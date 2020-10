¡VIVA CHILE, MIERDA!

Il Cile sotterra Pinochet e la sua Carta magna. L’estallido social del 2019 è stata decisiva per il risultato plebiscitario dell’opzione “Apruebo”

Sebbene tutti i sondaggi prevedessero il trionfo dell’opzione “apruebo”, approvo, nessuno di loro prevedeva una cifra così spettacolare: dopo aver approvato a grande maggioranza (78,3%) la proposta di riformare la Costituzione in vigore ereditata da Augusto Pinochet, i cileni hanno anche deciso, con una maggioranza del 79,24%, che il lavoro di riscrittura sarà realizzato da una Assemblea costituente composta al 100% da persone scelte attraverso un voto popolare. L’altra opzione, di un organismo formato per il 50% da parlamentari e dal 50% da persone scelte attraverso una elezione ha ottenuto soltanto il 21% di consensi. Quindi i 155 membri della Assemblea costituente saranno scelti in occasione delle elezioni amministrative dell’11 aprile 2021, sulla base di un criterio di parità di genere e con una rappresentanza di delegati delle popolazioni indigene.

Dalle 20 di questa domenica, quartieri come Plaza Baquedano/Italia – ribattezzata “Plaza de la Dignidad” – hanno cominciato a riempirsi di gente, comprese le famiglie dove si sentivano canti come “El pueblo unido jamás será vencido” e spiccava la bandiera Mapuche, simbolo del movimento sociale che ha generato tutto questo movimento, mentre le Forze Speciali hanno mantenuto le distanze in una celebrazione totalmente pacifica.

Fa presente l’inviato di Pagina 12, Juan Carlos Ramírez Figueroa, a cui abbiamo “rubato” il titolo, che «forse per la prima volta dopo la pandemia, si potrebbe percepire una certa gioia nella gente. Il sole di primavera, la sensazione di fare la storia nelle nuove generazioni, e un certo ricordo del plebiscito del 1988 dove il voto “No” sconfisse Pinochet generò un’atmosfera senza grandi disordini. Nelle scuole del centro di Santiago dove la gente votava, si potevano vedere molti giovani e anziani e anche la polizia e i militari che controllavano questi luoghi di voto salutavano la gente, in una cartolina francamente sorprendente».

Lo squallido figuro di Piñera, presidente in carica, prova a cavarsela rivendicando il successo del referendum, a starlo a sentire “La democrazia ha trionfato”. Mentre migliaia di persone arrivavano in Plaza della Dignidad e nel centro di Santiago si sentivano applausi, clacson e grida, come se fosse la finale di un Mondiale, Piñera continuava: “Oggi la voce di tutti i cittadini è stata ascoltata con la stessa forza e ogni voto ha avuto lo stesso valore. L’unità ha prevalso sulla divisione e la pace sulla violenza. È un trionfo per tutti i cileni (…) L’inizio di un cammino che insieme, tutti noi, dobbiamo percorrere. Finora la Costituzione ci ha diviso… Oggi è il momento di guarire le ferite del passato, di unire le volontà e di alzare generosamente lo sguardo al futuro…». E bla, bla, bla: la faccia come il culo, forse c’è un modo per dirlo anche in spagnolo con la stessa forza.

Questo plebiscito, concordato il 15 novembre scorso in una maratona al Congresso dopo settimane di scioperi, mobilitazioni e assemblee cittadine autoconvocate, è noto come “de entrada”. Quello che sta arrivando è l’elezione dei cittadini che costituiranno il Congresso costituente l’11 aprile 2021. Poi verrà la stesura della Costituzione con un periodo di nove mesi, rinnovabile per altri tre. Infine, ci sarà un plebiscito di “uscita” di ratifica nel corso del 2022.

Il professore dell’Istituto di Storia dell’Università Cattolica e ricercatore COES (Centro di Studi sui Conflitti e la Coesione Sociale), Manuel Gárate ha ben chiaro quello che sta per succedere: «I problemi e le sfide più grandi – spiega al giornalista argentino – sono l’eccesso di aspettative sui cambiamenti futuri. Ci aspetta un lungo processo deliberativo non privo di conflitti e tensioni. La clausola di approvazione dei due terzi (per ogni articolo della Costituzione) costringerà i costituenti a raggiungere accordi e a negoziare a lungo». Lo storico ritiene che ci sarà un periodo importante in cui la convenzione dovrà concordare le sue regole di funzionamento, e che questo è di solito un momento teso, lungo ma necessario. «Allora è importante che le autorità democratiche, i partiti e le altre organizzazioni della società civile facciano un’ampia pedagogia per spiegare cosa ci si può e non ci si può aspettare da un processo costituente. La mobilitazione sociale e la protesta continueranno sicuramente, anche se forse con meno forza rispetto al 2019. L’Esecutivo ha l’importante responsabilità di proteggere il processo e di evitare eccessi ad entrambe le estremità e di non approfittare della situazione per imporre la propria agenda o un progetto precostituzionale. Deve anche inquadrare e regolare molto bene l’azione della polizia ed evitare gli abusi che abbiamo visto negli ultimi mesi».

Claudio Fuentes, politologo e ricercatore dell’Università Diego Portales, avverte che bisogna tener conto della natura multipartitica del sistema politico cileno. «Non c’è la maggioranza assoluta di una tendenza. La grande sfida sarà quella di stabilire i minimi costituzionali di base per raggiungere un accordo che, secondo la legge, richiede i due terzi. Pertanto, sono necessari accordi da parte di diverse forze politiche per un minimo costituzionale». La seconda sfida per Fuentes è che, indipendentemente dal processo, «c’è una richiesta dei cittadini di partecipare, di essere protagonisti di questa trasformazione. Dobbiamo vedere come le élite, che saranno nella Convenzione Costituente, potranno aprirsi ad includere diversi attori e agenti sociali, meccanismi di partecipazione non vincolanti, consigli comunali, ecc. Ciò richiede una convenzione aperta, altrimenti sarà percepito come un accordo dalla cupola”.

Va ricordato che un anno fa, proprio in ottobre, più di un milione di persone hanno riempito le strade di Santiago, è stata la più grande manifestazione della storia di quel paese, ma anche il resto del Cile scandendo frasi come “Con todo ¿sino pa’qué?” o “Non erano 30 pesos, erano 30 anni”. 30 pesos si riferisce all’aumento del prezzo della metropolitana, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, generando una serie di manifestazioni guidate da studenti, soprattutto, che hanno iniziato a eludere il biglietto della metropolitana della capitale in quello che sarebbe stato l’inizio della “esplosione sociale”, l’“Estallido Social” del 18 ottobre.

Ciò ha generato una repressione poliziesca sproporzionata contro i ragazzini, ma anche il sostegno degli adulti che si è concluso con bombe lacrimogene, stazioni bruciate e la dichiarazione dello stato di emergenza, lasciando 31 morti, 500 minorenni che perso un occhio (la polizia ha sparato proiettili in faccia) insieme a più di 5.558 persone che denunciano violazioni dei diritti umani. «La piazza è stata decisiva. Senza di ciò non sarebbe successo nulla», spiega Fernando Atria, professore di diritto all’Università del Cile e presidente del movimento Fuerzo Común. «Il processo costituente è stato aperto dalla mobilitazione popolare, questo è molto chiaro. La classe politica lo accetta con riluttanza, attribuendosi un ruolo più importante di quanto non abbia in realtà».

«I settori politici non sono molto consapevoli del ruolo che la protesta e il movimento sociale svolgono nel processo», aggiunge Fuentes. “La Convenzione Costituente cerca di aprire a meccanismi di partecipazione più inclusivi: parità, seggi riservati alle popolazioni indigene, partecipazione degli indipendenti. Ma è costato molto, perché è un’idea che va controcorrente per le élite, che non vogliono rinunciare al potere. È una storia ben nota in America Latina. Questa tensione deve essere risolta».

Dall’Italia, lo studioso Emanuele Profumi, sintetizza la posta in gioco e il processo che si sta innescando: «Un Paese che sta cercando di abbandonare un modello di società, ancora imbrigliato nella sua vecchia Costituzione. Oggi è l’inizio della fine di quella vecchia costituzione, voluta da Pinochet e mai realmente voluta dalla maggioranza della popolazione. Che è stata riformata più e più volte, ma senza che venisse meno, per rispettare il compromesso fatto con l’esercito e la grande finanza». Profumi, proprio mentre il paese veniva colorato e sconvolto dall’estallido social ha pubblicato “Cile, il futuro già viene. Un viaggio oltre Pinochet” (Prospero editore), una lettura utile per capire le radici di questa rivolta, la più imponente nella storia del Cile. Un paese che ci interessa perché il golpe di Pinochet è stata la prima sperimentazione di massa delle politiche neoliberiste e svela il legame indissolubile tra imperialismo, grande capitale e tendenze fascistoidi della politica e degli apparati militari e polizieschi.

Gárate ricorda che già dal 2006 con la cosiddetta “rivoluzione dei pinguini” – termine che allude popolarmente alla divisa della scuola pubblica – e il movimento studentesco del 2011, la protesta e i disordini si sono fortemente intensificati. «La protesta e i disordini sono continuati per anni con sporadici scoppi sociali in tutto il paese, ma la pentola era ancora sotto pressione. Il sistema politico, in generale, non è stato in grado di risolvere queste richieste o sono state bloccate o ritardate dall’opposizione come è successo al secondo governo di Michelle Bachelet. Così la protesta sociale, soprattutto dall’anno scorso, ha costretto la classe politica a guardare ai problemi del Cile a testa alta e a porre fine al discorso compiacente degli ultimi 20 anni, che ci ha raccontato i successi e lo sviluppo del Paese, mentre un enorme malessere e frustrazione accumulati sul costo della vita e il debito endemico che promuove e incoraggia il nostro modello di sviluppo». E aggiunge: «La classe politica è stata reattiva; ha raggiunto un importante accordo lo scorso 15 novembre, ma “in extremis”. Credo che ancora non misurino l’entità dei disordini sociali e che stiano cercando di approfittarne in una prospettiva a breve termine. Per evitare un rovesciamento autoritario, è fondamentale che la cosiddetta classe politica si apra ad una partecipazione diversificata di cileni che non sono militanti di partito, e per capire che il Cile di oggi è molto più complesso di 30 anni fa e richiede una maggiore partecipazione e un rinnovamento dei suoi rappresentanti. Senza la mobilitazione dei cittadini nulla di ciò che stiamo vedendo in questi giorni sarebbe probabilmente accaduto. Nulla ci assicura il successo nel processo futuro, ma si è aperta una strada per superare la crisi sociale e politica scatenatasi lo scorso 18 ottobre».

La Costituzione del 1980 mantiene una serie di blocchi istituzionali e politici su questioni che la società chiede da anni, spiega Gárate al quotidiano argentino di sinistra. Una vera e propria macchina legale al servizio dell’élite di Pinochet che include i quorum di supremazia nel Congresso che, anche quando viene approvata una legge, ha una Corte Costituzionale che può bloccare qualsiasi tentativo di cambiare questioni come le pensioni, la sanità, l’istruzione, l’alloggio o l’assistenza all’infanzia. «Ma sicuramente la necessità di un cambiamento costituzionale ha anche una componente politico-simbolica, nel senso di concordare ancora una volta come progettare il patto sociale per i prossimi 50 anni e con la possibilità storica di farlo con la parità di genere. Una costituzione democratica non risolve probabilmente nessun problema particolare in tempi brevi (tranne il non meno importante problema della sua legittimità originaria), ma apre un modo più partecipativo di discutere, deliberare e rendere la classe politica più in sintonia con l’elettorato», dice l’accademico.