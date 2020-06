Roma fa scuola sotto il cielo

Roma, ecco alcune iniziative sperimentali di didattica all’aperto e autorganizzate

Ecco alcune iniziative sperimentali di didattica all’aperto, nate anche dalle riflessioni a partire dal gruppo delle scuole popolari che si riunisce dallo scorso anno col supporto del Mused e della facoltà di Scienza della Formazione di Roma 3. Diffondete o aderite con nuove iniziative, piccole azioni che possono essere molto significative per contribuire al rinnovamento della scuola in questa lunga estate.

Scuola Resta Aperta!

Per liberare i bisogni e i desideri di bambin* e ragazz*

Per sperimentare metodologie e didattiche alternative e all’aperto.

Perché la scuola non riapra così come ha chiuso.

10 – 13 giugno 2020

Sperimentazioni di didattica diffusa e all’aperto: Parco Carlo Felice – Parco Via Statilia – Parco delle Energie – Lago Bullicante – Parco Sangalli – Biblioteca Mondo Piccolo e altri

Immaginiamo il mondo come aula. In continuità con la mobilitazione dell’8 giugno “Apriti scuola”, proponiamo azioni educative diffuse sul territorio per dimostrare che con l’immaginazione e la creatività è possibile fare formazione e didattica, mantenendo la distanza fisica e promuovendo la vicinanza sociale. Partendo da due elementi insostituibili dell’apprendimento, la relazione e l’esperienza, parchi, giardini, spiagge, luoghi aperti dove è possibile mantenere il distanziamento, possono diventare aule a cielo aperto dove sperimentare lezioni, laboratori e attività sportive e ricreative. La comunità educante con i genitori, esperti e cultori delle materie, gli stessi “alunni” più grandi, mettendo in comune saperi e sperimentando metodologie, possono rendere possibile un’idea di scuola che vada oltre alle soluzioni tecniche e discriminanti della DAD, e alle aule di plexiglas, una collaborazione attiva per rendere reale e concreto il valore della partecipazione e della corresponsabilità di fronte alle esigenze educative di cui sentiamo l’urgenza.

Una proposta a partire da Tavolo per l’Educazione Popolare, Altramente, Assemblea Mompracem Infanzia/Adolescenza, Associazione Genitori Di Donato, Biblioteca Popolare Mondo Piccolo.

Altramente

Parco Sangalli

9 giugno e 16 giugno (ore 10-12) “Il Mostro dei libri non fa paura”

Assemblea Mompracem Infanzia/Adolescenza

Giovedì 11 giugno ore 17:00-19:00

Parco delle Energie, via Prenestina 175

“La vita nella fabbrica”

Laboratorio storico 5-11 anni: Attraverso le schede del personale dell’Archivio della Viscosa, con immagini e racconti, ripercorreremo insieme le storie di vita e la quotidianità degli operai e delle operaie all’interno della fabbrica e nel quartiere. A cura del Centro di documentazione Territoriale Maria Baccante Archivio Storico Viscosa.

“La casa nel parco”

Laboratorio di tecnica 5-11 anni: Come fare per aiutare il nostro pianeta e consumare meno energia? Osservando gli edifici presenti nel Parco delle Energie parleremo di fonti di energia rinnovabili, bioarchitettura e risparmio energetico.

“Basket al Quadrato”

Laboratorio sportivo 5-11 anni: lezione propedeutica alla pallacanestro a cura della Polisportiva Lokomotiv, per continuare a far crescere l’idea di sport popolare.

“Giochiamo con l’equilibrio”

Laboratorio di equilibrismo 5-6 anni: Attraverso l’equilibrismo, e non solo, bambine e bambini si avvicinano al meraviglioso mondo del circo, fatto di giochi, percorsi e sfide divertenti.

Venerdì 12 giugno ore 17:00-19:00

Lago Bullicante, via di Portonaccio 230

“Apiario didattico”

Laboratorio naturalistico > 5 anni: “Quando morirà l’ultima ape, all’umanità resteranno solo 4 anni di vita.” (Einstein) L’umanità, per la sua sussistenza, dipende dai pronubi e dalle api in particolare, senza l’impollinazione non si mangia! Attraverso l’osservazione diretta dell’apiario didattico, bambine e bambini scopriranno la complessa società delle api.

“Gli uccelli del Lago”

Laboratorio naturalistico 5-11 anni: alla scoperta della biodiversità dell’avifauna nidificante e di passaggio al Lago Bulicante.

“Il sentiero delle piante spontanee”

Laboratorio naturalistico 5-11 anni: Osserviamo insieme le tante piante e alberi che nascono e crescono spontanee al lago, impariamo a dare loro un nome, conoscere la loro storia – anche le piante viaggiano! – e il loro uso.

“la Natura maestra d’Arte”

Laboratorio arte e natura 5-11 anni: Le forme della natura, osservate e combinate nelle mani di bambine e bambini, possono diventare forme d’arte: disegni con colori naturali, collage, piccoli interventi ambientali e altro ancora.

Associazione Genitori Di Donato

parco di via Statilia

10 giugno

Ore 10:00 lezione di basket con Pisque (under 16 femminile Esquilino Basket) – portate il vostro pallone!

Ore 12:00 laboratorio sugli stereotipi di genere con Scosse

11 giugno

Ore 10.30 Giravolt. Laboratorio di pedagogia hacker a cura di C.I.R.C.E. (Età 6-11)

Ore 16:00 laboratorio scuola nel bosco con Asilo nel bosco

Ore 18:00 lezione aperta di kung fu con Marco Capoccetti Boccia

12 giugno

Ore 10:00 laboratorio di archeologia con Marta Rivaroli

Ore 11:00 Body percussion con Daniele Sechi

Naturalmente i corsi saranno a numero chiuso, nel rispetto delle norme di distanziamento e sicurezza vigenti, come è stato per ieri.

Per organizzare al meglio le giornate è richiesta la prenotazione via email al corso che si desidera frequentare.

Scrivere a: scuolarestaaperta@gmail.com

Biblioteca Popolare Mondo Piccolo

13 e 14 giugno ore 16 La Scuola Popolare di Paulo Freire.

Dibattito: la pedagogia degli oppressi in tempo di Covid-19

via delle Provincie 198 https://www.facebook.com/events/548580629139936/