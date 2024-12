Trump-Harris: fascismo o impero

Una valanga suprematista o la continuazione di un impero neoliberale malato. Questo il dilemma negli Usa [Mathieu Magnaudeix]

È un fascista”. Incalzata da Anderson Cooper, la star della CNN che sembra non invecchiare mai, Kamala Harris ha finalmente pronunciato questa parola, davanti a una platea di elettori indecisi riuniti dal canale a due settimane dal voto del 5 novembre: la parola “fascista” si è ritrovata sulla prima pagina dei media. Uno spasmo americano: e se si fosse arrivati davvero a questo? La risposta è sì. E faremmo bene a prestare attenzione: non siamo lontani da un altro spasmo.

Nel 2016, l’elezione a sorpresa di Donald Trump ha annunciato l’avvento dei “fatti alternativi”: bugie e teorie cospirative trasformate in verità. Da allora, anche noi navighiamo in questo universo deregolamentato, dove l’inarrestabile efficacia del falso può avere più peso della realtà.

Anche qui, imprenditori politici e propagandisti dei media sono impegnati a stilare le loro liste di nemici immaginari, giornalisti, giudici, accademici, sindacalisti, femministe, “islamici di sinistra” ed “ecoterroristi”.

Anche qui, ogni crimine commesso da un migrante diventa un affare nazionale. Come negli Stati Uniti, dove Trump cita i nomi di ragazze uccise da persone che hanno attraversato il confine. Su C8, Cyril Hanouna ha parlato a lungo di stranieri che vengono in Francia per farsi applicare bypass gastrici grazie all’aiuto medico statale (AME), ventriloquiando le fake news di Trump su questi immigrati clandestini che si offrirebbero per la transizione di genere negli Stati Uniti.

A tutte le destre estreme del mondo, compresa la nostra, Trump, l’uomo senza superego né limiti, ha fornito un linguaggio, una grammatica. Una sorta di manuale dell’audacia. All’avanguardia della fascistizzazione del mondo, ha abbattuto con euforia e metodo le barriere del dicibile.

Tra pochi giorni, quest’uomo potrebbe tornare a essere il Presidente degli Stati Uniti. Nel 2016, il finto miliardario visto in TV ha vinto a sorpresa contro la disastrosa Hillary Clinton, amando i media, denunciando il caos dell’America, mentre suscitava la gioia dei suoi sostenitori “MAGA” (“Make America Great Again”): una gioia revanscista, nostalgica. Una gaiezza tutta politica, tuttavia.

Trump, i miliardari e i “nemici dall’interno”

Otto anni dopo, Trump è più che mai adorato dal suo zoccolo duro, che lo ha elevato al rango di semidio, sopravvissuto a due attentati. Soprattutto, ora è circondato da un esercito di podcaster, youtuber, influencer (spesso uomini), think tank e leader aziendali.

Tra questi, il più visibile, il più ricco, tanto influente quanto buffone, si chiama Elon Musk, il boss del social network X, di Tesla e di Starlink, che dipinge Trump come l’araldo di una “libertà di espressione” minacciata. Musk sta finanziando, in un limbo legale, grandi operazioni di mobilitazione degli elettori, sperando di poter contrattare mega-benefici finanziari in cambio del suo sostegno.

Quanto a Jeff Bezos, miliardario boss di Amazon, i cui servizi web AWS sono utilizzati in modo massiccio dai servizi per l’immigrazione degli Stati Uniti (e contrastati dalle voci degli immigrati senza documenti), ha deciso che il suo giornale, il Washington Post, non sosterrà nessuno dei due candidati: è la prima volta che accade in quattro decenni.

“Vigliaccheria”, ha commentato Marty Baron, ex caporedattore del giornale. “La democrazia muore nell’oscurità”, proclama lo slogan di questo giornale famoso per aver rivelato lo scandalo Watergate. Al buio o alla luce?

Tutto il giorno la costellazione trumpista, uno dei cui leader più attivi è il cattolico J. D. Vance, compagno di corsa di Trump, è impegnata a fare il lavaggio del cervello alla gente, inventando storie sui migranti di Springfield (Ohio) che mangiano cani e gatti crudi. Ha architettato per lui il Progetto 2025, un grande piano per concentrare i poteri presidenziali e distruggere intere funzioni governative.

Il loro sogno: la grande rivincita reazionaria, il ritorno degli “uomini veri”, la fine del dominio di tutte quelle “vecchie zitelle” democratiche (la formula è di J.D. Vance, nel programma Fox News del maschilista putinofilo Tucker Carlson).

Applaudono quando Trump promette guerra ai “nemici interni”, usando, se necessario, “la guardia nazionale o l’esercito”, quando annuncia che “deporterà tra i 15 e i 20 milioni” di immigrati clandestini, invocando una legge del 1798, o li rinchiuderà nei campi.

Ridono quando dice che non esiterà a chiudere i media e a imprigionare i giornalisti che pubblicano informazioni sensibili – Trump ci assicura che saranno molto meno curiosi dopo essere stati violentati dai loro compagni di prigione.

Tutti affermano il loro infinito desiderio di fare soldi senza limiti, di aprire il sottosuolo per trovare il petrolio e di rovinare un pianeta di cui non gliene può fregare di meno. Il film di Adam McKay Don’t Look Up (2021), interpretato da Leonardo Di Caprio e metafora del negazionismo climatico, potrebbe iniziare sul serio. E se alla fine la presidente Janie Orlean, incarnazione del fascismo trumpiano, viene inghiottita da un dinosauro arcobaleno, non è per rassicurarci: il pianeta è già stato distrutto.

Trump è un fascista? Usando per la prima volta questo termine, nell’ultimo scorcio della campagna elettorale, Kamala Harris non fa altro che lanciare nell’arena mediatica una parola che, a parte alcuni intellettuali e la sinistra, i politici e la maggior parte dei media americani si sono astenuti dal pronunciare per anni. È una questione di efficacia: drammatizzare e semplificare la posta in gioco nel voto del 5 novembre.

Kamala Harris: “O Trump o me”

“O lui o me” è infatti diventato l’argomento principale della campagna elettorale della discreta vicepresidente di Joe Biden, divenuta candidata democratica dopo la defezione forzata del vecchio presidente, che era convinto di essere l’unico in grado di battere Trump, ma i cui ricchi donatori cominciavano ad avere dei dubbi.

Tradotto in termini utilizzati da questa parte dell’Atlantico, la scelta che presenta agli elettori è chiara: un fronte repubblicano contro il candidato del Partito Repubblicano.

In vista delle elezioni, la donna sta martellando il messaggio: o lei o l’uomo che, quando era presidente ancora per pochi giorni, ha invitato i suoi sostenitori a invadere il Campidoglio il 6 gennaio 2021 e che, anche questa volta, si rifiuterà di ammettere la sconfitta; o lei o l’uomo dai capelli arancioni di Mar-A-Lago che ha promesso che sarebbe stato un “dittatore al suo primo giorno”, che vuole “abolire” intere sezioni della sacrosanta Costituzione americana e che, tramite una Corte Suprema nelle sue mani, ha abolito il diritto federale delle donne all’aborto, creando da allora spaventose tragedie in tutto il Paese.

O lei o il primo presidente condannato penalmente nella storia americana, circondato da cause giudiziarie, che chiama i militari “perdenti” e “idioti”. La sua decenza, il suo “buon senso”, contro la calcolata volgarità di Trump, che la definisce “vicepresidente di merda”, “stupida” e “fannullona” (un tropo razzista per una donna nera), si è vantato in un comizio delle dimensioni del pene di un golfista morto e si è vantato di “prendere le donne per la figa”.

Immaginate che sia presidente il 20 gennaio 2025, impegnato a pianificare la sua vendetta e a stilare la lista dei suoi nemici”, ha dichiarato Kamala Harris alla CNN. Io, invece, farei una lista di cose da fare”. Dittatura, arroganza e follia da un lato, efficienza e pragmatismo dall’altro. Non c’è scelta: “O io o lui”.

Per convincere e dimostrare la sua capacità di unire le persone anziché dividerle, Harris sta prendendo a bordo “centinaia” di figure conservatrici ed ex aiutanti e collaboratori di presidenti repubblicani, che considerano Trump instabile e pericoloso dopo averlo elogiato a volte.

Tra questi c’è il vicepresidente Mike Pence, un evangelico tradizionalista che pensava di morire il giorno dell’invasione del Campidoglio: John Kelly, capo dello staff di Trump, cioè il suo più stretto collaboratore da un anno e mezzo, che nei giorni scorsi ha confermato la fascinazione di Trump per Hitler e lo ha definito “fascista” sul New York Times, permettendo ad Harris di intervenire; o il terribile Dick Cheney, l’ex vicepresidente neoconservatore di George W. Bush, che ha orchestrato gli attacchi degli Stati Uniti in Iraq e in Afghanistan dopo l’11 Settembre, e ha messo in atto i programmi segreti di tortura della CIA.

La principale avversaria di Trump nel Partito Repubblicano, sua figlia Liz Cheney, che ha guidato l’inchiesta del Congresso sul 6 gennaio, sta facendo campagna con Harris negli Stati chiave del nord, Michigan, Pennsylvania e Wisconsin, e spera di convincere gli elettori conservatori delle periferie più o meno ricche a votare democratico. O meglio le elettrici: quelle che sono disgustate dalla rozzezza di Trump, che vogliono avere il controllo sul proprio corpo e che si rifiutano di accettare il ritorno ai fornelli promesso alle donne dalla destra americana. E non necessariamente diranno ai loro amici repubblicani che hanno votato per l’altra parte.

Il peso del curriculum di Biden

Il voto nascosto dei repubblicani anti-Trump e degli indipendenti per Harris vincerà le elezioni? Questa è la speranza della candidata democratica. Ma è anche il suo grande problema.Perché mentre il partito è unito dietro di lei, mentre la sua campagna sta raccogliendo fondi impressionanti (oltre un miliardo di dollari dalla sua nomina alla convention democratica di quest’estate, molto più di Trump), mentre Bruce Springsteen, Beyoncé e Taylor Swift voteranno per lei, Harris ha un grande problema elettorale: la solidità della sua base elettorale.

Una cosa è sottolineare che il piano di Trump è pericoloso e fascista, e che dovremmo credere a ciò che dice l’autocrate, soprattutto quando ha incoraggiato i suoi sostenitori a prendere d’assalto il Parlamento. Un’altra cosa è fare di questo un argomento centrale: Se si tratta di lei o del caos, bisogna anche avere dei motivi per votare per lei.

In questa elezione, Harris deve affrontare diversi ostacoli. Alcuni non sono opera sua. Il suo ingresso tardivo nella campagna elettorale ha costretto l’ex senatrice californiana a farsi un nome a tempo di record. Deve anche affrontare i dubbi sessisti e/o razzisti che alcuni possono avere nel decidere se spingere nello Studio Ovale il primo presidente della storia degli Stati Uniti: una donna nata da una famiglia giamaicano-indiana, che il suo avversario chiama con nomignoli razzisti e accusa di “non essere veramente nera”.

Per evitare la trappola, a differenza di Hillary Clinton, che ne ha fatto l’asse centrale della sua perdente campagna elettorale del 2016, Harris non si sofferma sul fatto che sarebbe la prima donna presidente. Non menziona il fatto che sarebbe la seconda persona di colore alla Casa Bianca dopo Barack Obama: questo per evitare di alienarsi certi elettori bianchi che non vorrebbero che glielo si ricordasse. In questo modo, inoltre, rompe con ciò per cui i Democratici sono stati a lungo criticati, e a ragione: affrontare le questioni razziali e di genere solo quando fa comodo, anche se significa usarle come strumenti, senza affrontare il razzismo sistemico o le disuguaglianze sociali.

Kamala Harris ha altre sfide da superare. In primo luogo, il suo modo di parlare e di convincere: le sue parole contorte, le sue frasi prolisse, il suo linguaggio tecnologico, che sta cercando di compensare con il suo compagno di corsa, il governatore del Minnesota Tim Walz, un ex insegnante di scuola pubblica con l’aria da nonno pasticcione, un uomo bianco che dovrebbe rassicurare i bianchi nei sette Stati chiave e che è ben considerato dai progressisti all’interno della coalizione democratica.

L’inquietudine che emerge ascoltandola getta luce su altre esitazioni, più politiche. Cosa pensa davvero? Ex procuratora di San Francisco, è stata soprannominata “la poliziotta” per la sua posizione sulla sicurezza. Nel 2019, come candidata alle primarie democratiche contro il centrista Joe Biden e il socialista Bernie Sanders, ha difeso una linea centrista mescolata a proposte destinate ad attrarre la sinistra del partito, allora sostenuta da potenti movimenti sociali e scioperi: si è detta favorevole alla sicurezza sociale per tutti, alla depenalizzazione dell’attraversamento delle frontiere, al sostegno del Green New Deal sostenuto dagli attivisti per il clima e al divieto di trivellare il petrolio.

Cinque anni dopo, ha cambiato idea. Promette di estendere la copertura sanitaria, ma non la protezione sociale che la sinistra del partito sostiene. Convinta di non essere abbastanza credibile sull’immigrazione di fronte a Trump, in un contesto totalmente di destra, si è schierata per la regolarizzazione di milioni di immigrati senza documenti, senza i quali l’economia statunitense non potrebbe funzionare. Ma ha anche indurito le sue posizioni, fino a voler estendere, come Trump, l’estensione del muro di separazione dei confini, una proposta che un tempo aveva indignato i democratici. Trivellazioni petrolifere? Non le vieterà. Il clima? Lo nomina appena.

Soprattutto, Kamala Harris è la vicepresidente in carica, anche se è stata recentemente estratta dal cilindro. Ha un curriculum: quello di Joe Biden, di cui, curiosamente, non nega nulla – non è stata in grado di citare un solo “grande cambiamento” sotto la sua eventuale presidenza. Ma per molti i precedenti di Biden sono innanzitutto l’inflazione galoppante nonostante i buoni risultati macroeconomici, la sensazione che la deindustrializzazione non sia stata arrestata nonostante i recenti grandi piani di investimento, la stagnazione salariale e la crescente disuguaglianza, che è già evidente.

Nella sua campagna elettorale, Kamala Harris parla molto alle classi medie e ai piccoli imprenditori. Molto meno alle classi lavoratrici. Bernie Sanders, che dopo due candidature alle presidenziali rimane la figura di riferimento della sinistra americana, è preoccupato per questo. I lavoratori vogliono che lei sia più aggressiva nel difenderli”, ha dichiarato al New York Times. Se si perdono i lavoratori, non so come si possano vincere le elezioni”.

Gaza: una disfatta morale

Harris sta anche spendendo parte del denaro della sua campagna elettorale per attaccare Jill Stein, la candidata ambientalista alle elezioni presidenziali, che è in lizza in molti Stati: per anni ha dipinto il rapporto tra gli elettori di sinistra e il Partito Democratico come un rapporto tossico, in cui sono costantemente spinti a votare per un partito che li disprezza.

Stein, dipinta dal Partito Democratico come un’alleata oggettiva del trumpismo, è in grado di raccogliere migliaia di voti qua e là nei sette Stati chiave (Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, North Carolina, Georgia, Arizona e Nevada) che la vicepresidente potrebbe alla fine perdere. Perché, in queste elezioni, la sua candidatura è un’opzione per i delusi e i ribelli.

Come molti attivisti di sinistra che hanno sostenuto Joe Biden nel 2020, mobilitandosi per lui anche se non era la loro tazza di tè, Stein è inorridita dalla pusillanimità e dall’ipocrisia del tandem Biden-Harris dopo il 7 ottobre e i massicci bombardamenti di Israele su Gaza.

La maggior parte di questi attacchi sono stati effettuati con bombe fornite dagli Stati Uniti: le bombe più pesanti e letali, che hanno distrutto interi quartieri e tolto la vita a decine di migliaia di civili nell’enclave palestinese. Per mesi questo spettro ha aleggiato sulla campagna presidenziale e le sue conseguenze sono state costantemente sottovalutate.

Queste continue consegne, che non sono mai state messe in discussione, sono state effettuate talvolta senza l’approvazione del Congresso, in nome dell’incrollabile sostegno degli Stati Uniti a Israele. Per alcuni di questi americani, spesso giovani, violentemente repressi nei campus universitari, bollati come antisemiti dagli stessi Democratici quando hanno cercato di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla portata dei massacri, Joe Biden è diventato “Genocide Joe”: il complice assassino di Israele.

Per loro, la bancarotta morale dell’impero americano è totale. Non hanno potuto votare per lui e ora non possono votare per la sua vicepresidente, che si limita a ripetere la stessa retorica: “Troppi palestinesi sono stati uccisi” e “questa guerra deve finire”.

Harris è riluttante a chiedere un cessate il fuoco chiaro e immediato. In nome del “diritto di Israele a difendersi”, si rifiuta di menzionare l’interruzione delle forniture di armi a Israele, una richiesta avanzata da una parte del Paese ben oltre i circoli di sinistra.

Spesso profeta in patria (ha previsto la vittoria di Trump nel 2016), il regista Michael Moore ritiene che la grande ipocrisia dei democratici sul Medio Oriente rischi di costargli l’elezione. In un’intervista rilasciata al media Zeteo, ha appena esortato Kamala Harris a recarsi molto rapidamente a Dearborn o a Detroit, nello Stato chiave del Michigan, dove vivono molti arabi americani, e a schierarsi chiaramente a favore della “fine della guerra”, di un “cessate il fuoco” e di “aiuti umanitari immediati”.

Harris non lo farà: ha scelto una strategia diversa. Nello sprint finale, preferisce puntare sulla vera attrazione di Trump per i “dittatori”. Putin e Netanyahu, infatti, attendono con gioia la sua possibile rielezione: con lui avranno carta bianca. In Ucraina, a Gaza, in Libano, contro l’Iran e altrove.

A un Paese stanco di decenni di guerre condotte dall’impero americano, traumatizzato dalle guerre neo-conservatrici in Iraq e Afghanistan, Trump promette che non ci saranno più guerre. Il messaggio è puramente performativo. Trump ha detto che lascerà che Netanyahu faccia ciò che vuole, anche con le armi americane.

Ma in una campagna semplicistica e binaria, il danno è stato fatto: i democratici sono i guerrafondai. Se Harris sarà eletta, Trump ha promesso ancora una volta “la terza guerra mondiale” a 20.000 dei suoi sostenitori riuniti domenica 27 ottobre al Madison Square Garden di New York, un incontro costellato di insulti razzisti, in cui Harris è stata descritta come “l’Anticristo”, con un crocifisso in mano.

Nel 2020, molte organizzazioni militanti a sinistra dei movimenti sociali avevano chiesto di votare per Joe Biden. Si sono mobilitati con forza per un candidato che non gli piaceva, contro il ritorno di Trump, con la promessa che l’amministrazione Biden li avrebbe ascoltati – una promessa rapidamente abbandonata.

Questa volta, cosa faranno coloro che sono rimasti fuori dalla campagna elettorale, la “feccia della sinistra radicale”, questi “parassiti” presi di mira direttamente da Trump, disprezzati anche da molti pezzi grossi del Partito Democratico, che tuttavia sono ben felici di trovarli lì quando si tratta di bussare alle porte?

Negli ultimi giorni, molte persone, così come i sindacati e le principali organizzazioni antirazziste, hanno invitato a votare per Kamala Harris di fronte alla minaccia fascista.

Queste elezioni decideranno la temperatura del nostro pianeta per migliaia di anni”, avverte il movimento ambientalista Sunrise. Abbiamo sei anni per fermare la crisi climatica, non possiamo permetterci di sprecarne quattro con Trump”.

“Voterò per Harris per liberarmi di Trump”, ha dichiarato Waleed Shahid, ex stratega della sinistra democratica, indignato per la posizione dell’amministrazione Biden/Harris su Gaza.

Sarò onesto”, ha continuato. Biden e Harris hanno imposto un fardello pesante e doloroso alle nostre comunità. Come possiamo votare per coloro che hanno fornito le armi che hanno causato alcune delle peggiori atrocità della memoria recente? Molti dei miei amici e familiari non voteranno per Harris perché sostiene la fornitura di armi a Israele. Credo che questo possa costarle l’elezione”.

“Eppure, in queste elezioni, non si tratta di Harris. Riguarda noi”. Il suo messaggio è chiaro: il 5 novembre dobbiamo metterci di traverso, fare il castoro, salvare l’essenziale. Preferiamo combattere una Casa Bianca di Harris piuttosto che Trump e la sua costellazione fascistoide. Dopo di che”, dice, ‘dovremo cercare di continuare la lotta’”.