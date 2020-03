L’Estonia sapeva che una pandemia avrebbe cambiato tutto

L’Estonia può essere la nazione meglio preparata alle conseguenze economiche e sociali della pandemia di coronavirus

di Masha Gessen

Panico, sgomento, rabbia, sfida, paura, disperazione, dubbio, e occasionali porzioni di negazionismi: tutte queste sono state note comuni di comunicazione ultimamente, dai media ai testi privati. Ma alcuni dei messaggi che escono dall’Estonia, un piccolo paese sul Mar Baltico, suonano dissonanti e fiduciosi. Gli estoni sembrano pensare di averlo capito: non solo stanno affrontando la pandemia del coronavirus, ma anche il mondo in cui vivremo dopo la sua fine.

Per molti versi, la risposta dell’Estonia è sembrata indistinguibile da quella della maggior parte delle nazioni europee. Il Paese ha chiuso le frontiere, ha chiuso le scuole e ha vietato l’attività delle imprese del divertimento e del tempo libero. Il governo si è impegnato a coprire la maggior parte del reddito personale perso a causa della pandemia; è stato anche criticato per la mancanza di una strategia coerente per affrontare la crisi, compresa la mancanza di un approccio chiaro e coerente per la rilevazione del covid-19. Tuttavia, con un tasso di infezione relativamente alto tra le nazioni europee – è al nono posto ad oggi, con 231 infezioni conosciute per milione di persone – l’Estonia sembra avere uno dei livelli di panico più bassi. Politico sta tenendo traccia dei livelli di panico, classificandoli su una scala di dieci punti in base alla copertura mediatica, agli acquisti dovuti al panico e ad altri indicatori. Il livello di panico dell’Estonia è classificato tre su dieci (contro sette in Francia, che è appena al di sopra dell’Estonia nel numero di casi noti pro capite; e cinque in Danimarca, il cui numero di casi è appena al di sotto di quello dell’Estonia).

L’Estonia può essere la nazione più preparata alle conseguenze della pandemia, sia dal punto di vista economico che sociale. Come ha scritto il mio collega Nathan Heller, la sua economia è legata alla tecnologia, il suo governo è digitale e la maggior parte dei servizi nel paese sono o possono essere forniti elettronicamente – in effetti, è quasi impossibile esagerare la portata della digitalizzazione estone. La gente vota online e usa le prescrizioni digitali; un singolo documento d’identità memorizza in modo sicuro le informazioni personali di ogni estone, compresi i dati sanitari, fiscali e di polizia; si può anche stabilire la residenza e iniziare a pagare le tasse nel paese in modo digitale, immigrando online in modo efficace. Gli estoni dicono che solo tre tipi di interazione con lo Stato richiedono la presenza fisica di una persona: il matrimonio, il trasferimento di proprietà e il divorzio. In alcuni casi, le nascite dovevano essere registrate di persona, ma questo requisito è stato sospeso a causa della pandemia di coronavirus. Il 99% delle famiglie ha una connessione a Internet a banda larga e il sistema educativo è leader mondiale nello sviluppo e nell’utilizzo delle tecnologie elettroniche. In altre parole, la prospettiva di dover lavorare, studiare e fare acquisti online potrebbe non richiedere in Estonia il tipo di riadattamento che molte persone si trovano ad affrontare altrove.

La storia di come l’Estonia sia diventata digitale è già stata raccontata in passato. Un ruolo centrale in essa appartiene all’ex presidente Toomas Hendrik Ilves, che ha imparato a usare il codice quando era al decimo anno di scuola superiore nel New Jersey. Ilves è nato in Svezia, è cresciuto negli Stati Uniti, ha lavorato come psicologo, educatore e giornalista, ed è stato incaricato dal presidente dell’Estonia come ambasciatore negli USA un anno dopo la fine dell’occupazione sovietica del Paese, nel 1992. Come diplomatico, membro del Parlamento e, più tardi, presidente, Ilves ha promosso l’introduzione di corsi di informatica nelle scuole negli anni Novanta, la creazione di centri pubblici di accesso a Internet in tutto il Paese, e l’idea che “l’innovazione tecnologica era possibile in una remota zona arretrata dell’Europa nord-orientale”, come mi ha detto quando l’ho raggiunto con un messaggio diretto e per telefono la settimana scorsa. (Ilves, il cui ultimo mandato presidenziale è terminato nel 2016, si trova attualmente a Stanford). Skype, un’invenzione estone, è servito come prova definitiva del concetto.

L’Estonia ha dichiarato lo stato di emergenza il 12 marzo. La notte successiva, due aziende, in collaborazione con il governo, hanno lanciato una sessione di quarantotto ore di riflessione, chiamata Hack the Crisis. Cinque di queste idee avrebbero ricevuto fondi di avviamento fino a cinquemila euro, per l’esecuzione immediata. “Non fermatevi davanti a nulla”, hanno scritto gli organizzatori. “Pensate ai moonshots. Pensate a cose che hanno bisogno di una diversa regolamentazione”. Almeno due partecipanti hanno proposto di scrivere app che mettano in contatto i volontari con le persone bisognose di aiuto durante lo stato di emergenza. Un’altra proposta è stata quella di un’app per dispositivi indossabili che reagissero a gesti rischiosi, come il face-touching. Un’altra ancora era per un programma per “ruotare o scambiare la forza lavoro tra le aziende” – per esempio, consentendo ai lavoratori dell’industria del turismo di passare a lavorare nell’e-commerce. La proposta comprendeva modifiche legislative e una piattaforma online per l’organizzazione degli interscambi.

Il mese prossimo, un altro consorzio pubblico-privato, in collaborazione con la Commissione Europea e un’organizzazione di Singapore, lancerà un sistema on-line per progetti per la crisi e il post-crisi nel mondo. Questo è diretto dall’attuale presidente estone Kersti Kaljulaid, la prima donna e la più giovane a ricoprire questo incarico.

Questi programmi, esplicitamente legati all’identità dell’Estonia come nazione startup, sono esercizi dell’immaginazione, non solo nel reagire alla crisi attuale ma nel plasmare il futuro. Gli estoni hanno una sorta di tradizione di imprese fantasiose. Nel 1989-91, ad esempio, i dissidenti estoni discutevano di un futuro post-occupazione prima che l’Unione Sovietica crollasse. Ciò che sembrava inimmaginabile al regime sovietico e a molti osservatori occidentali era per loro praticamente una conclusione scontata.

Ho chiesto a Ilves cosa ha creato lo spazio per l’immaginazione in Estonia. Lui ha suggerito che si trattava della televisione finlandese. Durante il periodo dell’occupazione sovietica, dal 1944 al 1991, molti estoni furono in grado di allestire ricevitori per guardare le trasmissioni dei loro vicini di casa, che rimanevano non occupati, anche se terrorizzati, dai sovietici. Le lingue finlandese ed estone sono reciprocamente intelligibili, e questo significava che gli estoni potevano guardare il telegiornale finlandese. Ma non solo, ha sottolineato Ilves: potevano anche guardare “Dallas”, “Dynasty”, “Knight Rider” e altri programmi americani, in inglese con sottotitoli in finlandese. Ilves non è un fan dei programmi televisivi americani degli anni Ottanta, ma apprezza ciò che essi simboleggiano per le persone che li guardano dietro la cortina di ferro. Volevano dire che era possibile un mondo completamente diverso. Gli estoni, sembra, lo sanno ancora, e questo stimola l’immaginazione.