Gaza, il genocidio nell’aria

L’aria stessa che i gazesi respirano mette in pericolo la loro salute per molti anni a venire [Abdullah Shihipar]

Gaza non è più riconoscibile. Dall’inizio del genocidio israeliano, l’anno scorso, più del 60% degli edifici è stato distrutto o danneggiato, con oltre 42 milioni di tonnellate di macerie. Le immagini satellitari scattate prima e dopo l’ottobre 2023 mostrano le impronte di edifici e case in un’immagine e un paesaggio inondato di polvere marrone nell’altra. L’enorme quantità di polvere è la caratteristica più evidente di queste immagini, che sono notevolmente più color seppia. Ciò che una volta faceva parte di una struttura indipendente è stato polverizzato, aerosolizzato e inalato prima di depositarsi al suolo.

Il genocidio ha causato innumerevoli minacce alla salute degli abitanti di Gaza. Ma questa polvere – le particelle emanate dalle macerie che ora ricoprono ogni parte della regione – è una minaccia di cui non si parla molto. Dovremmo iniziare a parlarne di più perché metterà a rischio la salute pubblica a Gaza per molti anni a venire.

Quando pensiamo agli attacchi aerei, immaginiamo ferite traumatiche: arti fatti a pezzi, ossa rotte, strade piene di sangue. Ma l’impatto di un attacco aereo va ben oltre il danno iniziale. I sopravvissuti sono esposti a materiale edilizio tossico, fumo e sostanze chimiche, che possono essere assorbite dall’organismo in modi diversi. Considerando che alcune persone rimangono intrappolate sotto le macerie per ore o giorni, c’è un periodo prolungato in cui rimangono direttamente esposte a questi materiali. Alcune persone a Gaza continuano a vivere nei gusci crollati delle loro case, mentre altre vivono in tende probabilmente a pochi metri dalla distruzione.

Quali sono gli impatti sulla salute dei civili? L’anno scorso, i ricercatori dell’Università del Maryland hanno esaminato diversi studi per trovare una risposta. Hanno scoperto che la stragrande maggioranza delle ricerche sulle esposizioni a sostanze chimiche tossiche in guerra si è concentrata in generale sull’impatto sul personale militare (come l’impatto delle fosse di combustione) o sull’impatto su coloro che si trovavano all’interno o nei pressi del sito del World Trade Center durante e dopo l’11 settembre. Le ricerche sull’impatto dell’esposizione a sostanze chimiche legate alla guerra sui civili sono relativamente poche, anche se esiste un’ampia documentazione, ad esempio, sugli effetti dell’Agente Arancio in Vietnam o sulle malformazioni alla nascita riscontrate dai bambini di Falluja.

La ricerca prodotta dopo l’11 settembre può darci un’idea di ciò con cui potrebbero avere a che fare le persone a Gaza. Quando le torri sono crollate, sono stati rilasciati nell’aria materiali come idrocarburi policiclici aromatici, amianto, metalli e vetro. In seguito, molte persone hanno sviluppato sintomi respiratori – quella che è stata presto chiamata “sindrome della tosse del World Trade Center”. Le ricerche dimostrano che c’è stato un aumento dei tumori sia tra i soccorritori sia tra i civili esposti agli attacchi del 9/11. I tumori possono richiedere molto tempo per svilupparsi, motivo per cui i ricercatori invitano a continuare a sorvegliare il rapporto tra l’esposizione e lo sviluppo del cancro, che potrebbe diventare più chiaro. Tuttavia, il legame è stato stabilito in misura sufficiente da indurre il Congresso a stanziare fondi per i soccorritori dell’11 settembre attraverso il James Zadroga 9/11 Health and Compensation Act.

Se il crollo del World Trade Center ha causato danni così ampi e duraturi, si può solo immaginare cosa possa fare alle persone un anno di bombardamenti continui in un’area molto più densamente popolata di Manhattan; in particolare, alle persone che hanno anche un accesso limitato (se non nullo) all’assistenza sanitaria di base e si trovano prive di cibo e acqua pulita. Come ha evidenziato un rapporto di ottobre della Reuters, la presenza di amianto nei materiali da costruzione è particolarmente preoccupante. L’amianto può essere facilmente inalato e causare mesotelioma e cancro ai polmoni.

Anche il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente ha sollevato preoccupazioni per le perdite di metalli pesanti e piombo nelle falde acquifere di Gaza, causate in particolare dalla distruzione dei pannelli solari. Poiché Israele ha praticamente cancellato le infrastrutture igienico-sanitarie di Gaza, è probabile che la popolazione beva acqua contaminata da questi e altri inquinanti. Come sappiamo, l’esposizione al piombo, anche in piccole quantità, è altamente dannosa per lo sviluppo infantile. In caso di esposizione prenatale, il piombo è anche legato a un peso inferiore alla nascita.

Non è difficile concludere che nella Striscia di Gaza esiste una crisi sanitaria generazionale. Anche dopo la fine del genocidio in corso, speriamo prima che poi, la popolazione di Gaza rimarrà con impatti sulla salute per tutta la vita. Mentre i funzionari statunitensi e israeliani discutono dei piani per una “Gaza post-bellica”, c’è poca attenzione per la salute e il benessere dei palestinesi che vivono lì.

I medici Almashat e McDiarmid dell’Università del Maryland hanno chiesto maggiore attenzione e studi sull’impatto delle esposizioni a sostanze chimiche tossiche sui civili nei conflitti armati. Senza questa ricerca, le vittime dei conflitti sono rese più invisibili e coloro che partecipano alla negazione del genocidio sono ulteriormente rafforzati. Trascurare di documentare questi impatti ci dà una falsa impressione di quante persone siano state uccise e colpite, negando loro il diritto di essere curate e, cosa altrettanto importante, l’opportunità di ottenere giustizia.

Queste persone devono essere rappresentate nella letteratura e i sostenitori della salute pubblica di tutto il mondo devono farsi avanti per contribuire a documentare ciò che è accaduto. Ma questo non può essere fatto mentre gli operatori sanitari palestinesi continuano a essere presi di mira e uccisi, e mentre ricercatori come il dottor Khaled Asler e medici come il dottor Hussam Abu Safiya, direttore dell’ospedale Kamal Adwan, vengono rapiti dalle forze israeliane. Il dottor Asler è stato poi rilasciato dopo una protesta internazionale, ma il dottor Abu Safiya continua a essere trattenuto dalle forze israeliane e non si sa dove si trovi. I dati non possono essere raccolti nel bel mezzo di una strage di massa; questo deve finire ora.

Abdullah Shihipar è uno scrittore che si occupa di salute pubblica, razza, classe e altre questioni di giustizia sociale. Dirige i progetti narrativi e le iniziative di impatto politico presso il People, Place & Health Collective della Brown University.