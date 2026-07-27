Mamdani non può arrestare Netanyahu. Ma può comunque far male a Israele

I legami tra New York City e Israele vanno ben oltre la figura di un singolo uomo, e ci sono misure concrete che Mamdani può adottare per spezzare tali legami

In qualità di palestinese-americano cresciuto a New York, è difficile descrivere quanto sia edificante — e, onestamente, surreale — sentire il sindaco della mia città natale parlare dei palestinesi come se le nostre vite avessero un valore intrinseco.

Bisogna ammettere che l’asticella è estremamente bassa. Per decenni, i politici newyorkesi hanno trattato i palestinesi, nella migliore delle ipotesi, come un fastidio, mentre gareggiavano spudoratamente per dimostrare una fedeltà sempre maggiore a Israele. In questo contesto, il rifiuto del sindaco Zohran Mamdani di dimenticare la Palestina rappresenta una vera e propria svolta. Questa settimana ha dichiarato davanti alle telecamere che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è un criminale di guerra genocida che non è il benvenuto a New York City — anche se a quelle parole è seguita l’ammissione che, nonostante i desideri di Mamdani, egli non ha l’autorità indipendente, in qualità di sindaco, di arrestare Netanyahu per quei crimini qualora questi dovesse mai mettere piede in città.

Naturalmente, è sempre stato dubbio che un sindaco di New York possedesse l’autorità di ordinare l’arresto di un leader straniero in carica, in particolare uno la cui impunità è così profondamente garantita da Washington. Ancor prima che Mamdani entrasse in carica, esperti legali avevano avvertito che la sua promessa elettorale di arrestare Netanyahu si sarebbe scontrata frontalmente con i limiti costituzionali del potere municipale.

Ciò non significa che l’impegno fosse privo di valore. Ha posto il diritto internazionale come standard da seguire e ha contribuito a portare la criminalità di Netanyahu e le prospettive di una più ampia assunzione di responsabilità al centro del dibattito politico mainstream. Ha creato un netto contrasto con il principale rivale di Mamdani, l’ex governatore Andrew Cuomo, che è entrato a far parte del team legale di Netanyahu dopo che la Corte penale internazionale aveva emesso un mandato di arresto nei confronti del primo ministro. E ha dimostrato che la deferenza rituale nei confronti di Israele non è più un principio non negoziabile della politica statunitense. Ecco il sindaco di New York City, la città più sionista dal punto di vista istituzionale e demografico al di fuori di Tel Aviv, che descriveva apertamente il primo ministro israeliano con gli stessi termini che i palestinesi, le organizzazioni per i diritti umani, le istituzioni giuridiche internazionali e gran parte del mondo utilizzano da anni.

A giudicare dalla reazione al video di Mamdani di questa settimana, c’è un forte desiderio di questo tipo di chiarezza morale: al momento della stesura di questo articolo, il video di Mamdani aveva raccolto oltre 90 milioni di visualizzazioni su Twitter e 9 milioni di “mi piace” su Instagram, con un numero in continua crescita.

Eppure, mentre le lodi per il video inondavano i feed dei social media, l’euforia iniziale ha lasciato il posto a un familiare disagio: ancora una volta, la retorica stava eclissando l’azione concreta. Perché per i palestinesi è sempre esistito un crudele abisso tra riconoscimento e conseguenze — un abisso che non ha fatto che crescere durante il genocidio di Gaza. Per quasi tre anni, abbiamo assistito a un numero crescente di governi che riconoscono le nostre sofferenze pur continuando a favorirlo; i giornalisti documentano le nostre morti mentre ripropongono le giustificazioni e le scuse fornite da chi ci uccide; e i politici condannano le persone giuste e dicono le cose giuste, senza però arrivare a mettere fondamentalmente in discussione il sistema che sostiene il massacro.

La sincerità e il coraggio di Mamdani quando si tratta di prendere le difese della Palestina non sono in discussione. Né lo è il suo desiderio di chiamare Israele a rispondere delle proprie azioni. Ma ora che ha confermato che l’arresto di Netanyahu è fuori discussione, deve dimostrare quali misure concrete è disposto a intraprendere per porre fine al coinvolgimento di New York City nell’infrastruttura politica, finanziaria e di polizia che sostiene l’impunità di Israele. E non fraintendete: ci sono misure concrete che Mamdani può adottare.

La complicità di New York nei crimini di Israele non è astratta. È radicata nei portafogli obbligazionari, nei registri degli appalti, nei contratti di sorveglianza, nelle collaborazioni con le forze dell’ordine e nei privilegi fiscali concessi alle organizzazioni che contribuiscono all’espropriazione dei palestinesi. Queste relazioni rientrano molto più nell’ambito delle effettive competenze di Mamdani di quanto non abbia mai fatto l’arresto di un leader straniero.

Appena insediato, Mamdani ha revocato i decreti esecutivi di Eric Adams che impedivano alle istituzioni cittadine di disinvestire da Israele e imponevano alle agenzie municipali la definizione di antisemitismo dell’IHRA, che confonde erroneamente la critica a Israele con l’antisemitismo. Questa revoca ha riaperto lo spazio politico che Adams aveva deliberatamente cercato di chiudere.

Ma revocare un decreto anti-BDS non è la stessa cosa come un’azione volta attivamente al disinvestimento.

I fondi pensione della città di New York detengono centinaia di milioni di dollari in attività israeliane, e il controllore Mark Levine ha promesso di riprendere gli investimenti in titoli israeliani (il suo predecessore, Brad Lander, aveva lasciato scadere tali investimenti). In passato, i funzionari municipali hanno utilizzato la governance dei fondi pensione per perseguire il disinvestimento da settori e governi che ritenevano inaccettabili. Non vi è alcuna ragione di principio per cui Israele debba rimanere l’unico esente dallo stesso scrutinio.

Mamdani non può liquidare gli investimenti con un decreto esecutivo: i sistemi pensionistici della città sono governati da consigli di amministrazione separati e il controllore esercita un’autorità sostanziale sui loro investimenti. Ma il sindaco non è impotente. Mamdani può fare del disinvestimento dai titoli di Stato israeliani e dalle aziende implicate nell’occupazione, nell’apartheid, nell’espansione degli insediamenti, nella sorveglianza e nel genocidio un obiettivo politico esplicito della sua amministrazione. Può spingere i membri da lui nominati nei consigli di amministrazione dei fondi pensione a proporre il disinvestimento, nominare amministratori fiduciari che sostengano i diritti dei palestinesi e collaborare con i sindacati e i beneficiari delle pensioni per assicurarsi i voti necessari a far approvare la sua agenda.

Mamdani potrebbe inoltre ordinare una revisione contabile pubblica completa dei contratti della città di New York e dei rapporti istituzionali con le società militari e di sicurezza israeliane. Il NYPD, ad esempio, ha stipulato contratti con società di intelligence israeliane e ha mantenuto una presenza di collegamento in Israele. Mamdani dovrebbe stabilire quali di questi rapporti siano ancora attivi, renderli pubblici e porre fine a quelli che legano la città all’architettura dell’occupazione e del genocidio israeliani. Potrebbe inoltre chiedere pubblicamente al procuratore generale dello Stato di New York, Letitia James, di avviare un’indagine indipendente su come Netanyahu e altri funzionari israeliani possano aver arrecato danno ai newyorkesi.

Infine, Mamdani può avvalersi del potere politico del Municipio per contrastare l’infrastruttura delle organizzazioni no profit con sede a New York che contribuisce a finanziare il progetto di insediamento israeliano. In qualità di sindaco, non può dare ordini al procuratore generale dello Stato né revocare unilateralmente lo status di esenzione fiscale di un’organizzazione. Ma può esigere che si indaghi per verificare se le organizzazioni registrate a New York che finanziano l’espansione degli insediamenti o la violenza dei coloni abbiano violato i requisiti relativi agli scopi di beneficenza, le norme sulla trasparenza, le sanzioni, le leggi antifrode o altri obblighi legali esistenti. Mamdani può anche fare di più per impedire che in tutta la città si tengano aste di terreni rubati e, come minimo, tutelare il diritto dei newyorkesi di protestare contro di esse.

E quando Netanyahu alla fine visiterà New York, come previsto in occasione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre, Mamdani potrà garantire che la sua visita sia priva dell’accoglienza con tappeto rosso a cui è abituato. Il sindaco potrebbe guardare al 1995 per trarre ispirazione dall’allora sindaco Rudy Giuliani, che fece espellere Yasser Arafat, presidente dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina, da un concerto delle Nazioni Unite al Lincoln Center mentre si trovava in città per l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Potrebbe ordinare al Dipartimento di Polizia di New York di non fornire assistenza al corteo di Netanyahu. E quando i manifestanti scenderanno in strada, Mamdani dovrebbe garantire che la polizia di New York non li maltratti.

Nessuna di queste misure promette l’aura teatrale di un arresto di Netanyahu sulla pista dell’aeroporto. Sono più burocratiche, più difficili e molto meno suscettibili di generare un video virale (anche se il team di Mamdani addetto ai social media ha dimostrato di saper rendere virali anche i contenuti sulle questioni più procedurali). Ma queste misure possono avere un impatto diretto sulla vita dei palestinesi che ogni giorno subiscono l’assalto genocida di Israele.

Inoltre, otterranno qualcosa che l’attenzione di Mamdani su Netanyahu non può ottenere: rafforzare la verità secondo cui la natura genocida di Israele va ben oltre un singolo individuo.

I legislatori democratici hanno trascorso anni eludendo le richieste di una vera responsabilità, ridefinendo la distruzione di Gaza come «la guerra di Netanyahu» — un gioco di prestigio che isola un singolo autore particolarmente ripugnante, oscurando al contempo la vasta macchina politica, militare e sociale necessaria per portare a termine un genocidio. Così facendo, dipingono il genocidio, l’occupazione, l’apartheid e la pulizia etnica di Israele come semplici deviazioni da un sistema altrimenti redimibile, piuttosto che come espressioni di quel sistema stesso. Se solo gli israeliani potessero sbarazzarsi di Netanyahu, potrebbe emergere un Israele più ragionevole e liberale. Ma Netanyahu non era ancora nato nel 1948, quando le milizie sioniste costrinsero oltre 750.000 palestinesi ad abbandonare le loro case sotto la minaccia delle armi durante la Nakba. Non è stato lui a inventare l’assedio di Gaza. Né ha dato vita a una società israeliana in cui l’82 per cento degli israeliani ebrei sostiene l’espulsione forzata dei palestinesi da Gaza. Se Netanyahu venisse in qualche modo arrestato domani, il genocidio di Israele continuerebbe sotto la guida di un altro leader israeliano.

Ridurre i crimini di Israele a un solo uomo offre al sistema più ampio che lo ha coltivato una via di fuga. Permette agli americani di immaginare che la responsabilità possa essere assolta con un solo arresto, piuttosto che con lo smantellamento dei canali di approvvigionamento di armi, degli investimenti finanziari, delle protezioni diplomatiche, delle collaborazioni di polizia e delle alleanze politiche che sostengono il genocidio. Ecco perché l’attenzione deve spostarsi dallo spettacolo dell’arresto di Netanyahu verso il lavoro, meno spettacolare ma più incisivo, di affrontare la complicità alla radice.

Voglio essere ancora una volta chiaro: non metto in dubbio la solidarietà di Mamdani nei confronti dei palestinesi. Penso che vorrebbe poter fare molto di più e agire senza i vincoli delle realtà angoscianti del governo, della formazione di coalizioni e della politica elettorale. Come tante persone in tutto il Paese, sono profondamente ispirato dalla visione di Mamdani per la città di New York. Ha già migliorato in modo tangibile la vita di tantissimi newyorkesi, come è sua prerogativa principale. Allo stesso tempo, ha ampliato notevolmente i confini di ciò che la politica democratica può essere e rappresentare in questo momento cruciale della storia americana.

Ma sono anche abbastanza grande da ricordare un altro leader che è salito alla carica più alta del Paese con un allettante messaggio di speranza, per poi lasciarci senza quel cambiamento concreto che aveva promesso. Mamdani ha l’opportunità di rompere con quell’eredità — di dimostrare che la speranza non deve necessariamente rimanere una mera posa retorica e che la chiarezza morale può tradursi nel lavoro paziente e difficile di smantellare l’architettura finanziaria, politica e istituzionale che lega la sua città a uno Stato di apartheid genocida.

I sostenitori della Palestina hanno lottato contro ostacoli straordinari per cambiare l’opinione pubblica e entrare nelle istituzioni del potere americano. La vittoria di Mamdani e il modello che ha delineato per i futuri leader di tutto il Paese sono tra i risultati più promettenti di quella lotta. Ma una trasformazione dell’egemonia culturale da sola non fermerà una bomba, non ricostruirà un ospedale né riporterà una famiglia palestinese sfollata alla propria casa. Il semplice fatto di raggiungere le sedi del potere contro ogni previsione non servirà a nulla per i palestinesi che ogni giorno vengono uccisi, affamati ed espulsi, a meno che quel potere appena conquistato non venga convertito in una pressione audace e concreta sia sugli individui che sulle istituzioni che rendono possibile il genocidio.

A Mamdani potrà anche mancare la giurisdizione per arrestare Netanyahu, ma non gli manca certo il potere di iniziare a districare la città di New York dal sistema che Netanyahu rappresenta. Per il bene di tutti i newyorkesi e di tutti i palestinesi, dovrebbe mettersi all’opera immediatamente.