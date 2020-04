Bernie Sanders e la Terra Promessa

La strategia di Bernie Sanders per il 2020 era quella di consolidare la sinistra e preoccuparsi del resto in seguito. Ha quasi funzionato ( Eric Lach)

La strategia di Bernie Sanders per il 2020 era quella di consolidare la sinistra e preoccuparsi del resto in seguito. Ha quasi funzionato.

Per mezzo decennio e oltre, la politica americana è stata dominata dalle idee, dalle personalità e dai seguaci di due newyorchesi in età geriatrica. Uno è il figlio sfacciato e narcisista di un magnate immobiliare del Queens, che ha ereditato una fortuna e ha speso gli anni Ottanta e Novanta a timbrare compulsivamente il suo nome su tutti i prodotti – edifici, casinò, bistecche – come poteva, un mastro imbroglione che è salito al potere dopo aver capito che poteva fondere la politica razzista e reazionaria dei tabloid newyorkesi del ventesimo secolo con la politica razzista e reazionaria del partito repubblicano del ventunesimo secolo. L’altro è il figlio sicuro di sé di due operai ebrei di Brooklyn, che lasciò New York per diventare un figlio degli anni Sessanta, per poi approdare nel Vermont rurale, dove divenne sindaco, deputato e senatore di sinistra, e poi un candidato presidenziale di lunga data, che ha spinto milioni di giovani verso quel tipo di progressismo che il resto della sua generazione aveva scartato insieme a sit-in, dischi in vinile e camicie tinte in cravatta.

Nella storia, Donald Trump e Bernie Sanders saranno per sempre legati, come i due politici che hanno offerto le risposte più immediate, assertive e seducenti alla situazione americana nell’era post-Obama. Entrambi hanno organizzato campagne esterne per la presidenza nel 2016. Sanders ha perso contro Hillary Clinton nelle primarie democratiche, ma, dopo la sconvolgente vittoria di Trump in quel novembre, sono stati Sanders e i suoi seguaci, non Clinton, a rimanere sulla scena.

Alla fine, la speranza che Sanders ispirava a sinistra divenne direttamente legata alla disperazione che Trump aveva provocato. Trump cercò di realizzare una cleptocrazia conservatrice in cui il potere si giustificasse e si celebrasse una visione bianco-centrica di ciò che significa essere americano. Sanders voleva affrontare la disuguaglianza che continua ad affliggere il paese – attraverso guerre, crisi finanziarie e pestilenze reali – e inaugurare una politica di movimento di massa multirazziale che costringesse i potenti americani a fare concessioni ai loro concittadini. Se un solo leader carismatico poteva spingere il Paese verso una di queste visioni, forse un solo leader carismatico poteva spingerlo verso l’altra – questa era la teoria che ha costituito la base della seconda campagna presidenziale di Sanders.

Quando è iniziata la corsa per la nomina presidenziale democratica del 2020, le politiche che Sanders ha contribuito a rendere famoso – Medicare for All, il college pubblico gratuito, il Green New Deal – stavano fissando l’agenda, e i suoi seguaci erano molto ambiti dai candidati che si sono iscritti alla corsa. Le figure che rappresentavano la prossima generazione dell’istituzione del Partito Democratico – Kamala Harris, Cory Booker, Kirsten Gillibrand – iniziarono le loro campagne a sostegno di Medicare for All, e tutti fecero delle proposte a sinistra. Pete Buttigieg e Beto O’Rourke, volti ancora più nuovi, hanno passato i primi giorni delle loro campagne a fare argomenti di grande cambiamento che dovevano più a Sanders che all’ex vicepresidente Joe Biden, l’uomo che alla fine hanno appoggiato. Quello che è successo tra allora e oggi sarà discusso e studiato per qualche tempo. Sanders, a rischio di essere schiacciato in un campo sconfinato, ha combattuto duramente per mantenere il manto di campione della sinistra, così duramente che anche un presunto alleato come Elizabeth Warren, che alla fine ha modulato il suo sostegno a Medicare for All, ha finito per diventare un nemico agli occhi di molti sostenitori di Sanders. Questi sostenitori insisteranno sul fatto che l’appoggio degli altri oppositori di Warren e Sanders alla sua politica sanitaria è il segno che non si sono mai impegnati in questo senso. Ma si è instaurata una dinamica con-noi o contro-noi che persisterà fino alla fine delle primarie.

Fin dall’inizio, Sanders sembrava condurre una campagna volta a conquistare una pluralità di elettori, piuttosto che una maggioranza. Avrebbe consolidato la sinistra e si sarebbe preoccupato del resto in seguito. Ha quasi funzionato. In autunno, poche settimane dopo aver subito un infarto, Sanders ha tenuto un gigantesco raduno per il ritorno nel Queen – ci sono quei quartieri periferici, ancora una volta – dove Alexandria Ocasio-Cortez, la stella nascente dei Democratici, che ha detto che la corsa di Sanders del 2016 l’ha fatta entrare in politica, lo ha appoggiato. La sua campagna ha trovato nuova vita. Mentre si avvicinavano le prime primarie in Iowa e New Hampshire, Sanders era in testa ai sondaggi, raccogliendo somme storiche di denaro da piccoli donatori, e sembrava formidabile. Ha vinto con Buttigieg in Iowa, e poi ha vinto in modo decisivo nel New Hampshire e nel Nevada, dove gli elettori latinoamericani hanno fatto registrare un numero enorme di voti. Poi la campagna elettorale si è svolta verso sud.

Per tutto l’anno Sanders aveva parlato di rifare l’elettorato del Partito Democratico come suo percorso per rifare il Partito Democratico.

Avrebbe vinto attirando nuovi e più giovani elettori. Come prova della validità del suo approccio, ha indicato gli eventi della sua campagna elettorale, dove tutti i tipi di persone hanno riempito palestre e auditorium e parchi e arene per vederlo. Hanno tenuto in mano dei microfoni e gli hanno raccontato, e l’uno all’altro, le loro storie di debiti, di privazione e di ingiustizia, e hanno riposto in lui le loro speranze per ripararle. Aveva fatto campagna elettorale per la presidenza per quattro anni, ed era molto bravo a mandare a casa la gente pensando di essere appena stato testimone della storia. Ma il nuovo elettorato che aveva promesso non si è mai materializzato. Quando le primarie democratiche hanno raggiunto la Carolina del Sud, e poi la Carolina del Nord, l’Alabama, la Virginia e il Mississippi, gli elettori neri di quegli Stati hanno votato in modo schiacciante per Biden. Questo si è rivelato un difetto fatale nell’argomentazione di Sanders, secondo cui solo lui comandava la lealtà della base del Partito Democratico. Se gli elettori neri, che hanno votato Democratici per generazioni, non sono stati considerati la base, chi potrebbe esserlo? Mercoledì, a sole sei settimane e mezzo dalla sua vittoria in Nevada, Sanders ha annunciato la fine della sua candidatura.

Mercoledì segna l’inizio della Pasqua ebraica, la festa ebraica che commemora la fuga dall’Egitto. Il fatto che Sanders sarebbe stato il primo presidente ebreo d’America è stato trattato, per la maggior parte, come un curioso sottoprodotto della sua candidatura, piuttosto che come una stimolante prima storica, anche dal candidato stesso. Sanders odiava mettere la sua biografia al servizio della sua politica. Eppure, ha terminato la sua campagna sulla Pasqua ebraica. Recentemente, dopo che Biden aveva accumulato un vantaggio schiacciante nel conteggio dei delegati su Sanders, ho parlato con Max Berger, un attivista che è stato il direttore delle partnership progressiste nella campagna di Warren. “Bernie è Mosè”, mi ha detto Berger, descrivendo come la sinistra si ricorderebbe di Sanders. Ha passato quarant’anni a vagare nel deserto politico, e ha portato la sinistra ai confini della terra promessa. Sanders ha i suoi nemici e i suoi detrattori. Ma, per quanto riguarda il modo in cui i suoi sostenitori lo ricorderanno, mi è sembrato giusto.