Come milioni di iraniani si son lasciati ingannare dalla fantasia di un cambio di regime

«Perché così tante persone hanno pensato che questa guerra fosse una buona idea?»

«Non c’è nulla di cui preoccuparsi. Israele e gli Stati Uniti stanno colpendo solo obiettivi militari e basi della repressione governativa. Non è stata distrutta nemmeno una casa. Tranne forse qualche danno collaterale minore.»

Ho letto le parole di Amir una volta, e poi ancora una volta.

Era il 5 marzo, cinque giorni dopo che gli Stati Uniti e Israele avevano dichiarato guerra all’Iran. Mille persone erano già state uccise. Teheran era sfregiata dalle esplosioni delle bombe.

Le autorità iraniane avevano bloccato Internet, ma molti iraniani ricorrevano alle VPN per aggirare il blackout. Alcuni, come il mio amico Amir, un uomo d’affari sulla quarantina, usavano quell’accesso per festeggiare il bombardamento del loro Paese.

Non tutti condividevano il suo sentimento.

«Sembra di vivere l’apocalisse», mi ha detto al telefono la mia amica Maryam, un’attivista sulla cinquantina. (Il nome di Maryam, come quelli delle altre persone intervistate per questo articolo dall’interno dell’Iran, è stato cambiato per proteggere la sua sicurezza.) «Il primo giorno, i bombardamenti sono iniziati intorno alle 9:30 del mattino. I bambini avevano appena iniziato la scuola. Ma quando i missili hanno colpito, hanno chiuso e mandato tutti a casa. C’erano bambini ovunque, che urlavano con le lacrime agli occhi, mentre aspettavano che i genitori li andassero a prendere e forti esplosioni rimbombavano tutt’intorno. E in quel preciso momento, gli americani hanno bombardato una scuola a Minab, e più di 100 bambini sono morti. «Non auguro a nessuno gli orrori che abbiamo vissuto».

Nei primi giorni di guerra ho cercato di contattare tutte le persone che conoscevo in Iran, paese da cui proviene la mia famiglia e dove ho vissuto per diversi anni. La maggior parte dei messaggi che ho inviato su WhatsApp mostrava un solo segno di spunta, il che significava che non erano stati letti né recapitati.

Col passare del tempo, però, molti mi hanno risposto, tra cui il mio amico Kamyar, un architetto trentenne che vive nel nord-est di Teheran con i suoi genitori: “Il nostro appartamento è proprio accanto a una zona militare, e i missili ci colpivano tutt’intorno. Abbiamo dovuto andarcene.”

Il secondo giorno dei bombardamenti, si sono diretti in auto verso le montagne vicino al Mar Caspio, unendosi ai 3 milioni di iraniani sfollati. Era la seconda volta in meno di un anno che fuggivano dalle bombe statunitensi e israeliane.

Maryam mi ha mandato un messaggio ogni sera della prima settimana di guerra. I messaggi erano quasi identici: “La notte scorsa è stata la più spaventosa finora”.

Lo stesso ha fatto Amir. «Questa non è una guerra», mi ha detto, dicendomi di non preoccuparmi. «È una lotta per la libertà. È la vittoria della luce sulle tenebre».

Le bombe hanno devastato scuole, ospedali, case e una palestra dove delle ragazze adolescenti stavano giocando a pallavolo. Hanno colpito ponti, università e moschee. Uccelli morti cadevano per le strade di Teheran e le piante appassivano dopo che i missili israeliani avevano colpito i depositi di petrolio, scatenando enormi esplosioni e una nube tossica che ha annerito il cielo e ha fatto piovere pioggia acida.

Sono riuscita a contattare Maryam il giorno degli attacchi ai depositi di petrolio; era bloccata a letto con l’emicrania, sopraffatta dall’odore di benzina che aveva invaso la sua casa nonostante le finestre fossero ben chiuse. La sua voce era un misto di rabbia, rassegnazione e dolore: «Perché così tante persone hanno pensato che questa guerra fosse una buona idea?

Dopo che Israele e gli Stati Uniti hanno sferrato un attacco a sorpresa contro l’Iran il 28 febbraio, il presidente Trump ha pubblicato dei video di iraniani che ballavano per festeggiare, i quali hanno poi avuto ampia diffusione nei media occidentali. Erano stati girati per lo più tra la diaspora iraniana. Ma anche in Iran alcune persone hanno gioito, tra cui Amir.

Dall’inizio di gennaio, quando le forze di sicurezza iraniane hanno risposto alle grandi proteste antigovernative uccidendo migliaia di persone, i social media in lingua persiana si sono infiammati di appelli da parte della diaspora iraniana affinché gli Stati Uniti attaccassero l’Iran. Reza Pahlavi, il figlio dell’ultimo scià, che gli iraniani hanno deposto durante la rivoluzione del 1979, ha guidato la carica. Presentandosi come il futuro leader dell’Iran, ha chiesto a Trump di «intervenire». È stato affiancato da celebrità come Googoosh, una cantante con 6,8 milioni di follower su Instagram, che ha esortato Trump a intraprendere un’azione “urgente e decisiva”, e attivisti come Roya Rastegar, cofondatrice dell’Iranian Diaspora Collective con sede in California, che ha esortato Trump a utilizzare mezzi ‘sofisticati’ per colpire la leadership iraniana e prepararsi a un “governo di transizione” che consentisse agli iraniani di tornare alla situazione precedente al 1979. Quando Trump ha dichiarato su Truth Social: «Siamo pronti a partire», hanno applaudito la sua minaccia.

Queste voci hanno trovato eco in canali tv satellitare della diaspora come Iran International e Manoto, entrambe con sede a Londra e seguite da un gran numero di famiglie in Iran. Hanno presentato la guerra come una «missione di salvataggio» che avrebbe permesso agli iraniani di rovesciare il proprio governo. Si è parlato ben poco di come, esattamente, gli attacchi militari avrebbero portato al crollo del governo iraniano. Ma questa possibilità ha suscitato aspettative irrealistiche all’interno dell’Iran. A milioni di persone ancora sconvolte dalle uccisioni di massa di gennaio, ha offerto la fantasia che gli Stati Uniti potessero intervenire, rimuovere il governo e sostituirlo con qualcos’altro, senza toccare il popolo iraniano.

Quasi dall’oggi al domani, gli iraniani che si sono espressi contro la guerra sono stati accusati di essere “apologeti” del governo.

“Dove eravate quando hanno massacrato 40.000 persone a gennaio?” era un ritornello frequente. (Sebbene il numero di persone uccise durante la repressione sia stato ampiamente dibattuto, si ritiene che la realtà sia più vicina a una cifra comunque spaventosa di 7.000 persone.)

“La guerra ucciderà meno persone del regime, quindi salverà vite a lungo termine. È semplice matematica” era un altro.

“Qual è la tua alternativa?” era un terzo.

Un coro più sommesso metteva in guardia contro il richiamo della guerra. «Noi siamo per la pace», ha scritto su Instagram Masoud Nikzadi, uno storico di Teheran. «Non abbiamo bisogno di spiegare un piano sul perché la pace sia necessaria. Chi sostiene la guerra deve spiegare esattamente come porterà la libertà».

Un collettivo di donne della minoranza balochi, formatosi durante le proteste Woman Life Freedom del 2022, ha avvertito: «La guerra non dovrebbe essere venduta come un’opportunità per un popolo oppresso. «La militarizzazione… porta al collasso sociale e alla disintegrazione, proprio come è successo in Afghanistan, Iraq, Libia e Siria».

Ma queste voci in Iran, prive di grandi piattaforme sui social media, sono state soffocate dagli influencer e dalle celebrità all’estero, il cui messaggio è stato fatto proprio da chi si trova all’interno del Paese.

«La guerra ne varrà la pena», mi ha detto Amir pochi giorni dopo l’inizio dell’attacco da parte di Stati Uniti e Israele, «perché quando sarà finita, arriverà la libertà».

La libertà non è arrivata. Nei più di due mesi trascorsi da quando gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato la guerra, le loro bombe hanno ucciso più di 3.500 iraniani, ferito 25.000 persone e danneggiato 80.000 abitazioni o attività commerciali. L’Iran ha reagito con forza, smentendo le affermazioni del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu secondo cui “il regime” era ormai agli sgoccioli. Nonostante l’assassinio dell’Ayatollah Ali Khamenei e di altri leader politici e militari, il governo rimane radicato come sempre – e ora ritiene di negoziare da una posizione di forza.

Per comprendere come così tanti attori della diaspora abbiano potuto sbagliare così tanto, è utile considerare un recente cambiamento critico all’interno della comunità forte di 5 milioni di persone (750.000 negli Stati Uniti). Mentre molte voci di spicco a favore della guerra si sono posizionate come rappresentanti del popolo iraniano, la realtà è più dinamica e complessa. La diaspora comprende monarchici fuggiti a causa della rivoluzione del 1979 — persone con stretti legami con il regime Pahlavi, come Parviz Sabeti, l’ex capo della polizia segreta SAVAK, che si sono nascosti in Florida per decenni, ma anche persone comuni che se ne sono andate semplicemente a causa dell’incertezza che ne è seguita. Ci sono persone come mio padre, arrivato negli Stati Uniti negli anni ’70 per frequentare l’università – una generazione che comprendeva molti oppositori dello scià – così come iraniani giunti più di recente per lo stesso motivo per cui arrivano persone da ogni parte del mondo: opportunità economiche e libertà personale. Il fatto che questi emigranti abbiano figli e nipoti nati e cresciuti negli Stati Uniti aggiunge un’ulteriore sfumatura.

All’interno di questo mix, c’è sempre stata una varietà di orientamenti politici e di prospettive, ma per anni la diaspora iraniana è stata una comunità decisamente progressista. Un sondaggio del 2008 ha rilevato che gli iraniani americani erano quattro volte più propensi a identificarsi come democratici piuttosto che come repubblicani. Un sondaggio del 2015 ha mostrato che quasi due terzi ritenevano che la diplomazia con l’Iran fosse preferibile alla guerra o alle sanzioni. Anche adesso, gli iraniani americani si oppongono alla guerra con un margine di 2 a 1.

Ma da quando Trump è salito al potere, ha favorito e amplificato le voci dell’estrema destra della diaspora iraniana – inclusa, in particolare, quella di Pahlavi. E questo ha contribuito a rimodellare l’opinione pubblica anche all’interno dell’Iran.

Per decenni, Pahlavi è stato oggetto di scherno nella comunità iraniana. Suo padre era così impopolare in tutto il mondo che persino gli Stati Uniti, suo ex protettore, non erano disposti ad accoglierlo dopo la sua fuga dall’Iran. Durante i suoi 47 anni di esilio, il figlio dello scià non è riuscito a costruire alcun tipo di movimento politico in grado di riunire le diverse correnti politiche nella diaspora. Per la maggior parte del tempo ha vissuto nel lusso, seppur in modo discreto, in un sobborgo recintato di Washington, facendo capolino di tanto in tanto per presentarsi come l’erede della monarchia iraniana, abolita da tempo.

Poi, nel 2018, Trump ha strappato l’accordo nucleare dell’amministrazione Obama con l’Iran, che aveva fornito un quadro per la normalizzazione delle relazioni tra i due paesi. Al suo posto, ha istituito sanzioni di “massima pressione”. Pahlavi ha risposto posizionandosi come la voce internazionale dell’opposizione iraniana – uno sforzo in cui è stato aiutato dai governi statunitense, saudita e israeliano, che hanno investito milioni di dollari per promuoverlo. Ha iniziato a tenere conferenze nelle principali università e nei think tank come il Washington Institute for Near East Policy, un think tank ferocemente di destra e filoisraeliano. Nel 2023 ha consolidato pubblicamente il suo rapporto con Israele durante una visita di alto profilo che includeva un incontro con Netanyahu. E dopo anni passati a opporsi all’intervento militare in Iran, definendolo una “situazione perdente” che avrebbe minato la democrazia e rafforzato il governo, ha abbracciato l’idea di un attacco al Paese da parte di potenze straniere.

Mentre la stella di Pahlavi saliva, è stato ulteriormente aiutato da un panorama mediatico in rapida evoluzione. Una serie di eleganti canali televisivi satellitari è emersa dal panorama della diaspora, tra cui Manoto e Iran International, entrambi con una linea fortemente filo-monarchica e che spesso ospitano Pahlavi. Sebbene i due canali si siano rifiutati di rivelare le loro fonti di finanziamento, un’indagine del Guardian del 2018 ha rivelato che Iran International ha ricevuto consistenti ritorni finanziari dall’Arabia Saudita. Nel 2023, i suoi giornalisti sono stati fotografati in un meeting con il ministro israeliano dell’intelligence.

Allo stesso tempo, il panorama dei social media in lingua persiana è stato trasformato da una rete di migliaia di bot finanziati da Israele, insieme a una nuova classe di opinionisti della diaspora le cui voci sono state amplificate man mano che si spostavano drasticamente a destra. Pahlavi era l’unica speranza di democrazia per l’Iran, gridavano all’unisono.

Per questi sostenitori, non sembrava importare che Pahlavi si rifiutasse categoricamente di denunciare l’autoritarismo del regime di suo padre. O che si rifiutasse di tenere a freno i suoi seguaci, che si erano guadagnati la reputazione di essere aggressivi nei confronti di chiunque si rifiutasse di giurare fedeltà al loro leader. Mese dopo mese, anno dopo anno, il suo volto e le sue parole si sono moltiplicati su Twitter e Instagram. E a migliaia di chilometri di distanza, molti iraniani – di fronte a una legione di commentatori e all’illusione online di un consenso popolare – hanno iniziato a guardarlo con simpatia.

Durante il primo mandato di Trump, vivevo a Teheran e ho assistito in prima persona a questo cambiamento. Stavo conducendo una ricerca sul potere e la resistenza nel Medio Oriente contemporaneo per il mio dottorato in antropologia all’Università di Chicago. Fu mentre ero lì che Trump si ritirò dall’accordo nucleare con l’Iran, dichiarando di volere un accordo “migliore” e di essere disposto a mettere in ginocchio il Paese per ottenerlo. Nell’autunno del 2018, mesi dopo che Trump aveva annunciato che avrebbe reintrodotto le sanzioni, la valuta iraniana aveva perso due terzi del suo valore.

Durante i pranzi a Teheran, gli amici si lamentavano che i risparmi di una vita stavano svanendo e che le loro famiglie non potevano più permettersi di acquistare carne. Mentre le sanzioni bloccavano le forniture di ogni genere, dalle automobili ai materiali da costruzione, beni di prima necessità come l’insulina e i farmaci antitumorali diventavano difficili da reperire; nelle strade del centro, dove un tempo uomini con gli occhiali da sole vendevano droga, ora sussurravano «medicine» ai passanti. Ho anche sentito lamentele nei confronti della Guardia Rivoluzionaria, una forza militare parallela che aveva acquisito un ruolo dominante nell’economia iraniana e che stava realizzando ingenti profitti contrabbandando merci vietate dalle sanzioni.

Erano tutti arrabbiati. Ma gli oggetti della loro rabbia erano diversi.

Mi fu presentato Amir tramite un amico comune e ogni pochi mesi mi univo a lui e ai suoi amici per cena. Amir importava prodotti elettronici. Le fluttuazioni valutarie avevano reso gli affari imprevedibili, ma poiché lavorava principalmente con aziende dell’Asia orientale, stava sopravvivendo alla tempesta.

Amir era restio a dare la colpa a Trump. «Quel tizio sta solo facendo ciò che è meglio per il suo Paese», diceva. Sua moglie, Azita, andava oltre: «Trump deve colpire il regime il più duramente possibile, farlo soffrire», diceva. «Hanno reso le nostre vite un inferno».

Azita non entrava nei dettagli su come le sanzioni avrebbero portato al crollo del governo. Ma voleva vendicarsi di coloro che riteneva responsabili delle disgrazie del Paese, che andavano dalla situazione economica apparentemente irrisolvibile alla sensazione più diffusa che Khamenei trattasse il Paese come il suo feudo personale, limitando le istituzioni democratiche iraniane, mettendo in prigione i dissidenti e concedendo accordi economici vantaggiosi a persone con agganci con la Guardia rivoluzionaria.

Sia Azita che Amir erano assidui spettatori di Iran International e Manoto, dove potevano godersi reality show doppiati, documentari che offrivano un’immagine idilliaca della vita prima della rivoluzione e interviste a esponenti della diaspora che esortavano gli iraniani ad abbandonare ogni speranza di riforma e ad abbracciare le promesse di un cambio di regime. Come la maggior parte degli altri iraniani, Azita e Amir avevano votato per i riformisti che promettevano maggiore libertà sociale e politica. Ma da allora si erano disillusi. In fondo, sostenevano, il sistema rimaneva oppressivo e corrotto. Indipendentemente dal presidente che fosse eletto, Khamenei, non eletto, si rifiutava di consentire un cambiamento significativo. Quando Trump si offrì di punire Khamenei e rovesciare il suo governo, Azita e Amir pensarono che lui stesse offrendo loro una via d’uscita da quel vicolo cieco.

Ma non tutti gli iraniani hanno abboccato alla fantasia del cambio di regime che Trump – e Pahlavi – stavano vendendo. «Quel tizio non ha mai fatto nulla in vita sua», ha detto Maryam di Pahlavi mentre eravamo seduti nel suo salotto nel centro di Teheran, a discutere degli hashtag pro-Pahlavi. «Qui lottiamo da anni in condizioni difficili, costruendo organizzazioni e reti. Ma in America non ha costruito nulla per unire le persone, anche se vive in totale libertà. E ora pensa di poter tornare e governare questo Paese? Ma per favore».

Mi ero avvicinata a Maryam dopo essermi trasferita a Teheran. Ammiravo il suo lavoro di veterana delle lotte popolari iraniane: mentre altri parlavano in modo astratto di cambiamento, lei aveva dedicato la sua vita a lottare per ottenerlo. Si era fatta le ossa durante la rivolta studentesca del 1999, aveva partecipato alla campagna femminista «Un milione di firme» per riformare le leggi sessiste negli anni 2000 e aveva marciato insieme a milioni di persone per chiedere un riconteggio dei voti dopo le elezioni truccate del 2009. Era entrata e uscita di prigione e ora manteneva un profilo basso. Raccoglieva sempre fondi per una causa, spesso legata ai rifugiati afghani o ai giovani svantaggiati delle province emarginate dell’Iran. E vedeva in prima persona come le politiche statunitensi colpissero in modo sproporzionato i più vulnerabili.

«Le sanzioni di Trump ci salveranno? Uccidendoci? No, grazie», disse.

I sostenitori di Pahlavi sembravano meno preoccupati di ciò che Trump stava facendo o dicendo rispetto a ciò che avrebbero voluto che dicesse. Consumati dalla rabbia verso il governo iraniano, trascuravano la storia discontinua degli interventi stranieri in Iran. Ma era proprio quella storia che Maryam invocava per spiegare la sua opposizione.

L’eroe di Maryam era Mohammad Mossadegh, il primo ministro immensamente popolare ed eletto democraticamente che nazionalizzò l’industria petrolifera iraniana nel 1953. Lo Scià vide le manifestazioni a sostegno di Mossadegh e fuggì dal paese in quello che avrebbe potuto preannunciare un’apertura democratica. Invece, la CIA finanziò un colpo di Stato per proteggere gli interessi imperialistici di Stati Uniti e Regno Unito, reinsediando lo Scià, che utilizzò una marea di finanziamenti statunitensi per lanciare una vasta repressione del dissenso. Egli governò per altri 25 anni fino alla Rivoluzione del 1979, affidandosi alla polizia segreta SAVAK per torturare i dissidenti.

Né il colpo di Stato contro Mossadegh fu il primo caso in cui potenze straniere intervennero per soffocare le aspirazioni democratiche popolari iraniane. Nel 1905, gli iraniani insorsero chiedendo di porre dei limiti alla monarchia assoluta dei Qajar e di porre fine alle concessioni alle potenze coloniali. Durante quella che divenne nota come la Rivoluzione Costituzionale, riuscirono a istituire un parlamento. Ma la Russia zarista e il Regno Unito invasero successivamente il paese per difendere il progetto monarchico, mettendo a tacere la rivoluzione nel 1911.

Più di 100 anni dopo, Reza Pahlavi ha cercato di cancellare il ricordo della lotta popolare degli iraniani e di sostituirlo con la sua antitesi: la restaurazione monarchica dall’alto.

Mentre una varietà di attori al di fuori dell’Iran promuove da anni il cambio di regime, numerose persone con cui ho parlato in Iran hanno descritto il rapimento da parte di Trump del presidente venezuelano Nicolás Maduro e di sua moglie a gennaio – sulla scia del peggioramento delle condizioni all’interno dell’Iran – come una ragione chiave per la rapida diffusione di questa fantasia in questo momento storico.

La storia inizia alla fine di dicembre, quando in Iran sono scoppiate le proteste a seguito del crollo del valore del rial dopo la Guerra dei Dodici Giorni con Israele, del fallimento di una grande banca e dell’imposizione di una nuova serie di sanzioni da parte degli Stati Uniti. Le proteste sono iniziate nel Grand Bazaar di Teheran e si sono rapidamente diffuse nelle città più povere, che raramente vedevano manifestazioni pubbliche ma subivano il peso maggiore delle sofferenze economiche. I manifestanti erano indignati per la crescente disuguaglianza, in particolare per il consumismo ostentato degli aghazadeh, i figli dei funzionari che hanno realizzato grandi fortune grazie alle connessioni con il governo.

Il governo del presidente Masoud Pezeshkian ha annunciato misure volte ad alleviare le difficoltà economiche, mentre le forze di sicurezza reprimevano le manifestazioni, causando la morte di decine di persone. All’inizio di gennaio le proteste si erano in gran parte placate, con solo sporadiche esplosioni qua e là. Poi Trump ha attaccato il Venezuela, rapendo Maduro e sua moglie, e accendendo l’immaginazione di alcuni iraniani che pensavano che quelle azioni potessero essere facilmente replicate nel proprio Paese.

Pochi prestarono attenzione alle 100 vite perse durante l’operazione statunitense, o a ciò che accadde dopo: Trump non ha rovesciato il governo venezuelano; al contrario, ha stretto un accordo con il braccio destro di Maduro, consentendo al regime di rimanere al potere. Ciononostante, in un caso di estremo pio desiderio, alcuni hanno visto l’attacco con ottimismo come un colpo contro un alleato dell’Iran. Sui social media iraniani sono circolate immagini che paragonavano Khamenei a Maduro. Quando Trump ha detto di essere “pronto a sparare”, molti hanno immaginato che un attacco fosse all’orizzonte.

A gennaio, Pahlavi ha ripetutamente lanciato appelli agli iraniani affinché scendessero in piazza; questi sono stati ripresi da gruppi all’estero come l’Iranian Diaspora Collective, che ha descritto le proteste come “la battaglia finale” per rovesciare il governo. Pahlavi ha detto ai suoi seguaci che decine di migliaia di soldati iraniani avevano dichiarato che avrebbero disertato per unirsi a una rivolta. Di ritorno da una vacanza alle Bahamas, ha invitato gli iraniani a preparare il terreno per l’imminente cambio di regime occupando gli edifici governativi. Quel fine settimana, centinaia di migliaia di persone hanno tentato di fare proprio questo.

Kamyar, l’architetto che era fuggito da Teheran verso la costa del Mar Caspio, osservava la scena dalla finestra di un hotel sull’isola di Kish, nel Golfo Persico. «Non avevo mai visto folle così immense prima d’ora», mi ha raccontato. «Erano tutti felici», ha aggiunto, «come se fosse una festa per la vittoria». Quell’atmosfera è però cambiata quando le forze di sicurezza si sono scontrate con i manifestanti. I video provenienti da tutto l’Iran mostrano scene di folle infuriate che attaccano le forze di sicurezza, abbattono statue e strappano bandiere. «Hanno dato fuoco a ogni stazione di polizia», ha detto Kamyar, che aveva assistito agli eventi, «e il giorno dopo era come se i manifestanti controllassero l’isola».

Ma i manifestanti non controllavano l’isola, e il regime non era sull’orlo del collasso.

Quando vivevo a Teheran, Kamyar mi aveva spesso messo in guardia dall’idea che il governo potesse cadere così facilmente. Aveva lavorato a progetti architettonici legati al governo e sapeva bene che “il regime” non era solo un paio di persone al vertice; erano i milioni di persone impiegate dal o per il governo e gli altri milioni che ne sostenevano l’ideologia. Sapeva che bruciare le stazioni di polizia non avrebbe fatto cadere il governo; al contrario, avrebbe potuto provocare una reazione ancora peggiore. Ed è esattamente ciò che è successo: le forze di sicurezza si sono riorganizzate e questa volta hanno eseguito l’ordine di sparare per uccidere. Hanno massacrato migliaia di persone con una ferocia senza pari nella storia moderna dell’Iran. Molti altri sono rimasti feriti e sono stati arrestati.

Nonostante ciò, Pahlavi continuava ad annunciare che la caduta del regime era vicina. E mentre circolavano video di sacchi per cadaveri negli obitori di tutto l’Iran, le vittime sono diventate il motore di un’altra campagna: sui social media hanno cominciato a comparire appelli per una «missione di salvataggio».

Quando ho parlato con Kamyar all’inizio di aprile, durante una fragile tregua, stava passeggiando in un parco nel centro di Teheran, godendosi il fresco clima primaverile e la tregua dai bombardamenti. Era tornato da poco dalla costa del Mar Caspio. Mi ha detto che aveva ritardato il ritorno, non tanto a causa delle bombe quanto piuttosto a causa dei posti di blocco.

«Sono ovunque», ha detto. «Ci sono i Basiji [membri delle milizie paramilitari filo-governative] con i kalashnikov che controllano ogni auto, e possono chiederti di mostrare il telefono quando vogliono. Se trovano qualcosa che non va, possono arrestarti sul posto. Non sai cosa ti succederà».

Prima della guerra, i posti di blocco erano praticamente sconosciuti a Teheran, tranne a tarda notte quando la polizia cercava di beccare i guidatori ubriachi. L’ultima volta che erano stati allestiti posti di blocco militari in città era stato negli anni ’80, durante la guerra Iran-Iraq, quando le autorità avevano represso ogni forma di dissenso politico in nome dell’unità nazionale contro un invasore straniero. Ora le forze di sicurezza controllano i telefoni per vedere se le persone pubblicano contenuti antigovernativi che celebrano la guerra e arrestano chi lo fa. E questi posti di blocco sono solo un elemento di una repressione molto più ampia del dissenso.

Durante la sera, membri delle forze di sicurezza pesantemente armati pattugliano le strade di Teheran, mentre le manifestazioni notturne esortano gli iraniani a difendere la loro patria dai nuovi invasori stranieri. Centinaia di persone sono state arrestate per aver pubblicato post antigovernativi sui social media. All’inizio di marzo, le autorità hanno annunciato che avrebbero iniziato a confiscare i beni degli iraniani della diaspora che avevano sostenuto la guerra.

Eppure, nonostante la repressione, la guerra ha spinto milioni di persone a sostenere il governo, rafforzandone la legittimità. Per anni, le autorità avevano messo in guardia dai complotti statunitensi e israeliani per distruggere il Paese, e molti iraniani li avevano liquidati come retaggi di un’altra epoca. Ma di fronte agli attacchi a sorpresa di un uomo che ha minacciato di riportare l’Iran “all’età della pietra” e ha avvertito che “un’intera civiltà morirà”, molti iraniani critici nei confronti del governo credono sempre più che sia l’unica cosa a impedire l’annientamento del loro Paese.

Tra questi c’è Maryam, che mi ha detto di essere orgogliosa di vedere il governo iraniano rispondere al fuoco contro Israele, le basi statunitensi e i paesi del Golfo che le ospitano. “Non possiamo arrenderci”, mi ha detto. “Altrimenti torneranno e ci colpiranno di nuovo. Odio la Repubblica Islamica, ma sono gli unici a difenderci dalla distruzione”.

Il Capodanno persiano cade il 20 marzo, il primo giorno di primavera. Tradizionalmente, gli iraniani scendono in strada e accendono grandi falò da saltare la notte di martedì prima del nuovo anno, un rituale che simboleggia il rinnovamento e la rinascita.

Quest’anno, Reza Pahlavi ha lanciato un altro appello agli iraniani affinché scendano in strada e rovesciare il loro governo. Non è successo nulla. Ma il governo ha avvertito i potenziali manifestanti che sarebbero stati trattati come membri della quinta colonna e puniti con durezza.

«Non abbiamo osato uscire di casa», mi ha detto Maryam.

Da allora, il messaggio di Pahlavi è diventato sempre più disperato. Ha esortato le forze armate a ribellarsi e i comandanti della Guardia Rivoluzionaria a tradire il governo. Si è offerto di aiutare Markwayne Mullin, il nuovo segretario alla sicurezza interna degli Stati Uniti, a identificare gli iraniani negli Stati Uniti da espellere in base alle loro convinzioni politiche, presumibilmente per farsi vedere utile a Trump. È sempre più distaccato dalla realtà.

Trump, tuttavia, ha rinunciato all’idea di un cambio di regime, puntando invece a un accordo. Secondo quanto riferito, ha iniziato a chiamare Pahlavi il “principe perdente”.

Anche gli influencer della diaspora che hanno invocato la guerra sono sempre più alla deriva. Masih Alinejad, un’ex attivista iraniana di base che ha ottenuto un lavoro presso il governo statunitense ed è diventata una sostenitrice della linea dura pro-Trump e pro-Pahlavi, ha esortato Trump a non negoziare con il governo iraniano. Moj Mahdara, membro fondatore dell’Iranian Diaspora Collective, la cui precedente impresa, una società di eventi chiamata Beautycon, è quasi fallita, appare regolarmente su Fox News esortando Trump a «portare a termine il lavoro».

Ma non è chiaro cosa significherebbe portare a termine il lavoro. Quando viene chiesto loro di spiegare come si aspettino che le bombe portino la libertà, molti dei sostenitori della guerra non sono in grado di articolare una chiara teoria del cambiamento.

Elica Le Bon, nata Mojtahedzadeh, un’avvocata e attivista britannico-iraniana, è stata una delle voci più autorevoli online a favore di un cambio di regime. Durante una recente partecipazione al podcast Triggernometry, ha chiesto perché la guerra non avesse ancora portato la libertà. «Gli attacchi di precisione sono davvero incredibili. Perché non possono colpire le armi che [il governo] sta usando contro i manifestanti?», ha ipotizzato.

«Perché sono solo fucili d’assalto», ha risposto l’intervistatore.

«Non possono prenderle di mira?»

«No. Non è possibile eliminare ogni singolo AK-47 in Iran.»

Non aveva perso la speranza in Pahlavi, ha detto, perché lui aveva molto sostegno in Iran: «Ci sono 150.000 persone tra le file [dell’esercito iraniano] che stanno cercando di disertare per passare a [Reza Pahlavi]».

«Su cosa si basa questa affermazione?» ha chiesto lui.

«Lo dice il suo team».

Il conduttore è rimasto in silenzio.

Anche coloro che in Iran hanno creduto a ciò che Pahlavi proponeva sono alla deriva.

Ho parlato con Amir durante il cessate il fuoco. Mi ha detto che lui e le persone intorno a lui erano in preda alla paura. «Tutti quelli che conosco prendono sonniferi ogni notte», ha detto, «perché temiamo che Trump permetta al regime di rimanere al potere».

Pahlavi e gli influencer della diaspora che lo hanno sostenuto vivranno per combattere un’altra battaglia. Ma sono gli iraniani all’interno del Paese che pagheranno il prezzo della guerra che hanno sostenuto. I lavoratori sono stati uccisi dai missili che hanno colpito raffinerie, fabbriche e altre infrastrutture. Centinaia di migliaia di persone hanno perso il lavoro. Il valore della moneta è crollato. La crisi economica è ben peggiore di prima della guerra.

Il giorno prima dell’entrata in vigore del cessate il fuoco, un missile israeliano ha colpito una sinagoga non lontano da dove vivevo a Teheran, in un quartiere che il venerdì sera si riempiva di ebrei ortodossi iraniani diretti alle funzioni dello Shabbat, proprio a due passi dalla più grande chiesa cristiana di Teheran, un’elegante cattedrale in stile modernista degli anni ’70. La sinagoga è stata distrutta e una collezione di rotoli della Torah custoditi nel suo arco è rimasta sepolta sotto le macerie. Le foto hanno immortalato fragili brandelli di carta, frasi in aramaico troncate dai bordi frastagliati e bruciati. Un’altra bomba ha colpito l’Istituto Pasteur, polverizzando un archivio di ricerche epidemiologiche che risale a un secolo fa.

Tra coloro che nella diaspora hanno applaudito la guerra, sta nascendo la consapevolezza della distruzione che si sta diffondendo in tutto l’Iran. All’inizio, molti negavano la realtà, prendendo spunto dalla disinformazione israeliana, che etichettava le foto degli iraniani uccisi nei bombardamenti degli edifici come “Ayatollahwood”. Ma quando Trump ha chiarito che stava colpendo intenzionalmente i civili, le figure della diaspora hanno promosso un nuovo slogan: Behtaresho misazim. “Lo ricostruiremo meglio”.

«Chi lo ricostruirà meglio?» mi ha chiesto Kamyar al telefono. «Con quali soldi?

Mi sono chiesto: il Collettivo della Diaspora Iraniana avvierà una raccolta fondi? Pahlavi chiederà a Trump di esentarlo dalle sanzioni in modo da poter inviare il denaro? O era tutta una bugia, come la fantasia del cambio di regime che avevano venduto a così tanti iraniani?

Qualche giorno dopo, mentre Trump sembrava essere in trattative per un accordo con l’Iran, Pahlavi ha rilasciato un’altra intervista alla televisione francese. «Non ho mai chiesto un intervento militare», ha affermato.