo gli inizi di una crisi di regime? Una rassegna delle difficoltà del potere e degli scenari cupi che lasciano intravedere.

Il primo semestre in Russia è stato caratterizzato da un aumento dell’inflazione e da un calo del tenore di vita. È evidente che l’effetto del «keynesismo militare» (una crescita economica stimolata da massicci investimenti pubblici nel settore militare) ha ormai fatto il suo tempo. Il governo prevede che la crescita dei salari nel 2026 sarà solo del 2% (contro una previsione ufficiale di inflazione del 5%).

È importante notare che l’aumento della spesa di bilancio dal 2022 è stato dedicato esclusivamente alla produzione di armi, al sostegno dell’esercito in guerra e a ingenti pagamenti ai soldati a contratto, arricchendo solo i segmenti della popolazione direttamente coinvolti nel conflitto con l’Ucraina. Allo stesso tempo, la politica dei tassi di interesse elevati, condotta in modo costante dalla banca centrale, ha portato al deterioramento dei settori legati al consumo interno – edilizia, estrazione del carbone, industria automobilistica, ecc.

Il ricordo della crisi degli anni ’90

Questo calo del reddito delle famiglie si inserisce in un contesto di deficit di bilancio in rapido aumento (attualmente pari al 2,5%, superando già la soglia dell’1,6% prevista dal governo per quest’anno). Il regime può colmarlo solo a prezzo di nuovi aumenti delle imposte e di tagli nel settore pubblico. Questo deterioramento economico sta chiaramente infrangendo il mito della stabilità di Vladimir Putin, che per lungo tempo ha costituito uno dei principali pilastri della legittimità del regime.

Nel corso dell’ultimo quarto di secolo, la propaganda non ha mai smesso di contrapporre l’età dell’oro di Vladimir Putin al caos delle «riforme di mercato» post-sovietiche degli anni ’90. Secondo questa narrativa, dopo la sua ascesa al potere, il capo dello Stato ha impedito personalmente il crollo del Paese e ha sollevato la popolazione dalla povertà. In questa costruzione ideologica, la rinascita della Russia come grande potenza era indissociabile dal miglioramento del benessere della maggioranza.

Anche dopo l’inizio dell’invasione dell’Ucraina, il mito della stabilità ha mantenuto tutta la sua portata, poiché la grande maggioranza dei russi non avvertiva le conseguenze economiche o umanitarie della guerra. Tuttavia, negli ultimi mesi, l’aumento dell’inflazione, la disoccupazione e un senso generale di incertezza sul futuro ricordano sempre più gli anni ’90.

Questo parallelo con la storia recente aiuta a spiegare perché la crisi economica non può trasformarsi automaticamente in una protesta di massa contro il sistema. Proprio come durante il periodo delle riforme degli anni ’90, quando la grande maggioranza della popolazione era preoccupata per la propria sopravvivenza elementare, un calo del tenore di vita rischia soprattutto di portare a una depoliticizzazione e a una passività ancora maggiori.

D’altra parte, oggi è impossibile immaginare scioperi legali o raduni di massa. Dopo il crollo dell’URSS esisteva almeno un minimo di libertà civili che permetteva di manifestare (come ha dimostrato lo sciopero nazionale dei minatori dell’estate 1998).

Mancanza di utopie

Un’altra differenza significativa con l’epoca contemporanea, anche nel pieno del massiccio impoverimento degli anni ’90, era l’esistenza di una certa visione del futuro presentata dal governo – in questo caso, un’utopia di prosperità di mercato, che avrebbe richiesto di sopportare un periodo di prove lungo il percorso che conduceva ad essa.

Nel 2026, quattro anni dopo l’inizio della guerra su larga scala in Ucraina, il regime non ha altro da offrire se non la propria perpetuazione. Mentre due anni fa la maggior parte delle persone poteva ancora sperare in un ritorno alla stabilità familiare dopo il completamento della «operazione militare speciale», un simile scenario sembra sempre più improbabile. L’intensificarsi degli attacchi dei droni ucraini sulle grandi città dimostra invece che la Russia non sta vincendo questa guerra.

Questo sentimento diffuso di paura del futuro, di impotenza e di fatalismo è sempre più in contraddizione con il tono militarista della propaganda ufficiale, che riferisce con entusiasmo dell’imminente avanzata dell’esercito russo e minaccia l’Europa di un attacco nucleare preventivo. La richiesta di una vita normale, cioè pacifica e prevedibile, diventa sempre più pressante, anche se ogni gruppo indipendente che tenti di esprimere questa rivendicazione si scontra con una repressione brutale.

La strategia dei servizi di sicurezza mira a distruggere ogni forma di auto-organizzazione che possa dare voce a un sentimento di malcontento generalizzato ma amorfo, che non costituisce di per sé una minaccia politica.

Ma i tentativi volti a stabilire un controllo totale sui social media stanno ormai invadendo la sfera della libertà personale. In questo modo, ribaltano le vecchie regole del gioco del regime, quando la rinuncia alle libertà civili e alla partecipazione politica dei cittadini era compensata dalla tutela della loro privacy.

Mentre in passato il regime traeva gran parte della propria legittimità dal ruolo di garante della stabilità, oggi, nel contesto di una guerra senza fine, fa sempre più affidamento sulla paura della polizia e dei servizi di sicurezza. In questo senso, il putinismo si sta chiaramente orientando verso il modello iraniano, in cui un regime privo di sostegno popolare mantiene il potere ricorrendo alla forza bruta.

Le élite ancora asservite

La perdita di fiducia della base nei confronti del regime coincide con un aumento del malcontento latente tra le élite, la maggior parte delle quali è evidentemente anch’essa perdente nel proseguimento della guerra. Lo scenario di un colpo di Stato, che secondo diversi media occidentali alimenterebbe i timori di Vladimir Putin, sembra tuttavia impossibile.

Una prima ragione è legata al timore della repressione, che rende le élite frammentate e diffidenti. Negli ultimi anni, decine di funzionari del ministero della Difesa (tra cui diversi ex vice del ministro Sergej Šoigu) sono stati arrestati, così come rappresentanti di altre agenzie. Nel 2024, il ministro dei Trasporti, Roman Starovoit, si è suicidato a causa di una minaccia di arresto. Più recentemente, il viceministro delle Risorse naturali, Denis Butsaev, è fuggito negli Stati Uniti per lo stesso motivo.

Un certo numero di uomini d’affari di primo piano, sospettati di slealtà politica, hanno perso i propri beni e la libertà (come nel caso, ad esempio, di Vadim Moshkovich, proprietario di uno dei più grandi gruppi agricoli del Paese). Queste misure repressive stanno diventando sempre più sistematiche e le loro vittime appartengono a una grande varietà di gruppi: la burocrazia statale, i vertici militari e le grandi imprese.

È risaputo che Vladimir Putin ha sempre adottato un approccio prudente nei confronti dell’élite di Stato. E a questo punto non si può affermare che abbia preso la decisione fondamentale di avviare una rotazione su larga scala delle élite. D’altra parte, molte delle sue dichiarazioni indicano chiaramente la sua delusione nei confronti dei suoi ex alleati e di coloro che ricoprivano posizioni politiche ed economiche chiave prima dell’invasione dell’Ucraina.

Già nel 2024, il presidente russo ha dichiarato che «la stessa parola “élite” si è ampiamente screditata per colpa di coloro che, non avendo reso alcun servizio alla società, si considerano una sorta di casta che gode di diritti e privilegi speciali», mentre una vera élite dovrebbe essere composta da «lavoratori instancabili e guerrieri che hanno dimostrato la loro lealtà». Di fatto, diversi partecipanti alla «operazione militare speciale» sono stati nominati a incarichi di alto rango, ad esempio alla guida di diverse regioni russe.

Per il momento, la principale forza motrice dietro la repressione della classe dirigente russa è il Servizio federale di sicurezza (FSB). Quest’ultimo ha rapidamente esteso i suoi poteri, al punto da diventare il maggior pilastro del regime putiniano. Contrariamente a quella del suo predecessore storico, il KGB, l’influenza del FSB non è controbilanciata dall’autorità dell’apparato del partito-guida. Si può affermare che oggi, in Russia, non esista più alcuna istituzione politica in grado di contrastare questo potente servizio speciale.

La scomparsa dell’«Occidente»

L’altro motivo che rende improbabile una rivoluzione di palazzo risiede nella natura molto vaga dell’agenda politica che potrebbe alimentare una cospirazione ai vertici. Le élite non hanno una visione chiara di un orientamento alternativo della politica estera, né delle condizioni per porre fine alla guerra. Se, all’inizio del conflitto, era ancora concepibile che Vladimir Putin potesse essere allontanato in cambio della revoca delle sanzioni e della normalizzazione delle relazioni con l’Europa e gli Stati Uniti, il mondo attuale è ben diverso.

La trasformazione della politica americana da parte di Donald Trump e l’aggravarsi della crisi dell’Unione europea (UE) hanno portato alla scomparsa di quell’«Occidente» con cui la classe dirigente russa avrebbe potuto riconciliarsi. Non meno importante è la crisi ideologica legata alla perdita del modello occidentale di democrazia liberale come standard di qualità a cui gli altri paesi dovrebbero aspirare.

Al termine di quattro anni di guerra, il «mondo multipolare» evocato nella retorica del capo di Stato russo è diventato una realtà in cui ogni paese non ha altra scelta che difendere i propri interessi e seguire i «valori» specifici della propria civiltà. Di conseguenza, la strategia di Vladimir Putin – esercitare una pressione militare sull’Europa con l’obiettivo di essere riconosciuto come una potenza a tutti gli effetti – non sembra più una follia, né una violazione delle regole.

In questo nuovo mondo, Vladimir Putin non appare più del tutto come un paria o un criminale di guerra, ma come un leader forte legato da un reciproco rispetto a Xi Jinping e Donald Trump. Il suo eventuale successore, salito al potere con un colpo di Stato militare, avrebbe poche possibilità di godere della stessa autorità personale sulla scena internazionale. Soprattutto, un tale successore non avrebbe altra scelta che tentare di riprodurre il sistema politico autoritario creato da Putin.

Infine, l’uscita di scena del presidente potrebbe scatenare lotte interne su larga scala per il controllo dei beni. Avendo completamente distrutto tutte le istituzioni politiche del Paese nel corso dei suoi venticinque anni al potere, Vladimir Putin è diventato egli stesso l’unico fattore che mantiene un relativo equilibrio di interessi tra i diversi gruppi all’interno della classe dirigente. Ed è per questo che l’élite russa teme attualmente la sua partenza ancora più del proseguimento di avventure militari distruttive.

Ilya Budraitskis, attivista di sinistra e autore specializzato in teoria politica, è ricercatore presso l’Università della California a Berkeley. È autore di "Dissidents Among Dissidents: Ideology, Politics and the Left in Post-Soviet Russia" (Verso, 2022).