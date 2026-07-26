New York, l’isteria degli italo-americani reazionari

La falsa polemica dietro l’“esclusione” di Little Italy d alla mappa delle enclavi di immigrati redatta dal sindaco Mamdani rivela una cinica politica del vittimismo

Nel maggio 1971, decine di membri della Jewish Defense League entrarono in un’aula del tribunale federale di Brooklyn. Il loro leader, Meir Kahane, aveva apparentemente fondato il gruppo per combattere l’antisemitismo, in particolare nell’Unione Sovietica, anche se ben presto esso si trasformò in una vera e propria organizzazione sionista estremista, che sosteneva l’espulsione di massa degli arabi dalla Palestina. La Lega si dedicò al terrorismo e alla violenza, portando i procuratori federali a incriminare Kahane e sei dei suoi collaboratori per presunto traffico di armi ed esplosivi.

In aula entrò anche Joseph Colombo, presunto capo di una delle famigerate famiglie mafiose di New York City. Si portò dietro una sua banda: i membri della Lega per i diritti civili italo-americani, che Colombo aveva fondato, presumibilmente per opporsi a quella che il gruppo considerava una discriminazione anti-italiana. (La sua causa più nota consisteva nell’eliminare termini “diffamatori” come “Mafia” dalla cultura popolare.)

I gruppi di Kahane e Colombo formarono quella che Kahane descrisse come una «fratellanza» per contrastare le «persecuzioni» federali. Come affermò Colombo: «Stiamo difendendo la nostra gente».

Questi strani alleati trovarono un legame nella loro comune adesione a una visione del mondo reazionaria, allora diffusa tra i gruppi etnici bianchi americani. L’Olocausto era un ricordo recente all’epoca, così come lo era il razzismo anglo-americano nei confronti degli immigrati italiani; secondo quella logica, l’oppressione storica rendeva questi uomini e le loro cause praticamente infallibili. Le loro comunità avevano subito ingiustizie, e accusarli di brutalità, corruzione, pregiudizio o crimine costituiva un’ulteriore ingiustizia.

Cinquantacinque anni dopo, il movimento di Kahane ha trasformato quella visione del mondo in un vero e proprio business. Uno dei suoi aderenti è il ministro della sicurezza nazionale di Israele. I kahanisti hanno ucciso palestinesi e hanno spinto il sionismo americano e israeliano sempre più violentemente verso destra, spesso in nome della riparazione del torto della sofferenza ebraica.

Questo copione è più o meno ben noto. Meno ampiamente analizzato è il modo in cui gli italo-americani lo hanno messo in atto. Molti all’interno della nostra comunità continuano a farlo, anche se pochi tra coloro che vivono oggi possono ricordare un’epoca di significativo pregiudizio anti-italiano negli Stati Uniti. La loro mancanza di autocoscienza rasenta l’assurdo, ma offre una preziosa visione della cinica politica della vittimizzazione dei bianchi.

L’ultimo episodio imbarazzante è iniziato all’inizio di questo mese. Nell’ambito di una promozione per i Mondiali, l’ufficio del turismo di New York City ha pubblicato una mappa di alcune delle «enclavi di immigrati» dei cinque distretti. La mappa mostra 30 dei quartieri più importanti con popolazioni di origine straniera, come la “Little Egypt” del Queens, la “Little Haiti” di Brooklyn e la “Little Senegal” di Manhattan.

Non perdendo occasione per suscitare indignazione nei confronti dell’amministrazione del sindaco Zohran Mamdani, i conservatori hanno scatenato una polemica sostenendo che la mappa non rendesse onore ai gruppi di immigrati bianchi che costituivano alcune delle più numerose comunità di origine straniera delle generazioni passate. I discendenti dei fondatori della “Little” originale erano particolarmente indignati. Anche se le Little Italy di New York non ospitano più da decenni un numero significativo di residenti nati in Italia – un censimento del 2000 non riuscì a individuare un solo residente della Little Italy di Manhattan nato in Italia – i membri dell’establishment italo-americano locale si lamentarono che la mappa non rendesse il giusto omaggio alla loro storia.

Le proteste più accese sono state sollevate nientemeno che dai leader della Italian American Civil Rights League (IACRL), recentemente rifondata, tra cui il nipote di Colombo. Sono intervenuti sui canali televisivi di destra e hanno pubblicato una dichiarazione in cui accusavano il popolare sindaco socialista di «cancellazione culturale». Un editoriale del New York Post è andato oltre, accusandolo contemporaneamente di antisemitismo e di «odio anti-italiano». Ritenendo apparentemente inutile alimentare le polemiche, Mamdani ha dichiarato che il Comune avrebbe aggiornato la mappa.

Sui media tradizionali, i leader dell’IACRL hanno espresso disappunto per essere stati esclusi da una rappresentazione del patrimonio immigratorio di New York City. «Non c’è nulla di sbagliato nel celebrare le comunità di immigrati di oggi», hanno scritto in un editoriale pubblicato sul *Washington Examiner*. «Ogni generazione ha arricchito New York con nuove culture, nuove tradizioni, nuove imprese e nuovi sogni. Meritano di essere accolti, celebrati e abbracciati».

Sui social media, tuttavia, hanno dato libero sfogo ai loro veri sentimenti Su X di Elon Musk, l’account dell’IACRL è un ricettacolo di invettive anti-immigrati scritte alla bell’e meglio. Condanna gli “islamisti del terzo mondo” e demonizza gli immigrati africani. Un post ha accusato infondatamente “gli stranieri” e i “terzomondisti” di aver commesso un incendio doloso irrisolto per il quale la polizia non aveva ancora indicato alcun sospettato.

Al centro della narrativa della lega c’è l’idea degli italiani come immigrati “buoni” e “patriottici”. Sono arrivati negli Stati Uniti “nel modo giusto”, hanno superato i pregiudizi e si sono “assimilati”. Mentre gli immigrati pakistani di oggi rubano lavoro e quelli somali protestano, gli immigrati italiani e i loro discendenti, secondo l’IACRL, si mettono la mano sul cuore giurando fedeltà alla bandiera a stelle e strisce.

La narrazione è palesemente razzista e favorevole al movimento MAGA. È anche priva di fondamento storico. La storia della migrazione di massa degli italiani negli Stati Uniti è sfaccettata. Molti si sono prefissati l’obiettivo di scalare la gerarchia razziale della nazione, fondando associazioni italo-americane nei dipartimenti di polizia e creando una mitologia attorno al loro legame con il «fondatore» genocida del continente. (Cristoforo Colombo è un altro punto dolente per l’IACRL e i suoi alleati, che condannano la sua demistificazione come un’altra forma di odio anti-italiano.)

Altri immigrati italiani, tuttavia, si ribellarono contro il capitalismo razziale statunitense. Si organizzarono contro le grandi imprese e furono fondamentali per la crescita del movimento operaio. Guidarono anche il movimento anarchico statunitense, compresi i suoi elementi violenti. In realtà, quei rivoluzionari subirono la più grave persecuzione mai subita dagli italiani in America, ma non sentirete mai le persone che protestano contro la mappa di New York City dire una sola parola su Nicola Sacco o Bartolomeo Vanzetti.

Quelle storie non fanno comodo ai discendenti conservatori degli immigrati italiani, che esigono sia i privilegi derivanti dall’appartenenza alla casta razziale più alta d’America, sia deferenza nei confronti dei pregiudizi che i loro antenati hanno subito prima di raggiungerla. Non prestate attenzione al loro stesso odio. La nostra gente ha sofferto di più, dicono. L’ha superata. Ha costruito questo Paese; gli immigrati neri e di colore di oggi lo stanno distruggendo.

Che farsa. Proprio come la brutalità del genocidio a Gaza ha messo a nudo il cinico uso dell’antisemitismo come arma, le vuote grida contro l’«odio anti-italiano» smascherano i conservatori italo-americani per quello che sono: reazionari anti-immigrati che cercano di mascherare il proprio razzismo fingendo di essere vittime.

Chris Gelardi è un giornalista di New York Focus che si occupa di inchieste sul sistema penale dello Stato.