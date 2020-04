Corea del Nord, e se il quarto uomo fosse una donna?

La Corea del Nord è uno dei paesi più sessisti ma la sorella di Kim Jong Un, Kim Yo Jong, sarebbe in pole position per la successione (Barbara Demick)

La convinzione convenzionale è che una donna non potrebbe mai ascendere alla guida della Corea del Nord, un paese bloccato in un circolo vizioso di mode passeggere, acconciature, musica e costumi sociali. Un mix tossico di confucianesimo e totalitarismo lega le donne ai loro mariti, ai loro suoceri e, in ultima analisi, a un regime dominato dagli uomini. Con poche eccezioni (la più nota è il vice ministro degli Esteri, Choe Son Hui), i quadri superiori della Corea del Nord sono quasi interamente maschi. L’Assemblea Suprema del Popolo – che attualmente conta seicentottantasette membri – dovrebbe riservare il venti per cento dei suoi seggi alle donne, ma la percentuale è spesso diminuita. E la funzione primaria di queste deputate sembra essere quella di rallegrare l’ottica, indossando gli abiti coreani color gioiello, lunghi fino al pavimento, meglio conosciuti con il termine sudcoreano hanbok. Dal 1948, la Corea del Nord è governata da tre uomini – il fondatore, suo figlio e suo nipote – ma, tuttavia, è ora concepibile che il quarto uomo sia una donna. Questo perché, secondo quanto riferito, Kim Jong Un è in stato di salute cagionevole, il successore più ovvio è la sorella trentenne, Kim Yo Jong.

Kim Jong Un non si è presentato alle cerimonie per il compleanno del nonno, il 15 aprile, la festività più importante del calendario nordcoreano e un evento che non si è mai perso da quando è diventato leader, nel 2011. Una serie di test missilistici in programma in concomitanza con la festività si è svolta senza le consuete riprese di Kim che guardava da un banco di osservazione o scrutava attraverso un binocolo. L’agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord, KCNA, continua a riportare le sue presunte attività (come gli auguri e i messaggi di compleanno inviati agli alleati), ma dall’11 aprile non sono emerse fotografie affidabili di lui.

La settimana scorsa la CNN ha riferito che si trovava in “grave pericolo”, dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico (un’affermazione ripresa da un articolo di una rivista giapponese di sabato che affermava che era morto cerebralmente dopo un’operazione fallita per l’inserimento di uno stent), mentre il Daily NK, un autorevole quotidiano online con sede a Seoul, ha dichiarato che si stava riprendendo dopo un intervento cardiovascolare. “Sembra che ci sia qualcosa che non va”, ha concluso il giornale, venerdì. Fino a quando “i media statali non forniranno prove decisive della sua posizione e del suo benessere, le voci continueranno probabilmente ad emergere e l’incertezza prevarrà”. Finora non è successo. Lo stesso giorno, la Reuters ha riferito che la Cina ha inviato una squadra in Corea del Nord che comprendeva personale medico. Sabato è stata un’altra festività, che ha segnato la fondazione delle forze armate della Corea del Nord, e Kim Jong Un era assente dalla copertura televisiva della Corea del Nord sulle cerimonie, secondo lo Yonhap News Service della Corea del Sud. Anche se molte notizie sulla Corea del Nord si rivelano imprecise – i funzionari nordcoreani che scompaiono senza spiegazione, e altri che si pensa siano stati giustiziati, si presentano spesso mesi dopo in riunioni o parate – queste notizie chiariscono che la Corea del Nord deve avere un piano di emergenza per la successione.

Sullo sfondo di tutto questo intrigo c’è la crisi del coronavirus. Sebbene la Corea del Nord affermi di non avere casi, la minaccia di contagio potrebbe essere un motivo per cui Kim non si è presentato in pubblico. Nonostante la sua giovinezza – si ritiene che abbia trentasei anni – è un fumatore e bevitore incallito che si muove come un uomo più vecchio di decenni, con il respiro affannoso e zoppicante. Secondo una biografia pubblicata l’anno scorso, “Il grande successore” di Anna Fifield, gli esperti medici che hanno analizzato i filmati disponibili al pubblico del leader, che è alto un metro e settantacinque, hanno stimato che il suo peso a un certo punto è di trecento libbre (136 kg, circa).

Se succede qualcosa, Kim Yo Jong è il logico successore”, mi ha detto Sue Mi Terry, ex analista della Corea del Nord per la C.I.A.. “È una questione aperta se le élite nordcoreane accetterebbero una donna, ma avrebbero più difficoltà ad accettare qualcuno al di fuori della famiglia Kim”. Kim Yo Jong è la nipote più giovane conosciuta di Kim Il Sung, che porta in sé ciò che i nordcoreani venerano come una linea di sangue pura che ha avuto origine sul Monte Paektu, un vulcano al confine con la Cina, che è il mitico luogo di nascita del popolo coreano. Si dice che fosse la preferita di suo padre, Kim Jong Il, che ha governato dal 1994 fino alla sua morte, nel 2011, e che, secondo un ex funzionario russo, Konstantin Pulikovsky, potrebbe aver avuto un atteggiamento più illuminato nei confronti delle donne di alcuni esponenti dell’élite nordcoreana. Pulikovsky, che viaggiava in treno con Kim Jong Il e che più tardi ha scritto una biografia dell’esperienza, ha raccontato agli intervistatori che il leader ha elogiato l’intelligenza della figlia, mentre derideva i suoi figli come “teste vuote”.

Se si guarda l’albero genealogico della dinastia, sembra che ci sia un certo numero di Kim, maschi e femmine, ma molti sono stati esiliati o epurati, o peggio; il fratellastro maggiore di Kim, Kim Jong Nam, è stato assassinato in Malesia, nel 2017. Kim Jong Il ha avuto sette figli con quattro donne, ma Yo Jong e Jong Un sono nati dalla stessa madre, e sono nati dalla stessa madre e hanno trascorso almeno una parte della loro infanzia insieme a un altro fratello a Berna, in Svizzera, dove hanno frequentato la scuola elementare con il pretesto di essere i figli di un diplomatico nordcoreano.

Yo Jong non ha attirato molta attenzione fino al corteo funebre di Kim Jong Il, a Pyongyang, il 28 dicembre 2011. Una figura pallida, magra, quasi da bambina, era così poco conosciuta che gli analisti all’inizio hanno ipotizzato che potesse essere la moglie di Kim Jong Il. Successivamente ha iniziato a spuntare nei video ufficiali, passando gradualmente dallo sfondo al centro della scena. Ha fatto un debutto internazionale ben pubblicizzato quando ha partecipato all’apertura delle Olimpiadi del 2018, a Pyeongchang, Corea del Sud, superando il nostro rappresentante americano, il vicepresidente Mike Pence, e guadagnandosi il titolo nei media sudcoreani di “Ivanka Trump nordcoreana”. (“Si meravigliarono di lei appena truccata e della sua mancanza di gioielli. Commentavano i suoi abiti neri e la sua semplice borsa. Hanno notato il fermaglio a forma di fiore che le ha tenuto i capelli in uno stile senza fronzoli” è il modo in cui il Washington Post ha recensito la sua accoglienza).

A differenza della moglie di Kim Jong Un, l’affascinante Ri Sol Ju di Kim Jong, Yo Jong appare in pubblico con tacchi da donna e abiti scuri, con una occasionale camicetta da signorina. È stata spesso vista in riunioni in cui portava doni, prendeva appunti o andava a prendere le penne per suo fratello. Al summit di Hanoi con il presidente Trump dell’anno scorso, ha tenuto un posacenere per raccogliere i suoi mozziconi di sigaretta: un compito servile ma cruciale, visto che i nordcoreani sono compulsivi nel non lasciare tracce del DNA della leadership. Tuttavia, i titoli ufficiali conferiti a Yo Jong lasciano ben pochi dubbi sul fatto che sia in ascesa. Nel 2014 è stata identificata come vice direttore del dipartimento di propaganda e agitazione del Partito al potere. Nel 2017 è stata nominata membro supplente del Politburo, secondo quanto riferito, solo la seconda donna a ricoprire tale carica. Più precisamente, il servizio stampa ufficiale del KCNA ha pubblicato una dichiarazione del 22 marzo, attribuita a lei, in cui ringraziava Donald Trump per una lettera in cui le offriva la sua collaborazione nella lotta contro il coronavirus. Nella dichiarazione, ha elogiato Trump per aver inviato la lettera in un momento in cui “grandi difficoltà e sfide si prospettano per lo sviluppo di legami tra i paesi”.

“È diventata molto più seria”, ha detto Michael Madden, un consulente governativo della Corea del Nord che gestisce il sito web North Korea Leadership Watch. “Quando vedi un suo filmato sulle code di registrazione, lei sorride, una giovane donna simpatica e amichevole, ma quando è fuori da quelle guide, il sorriso svanisce e assomiglia persino a Kim Jong Il”.

Come altri membri della famiglia al potere, Yo Jong è allo stesso tempo una figura di spicco e un simbolo. Il suo anno di nascita è variamente indicato come 1987, 1988 o 1989. Alcuni rapporti affermano che suo marito è il figlio di Choe Ryong Hae, il capo dello stato cerimoniale. Choe, il secondo uomo più potente della Corea del Nord, è un altro contendente come successore, forse in una leadership congiunta con la stessa Kim Yo Jong. Altri dicono che è più probabile che suo marito sia un altro parente di Choe, forse suo nipote. A quanto pare ha un figlio piccolo, e le persone che l’hanno incontrata alle Olimpiadi del 2018 pensavano che fosse incinta di qualche mese o che avesse partorito da poco.

Per quanto riguarda la sua istruzione e le sue qualifiche, si pensa che sia tornata in Europa per i suoi studi, forse entrando a far parte di una cricca di principi nordcoreani che, secondo Michael Madden, vivevano in un edificio di proprietà del regime nel sedicesimo arrondissement di Parigi. In seguito si è laureata all’Università Kim Il Sung, sia in ingegneria che in informatica. Se, infatti, sarà il prossimo leader, aspettatevi di vedere i propagandisti della Corea del Nord che si affrettano a elogiare il suo intelletto, il suo carattere e i suoi successi. Hanno dovuto fare lo stesso con Kim Jong Un, che aveva circa vent’anni, con un curriculum trascurabile, quando è emerso come successore del padre malato, circa due anni prima della sua morte.

Ciononostante, una donna può essere un’impresa ardua. “Non credo che il popolo lo permetterà. Né il popolo, né i funzionari”, ha detto Kang Mi-jin, una donna che ha disertato dalla Corea del Nord nel 2009 e ora lavora come giornalista a Seoul, a un ricercatore che lavora con me, Jinna Park. “Penso che sia troppo presto”. Ha aggiunto: “Ci sono donne in posizioni elevate in alcuni campi, ma soprattutto nelle organizzazioni femminili o nelle arti, e, in generale, sono molto rare”. Le migliori università della Corea del Nord avrebbero mantenuto una quota che limita l’iscrizione femminile al trenta per cento, secondo “Women of North Korea”, uno studio di un think tank del governo sudcoreano pubblicato nel 2014. Eppure le donne nordcoreane fanno spesso un duro lavoro manuale. All’indomani di una brutale carestia, negli anni Novanta, sono diventate le figure più visibili sul mercato, gestendo piccole bancarelle e chioschi (in parte perché i posti di lavoro sono assegnati dal governo, ed è più facile estromettere le donne dal loro lavoro ufficiale), ma la loro importanza nell’economia di mercato non ha elevato il loro status.

“La Corea del Nord è così stravagantemente sessista, nonostante il fatto che si suppone che sia una società rivoluzionaria. Quando si tratta di relazioni di genere, è come la Corea del Sud decenni fa”, ha detto Katharine H. S. Moon, professore di scienze politiche al Wellesley College, che ha scritto sulle questioni di genere nella politica coreana. In realtà, come osserva Moon, le donne non se la sono cavata bene neanche in politica in Corea del Sud, una nazione che è regolarmente in fondo alla lista delle classifiche dei paesi sviluppati sull’uguaglianza di genere dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. L’unica presidente donna della Corea del Sud, Park Geun-hye, è stata imputata nel 2017 ed è ora in prigione, sta scontando venticinque anni per corruzione, estorsione e abuso di potere, che secondo alcuni è un trattamento più duro di quello riservato agli uomini che hanno commesso reati simili.

D’altra parte, si consideri che, come molti commentatori hanno notato, la crisi del coronavirus sta accelerando il ritmo del cambiamento nella tecnologia e nella cultura in tutto il mondo. Un aspetto ampiamente noto della pandemia è che molti dei Paesi che hanno ottenuto ottimi voti per contenere il contagio e proteggere le loro economie sono guidati da donne – tra le più note, la tedesca Angela Merkel, la neozelandese Jacinda Ardern e la taiwanese Tsai Ing-wen. Anche la Corea del Nord potrebbe andare meglio sotto una donna?

La confluenza dei recenti avvenimenti potrebbe lasciare ai nordcoreani poca scelta su quale Kim elevare. Tra i maschi adulti della famiglia, Kim Pyong Il, fratellastro di Kim Jong Il, ha trascorso tre decenni in Europa come diplomatico in semi-esilio; sebbene sia tornato a Pyongyang l’anno scorso, potrebbe essere visto come un rivale dell’attuale linea di governo. Lo stesso Kim Jong Il ha dei figli: il più grande, una figlia, ha circa otto anni; suo figlio è più giovane e potrebbe essercene un terzo. Il fratello maggiore di Jong Un, Kim Jong Chol, meglio conosciuto come un gruppo rock-and-roll che una volta ha cercato di invitare Eric Clapton a Pyongyang, è segnalato per avere problemi di salute ancora più gravi, ed è stato liquidato dal padre come “troppo femminile” per essere preso in considerazione nella successione. Questo fa sì che l’ultimo uomo rimasto in piedi possa essere una donna.