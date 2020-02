Felicità e neoliberismo

Dietro l’ideologia della felicità ci sono la meritocrazia e il neoliberalismo puro

di José Steinsleger – La Jornada

Da cosa dipende la felicità di un paese? L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), che raggruppa 34 dei paesi più ricchi del mondo (sto quasi scrivendo sviluppato) ha il suo Better Life Index. Il regno del Bhutan misura le sue politiche sociali sulla base di un indicatore chiamato Felicità nazionale lorda (sic), e una piattaforma online della Columbia University si chiama Happiness Studies Academy.

Nel 2012, Gallup ha intervistato quasi 1.000 persone in 148 Paesi e ha rivelato che sette dei 10 Paesi con gli atteggiamenti più positivi nella loro popolazione si trovavano in America Latina. Uno di questi era il Guatemala, che ha uno dei tassi di omicidi più alti del mondo. E l’undicesimo (ajustarse el cinturón, plis)… Colombia.

Ho archiviato la questione nella cartella dei fatti divertenti, e anni dopo ho scoperto il termine mindfulness*, o momentismo. Una sorta di spiritualità à la carte che coltiva l’oblio della memoria storica e attacca l’immaginazione utopica. Naturalmente, la consapevolezza ha il suo guru: il dottor Jon Kabat-Zinn. Gringo, naturalmente, cosa ti aspettavi?

La mia preoccupazione per la felicità è cominciata con il risultato delle elezioni presidenziali in Argentina, quando il 48% dei cittadini ha votato per Alberto Fernández (Frente de Todos, blu). Anche se ho notato, con preoccupazione, che i sostenitori di Mauricio Macri (Cambiemos, giallo) non hanno fatto male (40%).



La mappa politica argentina era stata chiaramente dipinta. Blu, le province del nord e del sud del paese. Giallo, le province nel mezzo. In altre parole, con i colori del Boca Juniors, il club che Macri ha presieduto per tre volte (1995-2007). Le province di Macri (Mendoza, San Luis, Cordoba, Santa Fe, Entre Rios e la città autonoma di Buenos Aires) hanno convalidato la revolución de la alegría (sic) annunciata dall’ex presidente nell’ottobre 2015.

Macri** ha iniziato il suo malgoverno ballando e cantando con il suo team di CEO sul balcone della Casa Rosada: Non deprimerti (nooo) / tirati su (yeah) / carica di vitamine (oooh) / goditi la vita! Tra questi, il suo consigliere, il filosofo Alexander Rozitchner, figlio dello stimato psicoanalista e pensatore marxista Leon Rozitchner (1924-2011).

Direttore del Taller de Entusiasmo, Laboratorio dell’Entusiasmo (per i leader del macrismo), Alexander ha assicurato che il popolo, il paese e la sovranità sono concetti fascisti. E ha pubblicato la rivista Querido Mauricio (sic), con inchieste che chiedevano: cosa provavi per Mauricio prima di incontrarlo e cosa provi ora, vorresti essergli più vicino? Ma alla fine del 2016 ha ammesso che, pur partecipando alle riunioni di gabinetto, non sapeva quale fosse il suo contributo.

Altri esempi. Nel dicembre 2018, il giorno dopo la morte del decimo detenuto, il governatore della provincia di Buenos Aires, María Eugenia Vidal, ha ingaggiato la Fondazione El Arte de Vivir (diretta da Ravi Shankar, il guru preferito di Macri) per insegnare ai prigionieri le tecniche di respirazione e rilassamento. E se su mille posti disponibili, le carceri di Buenos Aires ospitano 3.500 detenuti in condizioni malsane e sovraffollate? Bah…

Lo stesso accadde quando Mario Quintana, uomo d’affari e vice capo del personale, coordinatore dei ritiri spirituali per i dipendenti, si dimise. Durante il suo mandato come proprietario di Farmacity, era riuscito a chiudere 1.400 farmacie nella città di Buenos Aires. Quintana ha riunito i suoi dipendenti alla Casa Rosada, e lì ha letto una poesia di Thich Nhat Hahn, il monaco buddista del Vietnam che va in giro per il mondo a tenere laboratori e a spiegare L’arte di vivere coscientemente:

“Non dire che domani me ne andrò / perché verrò ancora / sono una rana che nuota felice nell’acqua limpida di uno stagno / sono il pirata / il cui cuore è incapace di amare”, eccetera. Uno dei dipendenti si chiedeva se il suo capo avesse dimenticato di prendere il Rivotril. Per niente. Giorni prima, Quintana aveva venduto le sue azioni per 15 milioni di dollari. Della fortuna che ha accumulato con i rimedi gratuiti negli anni di Cristina, e che Macri ha preso ai pensionati.

Di conseguenza, e per rafforzare la mia idea di felicità, mi sono rivolto a diversi autori che dormono nelle mie librerie. E naturalmente, il dottor Wikipedia. Ma quando ho notato che la definizione di felicità è stata illustrata da una faccia felice seguita da 157 milioni di voci, il mio indice di infelicità è aumentato, o qualcuno dubita che quella faccia felice possa nascondere anche un serial killer?

L’anno scorso ho letto Happycracia: come la scienza e l’industria della felicità controllano le nostre vite, dello psicologo spagnolo Edgar Cabanas e della sociologa israeliana Eva Illouz (Paidós, 2019). Entrambi dicono che dietro l’ideologia della felicità ci sono la meritocrazia e il neoliberalismo puro.

José Steinsleger, giornalista e scrittore argentino, vive in Messico. Columnist di La Jornada.

*Secondo la definizione di Jon Kabat-Zinn, Mindfulness significa “porre attenzione in un modo particolare: intenzionalmente, nel momento presente e in modo non giudicante” (1994, p. 63).

**Macri ha il suo “specialista della felicità” che spiega cosa significa essere “poveri”.