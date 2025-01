Le Pen si porta nella tomba i suoi segreti finanziari

Il fondatore del FN porta con sé i segreti di cinquant’anni di gestione finanziaria opaca [Marine Turchi]

“Credo che abbiamo camminato a testa alta e con le mani pulite”, si è congratulato Jean-Marie Le Pen nel 2018 per il suo 90° compleanno, riecheggiando il famoso slogan anti-corruzione del suo partito lanciato nel 1993.

Nel corso degli anni, tuttavia, il fondatore del Front National (FN) ha accumulato una serie di cause legali e accuse: eredità contestate, controversie con il fisco, domande sul suo patrimonio reale, beni in Svizzera, sospetti di appropriazione indebita di fondi pubblici europei e denunce di ex autisti. Per quasi cinquant’anni, la questione del suo patrimonio reale ha attirato l’interesse dei media, delle autorità fiscali e dei tribunali, ma gli enigmi non sono mai stati risolti. L’ex presidente del FN, le cui figlie gestivano i suoi interessi da un anno con un mandato di tutela, è morto martedì 7 gennaio, portando con sé i suoi segreti finanziari. E un’inchiesta giudiziaria sui suoi beni iniziata nel 2013.

In settant’anni di vita politica, il padre di Marine Le Pen ha sempre eluso le domande sulla sua ricchezza. “Soprattutto, non parlare di affari finanziari…”, ci aveva avvertito il suo consigliere Lorrain de Saint-Affrique nell’ottobre 2016, prima di un’importante intervista nell’ambito del nostro libro-inchiesta con il collega Mathias Destal.

Con la famiglia Le Pen, come nella storia del partito, il denaro è al centro di tutto. Nel 2011, lo stesso Lorrain de Saint-Affrique, che ha abbandonato il grande leader per vent’anni prima di tornare all’ovile nel 2015, lo disse molto chiaramente: “Non dimenticate mai che il filo conduttore dei Le Pen è il denaro”. Le persone vicine alla famiglia Le Pen hanno spesso parlato del loro fascino – persino della loro “ossessione” – per il denaro. “I Le Pen impazziscono quando si tratta di soldi”, ha detto l’ex stampatore del FN Fernand Le Rachinel nel 2011.

Anche Marine Le Pen ha schivato le domande sul patrimonio del padre. Come quando Mediapart la interrogò nel 2013: “Solo perché hai un padre, un fratello, non significa che conosci tutti i dettagli della loro vita finanziaria. Io non ne so assolutamente nulla”. Due anni dopo, quando Jean-Pierre Elkabbach le chiese spiegazioni sulla rivelazione da parte di Mediapart di un conto bancario svizzero intestato al maggiordomo del padre, lei assicurò di non essere “in alcun modo a conoscenza degli affari finanziari di Jean-Marie Le Pen”. E quando il giornalista di Europe 1 le ha chiesto se avrebbe accettato il patrimonio del padre come eredità, ha perso le staffe: “Penso che sia indecente parlare di questo, signor Elkabbach!».

I segreti dell’eredità Lambert

Per capire la storia finanziaria di Jean-Marie Le Pen bisogna tornare al 1976. Quattro anni dopo la creazione del Front National, ereditò la fortuna di Hubert Lambert, figlio di un famoso produttore di cemento morto improvvisamente all’età di 42 anni. Questa successione gli permise di proseguire la sua carriera politica libero da imprevisti materiali. Ma rimane tuttora avvolta nel mistero, nonostante le numerose inchieste giornalistiche. I termini dell’accordo con Philippe Lambert, cugino ed erede del defunto, rimangono sconosciuti. E su questo tema, Jean-Marie Le Pen è sempre stato tanto litigioso quanto riservato. Anche con i suoi collaboratori più stretti.

Il fondatore del FN non ha mai gradito che qualcuno si discostasse dalla versione ufficiale, secondo la quale il defunto lo considerava un membro della sua famiglia. Nel 1992, chiese persino la riscrittura di un riquadro dedicato a Hubert Lambert nell’album Vingt ans au Front.

La messa in discussione pubblica del suo patrimonio è avvenuta nell’ottobre 1985, durante il programma “L’Heure de vérité”: Jean-Marie Le Pen ha affermato che il suo “patrimonio era tale” da non essere “obbligato a fare la dichiarazione sulle grandi fortune”. Poiché il fondatore del Front National aveva ereditato la fortuna di Hubert Lambert nove anni prima, la sua dichiarazione “giurata” in televisione ha attirato l’attenzione.

Precedentemente editore di una piccola casa discografica specializzata in musica militare (Serp), Le Pen era diventato milionario alla fine degli anni ’70, in virtù delle proprietà di Lambert a Montretout, a Saint-Cloud (Yvelines), allora valutate dalla stampa tra 4 e 10 milioni di franchi, come pure una parte del suo patrimonio bancario, stimato tra i 20 e i 30 milioni di franchi. Sembra quindi difficile che possa sfuggire alla tassa sulle grandi fortune (IGF), che si applica ai patrimoni di valore pari o superiore a 3,5 milioni di franchi.

“La mia profonda convinzione è che Le Pen non stia raccontando tutta la storia”, ha commentato Henri Emmanuelli, ministro socialista del Bilancio. Ma Le Pen non ha dichiarato l’IGF nel 1985 e nel 1986, e lo stesso vale per l’imposta sul patrimonio (ISF) dal 1989 al 1993. E le autorità fiscali hanno fatto un aggiustamento in questo senso.

Pochi mesi prima delle elezioni presidenziali del 1995, Jean-Marie Le Pen ha fornito per la prima volta in una trasmissione televisiva la sua stima del patrimonio ereditato: 17 milioni di franchi, tasse escluse, ha dichiarato. “Lo Stato ha detratto 12 milioni e me ne ha lasciati 5”, ha spiegato. Di questa somma rimanente – che nel 1995 stimava in 20 milioni di franchi – disse di averne spesi tre quarti per la sua campagna politica.

Sette anni dopo, in vista delle elezioni presidenziali del 2002, ha reso pubblico un patrimonio netto di 3,2 milioni di euro e ha dichiarato di aver pagato 4.116 euro di imposta sul patrimonio (ISF). Se il suo ISF è un dato di fatto, la sua ricchezza si scioglie negli anni successivi. Il suo ISF è sceso a 1.897 euro nel 2005, poi a 1.643 euro nel 2006.

La valutazione della casa padronale di Montretout, il gioiello di famiglia dell’eredità Lambert a Saint-Cloud – un edificio principale di 430 m2 , annessi di 350 m2, di 4.670 m2 – è stato oggetto di stime contrastanti. Nel 2006 è stata valutata 6,45 milioni di euro da Le Canard enchaîné, che ne ha annunciato la messa in vendita. La vendita non ha mai avuto luogo, ma nel luglio 2012, l’atto di donazione da parte di Jean-Marie Le Pen di parte delle sue quote del SIC a due delle sue figlie, Marine e Yann Le Pen, mostrava la valutazione ufficiale della proprietà: 1.795.200 euro.

La rivendita, nel 2024, dell’altra proprietà nell’Hauts-de-Seine, la villa di Rueil-Malmaison, dove Le Pen viveva con la moglie, ha riacceso le domande sulla valutazione dei suoi beni e di quelli della figlia Marine. Acquistata nel 2012 per 335.997 euro, la villa è stata venduta undici anni dopo al miliardario conservatore Pierre-Édouard Stérin e al suo braccio destro François Durvye per 2,5 milioni di euro.

Nel corso dei decenni, Jean-Marie Le Pen è stato costantemente soggetto a controlli fiscali, sanzioni e controversie. “In sessant’anni di vita politica, esclusivamente all’opposizione, ha subito 17 verifiche fiscali ed è stato controllato fino all’osso. Avrà intentato 70 cause e ottenuto 40 condanne. Ho quattro tomi, e questa è solo una parte”, ha denunciato Marine Le Pen a Mediapart nel 2013.

Diversi fattori hanno alimentato le voci su una possibile parte nascosta dell’eredità di Lambert. Innanzitutto le accuse mosse dalla prima moglie, Pierrette Lalanne, al momento del divorzio. In diverse interviste – Geneva Home Information (GHI) nel 1987, Rolling Stone nel 1988 e un’intervista video con Karl Zéro nel 1998 – l’ex moglie ha confermato, con dovizia di particolari, che l’eredità Lambert comprendeva “un’altra parte”, non dichiarata, in Svizzera: 40 milioni di franchi (circa 6 milioni di euro).

Poi ci sono state le confidenze degli ex compari di Jean-Marie Le Pen nel contesto del nostro libro-inchiesta del 2017, in particolare sull’ipotesi di lingotti d’oro che avrebbe dissotterrato dalla cantina del maniero di Montretout al suo arrivo, facendogli guadagnare il soprannome di “Conte di Montecristo” in una cerchia di addetti ai lavori.

Jean-Marie Le Pen ha sempre denunciato la “calunnia”, ma non ha mai portato avanti queste accuse. Nel 2013, interrogato da Mediapart sulle accuse mosse dalla sua ex moglie, che nel frattempo era tornata a vivere nelle pertinenze di Montretout, rispose che “lei ha smentito tutto molto tempo fa”. Tre anni dopo, intervistato per il nostro libro, negò anche di aver trovato un tesoro a Montretout, una “leggenda”. I Lambert, da parte loro, non vogliono più parlare dell’argomento: “Abbiamo ricevuto minacce, siamo stati vittime di tentativi di avvelenamento, abbiamo dovuto garantire la sicurezza della nostra famiglia… Capirete quindi che non vogliamo più parlare di tutto questo”, ha risposto la moglie di Philippe Lambert.

Misteri svizzeri

I regolari viaggi di Jean-Marie Le Pen in Svizzera hanno anche alimentato i fantasmi. Più volte l’anno, egli aveva l’abitudine di attraversare la frontiere franco-svizzera per soggiornare al Mirador, il grand hotel del centro dimagrante di Mont Pèlerin, gestito da un suo amico fino al 2010. Quando i dirigenti del Front National avevano bisogno di contattarlo, sapevano bene che non dovevano chiedere di “Monsieur Le Pen” alla reception. Lì, per maggiore discrezione, il leader si registrava con nomi falsi, come “Monsieur Lagardère”, “Monsieur Domremy” o “Monsieur Mirandole”.

Ma cosa ci faceva Jean-Marie Le Pen nella terra del segreto bancario quando non trascorreva le sue giornate alle terme? Sebbene molte domande rimangano senza risposta, alcuni elementi hanno sollevato un angolo del velo sugli affari svizzeri.

Nel 1992, L’Événement du jeudi rivelò che Jean-Marie Le Pen aveva aperto un conto presso l’Union des banques suisses (UBS) nel 1981, tramite uno dei suoi amici più stretti, l’editore francese Jean-Pierre Mouchard, che viveva in Svizzera. Interrogata nel 2013 da Mediapart, Le Pen ha affermato che si trattava del “conto della Serp”, la sua casa editrice discografica, che aveva “contratto un prestito con l’UBS” e lo aveva “rimborsato negli anni successivi”. L’importo, la data di rimborso e la chiusura del conto rimangono sconosciuti, poiché Le Pen non ha mai reso pubblico il contratto di prestito che avrebbe ottenuto per la Serp.

Nel 2015 il suo nome è riemerso in Svizzera. Nell’aprile 2015, Tracfin, l’unità antiriciclaggio di Bercy, ha segnalato alla magistratura l’esistenza di un conto bancario ufficialmente intestato al suo assistente personale Gérald Gérin. Nel 2008, il maggiordomo è diventato il beneficiario effettivo di una società offshore con sede nelle Isole Vergini britanniche, la Balerton Marketing Limited, che apparteneva al cognato di Jean-Marie Le Pen, Georges Paschos, morto nello stesso anno. Il patrimonio ammontava a 2,2 milioni di euro, di cui 1,7 milioni in lingotti e monete d’oro.

Nella nota di 23 pagine inviata ai tribunali, gli investigatori di Tracfin mettono in dubbio il “grado di autonomia” di Gérald Gérin nelle “numerose operazioni finanziarie che svolge”, in particolare nella “gestione e nel controllo effettivo” dei fondi Balerton. “È possibile che Gérin assuma pienamente il suo ruolo di uomo di fiducia, agendo addirittura come una figura di riferimento”, scrivono. In ogni caso, l’obiettivo dell’accordo potrebbe essere stato quello di “nascondere un patrimonio sostanziale” e “nascondere deliberatamente l’origine e il reale beneficiario dei fondi”.

Per coincidenza o meno, sembra che Jean-Marie e Jany Le Pen si siano recati spesso in Svizzera nei periodi in cui venivano registrati movimenti significativi di fondi nei conti della società offshore, come dimostrano i pagamenti bancari.

Quando Mediapart ha rivelato le informazioni nel 2015, Jean-Marie Le Pen ha dichiarato di non essere “obbligato a dare spiegazioni su ciò che dicono gli altri, in particolare gli organi parapolizieschi responsabili di disturbare la classe politica”. Per quanto riguarda Gérald Gérin, dopo aver negato a Mediapart di essere stato il beneficiario del fondo, ha infine ammesso il contrario a Le Monde, assicurando che il denaro non aveva “nulla a che fare con Jean-Marie Le Pen” ed era “per la [sua] vecchiaia”. Il maggiordomo ha affermato che le azioni della società gli erano state date gratuitamente da Georges Paschos. Perché Paschos avrebbe lasciato i suoi beni all’assistente di Le Pen e non alla moglie e al figlio? Un mistero.

Nel 2015, Tracfin ha fatto una scoperta importante scavando nei primi anni di questo trust. Nel 2004, è stata la banca Lombard Odier Darier Hentsch & Cie (LODH) a fornire il conto Balerton. Secondo le precedenti dichiarazioni di Pierrette Lalanne, si trattava della stessa banca che aveva ricevuto i fondi svizzeri dell’eredità Lambert.

Tracfin ha anche trovato tracce di un conto detenuto per un certo periodo presso il Crédit Suisse da Jany Le Pen, che lo ha chiuso nel 2008 rimpatriando 200.000 euro sul suo conto bancario francese. Da dove provengono questi fondi? Ancora una volta, un mistero.

Nel 2013 è stata aperta un’ampia indagine sui suoi beni.

Solo nel 2013 la magistratura ha aperto un’indagine sul patrimonio della fondatrice del FN. Questa procedura, rivelata da Mediapart, è stata avviata da un rapporto del precursore dell’Alta Autorità per la Trasparenza nella Vita Pubblica (HATVP). In questione: la dichiarazione patrimoniale di Jean-Marie Le Pen e un presunto arricchimento di 1,1 milioni di euro tra l’inizio (2004) e la fine del suo mandato europeo (2009).

Il presidente onorario del FN si è giustificato citando, tra l’altro, un pagamento da parte della sua associazione di finanziamento Cotelec e un debito fiscale condonato dal governo. La brigata finanziaria ha iniziato a esaminare i conti bancari, le proprietà immobiliari e gli investimenti della Sicav di Jean-Marie Le Pen.

Nel 2015, l’indagine è stata estesa ai sospetti di riciclaggio di frode fiscale dopo che Tracfin ha segnalato il conto svizzero del suo maggiordomo. All’epoca Jean-Marie Le Pen era sereno. Denunciò un’indagine aperta “opportunamente” a poche settimane dalle elezioni comunali e che sarebbe stata chiusa perché “i suoi beni sono perfettamente trasparenti e non c’è nulla di strano da segnalare, come sempre”, affermò. Ma qualche mese dopo, quando gli inquirenti hanno scassinato le sue sei casseforti durante le perquisizioni e hanno scoperto 29 monete d’oro e quattro lingotti, si è irritato: “È come se fossi la French Connection o Bygmalion! Non so di quale frode fiscale si stia parlando. […]Non ho un conto corrente svizzero e questi metodi di violenza mi sembrano ben lontani dal rispetto dovuto a un cittadino e a un parlamentare”.

L’anno successivo, l’indagine giudiziaria è stata nuovamente ampliata, questa volta per includere la “dichiarazione inesatta dei beni di Marine Le Pen”, a seguito di un rapporto dell’HATVP. L’organo di controllo ha ritenuto che vi fossero “seri dubbi sulla completezza, l’accuratezza e la sincerità” della dichiarazione dei redditi, “a causa della manifesta sottovalutazione di alcuni beni immobili detenuti congiuntamente” al padre. Allo stesso tempo, entrambi sono soggetti a un procedimento di rettifica fiscale per lo stesso motivo.

Mentre il caso contro Marine Le Pen era ancora oggetto di indagine da parte della procura di Nanterre a luglio, quello contro Jean-Marie e Jany Le Pen è stato sospeso in attesa dell’esito del contenzioso con il fisco e di un eventuale accordo tra la Direction générale des finances publiques e la famiglia Le Pen – nella consapevolezza che se l’imposta fosse stata assolta, i tribunali non avrebbero potuto prendere in considerazione l’azione penale. Gérald Gérin, invece, è stato deferito al tribunale penale nel 2024 con l’accusa di frode fiscale e riciclaggio di denaro.

L’articolato procedimento è durato più di un decennio. Ciò ha portato l’avvocato di Jean-Marie Le Pen, Frédéric Joachim, a dire che la PNF stava “trascinando” un’indagine “vuota”: “Sta aspettando che chiuda gli occhi, in modo che questo caso possa essere chiuso e il procedimento estinto”, ha detto a Mediapart nel 2022. Due anni dopo, l’avvocato Joachim è categorico: vede in questa “ ondata di procedimenti legali e fiscali ‘ un ’ attacco a tutto campo ‘ da parte dell’HATVP, dei tribunali e delle autorità fiscali, in vista delle elezioni presidenziali del 2017, per ’ diffamare Marine Le Pen attraverso suo padre ”. In particolare, l’avvocato ha fatto riferimento a “rivalutazioni fiscali basate sulla procedura di rettifica ”. L’avvocato ha fatto riferimento in particolare alle “rivalutazioni fiscali, che si basano sulla procedura di rettifica in contraddittorio [con le autorità fiscali]”, a causa di “differenze dottrinali sulle valutazioni [degli immobili] e sulla portata degli obblighi di dichiarazione”.

Il dossier segreto dei donatori

Jean-Marie Le Pen ha mantenuto la stessa opacità per quanto riguarda la sua associazione di finanziamento Cotelec – acronimo di “contributo elettorale” – creata nel 1988.

Questa associazione, la cui tesoreria era affidata ai suoi consiglieri più fidati, gli permetteva di raccogliere prestiti e donazioni da sostenitori esterni al partito. La Cotelec è diventata rapidamente una macchina redditizia e una piccola banca: ogni anno ha prestato diversi milioni di euro al Front National o ai suoi candidati e ha persino salvato il partito dalla bancarotta nel 2010. Questo ha permesso a Le Pen di mantenere la sua morsa sul Front National, anche nel confronto con la figlia dopo la sua espulsione nel 2015.

Ben consapevole di questo vantaggio, ha fatto del Cotelec il segreto meglio custodito del partito. “Tra la Cotelec e il FN c’era un rapporto ermetico, almeno in un senso…”, ha commentato un ex dirigente del partito. Il fondatore del FN si è sempre rifiutato di rivelare la lista dei suoi donatori. I successivi tesorieri del partito, come Marine Le Pen, non ne sono mai venuti a conoscenza. Era un po’ come uno Stato nello Stato”, ha raccontato l’ex tesoriere del partito Jean-Pierre Reveau. Era l’unico ad avere il diritto di fare richieste di donazioni e prestiti, cosa che trovavo anormale, perché eravamo in grado di ricevere fondi. Quello che voleva era controllare gran parte dei fondi del Front National.

Nel 2014 è arrivato nelle casse della Cotelec uno dei due prestiti russi ottenuti dal Front National, attraverso un percorso tortuoso: due milioni di euro dalla società cipriota Vernonsia Holdings Ltd, tramite un conto aperto presso la banca Julius Baer in Svizzera, grazie all’oligarca russo Konstantin Malofeev.

Ma con l’inasprimento delle norme sul finanziamento delle elezioni e l’indebitamento del Cotelec per la mancanza di rimborsi da parte di alcuni candidati, Jean-Marie Le Pen è stato costretto a sciogliere il suo micro-partito nel 2020.

Sospetti di appropriazione indebita di fondi pubblici europei

L’ex presidente del FN è stato coinvolto in altre vicende finanziarie. A settembre doveva comparire per appropriazione indebita di fondi pubblici al processo sul cosiddetto affare degli assistenti parlamentari, insieme alla figlia e ad altri 25 membri del partito. Tuttavia, a causa del deterioramento delle sue condizioni di salute, il suo caso è stato stralciato.

Allo stesso tempo, nel gennaio 2024, il Parlamento europeo gli ha chiesto di restituire più di 300.000 euro a causa di “possibili gravi irregolarità” nell’uso dei fondi pubblici destinati alla sua comunicazione. In particolare, si tratta della consegna nel 2016 di un centinaio di bottiglie di grands crus e champagne a Montretout, per un costo di oltre 8.500 euro. Il suo avvocato ha annunciato che farà ricorso contro questa decisione al Tribunale dell’Unione europea. In entrambi i casi, Le Pen ha sempre contestato le accuse.

Infine, negli ultimi anni, il fondatore del FN è stato accusato da due dei suoi autisti. Nel 2022, l’ex consigliere regionale del FN Farid Smahi, divenuto suo assistente e poi suo autista personale, avrebbe denunciato la questione alla Procura di Nanterre, secondo quanto riportato dal sito web dell’ex Factuel. Egli avrebbe affermato di non aver mai ricevuto una vera e propria busta paga e di essere stato pagato in contanti, in particolare nella sua ultima posizione di autista.

Nel 2017, la procura di Nanterre ha aperto un’indagine preliminare sul lavoro nero in seguito a una denuncia di Jean-Pierre Zablot, che è stato autista di Jean-Marie Le Pen tra il 1999 e il 2015. Il 73enne ha raccontato a Mediapart che per tutti questi anni ha lavorato senza contratto e senza essere dichiarato e che è stato pagato con false ricevute dei pasti. Quando si è ammalato nel 2015, è stato costretto a smettere di lavorare e ha concluso la sua vita in una stanza di 10 m2 , senza alcun reddito, “abbandonato come un cane”, ha raccontato. Interpellato all’epoca, il Front National “ha assolutamente smentito le accuse del signor Zablot”.

Cinicamente, lo stesso Jean-Marie Le Pen ha incoraggiato il suo ex autista a rendere pubblica la vicenda, nel bel mezzo di una spaccatura con il suo ex partito. Jean-Pierre Zablot ha chiesto un risarcimento di poche migliaia di euro, e quando si tratta di soldi, le cose si complicano”, ci ha detto uno stretto collaboratore di Le Pen. Il Fronte ha rifiutato, affermando che non era l’autista del Fronte. Jean-Marie Le Pen rispose che lo era, perché era l’autista del Presidente del Fronte! Allora gli ha detto: “Se le cose stanno così, spargi la tua robetta in giro e vedremo!