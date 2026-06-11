Giacobini neri, fornelli in rivolta e altre storie working class

Dal 12 al 14 giugno torna a Roma il festival Contrattacco di Edizioni Alegre
Inizia venerdì 12 giugno e andrà avanti fino a domenica 14 il Festival di letteratura sociale Contrattacco, organizzato da Edizioni Alegre a Roma al Parco del Torrione al Pigneto, a Roma (via Prenestina 73), ospiti per tre giorni dell’Estate al Torrione organizzata dai circoli Arci del quartiere, Sparwasser e Trenta formiche, e dall’Associazione mutualistica Nonna Roma.
Nei tre giorni si parlerà di Giacobini neri in rivolta, fornelli da assaltare, letteratura working class femminista e senza patria, movimenti di resistenza al genocidio in Iran e in Palestina, Flotille di mare e Flotille di terra lanciate contro l’ingiustizia.
Tra gli altri interverranno il professor Alessandro Portelli, la storica fondatrice del manifestoLuciana Castellina, la scrittrice Giusi Palomba, il giornalista Gabriele Polo, l’attivista iraniana Negin Bank, la politologa Paola Rivetti, l’operaio dell’ex Gkn Dario Salvetti e gli attori Nicola Borghesi e Niccolò Fettarappa.
Sgombrare il campo dalle narrazioni tossiche e diversive. Andare al nocciolo del conflitto, mostrare che tutte le lotte sono la stessa lotta
[Wu Ming]
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