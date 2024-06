Francia, nasce il Fronte Popolare

“Dimostreremo che siamo pronti a governare”. Dopo dure trattative, i leader della gauche hanno un accordo e un programma per i primi cento giorni [Mathieu Dejean]

È fatta. Dopo quattro giorni e quattro notti di negoziati, giovedì 13 giugno i partiti di sinistra sono riusciti a siglare l’accordo che darà vita al nuovo Front Populaire. “D’ora in poi, in tutta la Francia, lavoreremo per ampliare questa manifestazione con tutti i francesi, le associazioni, i sindacati, i partiti politici e le personalità coinvolte nel dibattito pubblico che condividono le nostre idee e i nostri orientamenti”, si è impegnata la coalizione di sinistra ed ecologista in un comunicato stampa, aggiungendo: “D’ora in poi, l’arrivo del Rassemblement National al potere non è più scontato!”.

Fuori dalla sede degli Ecologisti nel 10° arrondissement di Parigi, dove alcuni attivisti si erano radunati in attesa che una fumata bianca uscisse dall’edificio in cui si erano riuniti i leader dei Verdi, del Partito Socialista (PS), de La France insoumise (LFI), del Partito Comunista Francese (PCF) e di Place publique, il sollievo era palpabile.

“Questo è un movimento storico importante. Dobbiamo costruire l’ assetto di forza del Fronte Popolare, perché anche se, nella peggiore delle ipotesi, Bardella dovesse vincere, sarà un baluardo”, ha detto Jacky Lafortune, un vecchio attivista di sinistra che si è presentato come vicino di casa. Dal 9 giugno e dallo scioglimento dell’Assemblea nazionale da parte di Emmanuel Macron, ogni volta che le sedi dei partiti si riuniscono per negoziare a porte chiuse, i manifestanti li seguono per esortarli a unirsi sotto lo slogan: “Unitevi, non traditeci!”.

La pressione esercitata dai sindacati ha dato i suoi frutti. “Il Presidente della Repubblica stava giocando alla roulette russa, pensando di poter prendere tutti alla sprovvista. È stato incoerente, perché l’unica forza politica pronta era l’estrema destra, ma ora siamo pronti anche noi e dimostreremo che siamo pronti a governare”, ha esultato il deputato dei Verdi David Cormand, che è stato uno dei negoziatori della giornata.

In un comunicato stampa, anche LFI si è rallegrata di aver “sventato i calcoli politici” di Emmanuel Macron.

Il prodotto di queste lunghe ore di dibattiti, spesso aspri, è un programma di “svolta” per i primi cento giorni del mandato, che dovrebbe essere svelato nelle prossime ore. Dovrebbe includere l’abrogazione della riforma delle pensioni e del decreto di riforma dell’assicurazione contro la disoccupazione, divieto di utilizzo del glifosato e delle megabassine e congelamento dei prezzi dei prodotti essenziali.

Soprattutto, i partiti hanno concordato di dividere tra loro 577 circoscrizioni elettorali. Questa è stata la parte più importante delle trattative: sebbene sia stato ristabilito l’equilibrio tra LFI (che rimane la prima forza della sinistra con 229 circoscrizioni) e il PS (che ne guadagna un centinaio rispetto al 2022 con 175 circoscrizioni), le circoscrizioni devono ancora essere distribuite. Alcuni di questi sono vincenti, mentre altri non lo sono. Ecco perché i negoziati si sono protratti così a lungo, in un momento in cui i militanti di ogni parte mostrano la loro impazienza di fare campagna per impedire al Rassemblement National (RN) di andare al potere dopo le elezioni legislative anticipate del 30 giugno e del 7 luglio.

Dal punto di vista di Paul Vannier, l’ex deputato dell’LFI incaricato dei negoziati sulle circoscrizioni, sono state fatte molte concessioni per raggiungere questo obiettivo, in particolare per soddisfare le correnti interne del PS: “Ancora una volta, stiamo prendendo decisioni che ci costano e che costano agli attivisti legittimi e consolidati con profili vincenti. Dovevamo trovare un accordo, visto il rischio rappresentato dall’estrema destra”, afferma.

Ad esempio, LFI ha rinunciato a un collegio elettorale a Rouen (Seine-Maritime), dove è prevista la candidatura di Nicolas Mayer-Rossignol, vice primo segretario del PS e sindaco della città. “I socialisti hanno relazioni permanentemente tese. LFI ha contribuito molto, così come gli ecologisti, e nonostante ciò il PS è amareggiato perché ha molti dirigenti da soddisfare”, riferisce una fonte non insoumise che ha partecipato ai negoziati.

La giornata del 13 giugno è stata costellata di voci sulle cause dello stallo dei negoziati e di sfoghi sui media, come quello del sindaco del PS di Marsiglia (Bouches-du-Rhône), Benoît Payan, che ha minacciato di candidarsi contro Jean-Luc Mélenchon se fosse stato nominato nella sua città.

Anche il caso di Adrien Quatennens, deputato della regione Nord, condannato per violenza domestica, è stato addotto come motivo di stallo. La portavoce del PS Chloé Ridel ha chiesto che al suo posto venga nominata un’attivista femminista, Amy Bah. Secondo Paul Vannier, il suo nome non è stato menzionato durante i negoziati, se non alla fine, quando gli ecologisti hanno detto cosa ne pensavano della sua candidatura. Gli stessi ecologisti non hanno nominato il loro ex segretario nazionale Julien Bayou, il deputato uscente di Parigi, che si è dimesso dal partito ed è stato oggetto di una denuncia e di un’indagine interna.

Molti di noi ritengono che sia impossibile per Adrien Quatennens candidarsi sotto la bandiera del Fronte Popolare”, spiega l’attivista femminista e membro ecologista del consiglio comunale di Parigi Raphaëlle Rémy-Leleu. C’è il rischio concreto che il dissenso femminista gli si opponga.

La notizia riportata da L’Opinion, secondo cui il deputato del Nord avrebbe diffuso un appello ad amici e parenti affinché “donne femministe e di sinistra” sostengano la sua candidatura, ha avuto l’effetto di una provocazione – ricordando la sua intervista a BFMTV poche ore dopo la sua condanna. Il comitato elettorale dell’LFI si riunirà nella notte per decidere sulle candidature, compresa questa.

Gli attivisti non partitici sono preoccupati anche per la mancanza di diversità nei candidati, dopo che le liste europee erano già dominate da professionisti della politica. Il dibattito esisteva già nel 2022. Mentre i leader della sinistra dicono dal 10 giugno di contare sull’impegno della società civile organizzata, dei sindacati, delle ONG e delle associazioni, possiamo aspettarci candidature più aperte e rappresentative dei loro territori? Secondo una fonte che ha monitorato la distribuzione dei collegi elettorali, “questo è forse l’elemento che è stato sacrificato di più”. Ancora una volta, la soddisfazione dei quadri e delle correnti interne agli apparati politici potrebbe aver avuto la precedenza su altre considerazioni.

“Per noi le candidature dei parlamentari presentate alle elezioni devono mostrare questo nuovo legame con personalità del mondo associativo e sindacale. In questo come in altri ambiti, gli Insoumis saranno esemplari”, promettono gli Insoumis nel loro comunicato stampa.

“Il Front populaire continuerà ad aprirsi alla società civile”, assicura anche Johanna Rolland, primo segretario aggiunto del PS. C’è un forte senso di responsabilità e di speranza: dopo lo shock del risultato del RN e la sorpresa della dissoluzione, l’alternativa è a sinistra. In ogni caso, le candidature e le schede elettorali arriveranno in prefettura per tempo. “Se vogliamo fare la storia, abbiamo bisogno di una potente mobilitazione popolare che vada ben oltre i convinti e gli apparati politici: è in gioco una possibile vittoria elettorale e il suo successo una volta al potere. Cogliamo questa opportunità”, ha dichiarato l’economista Maxime Combes. È stata appena pubblicata una nuova petizione di un centinaio di associazioni, tra cui Greenpeace e Bloom. La campagna può iniziare.