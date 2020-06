CasaBianca sotto assedio. Trump rifugiato nel bunker

Sesto giorno di rivolta negli Usa dopo l’omicidio di George Floyd. Trump rilancia “law and order” lo slogan di Nixon e Reagan. Ma la rivolta non si ferma

Ultim’ora: un uomo è stato ucciso da un colpo d’arma da fuoco durante una manifestazione di protesta che si è svolta a Louisville, nel Kentucky, per condannare la morte di George Floyd. Lo riferiscono media locali, spiegando che l’uccisione è avvenuta verso mezzanotte, un’ora dopo che in città era stato imposto il coprifuoco dopo diverse notti di protesta. Secondo una prima ricostruzione, gli agenti della polizia locale e quelli della Guardia Nazionale stavano cercando di rimuovere un raduno in un parcheggio fuori da un negozio di alimentari quando qualcuno avrebbe sparato contro di loro. A quel punto, gli agenti hanno risposto al fuoco uccidendo un uomo. Il capo della polizia di Louisville, Steve Conrad, ha dichiarato ai media locali che sull’accaduto sono state sentite diverse persone e che nel corso della giornata verranno fornite ulteriori informazioni.

La risposta di Trump è stata che, per la prima volta, viene riconosciuta un’organizzazione di terrorismo interno: gli Antifa. Per i suoi membri non vale il I Emendamento e contro di loro agisce l’FBI. Secondo il Procuratore Generale Barr ne fa parte chiunque appartenga allo “spettro ampio della sinistra e partecipi alle proteste”. E’ una vittoria dell’Alt Right. «Ordine e legge»: Donald Trump ha rilanciato su Twitter uno degli slogan della destra usato a fine anni Sessanta dall’allora candidato presidenziale Richard Nixon e Ronald Reagan chem all’epoca, era governatore della California.

Ma la resistenza non accenna a fermarsi. «Una soluzione politica a un evidente e antico problema di abusi ed emarginazione. Se la politica non ci ascolterà, non si lamenti poi delle violenze che continueranno. Ne sarà responsabile». Così l’attivista per i diritti civili Hawk Newsome, presidente dell’Associazione ‘Black Live Matter’, in una intervista a La Stampa in cui afferma di voler «continuare a combattere, nelle strade e non solo, per la libertà. E’ nostro dovere farci ascoltare da un Paese che ci ignora». E se le proteste non verranno ascoltate «sarà sempre peggio, e la politica ne avrà la colpa». Il segretario alla Giustizia Barr ha minacciato di arrestarlo, perché venuto a Minneapolis da un altro Stato, quello di New York, per protestare. «Il Minnesota aveva già avuto gravi problemi di violenza prima che arrivassimo noi, come l’omicidio di Philando Castile da parte della polizia», afferma, sottolineando che «ormai la protesta è un fenomeno nazionale, e quindi è ridicolo lamentarsi del fatto che qualcuno venga da fuori per cavalcarla sul piano locale. L’amministrazione Trump cerca solo capri espiatori, per i problemi che non vuole risolvere». Anche il Corsera ha sentito uno dei volti noti della comunità afroamericana, il reverendo Jesse Jackson: «Noi incoraggiamo le proteste, ma con disciplina. Stiamo combattendo due guerre allo stesso tempo: una contro il ‘codice del silenzio’ che garantisce l’impunità alla polizia, l’altra contro il Covid-19. Molti nella comunità sono furiosi per questo omicidio, che è una cosa tangibile. Siamo arrabbiati anche perché la pandemia ha colpito in modo esorbitante gli afroamericani ma non possiamo processare il virus». «Anche quando Martin Luther King era vivo ci sono state rivolte e saccheggi. E lui disse a un certo punto: la gente non capisce la non violenza. Perché? E’ semplice. La violenza è lo stile di vita degli Stati Uniti: dal genocidio dei nativi alla schiavitù degli afroamericani», osserva Jackson. «La non violenza, che caratterizzava le nostre manifestazioni, è controcultura. L’America è ancora una società in cui vige l’apartheid. Le discriminazioni sono continuate. Spero che Trump non venga rieletto, ha incoraggiato il nazionalismo bianco, a marciare negli edifici governativi con gli AK-47. Ma l’assenza di Trump non basta. Bisogna affrontare in modo significativo le diseguaglianze legate alla razza che esistono nell’accesso alla Sanità, all’istruzione, all’occupazione, nel capitale, anziché considerarle naturali, normali».

La sintesi di quello che sta accadendo negli States.

25 città in 15 stati hanno imposto il coprifuoco. Quasi 2300 persone arrestate. In oltre 30 città maggiori sono scoppiati riots violentissimi. Le proteste si sono diffuse anche ai centri minori. Scontri anche in Canada. Nelle carceri di tutto il paese, le TV sono state spente per giorni, cercando di impedire che le notizie delle rivolte raggiungano i prigionieri e scatenino rivolte.

A Philadelphia devastata gran parte della città. Bruciate diverse auto della polizia, scontri e saccheggi per ore. Blackout delle comunicazioni e tracciamento dei cellulari. Giornalisti feriti e arrestati. All’alba la città era avvolta da una nube di fumo nero.

A Boston, una folla oceanica è scesa in piazza per lo più pacificamente. Dopo alcune ore la polizia ha caricato a freddo i manifestanti. La situazione è degenerata. Intervenuta la Guardia Nazionale. Segnalati investimenti dei manifestanti da parte di suprematisti. Saccheggiati i negozi di lusso. Secondo un tweet della polizia di Boston, sette agenti sono stati portati in ospedale e diversi sono stati curati sul luogo degli scontri. Inoltre, almeno 21 veicoli della polizia sono stati danneggiati e 40 manifestanti sono stati arrestati.

Quincy Mason Floyd, uno dei figli di George Floyd ha partecipato domenica a una protesta a Bryan, in Texas, secondo la Kbtx, e ha raccontato come fosse un bambino di quattro o cinque anni l’ultima volta che ha visto suo padre. «Sono davvero emozionato per tutto questo. Tutti escono e gli dimostrano affetto – ha detto – Sono davvero commosso». Quincy Mason e la sorella, Connie Mason, che hanno partecipato alle manifestazioni di ieri a Bryan, hanno fatto appello ai manifestanti in tutto il Paese a evitare la violenza. «Non risolverà nulla», ha detto il figlio di George Floyd, che insieme ai fratelli vive a Bryan, dove si sono trasferiti con la madre più di 15 anni fa.

A Minneapolis il grande corteo che bloccava una superstrada è stato travolto da un’autocisterna su un cavalcavia. Tirato fuori dal l’abitacolo l’autista è stato picchiato. E’ ancora vivo. I fatti sono stati immortalati in video diffusi sui social media. Il Dipartimento di sicurezza pubblica del Minnesota ha confermato l’arresto dell’autista del mezzo, rimasto ferito, e ha fatto sapere che non ci sarebbero feriti tra i manifestanti.

Intanto, l’ormai ex poliziotto, il bianco Derek Chauvin, diventato tristemente famoso per l’omicidio di George Floyd, apparirà l’8 giugno per la prima volta in tribunale per rispondere alle accuse di omicidio. L’udienza era inizialmente prevista per oggi, ma è stata spostata, come riferisce la Cnn. Non è chiaro il motivo del rinvio. L’ex poliziotto, con precedenti di violenza e abusi in divisa, è stato arrestato venerdì scorso, dopo essere stato licenziato insieme ad altri tre colleghi che non hanno mosso un dito durante il violentissimo fermo di polizia in cui ha perso la vita il ragazzo afroamericano. Perfino per il loro capo il capo della polizia di Minneapolis, Medaria Arradondo, sono complici dell’assassino. «Floyd è morto nelle nostre mani e questo lo considero essere complici», ha detto alla Cnn rispondendo ai familiari della vittima. «Silenzio e mancanza di azione, è essere complici – ha aggiunto – Se solo ci fosse stata una voce…è quello che speravo».

Diffusi online migliaia di indirizzi mail di agenti di polizia.

A New York diverse ore di scontri, bloccati i ponti da Manhattan. Una notte di battaglie di strada con innumerevoli auto e i negozi bruciati. Espropriati tutti i negozi di Union Square. La polizia sta chiedendo rinforzi. Centinaia gli arresti. La situazione è fuori controllo. Arrestata anche Chiara De Blasio, 25enne figlia del Sindaco.

Due poliziotti sono stati licenziati ad Atlanta. Il sindaco Keisha Lance Bottoms ha annunciato il licenziamento dei due poliziotti dopo che sui social media ha iniziato a circolare un video che immortalava l’arresto, con violenza, di due studenti fermati sabato notte. Immagini «molto inquietanti», ha detto Lance Bottoms. «C’è stato chiaramente un uso eccessivo della forza», che – ha detto – «non è mai accettabile», pur ammettendo come siano giorni difficili per gli agenti. Il video mostra i poliziotti che si avvicinano alla macchina in cui si trovano i due ragazzi, viene rotto il finestrino del conducente e i due vengono prelevati con violenza dopo essere stati bloccati con l’uso del taser.

A Santa Monica, in California, barricate ed espropri dei negozi del lusso.

Nella vicina Huntington Beach violentissimi scontri tra manifestanti e gruppi di destra. Anche a Long Beach scontri continuati fino ai margini di Beverly Hills, difesa dalla Guardia Nazionale.

Nella zona sud di Los Angeles e sulle principali autostrade presidi e party dei manifestanti.

Scontri e banche in fiamme ad Atlanta, Aurora, Detroit, San Diego e Portland.

A Washington, la polizia ha sparato gas lacrimogeni, gas urticanti e granate stordenti contro i manifestanti. Incendi fin sotto i cancelli della Casa Bianca. Le luci che generalmente illuminano l’esterno della Casa Bianca sono state spente durante la fase più calda della protesta. Dato alle fiamme il posto di guardia e la Chiesa di San Giorgio in La Fayette Square. La polizia ha picchiato una giornalista della CNN che riprendeva il rogo. Data la situazione i servizi segreti hanno bruscamente portato il presidente Trump nel bunker sotterraneo da cui non è ancora uscito. La Casa Bianca ha spento le luci esterne ed interne ed è sotto assedio. Enorme falò nel prato del Campidoglio, data alle fiamme la bandiera americana. Richiesti rinforzi Esercito e DEA. Capitol Hill avvolta in una nube di fumo nero. Abbattute Statue dei Confederati a Birmingham in Alabama.

Bruciano completamente da diverse ore il centro di Richmond e quello di Rheno.

A Louisville e Lexington polizia e manifestanti si sono uniti nel chiedere giustizia per George Floyd.

Ad Austin la polizia è stata autorizzata a usare armi letali. La contea di King nello Stato di Washington, il cui capoluogo è Seattle, ha dichiarato lo stato di emergenza a causa della «violenza e dei furti associati alle proteste».

«Dalla F1 nessun segnale, il mio è uno sport dominato dai bianchi». È l’accusa lanciata sui social dal campione del mondo in carica, Lewis Hamilton, nei confronti dei colleghi e del silenzio del circus riguardo alla morte di George Floyd. «Vedo quelli di voi che stanno zitti. Alcuni sono anche molto famosi ma preferiscono tacere dinanzi a questa ingiustizia – sottolinea il campione britannico – io sono uno dei pochi di colore in questo mondo e sono solo. Avrei potuto pensare che avresti capito perché questo accadesse e che avresti detto qualcosa al riguardo, ma non puoi stare al nostro fianco. Solo ora so chi sei e ti vedo».

Proteste, pacifiche, anche in Nuova Zelanda dopo la morte dell’afroamericano George Floyd durante un fermo di polizia a a Minneapolis. Ad Auckland migliaia di persone sono scese in piazza, nel centro della città, per poi sfilare in corteo fino al consolato americano. Centinaia di persone hanno partecipato a manifestazioni di solidarietà a Wellington, Christchurch e Dunedin. L’obiettivo è «attirare l’attenzione sulle sofferenze dei nostri fratelli e delle nostre sorelle in America», ha affermato in una dichiarazione Shalane Williams, portavoce ad Auckland del movimento Black Lives Matter, che ha parlato di proteste pacifiche. «Non è solo una questione americana – ha detto – è una questione umanitaria».

Gli spazi sociali di Catania hanno fornito alcuni indirizzi utili

📡Dirette:

https://www.twitch.tv/woke

📡https://www.youtube.com/watch?v=J_LJFTDL2OY

📡U.S. Riots Streams GoyTalk

📡UnicornRiot

📡AP live updates

https://apnews.com/4c6d5f617f821baf8e35d9652460a6b7

😡Elenco violenze della polizia:

https://www.reddit.com/r/ChapoTrapHouse/comments/gtydkt/giant_list_of_police_brutality_against

♥️Elenco casse solidali per cauzioni:

https://docs.google.com/document/d/1X4-YS3vFn5CLL9QtJSU0xqmTh_h8XilXgOqGAjZISBI/mobilebasic?fbclid=IwAR35L0nCLGygXbE6ylKYuVaRWG_INgkdt9HJWaDFmfzERc60Ss8gKdntTq8