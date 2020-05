Più il Covid uccide, più Amazon guadagna, più Bezos sfrutta

La crisi non sfiora il colosso Amazon che continua in tutto il mondo a esporre ai rischi i suoi dipendenti e a non pagare le tasse

Non solo Bezos è titolare del brand che vale di più al mondo, ma il titolo della sua compagnia Amazon vola incontrastato in borsa: nella seduta dello scorso 14 aprile il prezzo ad azione aveva raggiunto la cifra record di 2.283 dollari (era 2.170,22 dollari il 19 febbraio). E l’emergenza globale in corso ha contribuito a rendere ancor più evidente quanto Amazon sia l’infrastruttura principe del mercato, indispensabile sia per i consumatori sia per gli stessi concorrenti. Tutto ciò mentre il colosso di Seattle pratica normalmente il predatory pricing (una strategia tariffaria in cui i prezzi di beni o servizi vengono inizialmente fissati ad un prezzo molto basso con l’intento di limitare la concorrenza e creare barriere all’ingresso per poi procedere al successivo rialzo in fase di monopolio).

Le big companies come Amazon hanno inoltre l’assoluta gestione dell’accesso alle informazioni e pagano tasse irrisorie accumulando profitti anche in periodi di crisi. E Amazon, come avverte Barbara Calderini non va considerata un mero rivenditore:

È infatti allo stesso tempo una multinazionale innovativa di servizi, una potenza dell’e-commerce che rappresenta l’avanguardia nel mondo del campo del retail, del packaging e della logistica; un primario attore nel settore del cloud, peraltro rivelatosi estremamente redditizio, attraverso la sua unità Amazon Web Services e, uno dei principali protagonisti impegnati nel promettente ambiente dei video in streaming, dove Amazon Prime Video è infatti secondo solo a Netflix.

Ed è partita la scalata al settore del food delivery. Mai come ora i suoi dipendenti sono stati adibiti a svolgere mansioni estenuanti e sottopagate e spesso senza adeguati presidi di sicurezza fisici ed ambientali a tutela della propria salute ed incolumità o costretti, qualora infettati, a congedi e quarantene non retribuiti.

Decine di migliaia di operatori di magazzino nei centri di distribuzione di Amazon, in sinergia con alcuni droni, eseguono i passi “di una coreografia tanto perfetta quanto infida” in grado di esporli al rischio di infezione dovuto in gran parte all’incontrollata catena di approvvigionamento nelle aree di lavoro. A lacerare l’invisibilità di cui gode la compagnia Usa ci sono il rapporto Amazon’s Stranglehold o il documentario di Frontline, rilasciato il 18 febbraio 2020 ed ora disponibile in streaming online, al quale la stessa Tracy Mitchell, autrice del rapporto ha collaborato attivamente. Ma ci sono anche le denunce e le lotte dei lavoratori. Amazon, il cinque maggio, ha dichiarato che un suo dipendente che lavorava in un magazzino di Staten Island, nello Stato di New York, è morto di Covid-19.

A Staten Island lavora Chris Smalls che, dalle colonne del Guardian ha scritto al magnate:

Caro Jeff Bezos,

Quando ho fatto domanda per lavorare in Amazon, la descrizione del lavoro era semplice. Diceva che bisognava essere in possesso di un diploma di scuola superiore o di un GED (General Educational Development) e che bisognava essere in grado di sollevare 50 libbre. Questo è tutto. Ora, a causa di Covid-19, ci viene detto che i lavoratori di Amazon sono “la nuova Croce Rossa”. Ma noi non vogliamo essere eroi. Siamo persone normali. Non ho una laurea in medicina. Non sono stato addestrato per essere un primo soccorritore. Non ci si dovrebbe chiedere di rischiare la vita per venire al lavoro. Ma lo siamo. E qualcuno deve essere ritenuto responsabile di questo, e quella persona sei tu.

Ho lavorato su Amazon per cinque anni. Fino a quando sono stato licenziato la scorsa settimana dal magazzino di Staten Island a New York City, ero un assistente manager che supervisionava un team di circa 60-100 “raccoglitori”, che prelevavano gli articoli dagli scaffali e li mettevano su nastri trasportatori per essere spediti.

All’inizio di marzo, prima del primo caso confermato di coronavirus nella struttura, ho notato che le persone si stavano ammalando. La gente aveva sintomi diversi: stanchezza, vertigini, vomito. L’ho detto a HR. Ho detto: “Ehi, qui c’è qualcosa che non va”. Dobbiamo mettere in quarantena l’edificio. Volevo che fossimo proattivi e non reattivi. La direzione non era d’accordo e mi ha assicurato che stavano “seguendo le linee guida del CDC”.

La mancanza di protezioni mi preoccupava. All’interno del magazzino ci sono dei guanti, ma non sono del tipo giusto. Sono di gomma invece che di lattice. Non ci sono anche maschere. Il disinfettante per le mani è scarso. I prodotti per la pulizia sono limitati. La gente va in giro con il proprio disinfettante personale per le mani, ma in bocca al lupo a trovarne uno in un negozio di alimentari locale.

A causa di queste condizioni, non mi sentivo al sicuro, così mi sono preso una pausa pagata per stare a casa ed evitare di ammalarmi. Alla fine, però, ho finito le ferie pagate e sono dovuta tornare al lavoro. Altri colleghi non hanno questa possibilità. Molti dei miei colleghi e amici della struttura di Amazon hanno delle condizioni di salute di sottofondo. Alcuni hanno l’asma, il lupus o il diabete. Altri sono persone anziane o incinte. Non vanno al lavoro da un mese, quindi non sono stati pagati. Lo fanno solo per salvarsi la vita: se prendono il virus potrebbero essere morti. Uno dei miei amici, che ha il lupus, vive con i suoi parenti per non dover pagare l’affitto. Ti immagini se non potesse farlo? Probabilmente sarebbe un senzatetto.

Un altro problema è che Amazon ha imposto gli straordinari obbligatori per stare al passo con la domanda di tutti coloro che ordinano online. Il risultato è che i dipendenti di Amazon lavoreranno come cani malati solo per poter guadagnare 2 dollari all’ora oltre alla loro paga regolare. Sapete come lo chiamo questo? Soldi sporchi di sangue.

I lavoratori che vogliono fare soldi extra fanno fino a 60 ore di lavoro a settimana e rischiano la vita. Alcuni lavorano anche se sono malati. Quando le persone tossiscono e starnutiscono dicono: “Oh, sono solo allergie”. È un momento spaventoso per essere in magazzino in questo momento.

Quando sono tornato al lavoro martedì mattina, ho parlato con un membro del team che sembrava davvero malato. Mi ha detto che temeva di avere il morbo di Corona e che aveva provato a fare il test. Le ho detto di andare a casa a riposare. Poi, due ore dopo, abbiamo avuto una riunione dei dirigenti. È stato allora che ci è stato detto che avevamo un primo dipendente malato confermato. La cosa assurda è stata che la direzione ci ha detto di non dirlo ai colleghi. Erano molto riservati al riguardo.

Ho pensato che la segretezza fosse sbagliata, così appena ho lasciato la riunione ho raccontato la situazione a quante più persone possibile. Poco dopo ho iniziato a mandare e-mail al dipartimento della sanità dello stato di New York, al governatore, al CDC. Ho chiamato il dipartimento di polizia locale. Ho fatto tutto il possibile per chiudere quel magazzino in modo che potesse essere adeguatamente igienizzato, ma il governo è troppo sopraffatto per agire in questo momento. È stato allora che ho capito che avrei dovuto fare qualcosa io stesso.

Credo che mi abbiano preso di mira perché i riflettori sono puntati su di me. Il fatto è che non funzionerà

Ho deciso di iniziare a diffondere la consapevolezza tra i lavoratori dell’edificio. Ho tenuto riunioni negli spazi comuni e decine di lavoratori si sono uniti a noi per parlare delle loro preoccupazioni. La gente aveva paura. Siamo andati nell’ufficio del direttore generale per chiedere la chiusura dell’edificio per poterlo igienizzare. Abbiamo anche detto che volevamo essere pagati per tutta la durata di quel periodo. Un’altra nostra richiesta era che le persone che non possono andare al lavoro a causa delle condizioni di salute sottostanti venissero pagate. Perché devono rischiare di prendere il virus per mettere il cibo in tavola? Questa azienda guadagna miliardi di dollari. Tuttavia, le nostre richieste e le nostre preoccupazioni cadono nel vuoto. È una follia. A loro non importa se ci ammaliamo. Amazon pensa che siamo sacrificabili.

Dato che Amazon era così insensibile, io e altri dipendenti che la pensavano allo stesso modo abbiamo deciso di mettere in scena un’uscita di scena e di avvertire i media di quello che sta succedendo. Martedì, circa 50-60 lavoratori si sono uniti a noi nel nostro walk out. Alcuni di loro hanno parlato con la stampa. È stato bellissimo, ma purtroppo credo che mi sia costato il lavoro.

Sabato, qualche giorno prima dell’uscita, Amazon mi ha detto che volevano mettermi in “quarantena medica” perché avevo interagito con qualcuno che era malato. Non aveva senso perché non mettevano altre persone in quarantena. Credo che mi abbiano preso di mira perché i riflettori sono puntati su di me. Il fatto è che non funzionerà. Ricevo chiamate da lavoratori Amazon in tutto il paese e anche loro vogliono mettere in scena delle uscite a piedi. Stiamo iniziando una rivoluzione e la gente in tutto il paese ci sostiene.

Se sei un cliente di Amazon, ecco come puoi praticare un vero e proprio allontanamento sociale: smettila di cliccare sul pulsante “Compra ora”. Vai al negozio di alimentari, invece. Potresti salvare delle vite.

E per il signor Bezos, il mio messaggio è semplice. Non me ne frega niente del vostro potere. Pensi di essere potente? Siamo noi ad avere il potere. Senza di noi a lavorare, cosa farete? Non avrete soldi. Noi abbiamo il potere. Facciamo soldi per voi. Non dimenticatelo mai.

Intanto Kshama Sawant, da Seattle, dov’è consigliera comunale continua la sua spinta per far passare una tassa sulle grandi imprese come mezzo per fornire uno sgravio per il coronavirus. Solo nel 2019, dopo due anni di esoneri contributivi (grazie principalmente ai crediti d’imposta per spese in ricerca e sviluppo e agli investimenti in immobili, impianti e macchinari), Amazon ha versato un’aliquota di appena l’1,2% (contro il 14% degli americani medi) al sistema fiscale federale: 162 milioni di dollari a fronte di un reddito di oltre 13 miliardi di profitti.

Sawant spinge la tassa su Amazon per raccogliere 500 milioni di dollari per lo sgravio del coronavirus. Sawant, militante di Socialist Alternative, un gruppo marxista rivoluzionario aderente all’internazionale ISA, è co-sponsor del progetto di legge con il membro del Consiglio Tammy Morales, dopo aver proposto per la prima volta la tassa su circa 800 aziende di Seattle a febbraio. All’epoca si trattava di spingere imprese come Amazon a pagare la loro giusta quota. Ora, Sawant la vede come necessaria per la sopravvivenza degli abitanti di Seattle in difficoltà durante l’epidemia in corso.

“L’atteggiamento su cui ci si deve concentrare è quanto sia egoista e solo profondamente oscena quest’idea che le grandi aziende hanno che non dovrebbero pagare un centesimo, e che in qualche modo i lavoratori dovrebbero pagare per questa crisi”, ha detto a Dave Ross di KIRO Radio. “Dobbiamo scegliere da che parte stare, perché qualcuno pagherà per questa crisi”.

Il disegno di legge imporrebbe un’imposta dell’1,3% sul 2% delle imprese di Seattle, misurata in base ai salari. Usando quel denaro, la città avrebbe poi distribuito una serie di assegni da 500 dollari ai membri della popolazione più duramente colpita dal virus. Una volta terminata l’epidemia, la tassa finanzierebbe poi le politiche di alloggi a prezzi accessibili e di Green New Deal.

Alcuni si sono espressi contro il provvedimento, tra cui il sindaco Jenny Durkan, così come la Downtown Seattle Association (DSA), che ha sostenuto che la tassa è l’ultima cosa di cui l’economia della città ha bisogno in questo momento.

Secondo Sawant, che con l’istanza dell’Amazon Tax ha sconfitto alle elezioni un candidato di Amazon e il suo budget milionario, potrebbe effettivamente aiutare a cambiare le cose nei giorni a venire.

“Finché la nostra città dipende da tasse regressive e abbiamo una recessione, aspettatevi un crollo del budget, perché il budget dipende dal fatto che la gente che lavora vada a lavorare”, ha dettagliato. Se i lavoratori stanno perdendo il lavoro in massa, allora non avrai soldi, e dovrai coprire quei soldi da qualche parte”. Questo deve provenire da dove il denaro esiste, e questo è in cima – è semplice”.

I legislatori dello Stato portano la battaglia fiscale di Seattle a Olympia. Poiché non inizierà a raccogliere denaro fino al 2022, la misura richiederà alla città di prendere in prestito denaro da altri programmi esistenti, per poi usare la tassa per ripagare quel denaro in seguito con gli interessi. Stando così le cose, Sawant sottolinea la necessità immediata di fornire un sollievo.

“L’unica cosa che può far uscire l’economia della città in questo momento da questa recessione senza precedenti in cui ci stiamo dirigendo… è proprio quello che fa la Amazon Tax, ha osservato.

Anche in Europa la patrimoniale e la tassazione delle grandi multinazionali, sono tra le parole d’ordine più spendibili, assieme alla destrutturazione della trappola del debito e al taglio delle spese militari per costruire una piattaforma per un’uscita a sinistra dalla crisi economica innescata dall’emergenza sanitaria su una situazione già esplosiva. C’è bisogno di pratiche e proposte che spezzino la competizione verso il basso tra i lavoratori nei e dei vari paesi. C’è bisogno che queste parole d’ordine facciano scoppiare la bolla virtuale dell’ipertrofia degli appelli, che non siano agitate unilateralmente da singole forze ma costruiscano una convergenza politica e sociale perché sono le uniche a poter sostenere le battaglie per il reddito universale, per una nuova centralità dei beni comuni e dei servizi pubblici e un programma ecosocialista.

E anche a queste latitudini va condotta una battaglia contro le condizioni di lavoro imposte ai propri dipendenti da Amazon. In Francia i centri di distribuzione di Amazon sono stati chiusi dal 16 aprile e i suoi dipendenti sono rimasti a casa da allora, ma ora ricevono il loro stipendio pieno poiché il governo ha respinto una richiesta di lavoro a orario ridotto. La corte d’appello di Versailles si è pronunciata il 24 aprile a favore della richiesta dei sindacati di una reale valutazione dei rischi del nuovo coronavirus, confermando la decisione della corte di Nanterre dieci giorni prima. L’azienda ha ha 6 magazzini e la sede amministrativa di Clichy per un totale di 11.000 dipendenti, di cui 3.000 interinali. Come in molte altre aziende che continuano ad operare, la salute e la sicurezza dei dipendenti sono secondarie rispetto agli imperativi di produttività. Fino alle prime agitazioni sindacali già a marzo con scioperi e azioni per aiutare i dipendenti ad avvalersi del loro diritto di recesso. Durante la settimana del 16 marzo, l’unica protezione che i dipendenti avevano a disposizione erano i guanti che di solito si lacerano ed è difficile rispettare la distanza di sicurezza se devi trasportare un sacco da mezzo quintale in due, senza mascherine e gel. Subito sono stati segnalati i primi casi di dipendenti che mostravano sintomi della malattia e, la settimana successiva, sono stati segnalati i primi casi di dipendenti che risultavano positivi alla Covid-19. Ma la direzione della multinazionale ha ignorato la mobilitazione del personale. Il governo, perfino quello di Macron, è stato costretto a battere il pugno sul tavolo.

Il 10 aprile il caso, grazie al sindacato Sud Solidaire viene portato davanti alla Corte di giustizia di Nanterre e il 14 aprile viene emessa un’ordinanza che dice due cose: Amazon deve valutare, con i rappresentanti del personale, tutte le misure di sicurezza che sono state messe in atto per vedere se sono adeguate, cosa aggiungere, cosa rimuovere. L’ordine richiede che Amazon parli con le organizzazioni sindacali. Si è sempre detto che Amazon non ha fatto nulla ma ha proceduto unilateralmente, considerando che se il dipendente ha guanti, maschera e gel, l’azienda è coperta, che non c’è “rischio legale” per loro, soprattutto se la persona contrae la malattia, ne soffre, o addirittura ne muore. La seconda cosa è che il tribunale ha accettato implicitamente la tesi sindacale secondo cui la fonte principale della diffusione di questo virus è la promiscuità. Amazon ha magazzini con un massimo di 3.000 dipendenti, e ciò che rende Amazon speciale, a differenza della logistica alimentare, ad esempio, è che si elaborano gli ordini individuali, si moltiplicano i gesti di lavoro, si moltiplicano i punti di contatto. Il giudice, che ha ben integrato questa dimensione di promiscuità, ordinando che entro 24 ore Amazon limiti la sua produzione solo ai cosiddetti prodotti essenziali. A partire dal 14 aprile, ciò che era essenziale in quel periodo era il cibo, i prodotti per l’igiene e i prodotti medici. Tutto questo rappresenta solo il 10% del fatturato di Bezos. Dal 15 marzo, Amazon dice di essere obbligata a chiudere i sei magazzini perché ritiene di non poter rispettare la decisione del tribunale. Se un prodotto diverso da quelli della lista veniva lavorato, rischiava di pagare 1 milione di euro. I lavoratori avevano visto che vendevano prodotti come champagne, bambole di plastica, volani di badminton, smalto per unghie, giocattoli sessuali e così via. Versailles si pronuncia il 24 aprile, confermando la validità dell’ordinanza della Corte di giustizia di Nanterre ma andando oltre, si chiede cosa sia successo tra il 14 e il 21 aprile. Osserva che ad oggi Amazon non ha ancora effettuato una valutazione congiunta dei rischi professionali con i sindacati. Si spinge ancora oltre, chiede che i CSE siano informati e consultati, cioè che producano un parere normativo su ciò che l’azienda ha fatto fin dall’inizio e su ciò che intende fare nel contesto della riapertura. Aumenta l’importo della penalità e concede ad Amazon di vendere il 50% del loro catalogo entro il momento in cui completeranno la valutazione che è stata loro richiesta.

Ma, come racconta un sindacalista di Sud, Laurent Degousée al blog Anticapitalisme & Révolution:

«Non hanno mai rispettato la decisione del tribunale. Ciò che conta per loro non è proteggere la salute e la sicurezza dei loro dipendenti, contrariamente a quanto dicono, ma poter vendere il 100% dei loro prodotti. Come hanno continuato a vendere i loro prodotti? Hanno usato magazzini stranieri, Germania, Italia, Spagna. Si sono affidati ad Amazon Transport France, una sotto-azienda con 2.000 dipendenti e 11 depositi in tutta la Francia. Hanno anche riorganizzato la loro logistica per garantire non solo la lavorazione ma anche la produzione, e si sono affidati ai servizi postali, cioè all’Ufficio Postale. Qui la concorrenza tra La Poste e Amazon, stranamente, non è stata troppo forte. Dimostrando che non si preoccupano della decisione del tribunale, continuano a vendere il 100% del loro catalogo: abbiamo visto tosaerba, sedie da giardino… Hanno cominciato a cercare di metterci contro l’opinione pubblica, dimenticando che si trattava di decisioni del tribunale, anche se siamo stati noi a prendere l’iniziativa: dicendo che, a causa di questi sindacati, non possiamo più continuare ad ordinare. Abbiamo sempre detto che non è un problema di prodotti, un problema di ciò che sarebbe essenziale o meno, ma che è la salute e la sicurezza dei lavoratori che deve avere la precedenza sulle considerazioni economiche. Non vendere tutti i prodotti o farlo con meno dipendenti per rompere la promiscuità … Continuano a vendere i loro prodotti, hanno continuato la chiusura temporanea dei loro magazzini, è anche un modo per ricattare il governo per ottenere posti di lavoro. Perché questa è una vittoria? Ciò che contava per noi erano i lavoratori, non i prodotti, anche se è normale sapere a cosa serve ciò che produciamo e in quali condizioni lo produciamo. Quello che ci fa piacere è che abbiamo protetto 11.000 lavoratori dal virus per decine di giorni. Sono stati pagati al 100% e pagati dal loro datore di lavoro, che può permetterselo in gran parte, visto che sta realizzando profitti record… Amazon non ha voluto sottomettersi alla decisione del tribunale, non ha voluto abdicare completamente all’obbligo di consultarsi realmente con i sindacati. Amazon è l’azienda globalizzata per eccellenza. E le squadre sindacali sono in contatto tra loro, abbiamo contatti regolari con compagni provenienti dalla Spagna, dall’Italia, ecc. Mentre c’era l’alto tasso di mortalità che conosciamo in Italia, quando il governo italiano ha deciso di chiudere un certo numero di fabbriche non indispensabili, Amazon ha ottenuto un lasciapassare e ha continuato la sua attività, in particolare nel suo magazzino nella regione di Milano, l’epicentro della pandemia in Italia. In Polonia hanno detto loro di rispettare i gesti di barriera e allo stesso tempo hanno detto loro di non lavarsi le mani troppo spesso perché ciò avrebbe limitato la produttività. La prima decisione ha avuto un effetto a catena in Amazon. Venerdì 21, abbiamo appreso che i dipendenti negli Stati Uniti stavano scioperando per la loro salute e sicurezza. Ci sono stati tentativi in precedenza, in particolare c’è stato un attivista che è stato licenziato dall’azienda, non per il fatto di essere entrato in sciopero, ma presumibilmente perché non aveva rispettato le regole della quindicina di giorni. Sappiamo che da allora lo sciopero è ripreso e ha ripreso vigore. Questo dimostra chiaramente che c’è un problema “amazzonico” e non solo francese, non sono i leader francesi ad avere il controllo, è lo stesso Jeff Bezos che si occupa della questione. Abbiamo appreso che il procuratore di New York aveva decretato che le condizioni di lavoro nei magazzini di Amazon non erano praticabili, non erano salutari. Si può davvero dire che la vita dei dipendenti di Amazon, sia che si tratti di personale fisso o temporaneo, non viene affatto presa in considerazione, viene cancellata a fronte dei profitti che vengono realizzati, soprattutto in questo periodo, dall’azienda. A cominciare da Jeff Bezos, che ha una fortuna personale di 136 miliardi di euro e che ha visto aumentare la propria fortuna di 24 miliardi di euro durante il periodo di reclusione».

Finché la Corte d’Appello, il 7 maggio, ha chiarito e ampliato l’elenco dei prodotti che Amazon può continuare a fornire in attesa di questa valutazione e ha fissato una penalità di 100.000 euro per ogni reato. Il punto più duro era che i 350 dipendenti di Amazon che si sono avvalsi del loro diritto di recesso fossero pagati. Laddove Amazon aveva inizialmente ritenuto che i diritti di recesso non fossero giustificati, che potessero anche portare a sanzioni, ha declassato l’aspetto sanzionatorio. Ci sono stati dipendenti che hanno avuto il diritto di recedere dal 16 marzo al 16 aprile anche se le decisioni giudiziarie e dell’ispettorato del lavoro, dimostrano che il loro diritto di opt-out non era solo un pensiero, ma era giustificato.

Intanto la lotta va avanti: si chiede un aumento immediato del salario minimo per tutti. E’ sulle persone i cui lavori erano i più disprezzati, cioè i cassieri dei supermercati, gli spazzini, il personale infermieristico la cui retribuzione lascia a desiderare rispetto ad altri paesi europei, che si è basata l’emergenza. I sindacati chiedono il reintegro dei CHSCT, comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, anche su base locale e territoriale per includere i dipendenti delle piccole imprese. Il governo ha tuttavia emesso ordini che hanno portato l’orario di lavoro di alcune aziende a 60 ore. Ci dovrebbe essere un provvedimento che dica che tutti i diritti di recesso che sono stati fatti durante il periodo di uno stato di emergenza sanitaria, che sarà prorogato fino a luglio, dovrebbero essere presunti in buona fede, dovrebbero essere giustificati. Vale a dire che i datori non hanno altra scelta che pagarli. Che non devi andare da un giudice. Si chiede che Covid sia riconosciuta come malattia professionale, non solo per il personale medico e gli agenti di polizia. «Il modo migliore per preparare il prossimo mondo sarebbe un riconoscimento concreto per la classe operaia – conclude Degousée – ciò solleva interrogativi sul fatto che abbiamo visto chiaramente che la maggioranza sociale non aveva il controllo, anche se era la classe operaia che cercava di fornire le risposte più efficaci alla situazione senza precedenti che abbiamo vissuto. Le persone che gestiscono l’azienda dovrebbero riflettere le persone che la fanno funzionare».

In Italia Bezos ha annunciato due euro all’ora in più in busta paga, per tutti come forma di riconoscimento dentro un investimento complessivo, che riguarda i dipendenti di Stati Uniti, Europa e Canada, che supera i 350 milioni di dollari. Per la società di Jeff Bezos, le ultime settimane sono state piuttosto movimentate: in diverse sedi, da quella in provincia di Piacenza fino a quella di Torrazza Piemonte, sono partite agitazioni con le quali le sigle sindacali hanno chiesto il rispetto delle misure di contenimento del virus nei magazzini. L’azienda ha diffuso veline per annunciare un rallentamento dei ritmi e l’implementazione di misure di sicurezza

Ma le indagini antitrust in corso in Usa come in Europa, tra cui in Italia, né le restrizioni sulle tipologie di prodotti riforniti e spediti, unitamente alle menzionate proteste dei dipendenti, riescono a intralciare la crescita di Amazon. Neppure la sconfitta giudiziaria subita in Francia che lo costringerà a mantenere i suoi centri di distribuzione chiusi per indagini sulle irregolarità di sicurezza dei luoghi di lavoro o la richiesta del senatore Josh Hawley al Dipartimento Usa di Giustizia affinché apra un’indagine penale su Amazon per “pratiche dei dati predatorie e di esclusione per costruire e mantenere il monopolio” come anche il rischio della possibile rielezione di Trump, da sempre ostile al Direttore del Washington Post, sembrano essere per Bezos motivo di forte preoccupazione. Anche le tempestive strategie di marketing di altri rivenditori on line (offerte speciali, sconti, spedizione a costo zero) sembrano non impensierire il colosso che, anzi, è risultato anzi il misterioso donatore del fondo da oltre 250.000 sterline da lui stesso promosso a sostegno delle piccole librerie inglesi messe in ginocchio dal lockdown. Perfino le donazioni di svariati milioni per lo sviluppo della diagnostica su Covid-19 per Amazon saranno utili alla penetrazione nel campo della raccolta dei dati sanitari, genetici e biometrici per finalità di ricerca scientifica. Anche in Italia, la compagnia di Bezos figura tra i sovventori della Protezione Civile italiana attraverso cospicue donazioni dirette e l’introduzione di una skill su Alexa per agevolare le operazioni di coloro che si rivelassero intenzionati a dare il proprio contributo e la divisione cloud di Amazon ha anche aderito all’iniziativa di solidarietà digitale del Ministero dell’Innovazione italiano rendendo disponibili vari webinar di formazione gratuiti dedicati alle materie STEM (Scienze, Tecnologia, Elettronica e Matematica) e di informatica creativa per i docenti scuole di elementari e medie.

Stacy Mitchell e Olivia LaVecchia nel 2016 scrivevano che “ogni due dollari che gli americani spendono online, Amazon ne guadagna uno”.

Tornando alle conclusioni di Barbara Calderini, Legal Specialist – Data Protection Officier

Oggi, come sappiamo, grazie anche alla spinta ricevuta dalle necessità rese urgenti dalla crisi epidemiologica, il dominio della compagnia di Bezos è ancora più forte e la sua ascesa nel mercato mondiale in costante sviluppo. Ciò è dovuto alla coesistenza di diversi elementi, tra cui sicuramente:

una certa deferenza da parte dei governi e delle istituzioni;

la strategia aziendale intuita dallo stesso Bezos, sin dai primi anni 2000, basata sulla volontà di sostenere le perdite e di investire in modo aggressivo a spese degli utili oltre all’integrazione su più linee di business;

la fidelizzazione dei clienti e dei rivenditori, rivelatisi anche una formidabile fonte di opposizione alle normative che minacciano queste piattaforme nonché fattori determinati per lo sviluppo del prezioso “effetto di rete”;

la conseguente enorme disponibilità di dati e lo sfruttamento degli stessi per microtargeting pubblicitario e profilazioni varie;

non ultimo, l’inadeguatezza dei quadri regolatori vigenti in materia di antitrust e promozione della concorrenza, rispetto alle dinamiche attuali dei mercati, in particolare alla luce del ruolo assunto dalla disponibilità dei dati. Concentrare l’antitrust esclusivamente sul benessere dei consumatori si sta rivelando ora più che mai un errore gravoso.

Va spezzata, con le lotte, la logica dell’equivalenza tra concorrenza e “benessere dei consumatori”, uno dei pilastri del liberismo. Ma per questo c’è bisogno di una piattaforma e di pratiche conflittuali verticalmente e solidali orizzontalmente.