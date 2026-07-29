Le potenti resistenze popolari interne negli Stati Uniti contro Trump

Nel corso del suo primo mandato (2017-2021), così come del suo secondo mandato iniziato nel gennaio 2025, Trump ha dovuto affrontare resistenze interne di notevole entità
Éric Toussaint su El Salto
Uno degli elementi essenziali per comprendere la politica internazionale di Donald Trump è non considerare gli Stati Uniti come un blocco omogeneo che sostiene il proprio presidente. Nel corso del suo primo mandato (2017-2021), così come del suo secondo mandato iniziato nel gennaio 2025, Trump ha dovuto affrontare resistenze interne di notevole entità. Queste resistenze hanno assunto molteplici forme: mobilitazioni di massa, azioni sindacali, campagne elettorali, movimenti di solidarietà internazionale, disobbedienza civile e l’emergere di candidature di sinistra in alcune grandi città.
Queste lotte sono riuscite in alcune occasioni a frenare, modificare o delegittimare determinate politiche di Trump. Hanno inoltre messo in luce l’esistenza, all’interno stesso della società statunitense, di un profondo conflitto tra un progetto autoritario, nazionalista e reazionario, e le aspirazioni democratiche, egualitarie e internazionaliste.
Le mobilitazioni delle donne per il diritto all’aborto
Fin dall’arrivo di Trump alla Casa Bianca nel gennaio 2017, milioni di donne hanno manifestato nell’ambito della Marcia delle Donne (Women’s March), organizzata all’indomani del suo insediamento. Questo movimento ha rappresentato una delle mobilitazioni più importanti della storia degli Stati Uniti. Esprimeva il rifiuto del sessismo di Trump, dei suoi commenti misogini e della sua volontà di mettere in discussione i diritti riproduttivi.
La Marcia delle Donne del gennaio 2017 rimane una delle più grandi manifestazioni della storia degli Stati Uniti, con una partecipazione stimata tra i tre e i cinque milioni di persone. Ha dimostrato fin da subito che l’elezione di Trump suscitava un’opposizione di massa, in particolare tra le donne, le minoranze e i movimenti progressisti.
La questione dell’aborto è passata in primo piano quando la Corte Suprema, rafforzata dalle nomine di giudici conservatori effettuate da Trump, ha annullato nel giugno 2022, durante il mandato di Joe Biden, la sentenza Roe contro Wade, che garantiva dal 1973 il diritto costituzionale all’aborto. Questa decisione ha provocato un’ondata di proteste in tutto il paese e ha contribuito a una forte mobilitazione elettorale a favore dei candidati che difendevano il diritto all’aborto.
In reazione all’annullamento della sentenza Roe v. Wade nel giugno 2022 da parte della Corte Suprema, influenzata da Trump e dalla sua fazione, l’elettorato statunitense è stato chiamato a pronunciarsi direttamente sull’aborto in sedici stati tra il 2022 e il 2024. In tredici di essi, lo schieramento favorevole al mantenimento o all’ampliamento del diritto all’aborto si è imposto alle urne, persino in diversi stati conservatori come Kansas, Kentucky, Montana, Ohio, Missouri e Arizona. Questi risultati dimostrano che la volontà di criminalizzare l’aborto non gode di un sostegno maggioritario uniforme tra l’elettorato statunitense e che suscita un’importante resistenza popolare, persino nelle roccaforti repubblicane.
Così, la difesa dei diritti delle donne è diventata uno dei principali punti di cristallizzazione dell’opposizione a Trump e al trumpismo.
Mobilitazioni ecologiste e scientifiche
La Marcia per la Scienza, organizzata nell’aprile 2017, ha costituito una risposta diretta al negazionismo climatico di Trump e ai suoi attacchi contro le agenzie scientifiche federali. Circa un milione di persone ha partecipato a manifestazioni in più di seicento città, denunciando la messa in discussione dei dati scientifici sul cambiamento climatico.
La Marcia Popolare per il Clima, svoltasi sempre nel 2017, ha riunito circa duecentomila persone a Washington e diverse centinaia di migliaia in tutto il paese, protestando contro il ritiro degli Stati Uniti dall’Accordo di Parigi e contro le politiche favorevoli alle industrie dei combustibili fossili.
Mobilitazioni contro le armi da fuoco
In seguito alla strage di Parkland, in Florida, nel febbraio 2018, il movimento March for Our Lives ha mobilitato tra uno e due milioni di persone, principalmente giovani. Si sono tenute oltre ottocento manifestazioni in tutti i cinquanta stati.
Questo movimento ha messo in discussione il sostegno di Trump alla lobby delle armi, la National Rifle Association (NRA), e ha contribuito a trasformare la regolamentazione delle armi da fuoco in un tema politico di primissimo piano.
Gli scioperi del personale scolastico
Gli scioperi del personale docente e scolastico del 2018 e del 2019 hanno segnato una svolta nelle lotte sociali statunitensi. Più di cinquecentomila lavoratori della scuola hanno partecipato a scioperi in diversi stati, spesso conservatori.
Queste mobilitazioni chiedevano aumenti salariali, un miglior finanziamento dell’istruzione pubblica e una riduzione delle disuguaglianze educative.
Black Lives Matter e la lotta contro il razzismo sistemico
Il movimento Black Lives Matter, nato a seguito di casi di violenza poliziesca contro le persone afroamericane, ha raggiunto il suo apice nel 2020 dopo l’uccisione di George Floyd per mano di un agente di polizia a Minneapolis. Il movimento Black Lives Matter ha rappresentato la più grande ondata di mobilitazioni della storia recente degli Stati Uniti.
Dopo l’uccisione di George Floyd nel maggio 2020, si sono tenute manifestazioni in oltre duemila città e località. Alcuni studi stimano che tra i quindici e i ventisei milioni di persone abbiano partecipato ad almeno una manifestazione, il che lo renderebbe il più grande movimento di protesta nella storia degli Stati Uniti.
Trump ha reagito adottando una linea di scontro aperto. Ha definito alcuni manifestanti “criminali” e ha minacciato di schierare l’esercito contro le proteste. Questa risposta ha rafforzato la percezione di un presidente schierato a favore di un apparato di polizia militarizzato e rifiutatosi di riconoscere l’esistenza del razzismo sistemico.
Ciononostante, Black Lives Matter ha ottenuto importanti traguardi: la messa in discussione di determinate pratiche di polizia, dibattiti sui finanziamenti alle forze dell’ordine, la rimozione di simboli razzisti in varie città e l’integrazione del tema del razzismo strutturale nel dibattito politico nazionale.
Dopo il 6 gennaio 2021
L’assalto al Campidoglio da parte dei sostenitori di Trump il 6 gennaio 2021 ha provocato un’ondata di mobilitazioni a difesa della democrazia.
Si sono svolte manifestazioni in numerose città statunitensi per denunciare il tentativo di sovvertire l’esito delle elezioni presidenziali del 2020 e per esigere la tutela delle istituzioni democratiche.
La solidarietà con la Palestina
La questione palestinese è diventata un altro importante fronte di resistenza interna. Durante il primo mandato di Trump, il riconoscimento di Gerusalemme come capitale d’Israele nel 2017, seguito dal trasferimento dell’ambasciata statunitense, ha suscitato una forte opposizione in una parte della società americana.
Questa opposizione si è intensificata a partire dal 2023 con la guerra genocida condotta da Israele contro Gaza, guerra che ha contato sul sostegno attivo dell’amministrazione democratica di Joe Biden. Il movimento è proseguito durante il secondo mandato di Trump. Centinaia di migliaia di persone hanno manifestato nelle grandi città statunitensi per denunciare il sostegno militare e diplomatico degli Stati Uniti a Israele.
I campus universitari hanno svolto un ruolo fondamentale. Gli studenti hanno organizzato accampamenti, occupazioni e azioni di disinvestimento rivolte contro aziende collegate all’industria militare israeliana. Nonostante una repressione spesso brutale, queste mobilitazioni hanno contribuito a far evolvere il dibattito pubblico: per la prima volta da decenni, una parte significativa della gioventù statunitense mette apertamente in discussione il sostegno incondizionato di Washington a Israele.
Le mobilitazioni di solidarietà con la Palestina hanno raggiunto una portata senza precedenti a partire dal 2023. Nelle giornate di azione più importanti, diverse centinaia di migliaia di persone hanno manifestato contemporaneamente nelle grandi città statunitensi. Gli accampamenti universitari si sono estesi a più di un centinaio di atenei e istituti di istruzione superiore, con la partecipazione diretta di decine di migliaia di studenti che ha portato a centinaia di arresti.
Le mobilitazioni contro l’ICE e le politiche migratorie
Anche le politiche migratorie di Trump hanno suscitato una resistenza mascolina e diffusa. Già nel 2017, le manifestazioni contro il “Muslim ban”, che impediva l’ingresso a persone provenienti da diversi paesi a maggioranza musulmana, hanno riempito gli aeroporti statunitensi.
La separazione di migliaia di bambini e bambine migranti dai propri genitori al confine con il Messico ha provocato l’indignazione internazionale. Il movimento “Families Belong Together” ha organizzato manifestazioni su vasta scala per chiedere la ricongiunzione familiare.
Durante il secondo mandato, le mobilitazioni contro l’ICE (Immigration and Customs Enforcement) si sono intensificate di fronte alle retate, alle espulsioni e ai centri di detenzione per migranti. In diverse città si sono create reti di solidarietà per proteggere le persone minacciate di espulsione e per documentare gli abusi commessi dalle autorità d’immigrazione. Le azioni hanno mobilitato in modo continuativo diverse centinaia di migliaia di persone in oltre 16 grandi metropoli e in centinaia di comuni rurali o periurbani.
Si sono registrate migliaia di azioni legate ai diritti delle persone immigrate e all’opposizione all’ICE in tutti i 50 stati. Se si includono le mobilitazioni di No Kings (vedi sotto), sono più di 10 milioni le persone che hanno partecipato a manifestazioni di piazza per denunciare la politica anti-immigrati e i metodi dell’ICE.
Il movimento «No Kings»
Il movimento “No Kings” è nato come risposta diretta agli eccessi autoritari di Trump. Denuncia l’accentramento del potere presidenziale, gli attacchi contro le istituzioni democratiche, le minacce ai mezzi di informazione e la volontà di governare per decreto.
Le manifestazioni di “No Kings” hanno riunito cittadini di diverse tendenze politiche, uniti dal rifiuto che gli Stati Uniti evolvano verso un regime sempre più autoritario. Questo movimento ha ricordato che la difesa delle libertà democratiche rimane un perno centrale della resistenza al trumpismo.
Il movimento “No Kings” costituisce una delle espressioni più significative dell’opposizione al secondo mandato di Trump. Le principali giornate nazionali di mobilitazione, in particolare nel 2026, hanno riunito, secondo le stime, tra i tre e i cinque milioni di persone in oltre millecinquecento città e località. Questa portata la rende una delle più grandi mobilitazioni contro Trump dalla Marcia delle Donne del 2017.
Queste le tre date chiave delle mobilitazioni di No Kings:
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14 giugno 2025 (No Kings 1.0): circa 5 milioni di persone in oltre 2.100 luoghi.
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18 ottobre 2025 (No Kings 2.0): circa 7 milioni di persone in oltre 2.700 luoghi.
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28 marzo 2026 (No Kings 3.0): circa 8 milioni di persone riunite in oltre 3.300 luoghi.
Le mobilitazioni LGBTQ+
Le politiche di Trump volte a limitare i diritti delle persone transgender, in particolare nell’esercito e in determinati ambiti della vita pubblica, hanno suscitato una forte opposizione.
Tra il 2022 e il 2026, le mobilitazioni contro le leggi anti-trans hanno riunito decine, se non centinaia di migliaia di persone in alcune giornate nazionali di azione.
La resistenza sindacale e sociale
Non va dimenticato il ruolo dei sindacati e dei movimenti sociali. Gli anni 2021-2026 sono stati caratterizzati da una rinascita delle lotte operaie negli Stati Uniti: scioperi nel settore automobilistico, nel terziario, nei magazzini Amazon, nelle caffetterie Starbucks e nel settore dell’istruzione.
Queste mobilitazioni hanno spesso travalicato le rivendicazioni salariali per denunciare le disuguaglianze sociali, la precarietà lavorativa e il potere eccessivo delle grandi multinazionali. Hanno dimostrato che una parte importante della classe lavoratrice statunitense non si identifica né con il neoliberismo del Partito Democratico né con il nazionalismo reazionario di Trump.
I successi elettorali della sinistra: il caso di Zohran Mamdani
La resistenza a Trump non si limita alle manifestazioni di piazza. Si manifesta anche in ambito elettorale, soprattutto attraverso l’emergere di candidati di sinistra in alcune grandi città.
Il caso di Zohran Mamdani è particolarmente significativo. Membro dei Democratic Socialists of America (DSA), ha vinto le primarie democratiche per la carica di sindaco di New York, battendo i candidati sostenuti dai vertici del Partito Democratico. È stato eletto sindaco di New York nel novembre 2025 nonostante le minacce di Trump e la campagna lanciata contro di lui da 26 miliardari statunitensi che, secondo la rivista Forbes, hanno speso oltre 22 milioni di dollari per impedirne l’elezione. Fortunatamente, la volontà e l’energia popolare, soprattutto tra i più giovani, hanno trionfato sul potere del denaro e del capitale.
La sua campagna, incentrata sull’edilizia popolare accessibile, i trasporti pubblici gratuiti, la tassazione dei grandi patrimoni e la solidarietà con la Palestina, ha mobilitato una gran parte della gioventù e dei ceti popolari. Ha dimostrato che negli Stati Uniti può emergere un’alternativa politica di sinistra, nonostante il peso del sistema bipartitico e l’influenza del denaro nelle campagne elettorali.
Il successo di Mamdani s’iscrive in una dinamica più ampia, che include le vittorie di figure come Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ilhan Omar e altri eletti progressisti. Questa sinistra statunitense rimane di minoranza, ma rappresenta una forza in ascesa capace di sfidare sia il trumpismo sia le linee centriste del Partito Democratico.
Una resistenza multiforme
Le resistenze interne negli Stati Uniti dimostrano che il progetto politico di Trump deve fare i conti con un’opposizione profonda e duratura.
Sommando queste diverse ondate di mobilitazione, si osserva che decine di milioni di persone hanno preso parte, in un momento o nell’altro, ad azioni di protesta contro le politiche di Trump o contro le tendenze autoritarie, razziste, patriarcali, belliciste e neoliberiste del trumpismo.
Questi movimenti non formano un blocco omogeneo, ma costituiscono un mosaico di resistenze che attraversa l’intera società statunitense: donne, afroamericani, latinoamericani, studenti, lavoratori e lavoratrici, scienziati, insegnanti, attivisti ecologisti, difensori dei diritti LGBTQ+ e sostenitori della democrazia.
Queste mobilitazioni hanno a volte ottenuto vittorie concrete, ma si scontrano anche con una repressione crescente, con la potenza dei media conservatori e con la polarizzazione politica del paese. Come simbolo di questa repressione, Renee Nicole Good e Alex Pretti, che cercavano di frapporsi durante le operazioni anti-migranti a Minneapolis, sono stati entrambi uccisi da agenti dell’ICE.
Tuttavia, questi movimenti costituiscono un elemento fondamentale per comprendere i limiti del potere di Trump. Ricordano che, persino nel cuore della prima potenza imperialista mondiale, esistono forze sociali e politiche che si oppongono all’autoritarismo, al razzismo, al patriarcato, al militarismo e alle politiche neoliberiste.
Così, la storia del trumpismo non può essere scritta unicamente dal punto di vista della Casa Bianca. Deve essere raccontata anche a partire dai milioni di persone che, nelle strade, nei campus, nei luoghi di lavoro e nelle urne, si sono opposte e continuano a opporsi al suo progetto politico.