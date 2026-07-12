Il divario tra ciò che dicono i numeri e come si sentono le persone non ha fatto che aumentare.

Spesso mi viene chiesto di esprimere un parere sull’economia americana: come sta andando, dove sta andando, come sarà tra un decennio, se favorirà i Democratici o i Repubblicani alle prossime elezioni. Ma che cos’è “l’economia americana”?

I fondatori dell’esperimento americano fornirono le linee guida per un sistema economico nel 1776 e poi nuovamente nel 1787. Si stavano ribellando contro un impero che imponeva loro le proprie condizioni e cercavano di creare qualcosa di nuovo. Col tempo, ci riuscirono. Ma a che punto siamo ora che sono trascorsi 250 anni?

Gli indicatori standard che utilizziamo per valutare l’economia mostrano un sistema che funziona abbastanza bene. Se si guarda più a fondo, però, si nota qualcosa di talmente fuori rotta che la maggior parte degli abitanti degli Stati Uniti potrebbe presto essere pronta a sostenere un cambiamento rivoluzionario — proprio come lo erano molti dei loro predecessori coloniali quando si stancarono delle manipolazioni della Compagnia britannica delle Indie orientali negli anni ’70 del Settecento.

L’indicatore contemporaneo più comune della salute economica è il Prodotto Interno Lordo, che mostra come l’economia americana abbia continuato a crescere a un tasso annualizzato rispettabile dello 0,7% nel quarto trimestre dello scorso anno. La spesa dei consumatori è in aumento. Gli investimenti delle imprese sono in aumento. L’inflazione, misurata dall’Indice dei Prezzi al Consumo, si è attestata al 2,4%. Gli utili delle imprese sono a livelli record. La disoccupazione è relativamente bassa, al 4,3%.

Allora perché così tante persone sono preoccupate per l’economia? Tutti i sondaggi mostrano che gli americani sono profondamente insoddisfatti della situazione. La fiducia dei consumatori è scesa di circa il 20 per cento rispetto a un anno fa.

Se vogliamo spiegare il divario tra ciò che dicono i numeri e come le persone li vivono effettivamente, dovremmo partire dall’assistenza sanitaria, dagli alloggi, dai servizi pubblici, dal carburante e dai servizi finanziari. La maggior parte di noi sta pagando di più per tutte queste cose rispetto a uno o due anni fa — non perché ci piaccia consumarle molto di più o perché siano molto migliori, ma perché non abbiamo scelta. La maggior parte delle grandi aziende deve affrontare una concorrenza minore che mai sotto Donald Trump, che ha di fatto posto fine all’applicazione delle norme antitrust. Queste aziende stanno approfittando del loro potere di mercato per aumentare i prezzi, che i dazi di Trump hanno fatto salire ancora di più. Hanno inoltre aggiunto commissioni inspiegabili in ogni occasione possibile, hanno reso quasi impossibile parlare con una persona in carne e ossa per ottenere una risposta, hanno imposto procedure kafkiane per comprendere o contestare le fatture e hanno sottoposto i clienti a pratiche burocratiche infinite, percorsi online sempre più contorti e tempi di attesa più lunghi.

Nel frattempo, i beni pubblici hanno subito un duro colpo. L’ambiente sta diventando sempre più inquinato. Le banche stanno assumendo maggiori rischi con il denaro altrui. I lavoratori sono esposti a maggiori pericoli sul posto di lavoro. Il tasso di disoccupazione ufficiale può essere relativamente basso, ma è diventato più difficile trovare un lavoro o lasciare quello che si ha per uno migliore. Mentre nel 2024 — l’ultimo anno dell’amministrazione dell’ex presidente Joe Biden — gli Stati Uniti hanno creato 1,46 milioni di posti di lavoro, nel 2025 ne sono stati creati solo 181.000 in tutto l’anno. Ciò rende il 2025 l’anno peggiore per l’occupazione dal 2003 (a parte il periodo più critico della pandemia di Covid). Nel 2025, il settore manifatturiero ha perso 108.000 posti di lavoro. Fino alla fine di febbraio, quando Trump è entrato in guerra con l’Iran, il valore di borsa delle società con sede negli Stati Uniti ha continuato a salire, così come il mercato stesso. Fino alla fine di febbraio, l’indice S&P 500 era a livelli quasi record. Ma questo è irrilevante per il 90 per cento degli americani che possiede poche o nessuna azione.

Il tenore di vita della maggior parte delle persone dipende dal proprio reddito, non dai guadagni in conto capitale. E sebbene il salario medio degli americani stia aumentando, la retribuzione dei super-ricchi è cresciuta così tanto e così rapidamente da far salire la media. (Sapere che Shaquille O’Neal e io abbiamo un’altezza media di sei piedi non ti dà un’idea chiara della reale differenza di statura tra noi.)

Osservare la retribuzione mediana degli americani ci avvicina di più alla realtà, perché una mediana significa che metà della popolazione si trova al di sopra di essa e metà al di sotto. Ma mentre la classe media si riduce e chi sta in cima vive sempre più come dei re, mentre un numero sempre più vasto di persone in fondo alla scala sociale è senza tetto, in cattive condizioni di salute e affamato, nemmeno la mediana descrive ciò che sta realmente accadendo.

Come ha dimostrato l’economista francese Gabriel Zucman, l’attuale concentrazione della ricchezza è la più alta mai registrata nella storia della nostra nazione. Diciannove dei patrimoni più ingenti del Paese ammontano complessivamente a circa 3,4 trilioni di dollari — l’equivalente dell’11 per cento di tutti i beni e servizi prodotti negli Stati Uniti in un anno. Si tratta di quasi tre volte il valore dei patrimoni degli americani più ricchi al culmine dell’Età dell’Oro, al netto dell’inflazione. Sotto l’amministrazione Trump, la ricchezza dei miliardari è cresciuta del 22% nel 2025, passando da 6,7 trilioni di dollari a 8,2 trilioni, e il numero dei miliardari è aumentato da 814 a 935. Ma la maggior parte delle persone negli Stati Uniti sta a galla a fatica o sta affondando. Che cos’è, allora, l’economia americana? È il tenore di vita della maggior parte delle persone che vivono, lavorano e cercano di sbarcare il lunario in un posto chiamato Stati Uniti. Secondo questo metro di misura, l’economia americana è un disastro.

Non solo i posti di lavoro scarseggiano, i salari sono miseri e i servizi pubblici sono disfunzionali, ma anche molte delle altre cose su cui la gente fa affidamento stanno andando in pezzi.

La concentrazione della ricchezza in America ha creato un sistema educativo in cui i super ricchi possono comprare l’ammissione all’università per i propri figli, un sistema politico in cui possono comprare il Congresso e la presidenza, un sistema sanitario in cui possono acquistare cure personalizzate, un clima in cui possono comprarsi aria e acqua pulite e l’accesso a montagne e litorali incontaminati, e un sistema giudiziario in cui possono comprarsi la libertà dalla prigione. Quasi tutti gli altri sono stati catapultati in una distopia fatta di arbitrarietà burocratica, indifferenza delle grandi aziende, peggioramento della qualità dell’aria e dell’acqua, e le voragini legali e finanziarie che sono diventate i tratti distintivi della vita americana moderna.

Tutto questo andava male già prima di Trump. Lui ha peggiorato notevolmente la situazione. La buona notizia è che ora la maggior parte degli americani se ne sta rendendo conto. Lo stato reale dell’economia americana è stato nascosto dietro il PIL, l’IPC, l’indice S&P 500 e il tasso di disoccupazione. Eppure l’economia reale non può più essere nascosta, perché la maggior parte delle persone la sta vivendo in prima persona ogni giorno ed è spaventata e furiosa.

Ricordate i «codici di rivelazione» nel software WordPerfect che vi mostravano sullo schermo i tag di formattazione nascosti incorporati in un testo? È come se la maggior parte di noi stesse ora cliccando su quei codici di rivelazione e vedesse la vera struttura della ricchezza e del potere in America. Non è un bel quadro. Ma vederla è l’inizio di un grande cambiamento strutturale. Quando il divario tra gli ideali delle persone e le realtà conosciute raggiunge un punto di rottura, abbiamo una reale possibilità di attuare una riforma rivoluzionaria.

E con questo intendo riformare il nostro sistema politico-economico in modo rivoluzionario — ad esempio eliminando il grande capitale dalla politica, in modo da poter aumentare le tasse sui ricchi per finanziare l’assistenza sanitaria universale, l’assistenza all’infanzia, l’assistenza agli anziani e alloggi a prezzi accessibili. Intendo aumentare il salario minimo per renderlo un salario di sussistenza. Garantire a tutti congedi familiari e medici retribuiti, un reddito di base universale, una buona istruzione e un’istruzione superiore accessibile. Smantellare i monopoli per abbassare i prezzi e ridurre il potere politico dei colossi aziendali concentrati.

Una riforma rivoluzionaria significa anche democrazia economica: rafforzare i sindacati e dare ai lavoratori voce in capitolo su come viene organizzato il lavoro. Condividere i profitti con i lavoratori. Garantire loro una maggiore sicurezza lavorativa. E significa invertire il cambiamento climatico e salvare il pianeta per le generazioni future.

Quella che viene definita “l’economia americana” non è un sistema autonomo al di là del nostro potere di cambiarlo. È il prodotto di leggi e norme che regolano la fiscalità, l’antitrust, il lavoro e l’ambiente — che abbiamo il potere di modificare.

Ma oggi non possiamo farlo, perché Trump, i suoi adulatori e i suoi sostenitori plutocratici hanno il controllo. Tuttavia, sempre più americani stanno decifrando i codici segreti e scoprendo la vera struttura della ricchezza e del potere in questo Paese — creando così le basi per una riforma rivoluzionaria. Questo è il lato positivo in questa cupa nube trumpiana. Man mano che il divario tra ciò che pensiamo che l’economia americana dovrebbe offrire e ciò che offre realmente diventa evidente a un numero sempre maggiore di noi, abbiamo una possibilità concreta di trasformare l’economia americana in un sistema che funzioni per tutti noi.

Robert Reich è professore emerito all’Università della California, Berkeley, ed ex segretario di stato al lavoro nell’amministrazione Clinton. Il suo ultimo libro è *Coming Up Short: A Memoir of My America*.