E’ sbagliato tifare per la Nazionale? Noi compagni e il calcio

Europei: football, politica e società. Uno sguardo con gli occhi di un socialista inglese [Dave Kellaway]

Come per ogni attività umana, la politica si insinua ovunque. Lo stesso accade con l’attuale torneo internazionale di calcio che domina il ciclo delle notizie. La gente specula su come il successo dell’Inghilterra possa aumentare il periodo di luna di miele di Starmer. Gli editoriali del Guardian pontificano su come questa squadra inglese rifletta una nazione moderna e diversificata, a suo agio con se stessa. I neofascisti in Spagna e Francia lamentano la mancanza di volti bianchi nelle squadre dei loro Paesi. Le star francesi di origine africana si sono unite all’appello per impedire a Le Pen di formare la prossima maggioranza parlamentare. Il loro intervento ha fatto la differenza. Gli inglesi di sinistra sui social media sottolineano con gioia che solo circa tre giocatori della formazione titolare non hanno un passato da immigrati. La cosa più vantaggiosa per tutti noi, suppongo, è la possibilità di un giorno di riposo in più, se Starmer vuole approfittare delle vibrazioni con un giorno festivo in più.

È sbagliato tifare per la squadra inglese?

Molte persone di sinistra fanno un gran parlare di tifo per chiunque tranne che per l’Inghilterra. A quanto pare, questo dimostra il loro vero internazionalismo. Ma, ragazzi, non siamo allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, dove faceva davvero differenza condannare un massacro inter-imperialista di milioni di lavoratori. È perfettamente possibile sostenere la squadra che conoscete, le persone più vicine a voi, senza avere un atteggiamento razzista nei confronti dei migranti. Non è necessario gridare “No Surrender” o cantare le canzoni antitedesche sulla Seconda Guerra Mondiale.

Ho assistito alla semifinale in un mini pub di Hackney. A parte il fatto che ero uno dei pochi anziani presenti, non ho notato più di qualche bandiera di San Giorgio. Nessuno ha cantato l’inno nazionale e non ci sono state canzoni o cori razzisti. Ok, siamo ad Hackney, dove quasi tutti hanno votato per Diane Abbott e il restante 24% ha votato per i Verdi.

So che altri spettacoli pubblici delle partite probabilmente hanno avuto un’atmosfera diversa. I tifosi di calcio conservano ancora un certo rapporto con chi, come loro, è cresciuto nel proprio quartiere e ha avuto la fortuna di trovare il successo nel calcio professionistico. Questo vale anche per la squadra inglese. È stato detto molto sul fatto che c’è qualcosa nell’acqua a Stockport perché tre membri della squadra – Foden, Mainoo e Palmer – sono cresciuti lì. Gli abitanti della zona intervistati in TV sono stati giustamente orgogliosi dei loro risultati.

D’altra parte, la sinistra non dovrebbe perdere tempo a cercare di recuperare la bandiera di San Giorgio e riassegnarla a una sorta di patriottismo progressista. Billy Bragg e altri hanno cercato di farlo. I socialisti sono internazionalisti e non dovrebbero incoraggiare alcuna forma di nazionalismo. Si può combattere il razzismo all’interno dei gruppi di tifosi inglesi senza adottare la bandiera come stendardo per impegnarsi con loro. I laburisti sotto la guida di Starmer sono tornati a sventolare le bandiere, facendo a gara con i conservatori su quante Union Jack si possono esibire nei servizi fotografici. La sua strategia non è stata molto efficace nel respingere l’ondata del partito razzista Reform di Farage.

La ” Blackness” della squadra inglese è una buona argomentazione in difesa dei migranti?

Sì e no. Mette in luce le contraddizioni di molti razzisti, che lamentano la cosiddetta grande sostituzione e la minaccia all’identità nazionale, mentre esultano selvaggiamente per il successo della sostituzione dei giocatori “nativi” con tutti quei calciatori neri. Questo sta accadendo in molte delle migliori squadre europee, come Francia e Spagna, e non solo qui. È chiaro che questo dimostra che gli immigrati contribuiscono come chiunque altro alle nostre società.

Ma ecco il problema di questa linea di argomentazione. Non tutti i migranti sono grandi calciatori. Non tutti diventano medici. Non tutti lavorano per far funzionare il servizio sanitario nazionale. Noi difendiamo tutti gli immigrati, a prescindere dai loro risultati. Tutti hanno un valore e devono essere trattati allo stesso modo. Ricordo la vignetta in cui le autorità britanniche fecero entrare Zola Budd, un’atleta sudafricana, in Gran Bretagna per farla partecipare alle Olimpiadi del 1984. Un funzionario di frontiera dice a un migrante: “Fai uno sprint nella sala degli arrivi in meno di due minuti e sei dentro”.

La squadra inglese di oggi dimostra che siamo una nazione diversificata e di successo?

Certamente, dimostra che almeno nel mondo del calcio esiste una sorta di meritocrazia per i giovani di origine nera e africana. Sono proporzionalmente sovrarappresentati nel gioco professionistico: il 43% nella Premier League e il 35% nelle altre tre divisioni. Tuttavia, quanti manager di colore ci sono in Premier League – 11 da quando è stata fondata nel 1992? Da allora ci saranno state centinaia e centinaia di manager assunti e licenziati. Se guardiamo alla panchina dei manager inglesi, ci sono pochi volti neri. Se dovessimo guardare agli amministratori del gioco, troveremmo la stessa storia. I giocatori marroni di origine sud-asiatica sono molto meno diffusi nel calcio. Se prendiamo il cricket, che è molto popolare nella cultura sud-asiatica, vediamo che, anche se ci sono alcuni giocatori che sono entrati nella squadra inglese, la proporzione è molto meno positiva che nel calcio.

Gareth Southgate, per dargliene atto, ha sviluppato una narrazione positiva sulla diversità. Ha sostenuto l’inginocchiamento per Black Lives Matter e ha difeso i suoi giocatori dagli abusi razzisti. Si è trattato di una rottura con tutti i precedenti dirigenti dell’Inghilterra. Queste buone intenzioni sono solo un inizio, sia che si parli di calcio che di società nel suo complesso. Ricordo che quando, sotto il governo Blair, fu avviato il programma City Academy per le scuole, ci fu una forte opposizione da parte dei genitori delle comunità nere ad avere accademie specializzate nello sport nelle loro zone. Per loro, questo non faceva altro che rafforzare gli stereotipi sull’incanalamento delle ambizioni dei neri nello sport.

Non è solo un’enorme operazione per fare soldi?

Sì, certo, gli Europei generano enormi profitti. Il settore alberghiero si sta sfregando le mani. L’altra sera, al pub della birreria, stavamo cercando di calcolare gli incassi e abbiamo smesso di fare stime dopo aver superato i ventimila sterline. Purtroppo, tutto lo sport e la cultura professionistica sono soggetti all’organizzazione e allo sfruttamento capitalistico. Se condanniamo l’eccessiva commercializzazione del bel gioco, lo stesso vale per la maggior parte degli eventi sportivi e culturali a cui partecipiamo. Gli enormi profitti derivanti dalle trasmissioni in abbonamento, dalla pubblicità, dalle sponsorizzazioni e dal merchandising fanno sì che vengano pagati stipendi astronomici ai migliori calciatori, mentre il personale dello stadio e quello tecnico sono spesso mal pagati. Dato che i governi affermano sempre che lo sport non deve essere solo un’impresa commerciale, ma ha un importante impatto sulla salute e sulla comunità, dovremmo chiedere una tassa o una commissione sulla salute e sulla comunità. Questo denaro potrebbe essere utilizzato per fornire servizi sportivi comunitari gratuiti.

Perché tutti i centri sportivi e ricreativi non dovrebbero essere gratuiti come le biblioteche o i musei? Sfidare il controllo dello sport oggi significa affrontare il capitale globale che controlla i grandi club e i proventi delle trasmissioni. La socializzazione di questo assetto è parte integrante del nostro progetto generale di una diversa forma di società. Da un punto di vista ecologico, ciò significherebbe ridimensionare l’enorme quantità di risorse destinate a questo settore, in modo da liberare risorse per un maggior numero di sport di base e per una vita sana. Un’altra richiesta che possiamo fare oggi è la limitazione della pubblicità del gioco d’azzardo che domina in questo settore. Potremmo tassare e limitare drasticamente questa attività che ha conseguenze personali e sociali così devastanti. Ancora una volta, è un esempio dell’enorme investimento del capitale in un uso non produttivo e negativo delle nostre risorse.

È un gioco bellissimo, e noi lo festeggiamo

Il miglior calcio può essere simile all’esperienza della grande musica, dell’arte, del cinema o del teatro. La sua specificità è il legame con una comunità, con una grande risposta di massa. I concerti negli stadi o nelle grandi sale d’opera possono creare un effetto simile su una scala diversa, ma l’identità del “tifoso” non è la stessa. Sebbene il capitalismo intervenga e controlli la gestione e i prodotti dello sport e della cultura, non potrà mai estinguere del tutto il modo in cui le persone lo vivono come qualcosa di esterno alla tirannia della loro alienazione quotidiana. Mentre lo Stato e l’economia capitalista neoliberale hanno distrutto gran parte del coinvolgimento di massa e della comunità attraverso il dominio del consumo individuale di merci, la frequentazione del calcio conserva ancora un certo residuo sociale. Guardiamo ancora il calcio in gruppo; non è la stessa cosa guardarlo da soli davanti alla televisione. Un tempo i luoghi di lavoro raggruppavano migliaia di lavoratori in un unico luogo. Oggi le riunioni sindacali di massa nelle fabbriche sono piuttosto rare. Andare a vedere la propria squadra locale è una delle ultime espressioni del coinvolgimento di massa della comunità.

Quindi, il calcio in bicicletta di Bellingham, il tiro dalla distanza di Saka o la magia all’ultimo minuto di Ollie Watkins sono momenti che tutti possiamo condividere e di cui possiamo stupirci. Non state capitolando al nazionalismo o allo spettacolo capitalista se vi alzate in piedi, ruggite e abbracciate la persona più vicina a voi.