Albania, i fenicotteri all’attacco dei pilastri del potere

L’intellettuale albanese Fatos Lubonja: in discussione è un intero modello di sviluppo, fondato sull’espropriazione e sulla criminalità organizzata

A prima vista, è un bel libro un po’ «di nicchia». Sessanta studi di architettura descrivono, in un voluminoso volume intitolato The Albanian Files (Lars Müller Publishers, 2026), il modo in cui hanno colto «l’opportunità specifica» offerta dal «rinnovamento» dell’Albania dopo la caduta del comunismo. Il tutto con una prefazione di Edi Rama, primo ministro, al potere da quasi tredici anni dopo aver ottenuto un quarto mandato nel maggio 2025.

Il 1° luglio, tuttavia, questo libro è stato consegnato al tribunale speciale incaricato dei casi di corruzione e criminalità organizzata (Spak) da un gruppo di cittadin·e che vi vedono «una sintesi dei crimini commessi» dal capo del governo albanese. I progetti immobiliari portati avanti in spregio alle regole e all’interesse generale sono diventati l’incarnazione di un modello di sviluppo viziato, fondato sull’espropriazione della gente comune, sulla concentrazione della ricchezza e sul riciclaggio di denaro sporco.

Ed è proprio un progetto turistico di lusso, promosso da una società legata al genero e alla figlia di Donald Trump (Jared Kushner e Ivanka Trump), che è all’origine della «rivoluzione dei fenicotteri rosa». Il movimento di protesta, senza precedenti per portata e durata, prende il nome dalla sosta di questi uccelli migratori nell’area protetta di Vjosa-Narta, dove le autorità pubbliche hanno autorizzato la costruzione del complesso alberghiero.

Dopo oltre un mese di mobilitazione, sabato 4 luglio si è raggiunto il culmine con la marcia di decine di migliaia di persone nella capitale, Tirana. Sabato 11 sono attesi nuovamente raduni di grande portata.

Per comprendere le motivazioni di questo movimento storico, Mediapart ha intervistato lo scrittore Fatos Lubonja. Ex prigioniero politico sotto la dittatura comunista di Enver Hoxha tra il 1972 e il 1991, è una voce importante della vita intellettuale albanese e della difesa dei diritti umani sin dal passaggio a un regime pluralista.

«Mediapart»: Il 4 luglio, la 35ª manifestazione della «rivoluzione dei fenicotteri rosa» ha mobilitato più che mai contro l’esecutivo. Come ha fatto il movimento a raggiungere una tale portata di massa?

Fatos Lubonja: All’inizio, il progetto attribuito alla coppia Kushner-Trump ha suscitato la contestazione degli ambientalisti e degli abitanti della regione. Mentre si opponeva ai lavori nell’area protetta, un manifestante è stato colpito e poi trascinato via con la forza da diversi uomini legati alla sicurezza privata, sotto gli occhi dei poliziotti che non hanno impedito l’intervento.

Le immagini, ampiamente diffuse sui social, hanno suscitato forte indignazione in tutto il Paese. Il giorno seguente, il 31 maggio, sono iniziate le manifestazioni a Tirana. I partecipanti non protestavano più solo contro il progetto di Zvërnec, ma anche contro la violenza subita. In questo modo, la composizione sociale del movimento è cambiata.

Al nucleo iniziale di manifestanti si sono aggiunti altri strati della società: i giovani, tra cui molti studenti; la classe media, tormentata dallo spopolamento del Paese e dall’impossibilità di costruirsi una vita dignitosa; o ancora persone sconvolte dalla mancanza di solidarietà con la Palestina da parte dell’esecutivo socialista, preoccupato di mantenere buoni rapporti con l’amministrazione Trump.

Se questo allargamento è stato possibile, è perché il progetto immobiliare in questione è emblematico. Contestarlo significa prendere di mira i quattro pilastri del potere in Albania: la classe oligarchica dell’1% più ricco, come negli altri paesi capitalisti; i media, di cui quell’1% è per lo più proprietario; la criminalità organizzata, che è il principale investitore in Albania; e infine la tattica del potere di legittimarsi grazie a appoggi stranieri.

In realtà, la gente si è identificata con i fenicotteri rosa, in quanto vittime di uno sviluppo che privatizza lo spazio pubblico e impedisce una vita normale, privando l’accesso alle risorse, facendo scomparire paesaggi, parchi, spazi per i bambini, ecc.

Da dove deriva un simile modello di (mal)sviluppo?

È necessario ricordare che il comunismo albanese era molto isolato, praticamente privo di proprietà privata, tanto che la “terapia d’urto” neoliberista degli anni ’90 si è svolta partendo da zero, senza risorse produttive né capitali interni.

Nel corso di due decenni sono emersi imprenditori edili che hanno utilizzato il denaro degli emigranti per investire in progetti residenziali. Edi Rama, all’epoca sindaco di Tirana, ha costruito la sua ascesa politica proprio in relazione a questa industria del cemento. Ma a metà degli anni 2000 si è raggiunto il picco della domanda di alloggi, poiché l’Albania si era svuotata dei suoi abitanti. Metà della popolazione si è esiliata.

In assenza di un’economia sostenibile, il denaro proveniente dal traffico di droga ha assunto un ruolo sempre più importante. Sono stati avviati progetti di costruzione di grattacieli che non rispondono ad alcuna esigenza, ma contribuiscono ad aumentare i prezzi degli immobili. Si parla anche molto di resort di lusso, ma non si tratta nemmeno di veri e propri progetti turistici, bensì di ville il cui acquisto permette alla criminalità organizzata di riciclare denaro sporco.

Numerose indagini di polizia e giudiziarie in Europa lo hanno dimostrato: questo riciclaggio di denaro è massiccio e coinvolge anche rappresentanti dello Stato albanese. È per questo che il libro «Albanian Files» è stato accolto così male. Perché si sa che sono stati chiamati studi di architettura internazionali per legittimare questi circuiti economici contrari all’interesse generale.

Il loro intervento rientra in quella logica generale di legittimazione attraverso l’estero di cui parlavo, e che spiega perché Edi Rama abbia offerto un pezzo di territorio a Giorgia Meloni [Presidente del Consiglio in Italia – ndr] per trasferirvi la detenzione dei migranti richiedenti asilo. Con un certo successo, dato che Meloni ha recentemente smentito il lavoro dell’emittente pubblica italiana, indignandosi per il fatto che l’Albania fosse presentata come uno Stato del narcotraffico e ritenendo che ciò meritasse delle scuse da parte di Edi Rama.

In un recente editoriale, del resto, lei ha insistito molto sulla ricorrenza, nella storia dell’Albania, di questi sostegni ricercati con ogni mezzo all’esterno del Paese, che oggi suscitano indignazione…

Il destino dell’Albania è stato fortemente segnato da due fattori: il vassallaggio e la sua posizione periferica. È proprio rendendo servizi al «centro», pur essendo sottoposti a un controllo minimo da parte di quest’ultimo, che molti leader hanno attinto alle risorse necessarie per governare e legittimarsi. Hanno riprodotto il proprio dominio basato sulle culture locali più retrograde, dannose per la maggioranza della popolazione, mentre i tutori o i protettori esterni chiudevano un occhio.

Questo è stato il caso di numerosi governatori albanesi durante l’esistenza dell’Impero ottomano. Il meccanismo si è poi riproposto durante il periodo sovietico. Ma i dirigenti comunisti albanesi si sono talmente fusi con lo stalinismo che, quando quest’ultimo è stato condannato all’interno del blocco dell’Est, Enver Hoxha ha rotto con l’URSS.

Poi il paradigma del vassallaggio e della periferia si è rinnovato con la ripresa dei legami con l’Occidente a cavallo degli anni ’90. Il nostro primo ministro, Edi Rama, paga a caro prezzo per farsi fotografare con Trump, si mette al servizio di Meloni, cerca attivamente l’appoggio di Macron, ecc.

Accanto allo slogan «L’Albania non è in vendita» è fiorito l’appello a una «nuova Albania». Cosa si nasconde dietro questo termine, sapendo che la composizione del movimento dei «fenicotteri rosa» è molto eterogenea?

Con questa espressione, la gente si oppone a un sistema predatorio che l’ha esclusa dal processo decisionale. Non si tratta di uno slogan contro il capitalismo in quanto tale, ma del rifiuto di essere espropriati degli spazi sia pubblici che privati a vantaggio di investitori più potenti. È la manifestazione della volontà che la giustizia non permetta che ciò avvenga in Albania, che non sia più la legge del più forte a dettare legge.

Le dimissioni di Rama, richieste durante le manifestazioni, sarebbero solo l’inizio della costruzione di una nuova Albania. Il compito rimarrebbe molto difficile, poiché gli strati sociali del movimento sono molto eterogenei, ma non vi si riscontra, d’altra parte, un’espressione organizzata dei lavoratori e delle lavoratrici. Si tratta di una dimensione importante che ancora manca.

D’altra parte, non esiste un’alternativa politica immediata che possa essere fornita dall’opposizione. Affinché questa possa emergere progressivamente, una condizione necessaria rimane comunque la fine del “Regime Rana”.

L’opposizione tradizionale, incarnata da Sali Berisha, è infatti respinta tanto quanto il governo di Edi Rama. Come si è configurato il panorama politico albanese?

Fin dall’inizio del cambio di regime, tutti i partiti albanesi si sono strutturati secondo lo stesso modello: organizzazioni di oligarchi, legate a ricchi imprenditori edili e proprietari dei principali mezzi di comunicazione. Anche il Partito Socialista di Edi Rama ha fatto da portavoce dei loro interessi.

Per un certo periodo si è verificata un’alternanza regolare tra i due principali partiti di centro-sinistra e di centro-destra, senza che ciò cambiasse granché, poiché erano legati allo stesso sistema. La gente ha perso la speranza che l’opposizione potesse fare qualcosa, e l’opposizione non è credibile nelle sue attuali denunce a causa del suo passato.

Da diversi anni, Edi Rama ha riunito sotto la sua ala tutti gli oligarchi che erano divisi tra diversi partiti, non senza una certa somiglianza con il patto stretto da Vladimir Putin all’inizio della sua ascesa al potere in Russia.

Esistono sì due o tre partiti che si sono formati al di fuori di questo duopolio controllato da Rama e Berisha, ma mancano di risorse in un gioco politico piuttosto chiuso. E c’è una sola vera formazione di sinistra, il movimento Bashkë (Insieme), mentre l’Albania avrebbe bisogno di un partito di sinistra che rappresenti la parte vulnerabile della società.

Va detto che nel nostro Paese la parola «sinistra» fa immediatamente riaffiorare la memoria traumatica del comunismo. I manifestanti di oggi gridano «Abbasso i comunisti», ma non bisogna interpretarlo come un rifiuto dell’egualitarismo in quanto tale. È uno slogan rivolto a chi detiene il potere e agisce contro gli interessi del popolo, senza rendere conto a nessuno.

Cosa rappresenta l’Unione europea (UE) per questo ideale di una «nuova Albania»? È una promessa di affrancamento dalla tutela, o il rischio di una nuova forma di subordinazione?

L’utopia di entrare a far parte dell’Europa è stata importante, perché offre una direzione mobilitante, orientata verso i principi del pluralismo e dello Stato di diritto. E se proprio si deve far parte di un insieme geopolitico, tanto vale che sia quello europeo, che riduce al minimo i rischi di una ricostituzione della dittatura.

D’altra parte, bisogna constatare che l’UE, a questo punto, ha fallito. L’approccio dei suoi leader denota uno spirito neocoloniale. Si considerano i padroni di una terra promessa, desiderosi di aiutare le élite dei paesi vicini a raggiungerla. Ma prestano pochissima attenzione alle popolazioni governate che, tuttavia, desiderano l’integrazione.

E molti di loro hanno in realtà una visione molto strumentale dei paesi in questione (come quella di trasformarli in un territorio «di scarto» per i migranti che i paesi del centro non vogliono accogliere). I valori europei non vengono presi sul serio quando si pensa di accettare uno Stato controllato dal narcotraffico nel club europeo.