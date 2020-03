Usa, il muro a sbarrare la strada di Sanders

Dopo le sconfitte del 10 marzo, le possibilità di nomination di Sanders si sono ridotte. L’apparato dem punta tutto sul meno “divisivo” Biden

di Mathieu Magnaudeix

Nel 2016, la vittoria di Sanders nel 2016 in Michigan su Hillary Clinton è stato un punto culminante della sua campagna. Mesi prima dell’elezione, ha raccontato la disaffezione dell’elettorato della classe operaia per la candidata. Qualche mese dopo, alle elezioni generali di novembre, l’ex segretario di Stato è stato sconfitto a novembre con 10.000 voti da Donald Trump, il primo repubblicano a vincere dal 1988 in quello stato laburista.

Martedì 10 marzo il senatore del Vermont questa volta ha perso il Michigan, il trofeo della serata, a favore di Joe Biden. Una settimana dopo un deludente “Super martedì”, è stato sconfitto anche in Mississippi, Missouri e Idaho.

Le primarie non sono ancora finite. Un numero ancora minore di delegati è stato assegnato. Domenica prossima è annunciato il primo duello televisivo contro Joe Biden. Altri importanti sondaggi si terranno nelle prossime settimane (Arizona, Ohio, Florida, Illinois la prossima settimana, Georgia il 24 marzo), all’inizio e alla fine di aprile.

Bernie Sanders ha molto di cui preoccuparsi. Anche se ha passato la settimana a denunciare i risultati politici di Joe Biden – il suo voto per i “disastrosi” trattati commerciali, la guerra in Iraq, la sua opposizione alla sicurezza sociale pubblica universale – Sanders non è in grado di fermare il recente e spettacolare slancio di Biden.

Per la maggioranza degli elettori democratici, l’ex vicepresidente Joe Biden, ora sostenuto in modo schiacciante dai funzionari del partito, è il candidato che vogliono vedere affrontare Donald Trump.

Mediapart elenca gli ostacoli elettorali che il senatore del Vermont deve affrontare, che alcuni democratici stanno già chiamando a lasciare la corsa.

Biden, considerato la migliore occasione contro Trump…

Due settimane fa, Joe Biden non aveva vinto nessuno Stato da quando erano iniziate le primarie. Bernie Sanders aveva appena vinto il Nevada, una vittoria considerata un trampolino di lancio per la nomina. In competizione con altri centristi, l’ex “VP”, vicepresidente, di Barack Obama sembrava sull’orlo dell’abbandono: la sua campagna elettorale era discontinua, gli mancavano i soldi, ha fatto registrare risultati lugubri, non riusciva a controllarsi di fronte agli avversari. A parte quest’ultimo punto (dimostrato anche questo martedì: ha insultato un operaio che gli parlava di armi), tutto è cambiato.

Il 29 febbraio, la sua vittoria schiacciante nella Carolina del Sud, uno stato in cui i democratici sono prevalentemente neri, è servita da scintilla.

Molti dei suoi rivali centristi, tutti privi di sostegno tra i neri e i latino-americani, hanno preso posizione per lui (Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, Beto O’Rourke). Due giorni dopo, sostenuto da questi elettori dell’ultimo minuto, Biden ha vinto dieci dei quattordici stati in gioco nel Super Tuesday, tra cui diversi stati del sud con grandi elettori neri. Il giorno dopo, il miliardario Michael Bloomberg ha sostenuto Biden, così come gli ex candidati Cory Booker e Kamala Harris.

Nel giro di pochi giorni, la maggioranza degli elettori democratici si è apparentemente convinta che Biden fosse il più propenso a vincere contro il 45° presidente, quello che più probabilmente avrebbe provocato un’ondata “blu”: vittoria alle elezioni locali, controllo della Camera dei rappresentanti, e perché no del Senato ora detenuto dai repubblicani.

Come spieghiamo questa inversione? Nonostante la sua età, la sua preoccupante distrazione mentale, le sue posizioni passate, un passato politico molto problematico per il quale si è scusato più volte, Biden non è odiato quanto Hillary Clinton. Ha costantemente sottolineato la sua vicinanza a Barack Obama, che rimane un’icona per i democratici. L’ex senatore, cresciuto in Pennsylvania, coltiva l’immagine di uno zio gentile, vicino ai sindacati e alla classe media.

Sanders sostiene la “rivoluzione” e il “cambiamento” e tende a vedere Trump come un sintomo grezzo di mali più profondi (disuguaglianza, il regno della finanza, dell’industria petrolifera e della Big Pharma, ecc.) La maggioranza degli elettori Democratici (moderati di periferia, a volte ex repubblicani; bianchi altamente istruiti: i neri che votano, cioè i più anziani) sembrano determinati a tornare all’era pre-Trump.

Biden incarna questa era di Obama. È una figura ben nota, più rassicurante di Sanders, un indipendente che da anni diffama l'”establishment democratico”.

La base di Sanders è fortemente ideologica e debolmente democratica”, ha dichiarato Eric Levitz al New York Magazine. Ma la maggior parte dell’elettorato delle primarie è l’opposto: debolmente ideologico e fortemente di parte. All’elettore democratico medio piace il Partito Democratico e i suoi leader. […] Resistono quando alcuni dicono di essere i leccaculo moralmente falliti della classe dei miliardari. »

L’idea che Biden sia il miglior candidato contro Trump indica anche un rifiuto delle opinioni politiche contrastanti sostenute da Sanders e, con lui, da intere sezioni della nuova sinistra americana.

Anche se le sue proposte di sinistra trovano ampia eco nella società (assistenza sanitaria, cancellazione del debito, salario minimo federale di 15 dollari), e hanno in gran parte dato il tono a questa primaria, Sanders viene spesso presentato dai suoi avversari come un candidato ” divisivo” (refrain che in Italia ossessiona le sardine, ndr), sempre arrabbiato, i cui sostenitori sarebbero più aggressivi degli altri (in realtà, sono più presenti sui social network ma non più tossici dei sostenitori di altre campagne).

La scelta di Biden mostra anche la resistenza dell’elettore democratico medio ad un’agenda politica considerata troppo radicale e/o “socialista”. “Stiamo cercando di trasformare questo Paese, non di vincere le elezioni, non solo di battere Trump”, dice Sanders. Per molti elettori democratici preoccupati di vincere contro Trump, questa strategia sembra troppo ambiziosa e troppo rischiosa.

Gli elettori neri: il fallimento dei Sanders

Bernie Sanders, pensava di aver imparato la lezione del 2016, quando ha faticato ad attirare il voto degli afroamericani. All’inizio della sua campagna aveva accennato al suo poco conosciuto coinvolgimento nel movimento per i diritti civili all’inizio degli anni ’60, ed era stato energico nelle sue proposte di riforma del sistema giudiziario per penalizzare prima i neri. Era stato incoraggiato da molti attivisti, e aveva ottenuto il sostegno del reverendo Jesse Jackson, un ex candidato alle presidenziali nel 1984 e nel 1988.

Dalla Carolina del Sud, tuttavia, Sanders aveva un pessimo bilancio nel Sud schiavista e segregato, dove gli elettori neri erano abbondanti. Ogni volta, Joe Biden lo schiacciava.

Il fatto che Biden sia stato per otto anni il vice presidente di Barack Obama, il primo presidente nero della storia americana – una vicinanza che sottolinea ogni volta che può – gioca ovviamente un ruolo in questa vicinanza tra il candidato e gli elettori neri che votano per le primarie, spesso anziani.

Al contrario, Sanders, a lungo un oscuro senatore, un ebreo nato a Brooklyn, eletto nel Vermont, uno degli Stati più bianchi del Paese, non è più nel loro radar da molto tempo. E il suo programma di rottura lo è ancora meno.

“Riduzione del danno”.

Essendo il più conosciuto, Biden è anche percepito come il più capace di battere Trump.

Gli elettori neri non costituiscono certo un blocco. D’altra parte, coloro che votano alle primarie, soprattutto nel Sud, tendono ad essere moderati, legati all’istituzione del Partito democratico.

Questo posizionamento ha anche a che fare con una sfiducia storica nella capacità degli elettori bianchi di promuovere politiche progressiste. Quella che Brittany Packnett, ex attivista nella rivolta contro la violenza della polizia di Ferguson, chiama “riduzione del rischio”.

Sono una progressista”, dice, “ma lo capisco perché abbiamo sempre dovuto farlo. »

Ci sono un sacco di elettori neri il cui calcolo è la stabilità, non il rischio”, dice. Molti pensano che Biden sia la nostra migliore possibilità di battere Trump. Dicono: “Non è di gran lunga perfetto, ma almeno lo conosciamo”. “Molti elettori neri, vecchi e giovani, del sud o meno, francamente non si fidano dei centristi bianchi e degli indipendenti per votare a favore di un progressista… Pensate perché una persona di colore che ha vissuto abbastanza a lungo non si fida veramente delle azioni private dei bianchi. Questo è giustificabile, sia che siate d’accordo o meno con le loro scelte. »

Il basso livello di mobilitazione dei giovani

La sfida di Sanders è quella di motivare i giovani elettori – più favorevoli a queste idee, critici del neoliberismo, sostenitori di misure trasformative di fronte alla crisi climatica – ad andare alle urne.

Nei campus universitari, ultra-mobilitati per Sanders, la scommessa è spesso riuscita. Lo stesso vale per la comunità ispanica, dove i membri più giovani della comunità hanno fatto negli ultimi anni un enorme sforzo per convincere i genitori e i nonni a favore di Sanders. Ma questo slancio non si è tradotto ovunque. Al contrario.

Al Super Tuesday, l’aumento dell’affluenza alle urne è stato significativo, a volte massiccio, rispetto al 2016… ma la percentuale di giovani elettori è diminuita. In realtà, l’aumento dell’affluenza alle urne è stato guidato da elettori anziani, da elettori di periferia moderati e da afroamericani. “Siamo stati noi ad aumentare l’affluenza”, ha detto Biden. E a ragione.

Secondo le stime degli exit poll del Super Tuesday, Sanders è in testa di gran lunga nella fascia d’età inferiore ai 30 anni, e Biden vince a mani basse nella fascia d’età superiore ai 65 anni. Le primarie stanno creando un profondo divario generazionale all’interno del Partito Democratico, dove la base di attivisti più giovani e radicali potrebbe non sentirsi rappresentata se Biden diventasse effettivamente il candidato del partito.

Biden non è infatti l’Obama del 2020. La sua coalizione elettorale, per il momento vecchia e moderata, ha bisogno di essere rafforzata. Per i democratici, questo è un problema importante solo otto mesi prima delle elezioni presidenziali contro Donald Trump.

La divisione dei progressisti

Mentre i centristi del partito si sono riuniti in modo spettacolare nel giro di pochi giorni, il sodalizio apparso sulla carta più ovvia non ha avuto luogo: una settimana dopo aver lasciato la corsa presidenziale, la senatrice socialdemocratica Elizabeth Warren, uno dei membri più di sinistra del Senato degli Stati Uniti, non ha ancora deciso sulla continuazione delle primarie.

Già nel 2016 si era rifiutata di votare a favore di Bernie Sanders, in attesa della fine delle primarie per sostenere Hillary Clinton: è stata quindi citata come possibile vicepresidente. Alcuni dei suoi familiari e dei suoi luogotenenti hanno sostenuto Sanders. Ma apparentemente si è rifiutata di farlo. Probabilmente a causa di conflitti personali con Sanders, ma anche perché il suo elettorato è diviso.

Molti dei suoi elettori, soprattutto donne, l’hanno votata per vedere una donna assumere la presidenza. Altri la vedevano come un candidato che poteva “unificare” il Partito democratico. Non tutti condividono la linea di sinistra di Bernie, tutt’altro, perché la trovano troppo radicale e/o suscettibile di mettere a repentaglio i futuri guadagni elettorali del partito.

Warren ha anche criticato l’atteggiamento di Sanders, “un senatore con buone idee, ma i suoi trent’anni di esperienza dimostrano che esige sempre cose che non può ottenere, e si oppone costantemente a cose che non può fermare”.

I commentatori, l’establishment democratico e… lui stesso

“Ciò che è molto chiaro nella narrazione dei media, quello che l’establishment voleva era che la gente si unisse contro di me e cercasse di battermi”. Bernie Sanders ha analizzato in questo modo l’unione dei moderati dietro Joe Biden.

Sanders ha criticato l’atteggiamento dei media, che avevano a lungo eluso la sua candidatura prima che irrompesse nei sondaggi, e si è lamentato della copertura ostile della MSNBC, un presentatore (Chris Matthews, da allora licenziato) che paragonava la sua ipotetica vittoria all’occupazione nazista di Parigi. Lo stesso che ha citato Fidel Castro, che ha parlato di “esecuzioni a Central Park” in caso di presidenza di Sanders…

Ha dovuto fare i conti con milioni di dollari di pubblicità negativa finanziata da vari gruppi di interesse. E, naturalmente, l’ostilità dei maggiori donatori e dei tenori del Partito democratico. “Non piace a nessuno”, ha detto Hillary Clinton. La sua coalizione elettorale incentrata sulla classe operaia è un “grande rischio”, ha detto l’ex capo dello staff di Obama, Rahm Emanuel. L’ex segretario di Stato John Kerry ha criticato le “parole gentili” di Sanders per “paesi socialisti e dittatori”.

L’opposizione alla sua persona – Sanders è scontroso, serio, ripetitivo – e soprattutto alla sua agenda politica è stata reale. In un contesto politico dominato quest’anno dalla figura di Trump, che gli elettori democratici vogliono vedere uscire dalla Casa Bianca come una priorità, uno degli errori di Sanders potrebbe essere stato quello di aver riprodotto il punteggio che gli era riuscito nel 2016.

Sanders era in corsa con alti indici di gradimento e il riconoscimento del suo nome tra gli elettori democratici”, ha scritto Levitz. Avrebbe potuto adattare la sua strategia di campagna per massimizzare il suo sostegno alla base. Ma ha scelto di riprendere il suo ruolo di contendente ribelle emarginato per rovesciare l'”establishment democratico”, e si è attenuto a quel copione anche dopo la vittoria in Nevada che lo ha reso il favorito principale. Questo approccio si basava sull’idea che c’era una grande popolazione di astenuti scontenti che potevano essere mobilitati da critiche inequivocabili alla plutocrazia, o che la maggioranza dei Democratici disprezzava la leadership del loro partito».

Nelle urne, quel calcolo non ha funzionato. E per Sanders, tenere questa linea di crinale non era scontato: nel 2015, è nato proprio denunciando i due grandi partiti, il loro abbandono, i loro tradimenti, brandendo la retorica del “loro” (l’élite, la finanza, i miliardari, i petrolieri, etc.) contro il “noi” del popolo.

Dopo quarant’anni di battaglie politiche solitarie, Bernie Sanders potrebbe non aver avuto la capacità o il desiderio di inventare una nuova figura unificante. Intendeva invece riprendere il Partito democratico dall’alto, alle primarie, dopo una lotta del “movimento” da lui incarnato contro l’apparato democratico.

Inizialmente, l’apparato democratico era perplesso. Poi si è organizzato, e si è vendicato unendosi dietro a Biden. Uno scenario impensabile tre settimane fa.