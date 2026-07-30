Il 2025, mai così tante guerre nell’ultimo decennio

Il rapporto annuale della Scuola di Cultura della Pace dell’UAB individua 40 guerre in corso nel mondo e mette in guardia da un aumento dei conflitti armati e delle loro conseguenze umanitarie

da El Salto, Josep Maria Royo, Scuola di Cultura della Pace dell’UAB

Il mondo sta vivendo una nuova ondata di violenza armata a livello globale. Nel 2025 sono stati registrati 40 conflitti armati attivi (37 nel 2024), il dato più elevato dal 2011 e uno dei più alti da quando la Escola de Cultura de Pau (ECP) dell’Universitat Autònoma de Barcelona redige i propri rapporti annuali sui conflitti internazionali. La tendenza all’aumento del numero di conflitti armati negli ultimi anni è andata di pari passo con un significativo incremento delle tensioni sociopolitiche a livello mondiale, per un totale di 113 nel 2025.

Queste sono alcune delle principali conclusioni del rapporto «Alerta 2026! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz», che analizza l’evoluzione dei conflitti armati, delle tensioni sociopolitiche e dell’impatto delle guerre sulla popolazione civile e sui diritti umani. Secondo lo studio, nel corso del 2025 si sono verificati 40 conflitti armati e 113 episodi di tensione sociopolitica in tutto il mondo. L’Africa continua a registrare il maggior numero di guerre (17), seguita da Asia e Pacifico (12) e Medio Oriente (7), mentre Europa e America registrano due conflitti armati ciascuna.

I conflitti armati ad alta intensità – caratterizzati da elevati livelli di letalità (oltre mille vittime all’anno) e da gravi ripercussioni in termini di sfollamento della popolazione, distruzione delle infrastrutture e conseguenze sul territorio – hanno rappresentato il 50% dei casi nel 2025. Il continente colpito dal maggior numero di conflitti ad alta intensità è stato l’Africa (11 guerre ad alta intensità e il 55% del totale dei casi più gravi al mondo), seguita dal Medio Oriente (4 casi e il 20% del totale dei casi più gravi al mondo).

Tuttavia, tra questi una ventina di casi ad alta intensità ve ne sono alcuni che superano ampiamente la cifra di mille vittime. Nella Repubblica Democratica del Congo (RDC), soprattutto nella parte orientale, nel 2025 sono state registrate oltre 6.800 vittime, per lo più civili, secondo i dati dell’Armed Conflict Location & Event Data (ACLED). La situazione nella parte orientale della RDC nel corso dell’anno è stata caratterizzata dall’aggravarsi dell’offensiva del gruppo armato M23 e del Ruanda in territorio congolese, iniziata alla fine del 2021, dal crescente coinvolgimento del Burundi a sostegno della RDC e dal fallimento delle iniziative diplomatiche degli Stati Uniti e del Qatar.

Ad Haiti, secondo i dati delle Nazioni Unite, tra gennaio e novembre del 2025 sono stati registrati oltre 8.100 omicidi, una cifra che la stessa ONU ritiene possa essere sensibilmente superiore a causa delle difficoltà di accesso alle zone controllate dalle bande.

La violenza complessiva in Somalia ha causato oltre 9.900 vittime uccise, sfiorando la soglia dei 10.000, secondo i dati dell’ACLED. Per quanto riguarda il conflitto nella regione del Sahel occidentale, la violenza politica ha causato oltre 10.000 morti in Burkina Faso, Mali e Niger. Ancora una volta, il Burkina Faso si è confermato il paese più colpito dalla violenza jihadista nella regione, rappresentando il 55% di tutte le vittime legate al conflitto nel Sahel. D’altra parte, la guerra civile in Sudan ha causato nel 2025 la morte di oltre 17.800 persone, risultando il conflitto armato più letale del continente africano. Il conflitto e la violenza armata in Myanmar hanno causato oltre 15.300 vittime nel 2025.

L’offensiva israeliana contro Gaza ha continuato a registrare livelli di mortalità molto elevati. Secondo il bilancio dell’OCHA basato sulle informazioni del Ministero della Salute di Gaza, da ottobre 2023 fino alla fine del 2025 più di 70.000 palestinesi, uomini e donne, sono morti a Gaza, una cifra prudente secondo diverse analisi. Infine, il conflitto armato più letale del 2025 è stato quello relativo all’invasione russa e alla guerra tra Russia e Ucraina, che ha causato oltre 78.000 vittime in Ucraina, secondo l’ACLED.

Aumento delle guerre internazionali

Il rapporto mette in guardia in particolare dall’aumento dei conflitti internazionali. Nel 2025 sono state registrate nove guerre tra Stati diversi o chiaramente internazionalizzate, il numero più alto da quando l’ECP utilizza l’attuale metodologia di classificazione. Tra i nuovi conflitti armati identificati vi è lo scontro tra India e Pakistan, la grave escalation tra Thailandia e Cambogia e la guerra di Israele e Usa contro l’Iran, nota nel 2025 come “la guerra dei 12 giorni” e che si è riaperta nel 2026. L’ECP avverte che questa evoluzione riflette un deterioramento della sicurezza globale ed è lo specchio di un sistema internazionale in cui molti attori non danno priorità alla prevenzione, all’affrontare le cause profonde delle controversie e al sostegno al dialogo.

Infine, va sottolineato che questo quadro di intensificazione dei conflitti armati e delle loro gravi ripercussioni sui civili si è verificato in un contesto di aumento delle tensioni geopolitiche a livello mondiale, in uno scenario caratterizzato da cambiamenti nell’ordine globale e da un crescente militarismo e militarizzazione. In linea con le tendenze osservate negli anni precedenti, l’analisi annuale dell’Istituto Internazionale di Ricerca per la Pace di Stoccolma (SIPRI, dall’acronimo inglese) ha confermato un aumento senza precedenti della spesa militare a livello mondiale. Secondo i dati pubblicati nel 2025, tali spese hanno raggiunto i 2.718 milioni di dollari nel 2024, con un aumento del 9,4% rispetto al 2023, il incremento annuale più marcato almeno dalla fine della Guerra Fredda.

Impatto dei conflitti armati sulla popolazione civile

Nel 2025 la popolazione civile ha continuato a subire gravissime conseguenze derivanti dai conflitti armati, i cui effetti si sono in molti casi intrecciati con altre crisi quali l’emergenza climatica, le disuguaglianze e le situazioni di insicurezza alimentare, che hanno aggravato le violazioni dei diritti in questi contesti. Nel suo rapporto annuale sulla protezione dei civili nei conflitti armati, pubblicato nel giugno 2025 e relativo agli eventi del 2024, il segretario generale dell’ONU ha segnalato tendenze allarmanti.

António Guterres ha messo in guardia sull’elevato numero di vittime e feriti tra i civili, anche a causa dell’uso di bombe di maggiori dimensioni con esplosivi ad alta potenza in zone densamente popolate, una tendenza che si è accentuata. Ha inoltre messo in guardia riguardo alle munizioni inesplose e agli ordigni esplosivi improvvisati. Secondo i dati di tale rapporto, le Nazioni Unite hanno registrato oltre 36.000 vittime civili in 14 conflitti armati. Casi come quelli di Afghanistan, Colombia, Etiopia, Libano, Myanmar, Siria, Repubblica Democratica del Congo, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Ucraina e Palestina sono stati teatro di un elevato numero di morti e feriti tra i civili, come segnalato dalle Nazioni Unite. L’organismo internazionale ha inoltre documentato denunce di torture, esecuzioni extragiudiziali, arresti, detenzioni arbitrarie, prese di ostaggi, sparizioni forzate, violenza sessuale e sfollamenti forzati, tra cui in Afghanistan, Colombia, Mali, Niger, Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo e Palestina. Spiccano inoltre i danni a beni civili e infrastrutture critiche in numerosi conflitti, tra cui, per la sua grave entità, il caso di Gaza.

Un’altra tendenza preoccupante segnalata dalle Nazioni Unite è stata l’insicurezza alimentare nei contesti di conflitto. Nel 2024, oltre 280 milioni di persone hanno affrontato una situazione di elevata insicurezza alimentare (fase 3) in 59 paesi e territori, gran parte dei quali colpiti da conflitti armati. Le Nazioni Unite hanno inoltre sottolineato il persistere della violenza sessuale legata ai conflitti, con 4.500 casi verificati nel 2024. Il 93% delle vittime era costituito da donne o ragazze. Il segretario generale ha anche denunciato l’erosione del rispetto del diritto internazionale umanitario.

L’analisi dei conflitti armati nel 2025 rileva il persistere delle preoccupanti tendenze evidenziate nel rapporto del Segretario Generale dell’ONU. Nel 2025 si sono distinti casi come Gaza, la Repubblica Democratica del Congo (est), il Sudan, il Sud Sudan, la Somalia, Haiti, la Russia-Ucraina o il Myanmar, tra gli altri, per la gravità delle ripercussioni sui civili. I livelli di violenza da parte di Israele contro la popolazione palestinese hanno continuato a essere esorbitanti e hanno suscitato crescenti accuse di genocidio. Nella RDC (orientale), l’M23 e il Ruanda hanno condotto una campagna sistematica di repressione nelle zone occupate, che ha incluso esecuzioni extragiudiziali, detenzioni arbitrarie, torture, sparizioni forzate e attacchi notturni agli ospedali. Inoltre, il conflitto ha continuato a generare gravi problemi relativi alla protezione della popolazione civile, quali violenza di genere, reclutamento di minori, rapimenti e sfollamenti su larga scala. Circa 27,7 milioni di persone, più di un quarto della popolazione, necessitavano di assistenza umanitaria.

In Sudan l’impatto della guerra sulla popolazione civile nel 2025 è stato devastante. Si stima che oltre 21 milioni di persone soffrissero di insicurezza alimentare acuta, con focolai di carestia in tutto il Paese, poiché entrambe le parti in conflitto bloccano attivamente gli aiuti umanitari. Nel Sud Sudan, la guerra ha esacerbato la crisi umanitaria e quasi la metà della popolazione soffriva di fame acuta. In Somalia, l’ONU ha stimato che oltre 4,4 milioni di persone avrebbero sofferto di insicurezza alimentare acuta. Ad Haiti, la crisi umanitaria e di sicurezza si è aggravata, con circa 9.000 omicidi e oltre la metà della popolazione in condizioni di insicurezza alimentare. Inoltre, l’UNICEF ha segnalato che circa la metà dei membri delle bande armate era costituita da minori. Per quanto riguarda la guerra tra Russia e Ucraina, nel corso dell’anno si è verificato un grave deterioramento delle condizioni di vita nelle regioni del fronte, con ingenti danni alle abitazioni e ad altre infrastrutture civili; secondo l’OCHA, nel 2026 10,8 milioni di persone in Ucraina avranno bisogno di assistenza umanitaria. In Siria, nel corso dell’anno si è registrato un numero particolarmente elevato di massacri, con quasi 2.700 vittime in 63 episodi, secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani (SOHR).

Nel 2025 è stato constatato l’uso della violenza sessuale in numerosi conflitti armati, tra cui Burundi, Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo (est), regione del Lago Ciad (da parte di Boko Haram), Somalia, Sudan, Haiti e Colombia. Tra gli altri casi, in Somalia va sottolineata la persistenza della violenza sessuale nel conflitto, di carattere generalizzato e commessa principalmente da al-Shabaab. Le autorità hanno ricevuto quasi 15.000 denunce di violenza sessuale e di genere tra marzo e agosto del 2025. Ad Haiti, le Nazioni Unite hanno segnalato l’aumento degli stupri di gruppo e hanno denunciato che nel 2025 i casi di violenza sessuale erano aumentati del 40%, quasi tutti ai danni di donne e bambine, nella stragrande maggioranza dei casi da parte delle bande armate come strategia di controllo, terrore e vendetta contro persone accusate di collaborare con lo Stato.

Va sottolineato che tra gli impatti più evidenti dei conflitti armati figurano ancora gli sfollamenti forzati della popolazione. Secondo il rapporto semestrale sulle tendenze pubblicato dall’UNHCR nel novembre 2025, che riporta i dati raccolti durante il primo semestre dell’anno, la popolazione globale sfollata con la forza – sia rifugiati che sfollati interni – ammontava a 117,3 milioni di persone. Ciò ha rappresentato una diminuzione del 5% rispetto al 2024, in contrasto con la tendenza all’aumento incessante registrata negli anni precedenti. Secondo l’UNHCR, tale riduzione è stata associata al marcato aumento dei rientri di rifugiati e sfollati in alcune delle crisi più gravi, come quelle nella Repubblica Democratica del Congo, in Siria, in Sudan e in Afghanistan.

Alla fine dell’anno il Sudan rappresentava la crisi di sfollamento più grave al mondo, con 12,8 milioni di persone sfollate a causa della violenza, secondo i dati dell’ONU, di cui 4,3 milioni fuggite dal Paese, principalmente verso l’Egitto, il Ciad e il Sud Sudan.

Retrocessioni nei diritti delle donne

In coincidenza con il 25° anniversario della risoluzione 1325 dell’ONU su donne, pace e sicurezza, il rapporto mette in guardia da una regressione globale dei diritti delle donne. Secondo lo studio, il 70% dei conflitti armati di massima intensità si verifica in paesi con livelli bassi o medio-bassi di parità di genere. 23 dei 40 conflitti armati verificatisi nel 2025 hanno avuto luogo in paesi con livelli bassi o medio-bassi di parità di genere, e 16 dei 20 conflitti armati ad alta intensità del 2025 (l’80%) si sono verificati in paesi in cui l’Associazione Internazionale di Lesbiche, Gay, Bisessuali, Trans e Intersessuali aveva documentato leggi o politiche che criminalizzavano la popolazione LGTBIQ+.

Inoltre, la partecipazione delle donne ai processi di pace promossi dalle Nazioni Unite continua a diminuire. L’ONU ha verificato oltre 4.600 casi di violenza sessuale legata ai conflitti nel corso del 2024, il 25% in più rispetto all’anno precedente. Il 93% delle vittime erano donne e ragazze.