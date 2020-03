Il corona virus nell’oroscopo di Brezsny

L’astrologo Rob Brezny annuncia di voler interrompere l’«aggiornamento regolarmente programmato» per dare «informazioni sulla svolta virale»

Il coronavirus fa irruzione nell’astrologia. Nella maggior parte dei casi è la continuazione del teatrino, questo o quell’altro fattucchiero che fa sapere dal salotto tv di turno che lui l’aveva previsto. Uno dei più letti astrologi, il meno convenzionale, Rob Brezsny, importato in Italia dal settimanale Internazionale, invece, spariglia il quadro e scarta di lato rispetto ad altri ciarlatani del settore che starnazzano per iscritto e sui teleschermi. Con una nota, “Il tuo amore eroico”, pubblicata sul suo sito, il popolare astrologo annuncia di voler interrompere l’«aggiornamento regolarmente programmato per offrirvi informazioni sulla svolta virale che il mondo intero sta vivendo».

«Come avrete probabilmente intuito – si legge nella pagina di ciascuno dei segni che troverete nel prossimo numero del settimanale – tutti noi siamo invitati a rivalutare tutto ciò che pensiamo di sapere su ciò che significa essere umani. Mi riferisco a questo frangente senza precedenti come Il potenziamento tumultuoso o La cura dirompente. È una fase piena di pericoli e di potenziali opportunità, di crisi e di possibili scoperte. E anche se il coronavirus è la forza trainante primaria, non sarà l’unico fattore. Nei prossimi mesi dovremo essere pronti per le guarigioni più dure e difficili, travestite da Sfide sconnesse».

«Il punto critico astrologico», si traduce nel consueto linguaggio immaginifico di Brezsny, nell’indicazione «per tutto il 2020, di una rara confluenza di tre pianeti in Capricorno: Plutone, Saturno e Giove» i cui impatti avverrebbero «in modi che ci confondono e ci sconvolgono. Nel migliore dei casi, ci stimoleranno anche ad avviare coraggiose trasformazioni nella nostra vita personale, così come nelle nostre comunità e nelle nostre nazioni».

Plutone ci inviterebbe «a immergerci più in profondità: a vedere la vita dal punto di vista dell’anima piuttosto che da quello dell’ego; a cercare ricchezza e significato non come sono definiti dal mondo materiale, ma come sono intesi dalla parte di noi che è eterna. Scendere nelle misteriose profondità plutoniane può essere dirompente per le nostre convinzioni e intenzioni coscienti, ma può essere in definitiva profondamente rigenerante». Saturno ci spingerebbe a «diventare più seri e concentrati; a registrare il fatto che non abbiamo tempo ed energia illimitati, ma dobbiamo decidere con fermezza ciò che è importante e ciò che non lo è. Ci viene chiesto di essere spietatamente onesti sui ruoli che più probabilmente tirano fuori il meglio di noi». Infine Giove grazie al quale «siamo invitati a rischiare la crescita e l’espansione; ad assumerci la responsabilità proattiva di cercare le ricche esperienze che le nostre anime desiderano; ad accrescere in modo aggressivo la nostra brama di vita». Brezsny non ha dubbi, «l’Upgrade tumultuoso sta arrivando a noi attraverso il potente mix di energie plutoniane, saturniche e jupiteriane. In futuro, spero di potervi dire come potreste approfittare di questa Cura dirompente per trasformare la vostra filosofia di vita e il vostro rapporto con il bene superiore dell’umanità». Prima di rimandare ad alcune brevi raccomandazioni per ciascun segno, Brezsny la riassume così: «Usate questa crisi come un’opportunità per approfondire la vostra comprensione di quanto siamo profondamente interconnessi. Rispondete ad essa migliorando il modo in cui vi prendete cura di voi stessi, delle persone che amate e del nostro mondo naturale».

https://freewillastrology.com/horoscopes