Usa, il delirio maccartista di Trump

Gli Stati Uniti creano una “lista nera” di politici e gruppi di spicco della sinistra n ell’ambito di un rapporto sulla “campagna di sovversione” di Cuba

Politici, influencer e gruppi di spicco della sinistra sono stati citati in un rapporto del Dipartimento di Stato americano sulla “campagna di sovversione prolungata” di Cuba contro gli Stati Uniti.

Il sindaco di New York Zohran Mamdani, lo streamer Hasan Piker, la conduttrice di Democracy Now Amy Goodman e il fondatore di Ben & Jerry’s Ben Cohen figurano tra i nomi citati nel rapporto di 100 pagine intitolato «Cuba: la capitale del comunismo del XXI secolo», pubblicato lunedì.

Il rapporto, descritto dal giornalista Ken Klippenstein come una «lista nera», include anche i Socialisti Democratici d’America (DSA), un importante gruppo di base che sostiene e appoggia politici di sinistra.

Senza fornire prove, o quasi, a sostegno delle proprie affermazioni, il rapporto sostiene che Cuba abbia condotto «una campagna che si è infiltrata ai vertici del governo statunitense, ha reclutato e formato generazioni di attivisti americani, ha sostenuto un’ondata senza precedenti di terrorismo di sinistra sul suolo americano e ha messo in atto una delle infiltrazioni di intelligence straniera più durature e dannose nella storia americana».

Promuovendo il rapporto su X, il segretario di Stato Marco Rubio ha scritto: «Da oltre sei decenni, il regime cubano è il principale sostenitore della sinistra radicale e del terzomondismo negli Stati Uniti».

La scorsa settimana Rubio ha convocato una conferenza di 66 paesi per discutere del presunto terrorismo di sinistra, con Rubio che definiva i progressisti «un’oscurità invadente» e «i nemici della civiltà».

Il rapporto menziona apertamente «liste nere, indagini e procedimenti giudiziari in stile McCarthy e una serie di leggi anticomuniste» degli anni ’50 che causarono il crollo del numero dei tesserati del Partito Comunista degli Stati Uniti.

Oltre tre pagine sono dedicate al DSA, che annovera tra i propri membri le deputate Alexandria Ocasio-Cortez e Rashida Tlaib, nonché il sindaco di New York Zohran Mamdani.

Il rapporto afferma che il gruppo «costituisce un esempio particolarmente significativo della vittoria ideologica dello sforzo di Cuba di posizionarsi come capitale spirituale del radicalismo terzomondista».

Ciò è dovuto al fatto che «mantiene un impegno feroce, quasi religioso, nei confronti della causa del regime cubano – non perché il gruppo sia controllato da agenti cubani, di per sé, ma perché tale impegno rappresenta ormai semplicemente l’ortodossia politica de facto dell’estrema sinistra americana».

Il rapporto arriva in un momento in cui l’embargo statunitense sta paralizzando l’economia cubana, sollevando interrogativi sul fatto che la piccola isola rappresenti davvero una «minaccia unica per la sicurezza nazionale americana».

Il giornalista statunitense Ken Klippenstein ha affermato che la citazione di individui e gruppi costituisce una «lista nera virtuale» e «il massimo esempio di colpevolezza per associazione».

«Ciò che il rapporto dimostra non è che queste persone stiano consapevolmente seguendo le direttive di una potenza straniera, ma solo che sono in disaccordo con il governo statunitense sulla politica nei confronti di Cuba (o, al massimo, sono d’accordo con Cuba)», ha scritto su Substack. Le loro opinioni possono essere sbagliate – persino in modo aggressivo e offensivo – ma è un loro maledetto diritto, in quanto americani, sostenerle».

Simon Childs è redattore responsabile e giornalista per Novara Media.