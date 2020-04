Il sapere dei cosplayer nel fabbricare mascherine

(Michael Schulman) Contro la carenza di maschere facciali in una pandemia, i poteri artigianali dei cosplayer sono più utili che mai.

Nell’economia pandemica, le maschere facciali sono come lingotti d’oro. Gli accaparratori le stanno accumulando. I governatori le barattano. Gli operatori ospedalieri ne hanno un disperato bisogno. I newyorkesi, su ordine del governatore Cuomo la scorsa settimana per coprirsi il volto in pubblico, stanno riproponendo bandane e pantaloncini da boxer. Nella moda di Rosie the Riveter, gli americani con abilità artigianali – tra cui trapuntatori, sarte di Broadway, produttori di abbigliamento sportivo, artisti di origami e nonne – sono entrati in azione. Ma un gruppo ha poteri speciali nella creazione di maschere: i cosplayers, i super fan specializzati nella creazione e nell’indossare costumi. Mai la capacità di montare una maschera di Spider-Man o un casco da Stormtrooper è stata così utile.

“I cosplayer hanno un grande cuore”, ha detto Monica Paprocki, una contabile trentacinquenne di Chicago. Paprocki, che gestisce il sito fandom Geeks A Gogo, ha iniziato a giocare a cosplay nel 2014 e ha imparato a cucire guardando i video di YouTube. Si è vestita da principessa Jasmine al Wizard World Chicago nel 2019, l’anno dopo che il suo costume da Phoenix Monster, del gioco da tavolo Rising Sun, ha vinto il Golden Needle Award a una convention di videogiochi a Indianapolis. “Aveva le ali articolate che controllavo con un telecomando”, ha detto. Questo giugno, si sarebbe vestita da Buzz Lightyear alla Origins Game Fair, in Ohio, ma è stata rimandata a ottobre. Quando ha visto un gruppo su Facebook che richiedeva forniture mediche fatte in casa, ha reclutato dei compagni di viaggio. “Prima che tutto chiudesse, avevo una scorta di tessuti e materiali di cotone qui a casa mia”, ha detto. “Faccio il mio solito lavoro 9/17 in contabilità. Subito dopo, inizio a cucire”.

Uno dei suoi amici cosplayers, Bryan Martinez, ha detto: “I cosplayers sono persone con molta ansia. Ci piace fare sempre le solite cose”. Martinez, un illustratore che vive nel Bronx, è entrato nel cosplaying cinque anni fa, quando è andato al New York Comic Con indossando un costume di Assassin’s Creed acquistato in un negozio. Ha imparato da solo a cucire ed è tornato, nel 2018, come il cattivo della Marvel Corvus Glaive, piazzandosi al terzo posto nella FX. Questo mese doveva andare a una convention a Philadelphia per vendere tote bag “Sailor Moon” fatte a mano, ma ha riproposto il tessuto per realizzare maschere per il NewYork-Presbyterian Hospital. (Le maschere fatte in casa non possono sostituire le maschere mediche usa e getta, ma possono prolungare l’uso delle maschere mediche se indossate come secondo strato). “Sto cercando di arrivare a quaranta o cinquanta”, ha detto. “Continuerò ad andare avanti finché non finirò i materiali”.

Nello Stato di Washington, la catena ospedaliera Providence ha lanciato un appello per le maschere. “I cosplayers l’hanno capito subito e hanno detto: ‘Boom! Facciamolo”, “Brian Morris, che vive a Renton, ha detto. Morris è l’amministratore delegato della KingCon Northwest, che attira circa tremila partecipanti, e gestisce un negozio di costumi su ordinazione chiamato Zaklabs. “La maggior parte delle persone, quando pensano ai cosplayers, sono, tipo, ‘Oh, quelle persone divertenti che si vestono con quegli strani costumi’,” ha detto. “Ma hanno questo incredibile insieme di abilità”. Quella sera aveva in programma un tutorial per la creazione di una maschera in diretta. I modelli di divertimento sono un vantaggio. Renee Spencer, una cosplayer della Contea di Snohomish, aveva programmato di partecipare allo Emerald City Comic Con di Seattle (ora rimandato), dove è apparsa nei panni dell’eroina della Marvel Jean Grey, ma ora sta realizzando maschere con gli avanzi della fusciacca gialla del personaggio. “Ne ho già lasciate due al mio agopuntore”, ha detto.



Anne Bonovich, nella periferia dell’Illinois, va alle convention con il marito e i figli. “Siamo una grande famiglia di secchioni”, ha detto. Alla celebrazione di Star Wars l’anno scorso, a Chicago, sono andati come studenti di Hogwarts con spade laser Jedi. Bonovich ha trasformato il suo seminterrato in un negozio di maschere, utilizzando il tessuto “Game of Thrones” e “Star Wars”, e sta consegnando le maschere agli amici che lavorano al pronto soccorso. “C’è una carenza di elastici ovunque, quindi stiamo trovando delle alternative”, ha detto. “Mia figlia ha donato quaranta dei suoi elastici”. Abi Gardner, un grafico e qualche volta Wonder Woman, aveva un sacco di elastico, ha detto, “perché di solito lo uso per i lacci. Avevo un papillon per la principessa Merida, di ‘Brave’. Ai detenuti non permettono di avere dei veri e propri lacci, quindi l’elastico funziona molto bene”.

Date le circostanze, sembrava ragionevole chiedersi: quale supereroe potrebbe combattere al meglio il coronavirus? Paprocki ha suggerito la Donna Invisibile, uno dei Fantastici Quattro, i cui poteri di campo di forza “possono proteggere la gente dal virus”. Bonovich ha proposto il professor Xavier, di “X-Men”, “perché può usare la sua mente per dire a tutti di stare a casa, lavarsi le mani e rilassarsi”.